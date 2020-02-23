F1 tarihinde bugün: 23 Şubat

23 Şubat 1953 1 / 4 Fotoğraf: XPB Images Satoru Nakajima Aichi, Japonya'da dünyaya geldi. 1981 ve 1991 yılları arasındaki dört yıllık süreçte Lotus ve Tyrrell ile F1'de yarıştı. Honda ile güçlü bağları vardı ve ilk üç yılında Lotus, sonrasında ise Tyrrell ile yarıştı. Sonrasında Honda'nın F1 projesinde çalışmak üzere yarışmayı bıraktı. 1993 yılında Honda'nın F1 aracıyla testler yaptı ancak Japon şirket spora girmemeyi seçti. Satoru, Aynı zamanda eski Williams F1 pilotu Kazuki Nakajima'nın da babası.

23 Şubat 1958 2 / 4 Fotoğraf: LAT Images Juan-Manuel Fangio, Fidel Castro ve Che Guevara yönetiminde çalışan Küba devrimcileri tarafından kaçırıldı. Bir yıl önce kazandığı Küba Grand Prix'si için ülkeye giden Fangio'yu kalmış olduğu otelde, yarıştan hemen önce silah zoruyla kaçırdılar. Fangio olaydan etkilenmedi ve sağ salim geri döndü. Kendisini kaçıranların ismini vermeyi reddetti ve ülkede gerçekleşen komünist hareketlere sempati duydu. Daha sonra devletin konuğu olarak ülkeye geri döndü ve şöyle dedi: "Benim için iki büyük hayal gerçekleşti: Küba'ya dönmek ve Fidel Castro ile tanışmak." 1958 yarışı Fangio olmadan devam etti, ancak Armando Garcia Cifuentes büyük bir kaza yaptı ve altı kişi hayatını kaybetti.

23 Şubat 2008 3 / 4 Fotoğraf: LAT Images Paul Frere, 91 yaşında Brüksel'de hayatını kaybetti. Belçika Bayrağı altında 11 yarışa çıkan Frere, tam bir sezon yarışmadı. Bunun yerine 1952 ve 1956 arasında bir dizi yarışa katıldı. Ferrari ve Gordi'nin fabrika takımları için de yarıştı. Son F1 yarışında Ferrari'den takım arkadaşı Peter Collins'in arkasında ikinci oldu. Ayrıca başarılı bir spor otomobil kariyeri de vardı ve Le Mans 24 Saat'i kazandı. Spa Francorchamps'ta bir viraja kendisinin adını verdi.