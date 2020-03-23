F1 tarihinde bugün: 23 Mart

23 Mart 1915: İyi ki doğdun Arthur Owen!

İngiliz yarışçı Arthur Owen 105 sene önce bugün dünyaya gelmiş. Sadece tek bir yarışta yarışmıştır, o da 1960 İtalya Grand Prix'sidir. Hayatını, Jersey adasındaki St. Heiler'da bir kuyumcu olarak geçirmiştir. 2002 yılında 87 yaşındayken, Algarve'deki evinde hayata gözlerini yummuştur.

23 Mart 1933: İyi ki doğdun John Taylor!

İngiltere Leicestershire'da dünyaya gelen sürücü John Taylor'ın doğum günü. Taylor, 1964 -1966 yılları arasında toplamda 5 Grand Prix'de mücadele etti. 1966 Almanya Grand Prix'sinde kaza geçirdi ve ciddi derecede yanıklara maruz kalarak trajik şekilde hayatını kaybetti.

23 Mart 1936: İyi ki doğdun Bruce Kessler!

Amerikalı sürücü Bruce Kessler, Seattle Washington' da dünyaya gelmiştir. 1958 Monaco Grand Prix'sinde sıralama yarışına katılmış ancak başarısız olmuştur. Kendisi esasen televizyon programı yönetmeni olarak tanınmaktadır. Knight Rider, The Team ve Hart to Hart programlarını yönetmiştir.