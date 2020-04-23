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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 23 Nisan

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F1 tarihinde bugün: 23 Nisan
Ekleyen:
, Editör
23 Nis 2020 14:47

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 23 Nisan tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1961

İtalyan yarış pilotu Pierluigi Martini dünyaya geldi.

9 Eylül 1984'te Ayrton Senna'nın yerine Toleman takımına katıldı ve toplamda 124 yarışa katıldı.

Kariyeri boyunca çıktığı yarışların neredeyse tamamına Minardi ile katıldı. 1995 yılının ardında da F1'e veda etti. Kariyeri boyunca beş puan alabildi.

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Pierluigi Martini, Minardi

Pierluigi Martini, Minardi
1/9

Fotoğraf: Sutton Images

Pierluigi Martini, Minardi M189 Ford

Pierluigi Martini, Minardi M189 Ford
2/9

Fotoğraf: LAT Images

Pierluigi Martini, Minardi M191 Ferrari

Pierluigi Martini, Minardi M191 Ferrari
3/9

Fotoğraf: Ercole Colombo

Pierluigi Martini, Minardi M190 Ford

Pierluigi Martini, Minardi M190 Ford
4/9

Fotoğraf: Ercole Colombo

Pierluigi Martini, Minardi M189 Ford

Pierluigi Martini, Minardi M189 Ford
5/9

Fotoğraf: LAT Images

Pierluigi Martini, Minardi M/85 Motori Moderni

Pierluigi Martini, Minardi M/85 Motori Moderni
6/9

Fotoğraf: LAT Images

Pierluigi Martini, Minardi M188

Pierluigi Martini, Minardi M188
7/9

Fotoğraf: LAT Images

Pierluigi Martini, Minardi M186-01 içinde Efsaneler Geçit Töreni'nde ateşler saçarak ilerliyor

Pierluigi Martini, Minardi M186-01 içinde Efsaneler Geçit Töreni'nde ateşler saçarak ilerliyor
8/9

Fotoğraf: XPB Images

Pierluigi Martini, Minardi M186-01 içinde Efsaneler Geçit Töreni'nde ateşler saçarak ilerliyor

Pierluigi Martini, Minardi M186-01 içinde Efsaneler Geçit Töreni'nde ateşler saçarak ilerliyor
9/9

Fotoğraf: XPB Images

 

 

1962

Stirling Moss, 23 Nisan Pazartesi günü Goodwood'daki Glover Trophy yarışı sırasında Lotus'uyla feci bir kaza yaptı. Kaza onu bir ay komaya soktu ve altı ay boyunca vücudunun sol tarafı kısmen felç oldu.

İyileşti, ancak ertesi yıl bir Lotus 19'la yapılan özel bir test seansından sonra emekliye ayrıldı çünkü eski derecelerine farkla çok daha kötü dereceler yapıyordu. Eski yeteneklerini kaybettiğini hissetti ve yarışmayı bıraktı.

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Stirling Moss, Lotus 18

Stirling Moss, Lotus 18
1/3

Fotoğraf: Sutton Images

Stirling Moss, Lotus

Stirling Moss, Lotus
2/3

Fotoğraf: Sutton Images

Stirling Moss, Lotus 18/21

Stirling Moss, Lotus 18/21
3/3

Fotoğraf: Sutton Images

 

 

1963

Fransız sürücü Paul Belmondo dünyaya geldi. Oyuncu Jean Paul Belmondo'nun oğlu ve heykeltıraş Paul Belmondo'nun torunuydu. Monako Prensesi Stéphanie'nin sevgilisi olmasıyla da tanındı.

1992'de March F1 takımına bir paralı sürücü olarak katıldı ve Macaristan Grand Prix'sinde dokuzuncu oldu.

İki yıl sonra Pasifik Grand Prix takımına katıldı ve sadece iki yarışta sıralama turlarını geçip yarışa katıldı. Ancak hiç puan alamadı. Sonrasında da F1'e veda etti.

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Paul Belmondo, Pacific PR01

Paul Belmondo, Pacific PR01
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Paul Belmondo, March CG911 Ilmor

Paul Belmondo, March CG911 Ilmor
2/2

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

 

 

2000

Silverstone her zamankinden daha farklı bir hafta sonuna ev sahipliği yaptı. Çünkü hafta sonu boyunca inanılmaz şiddette yağmur vardı.

Bu yağmurun etkilerinin gölgesinde başlayan sıralama turları son derece yakındı. Rubens Barrichello 1:25.703'le pole pozisyonunu kazanırken, Heinz-Harald Frentzen 0.003 ikinci ve Mika Hakkinen üçüncü oldu.

Yarışta Rubens Barrichello hidrolik problemiyle yolda kalınca, zafer 1.4 saniye farkla David Coulthard'ın oldu.

Mika Hakkinen ikinci olurken, Michael Schumacher üçüncü oldu. 

Bu, Eddie Irvine'ın 100. yarışıydı. Jordan 150. ve Arrows 250. F1 yarışına çıktı.

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Podyum: Yarış galibi David Coulthard, McLaren, 2. Mika Hakkinen, McLaren, 3. Michael Schumacher, Fer

Podyum: Yarış galibi David Coulthard, McLaren, 2. Mika Hakkinen, McLaren, 3. Michael Schumacher, Fer
1/6

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Podyum: Yarış galibi David Coulthard, McLaren, 2. Mika Hakkinen, McLaren, 3. Michael Schumacher, Ferrari ve Norbert Haug, Mercedes Sport Başkanı

Podyum: Yarış galibi David Coulthard, McLaren, 2. Mika Hakkinen, McLaren, 3. Michael Schumacher, Ferrari ve Norbert Haug, Mercedes Sport Başkanı
2/6

Fotoğraf: LAT Images

David Coulthard, McLaren Mercedes

David Coulthard, McLaren Mercedes
3/6

Fotoğraf: LAT Images

David Coulthard, McLaren

David Coulthard, McLaren
4/6

Fotoğraf: LAT Images

Michael Schumacher, Ferrari

Michael Schumacher, Ferrari
5/6

Fotoğraf: LAT Images

Rubens Barrichello, Ferrari

Rubens Barrichello, Ferrari
6/6

Fotoğraf: LAT Images

 

 

 

2006

San Marino GP sıralama turlarında Michael Schumacher 1:22.795 le pole pozisyonunu kazandı ve 66. pole pozisyonu tüm zamanların en çok pole pozisyonu kazanan ismi haline geldi.

Alman pilot yarışı ise Fernando Alonso'nun sadece 2 saniye önünde kazanmayı başardı. Juan Pablo Montoya 15.8 saniye geride üçüncü oldu.

Bu, Schumacher'in 85. galibiyetiydi. Jarno Trulli'nin ise 150. yarışıydı.

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Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
1/11

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
2/11

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Pole: Kazanan Michael Schumacher kutlama yapıyor

Pole: Kazanan Michael Schumacher kutlama yapıyor
3/11

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Pole: Kazanan Michael Schumacher kutlama yapıyor

Pole: Kazanan Michael Schumacher kutlama yapıyor
4/11

Fotoğraf: XPB Images

Pole: Kazanan Michael Schumacher kutlama yapıyor

Pole: Kazanan Michael Schumacher kutlama yapıyor
5/11

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve Jean Todt

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve Jean Todt
6/11

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
7/11

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve Jean Todt

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve Jean Todt
8/11

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve Fernando Alonso

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve Fernando Alonso
9/11

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve Fernando Alonso

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve Fernando Alonso
10/11

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve this team

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve this team
11/11

Fotoğraf: Ferrari Media Center

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