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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 23 Şubat

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23 Şubat 1953

23 Şubat 1953
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Fotoğraf: XPB Images

Satoru Nakajima Aichi, Japonya'da dünyaya geldi. 1981 ve 1991 yılları arasındaki dört yıllık süreçte Lotus ve Tyrrell ile F1'de yarıştı. Honda ile güçlü bağları vardı ve ilk üç yılında Lotus, sonrasında ise Tyrrell ile yarıştı.

Sonrasında Honda'nın F1 projesinde çalışmak üzere yarışmayı bıraktı. 1993 yılında Honda'nın F1 aracıyla testler yaptı ancak Japon şirket spora girmemeyi seçti. Satoru, Aynı zamanda eski Williams F1 pilotu Kazuki Nakajima'nın da babası.

23 Şubat 1958

23 Şubat 1958
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Fotoğraf: LAT Images

Juan-Manuel Fangio, Fidel Castro ve Che Guevara yönetiminde çalışan Küba devrimcileri tarafından kaçırıldı.

Bir yıl önce kazandığı Küba Grand Prix'si için ülkeye giden Fangio'yu kalmış olduğu otelde, yarıştan hemen önce silah zoruyla kaçırdılar. Fangio olaydan etkilenmedi ve sağ salim geri döndü.

Kendisini kaçıranların ismini vermeyi reddetti ve ülkede gerçekleşen komünist hareketlere sempati duydu.

Daha sonra devletin konuğu olarak ülkeye geri döndü ve şöyle dedi: "Benim için iki büyük hayal gerçekleşti: Küba'ya dönmek ve Fidel Castro ile tanışmak."

1958 yarışı Fangio olmadan devam etti, ancak Armando Garcia Cifuentes büyük bir kaza yaptı ve altı kişi hayatını kaybetti.

23 Şubat 2008

23 Şubat 2008
3/4

Fotoğraf: LAT Images

Paul Frere, 91 yaşında Brüksel'de hayatını kaybetti. Belçika Bayrağı altında 11 yarışa çıkan Frere, tam bir sezon yarışmadı. Bunun yerine 1952 ve 1956 arasında bir dizi yarışa katıldı. Ferrari ve Gordi'nin fabrika takımları için de yarıştı. Son F1 yarışında Ferrari'den takım arkadaşı Peter Collins'in arkasında ikinci oldu. Ayrıca başarılı bir spor otomobil kariyeri de vardı ve Le Mans 24 Saat'i kazandı. Spa Francorchamps'ta bir viraja kendisinin adını verdi.

23 Şubat 2009

23 Şubat 2009
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Fotoğraf: XPB Images

İtalyan mahkemesi, 2007'deki casusluk skandalına karışan McLaren'dan dört mühendise para cezası vererek davayı kapattı.

Mike Coughlan, Rob Taylor, Jonathan Neale ve Paddy Lowe ile Ferrari'ye ait gizli bilgilerden haberdar olduklarıyla ilgili anlaşmaya vardılar.

Modena mahkemesi ile tarafların anlaşması sonucu, Taylor, Neale ve Lowe için 150 bin euro, Coughlan için ise 180 bin euro para cezası verildi.

Ekleyen:
, Editör
23 Şub 2020 17:36

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 23 Şubat tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

 

 

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