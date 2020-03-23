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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 23 Mart

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23 Mart 1976: İyi ki doğdun Ricardo Zonta!

23 Mart 1976: İyi ki doğdun Ricardo Zonta!
1/4

Fotoğraf: XPB Images

1999 - 2005 yılları arasında, 36 Grand Prix'de mücadele eden Brezilyalı sürücü Ricardo Zonta, 44 sene önce bugün dünyaya geldi. BAR, Jordan ve Toyota takımları için yarışlara katılan sürücü, ayrıca McLaren ve Renault için test pilotu olarak görev yapmıştır.

23 Mart 1981: Trajik Kaza...

23 Mart 1981: Trajik Kaza...
2/4

Fotoğraf: Honda

Mike Hailwood, iki tekerlek üzerindeki kariyeri ile tanınsa da aslında onün da F1 geçmişi var, hatta kendisi tamı tamına 50 Formula 1 Grand Prix'sinde yarıştı. Hailwood, kızı Michelle (9) ve oğlu David ile bir paket almaya gitmişti ancak bir kamyoncunun, kurallara aykırı bir şekilde U dönüşü yapmasıyla kazaya karıştılar. Kızı kaza anında hayatını kaybetti. Oğlu ve kendisi ise hastaneye kaldırıldı. Mike iki gün sonra hayatını kaybetti. Kazadan tek kurtulan oğlu David oldu. Söz konusu U dönüşünü yapan kamyoncuya ise 100£ ceza verildi.

23 Mart 1990: İyi ki doğdun Jamie Alguersuari!

23 Mart 1990: İyi ki doğdun Jamie Alguersuari!
3/4

Fotoğraf: Sutton Images

İspanyol sürücü Jamie Alguersuari, Barcelona'da dünyaya geldi. 19 yaşındayken, Toro Rosso için 2009 Macaristan Grand Prix'sinde piste çıktı. Böylelikle en genç Formula 1 sürücüsü olarak anıldı.

23 Mart 2003: Fernando için ilklerle dolu bir hafta sonu!

23 Mart 2003: Fernando için ilklerle dolu bir hafta sonu!
4/4

Fotoğraf: Renault F1

O sene Malezya, F1'in ikinci yarışına ev sahipliği yapıyordu. Fernando Alonso, o hafta sonu ilk pole pozisyonunu ve ilk podyum finişini elde etmeyi başarmıştı, ayrıca bir grand prix'i lider götüren en genç sürücü olma rekorununsa kırmıştı. Tabii ki bu rekoru, 2007 Japonya Grand Prix'sinde Sebastian Vettel tarafından ekarte edildi.

Ekleyen:
, Editör
23 Mar 2020 15:44

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 23 Mart tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

23 Mart 1915: İyi ki doğdun Arthur Owen!

İngiliz yarışçı Arthur Owen 105 sene önce bugün dünyaya gelmiş. Sadece tek bir yarışta yarışmıştır, o da 1960 İtalya Grand Prix'sidir. Hayatını, Jersey adasındaki St. Heiler'da bir kuyumcu olarak geçirmiştir. 2002 yılında 87 yaşındayken, Algarve'deki evinde hayata gözlerini yummuştur.

23 Mart 1933: İyi ki doğdun John Taylor!

İngiltere Leicestershire'da dünyaya gelen sürücü John Taylor'ın doğum günü. Taylor, 1964 -1966 yılları arasında toplamda 5 Grand Prix'de mücadele etti. 1966 Almanya Grand Prix'sinde kaza geçirdi ve ciddi derecede yanıklara maruz kalarak trajik şekilde hayatını kaybetti.

23 Mart 1936: İyi ki doğdun Bruce Kessler!

Amerikalı sürücü Bruce Kessler, Seattle Washington' da dünyaya gelmiştir. 1958 Monaco Grand Prix'sinde sıralama yarışına katılmış ancak başarısız olmuştur. Kendisi esasen televizyon programı yönetmeni olarak tanınmaktadır. Knight Rider, The Team ve Hart to Hart programlarını yönetmiştir.

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