F1 tarihinde bugün: 23 Haziran

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 23 Haziran tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1963
Jim Clark, pole pozisyonundan başladığı Hollanda GP'yi rahat şekilde kazandı.
Clark, o yarışta herkese en az bir tur bindirdi ve 80 turun tamamını noktalayan tek isim oldu.
Dan Gurney ikinci ve John Surtees üçüncü sırada finiş gördü.
Jim Clark, Lotus 25 Climax
Fotoğraf: LAT Images
John Surtees, Ferrari 156 ve Ferrari şef tasarımcısı Mauro Forghieri
Fotoğraf: LAT Images
Carel Godin de Beaufort, Porsche 718
Fotoğraf: LAT Images
1968
Chris Amon'un Ferrari'ye pole pozisyonunu getirdiği 1968 Hollanda GP'yi Matra pilotu Jackie Stewart kazandı.
Bu, Matra'nın ilk zaferiydi. Jean-Pierre Beltoise ikinci olup, Matra'ya dubleyi getirdi ve ilk podyumunu aldı.
Pedro Rodriguez ise üçüncü oldu.
Graham Hill,Lotus 49B-Ford ve Jackie Stewart, Matra MS10-Ford
Fotoğraf: LAT Images
1974
Niki Lauda, pole pozisyonundan başladığı 1974 Hollanda GP'yi 8 saniye farkla kazandı ve kariyerinin ikinci zaferini aldı.
Clay Regazzoni Ferrari'ye dubleyi getirdi ve Emerson Fittipaldi podyumu tamamladı.
Niki Lauda, Ferrari 312B3
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Denny Hulme, McLaren, sidepod üzerinde pitlere dönüyor
Fotoğraf: Sutton Images
Rikky von Opel, Brabham BT44
Fotoğraf: LAT Images
1985
Nelson Piquet ve Alfa Romeo'nun 100. yarışı olan 1985 Amerika GP sıralama turlarında Ayrton Senna, en yakın rakibin 1.1 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.
Ancak ertesi gün kaza yaparak 51. turda yarışa veda etti.
Zafer 57.5 saniye farkla Keke Rosberg'in olurken, Ferrari'den Stefan Johansson ile Michele Alboreto podyumu tamamladılar.
Keke Rosberg, Williams
Fotoğraf: Williams F1
Keke Rosberg, Williams
Fotoğraf: Williams F1
Podyum: Yarış galibi Keke Rosberg, Williams, ikinci Stefan Johansson, Ferrari, üçüncü Michele Albore
Fotoğraf: Williams F1
Ayrton Senna, Lotus 97T
Fotoğraf: Sutton Images
2002
2002 Avrupa GP'ye Juan Pablo Montoya ile Ralf Schumacher ilk iki sıradan başladı. İkili arasında sadece 0.009 saniye vardı. Ancak yarışta Montoya ve David Coulthard çarpıştı.
Ralf Schumacher ise kaza yaptı.
Rubens Barrichello heyecan dolu yarışı 0.2 saniye farkla kazanırken, Michael Schumacher ikinci ve Kimi Raikkonen üçüncü oldu.
Yarış galibi Rubens Barrichello ve Michael Schumacher
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Yarış galibi Rubens Barrichello, Podyum
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Yarış galibi Rubens Barrichello
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Rubens Barrichello
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Rubens Barrichello
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Rubens Barrichello
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Pitstop, Olivier Panis
Fotoğraf: British American Racing
Pitstop, Rubens Barrichello
Fotoğraf: Ferrari Media Center
2019
Lewis Hamilton, pole pozisyonundan başladığı 2019 Fransa GP'yi rahat şekilde kazanmayı başardı. Valtteri Bottas ikinci olurken, Charles Leclerc üçüncü sırada finiş gördü.
Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 and Charles Leclerc, Ferrari on the podium with the trophy
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, Mercedes construstors representative, Winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 and Charles Leclerc, Ferrari celebrate on the podium
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Front row starters, pole man Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, and Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, after Qualifying
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, congratulates Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, on securing pole
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 leads Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 and Charles Leclerc, Ferrari SF90 at the start of the race
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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