F1 tarihinde bugün: 23 Nisan

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1961
İtalyan yarış pilotu Pierluigi Martini dünyaya geldi.
9 Eylül 1984'te Ayrton Senna'nın yerine Toleman takımına katıldı ve toplamda 124 yarışa katıldı.
Kariyeri boyunca çıktığı yarışların neredeyse tamamına Minardi ile katıldı. 1995 yılının ardında da F1'e veda etti. Kariyeri boyunca beş puan alabildi.
Pierluigi Martini, Minardi
Fotoğraf: Sutton Images
Pierluigi Martini, Minardi M189 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Pierluigi Martini, Minardi M191 Ferrari
Fotoğraf: Ercole Colombo
Pierluigi Martini, Minardi M190 Ford
Fotoğraf: Ercole Colombo
Pierluigi Martini, Minardi M189 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Pierluigi Martini, Minardi M/85 Motori Moderni
Fotoğraf: LAT Images
Pierluigi Martini, Minardi M188
Fotoğraf: LAT Images
Pierluigi Martini, Minardi M186-01 içinde Efsaneler Geçit Töreni'nde ateşler saçarak ilerliyor
Fotoğraf: XPB Images
Pierluigi Martini, Minardi M186-01 içinde Efsaneler Geçit Töreni'nde ateşler saçarak ilerliyor
Fotoğraf: XPB Images
1962
Stirling Moss, 23 Nisan Pazartesi günü Goodwood'daki Glover Trophy yarışı sırasında Lotus'uyla feci bir kaza yaptı. Kaza onu bir ay komaya soktu ve altı ay boyunca vücudunun sol tarafı kısmen felç oldu.
İyileşti, ancak ertesi yıl bir Lotus 19'la yapılan özel bir test seansından sonra emekliye ayrıldı çünkü eski derecelerine farkla çok daha kötü dereceler yapıyordu. Eski yeteneklerini kaybettiğini hissetti ve yarışmayı bıraktı.
Stirling Moss, Lotus 18
Fotoğraf: Sutton Images
Stirling Moss, Lotus
Fotoğraf: Sutton Images
Stirling Moss, Lotus 18/21
Fotoğraf: Sutton Images
1963
Fransız sürücü Paul Belmondo dünyaya geldi. Oyuncu Jean Paul Belmondo'nun oğlu ve heykeltıraş Paul Belmondo'nun torunuydu. Monako Prensesi Stéphanie'nin sevgilisi olmasıyla da tanındı.
1992'de March F1 takımına bir paralı sürücü olarak katıldı ve Macaristan Grand Prix'sinde dokuzuncu oldu.
İki yıl sonra Pasifik Grand Prix takımına katıldı ve sadece iki yarışta sıralama turlarını geçip yarışa katıldı. Ancak hiç puan alamadı. Sonrasında da F1'e veda etti.
Paul Belmondo, Pacific PR01
Fotoğraf: LAT Images
Paul Belmondo, March CG911 Ilmor
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
2000
Silverstone her zamankinden daha farklı bir hafta sonuna ev sahipliği yaptı. Çünkü hafta sonu boyunca inanılmaz şiddette yağmur vardı.
Bu yağmurun etkilerinin gölgesinde başlayan sıralama turları son derece yakındı. Rubens Barrichello 1:25.703'le pole pozisyonunu kazanırken, Heinz-Harald Frentzen 0.003 ikinci ve Mika Hakkinen üçüncü oldu.
Yarışta Rubens Barrichello hidrolik problemiyle yolda kalınca, zafer 1.4 saniye farkla David Coulthard'ın oldu.
Mika Hakkinen ikinci olurken, Michael Schumacher üçüncü oldu.
Bu, Eddie Irvine'ın 100. yarışıydı. Jordan 150. ve Arrows 250. F1 yarışına çıktı.
Podyum: Yarış galibi David Coulthard, McLaren, 2. Mika Hakkinen, McLaren, 3. Michael Schumacher, Fer
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Podyum: Yarış galibi David Coulthard, McLaren, 2. Mika Hakkinen, McLaren, 3. Michael Schumacher, Ferrari ve Norbert Haug, Mercedes Sport Başkanı
Fotoğraf: LAT Images
David Coulthard, McLaren Mercedes
Fotoğraf: LAT Images
David Coulthard, McLaren
Fotoğraf: LAT Images
Michael Schumacher, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
Rubens Barrichello, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
2006
San Marino GP sıralama turlarında Michael Schumacher 1:22.795 le pole pozisyonunu kazandı ve 66. pole pozisyonu tüm zamanların en çok pole pozisyonu kazanan ismi haline geldi.
Alman pilot yarışı ise Fernando Alonso'nun sadece 2 saniye önünde kazanmayı başardı. Juan Pablo Montoya 15.8 saniye geride üçüncü oldu.
Bu, Schumacher'in 85. galibiyetiydi. Jarno Trulli'nin ise 150. yarışıydı.
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Pole: Kazanan Michael Schumacher kutlama yapıyor
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Pole: Kazanan Michael Schumacher kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Pole: Kazanan Michael Schumacher kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve Jean Todt
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve Jean Todt
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve Fernando Alonso
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve Fernando Alonso
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor ve this team
Fotoğraf: Ferrari Media Center
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