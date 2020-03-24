F1 tarihinde bugün: 24 Mart

24 Mart 1991: Ayrton Senna zorluklara rağmen kazanıyor

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Brezilya, sezonun ikinci ayağına ev sahipliği yaptı ve yarışı, aşırı sıkı kemerler yüzünden kramp yaşayan ve bu nedenle aracından yardım alarak çıkabilen Ayrton Senna kazandı. 1986'dan beri kendi ülkesindeki yarışı kazanan ilk Brezilyalı oldu. Senna ve Nigel Mansell arasında geçmesi beklenen final mücadelesi, Mansell'ın bitime 12 tur kala vites kutusu ve şanzıman sorunları yaşayıp yarış dışı kalmasıyla sona erdi. Senna'nın da kendi vites kutusuyla ilgili sorunları vardı, ancak aracını ikinci sıradaki Riccardo Patrese'nin 2.9 saniye önünde bitiş çizgisine getirerek zafere ulaştı.