F1 tarihinde bugün: 24 Mart

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24 Mart 1915: Eugene Martin'in doğum günü

24 Mart 1915: Eugene Martin'in doğum günü
1/3

Fotoğraf: LAT Images

1950 İngiliz Grand Prix'sinde mücadele eden Fransız Eugene Martin'in doğum günü. Aynı yıl İsviçre Grand Prix'sinde de yer aldı. 2006 yılında 91 yaşında hayatını kaybetti.

24 Mart 1991: Ayrton Senna zorluklara rağmen kazanıyor

24 Mart 1991: Ayrton Senna zorluklara rağmen kazanıyor
2/3

Fotoğraf: Sutton Images

Brezilya, sezonun ikinci ayağına ev sahipliği yaptı ve yarışı, aşırı sıkı kemerler yüzünden kramp yaşayan ve bu nedenle aracından yardım alarak çıkabilen Ayrton Senna kazandı. 1986'dan beri kendi ülkesindeki yarışı kazanan ilk Brezilyalı oldu. Senna ve Nigel Mansell arasında geçmesi beklenen final mücadelesi, Mansell'ın bitime 12 tur kala vites kutusu ve şanzıman sorunları yaşayıp yarış dışı kalmasıyla sona erdi. Senna'nın da kendi vites kutusuyla ilgili sorunları vardı, ancak aracını ikinci sıradaki Riccardo Patrese'nin 2.9 saniye önünde bitiş çizgisine getirerek zafere ulaştı.

24 Mart 2010: Webber, Schumacher'in dönüşü hakkında endişeliydi

24 Mart 2010: Webber, Schumacher'in dönüşü hakkında endişeliydi
3/3

Fotoğraf: XPB Images

Mark Webber, Formula 1 sezonunun ilk yarışından sonra Michael Schumacher'in geri dönüşüyle ilgili endişelerini dile getirdi. Webber, "Michael'dan hiç de olağanüstü bir geri dönüş görmedim. Bence bu onun için son derece bir sezon olacak." dedi. Schumacher gerçekten de o yıl takım arkadaşı Nico Rosberg'in performansına ayak uyduramadı.

Ekleyen:
, Editör
24 Mar 2020 14:13

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 24 Mart tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

24 Mart 1988: Roger Loyer'in doğum günü

Fransız sürücü Roger Loyer 80 yaşında hayatını kaybetti. 1954 Arjantin Grand Prix'sinde bir Gordini T16'da yarıştı, ancak yağ basıncı sorunuyla nedeniyle finiş göremedi.

24 Mart 1923: Brian Naylor'ın doğum günü

İngiliz sürücü Brian Naylor, Manchester'da doğdu. 1957 ile 1961 arasında yedi yarışa katıldı ancak sadece iki kez finiş görebildi. 1989'da geçirdiği bir kazada hayatını kaybedene kadar kafe işletti.

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