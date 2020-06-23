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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 23 Haziran

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F1 tarihinde bugün: 23 Haziran
Ekleyen:
, Editör
23 Haz 2020 14:49

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 23 Haziran tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1963

Jim Clark, pole pozisyonundan başladığı Hollanda GP'yi rahat şekilde kazandı.

Clark, o yarışta herkese en az bir tur bindirdi ve 80 turun tamamını noktalayan tek isim oldu.

Dan Gurney ikinci ve John Surtees üçüncü sırada finiş gördü.

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Jim Clark, Lotus 25 Climax

Jim Clark, Lotus 25 Climax
1/3

Fotoğraf: LAT Images

John Surtees, Ferrari 156 ve Ferrari şef tasarımcısı Mauro Forghieri

John Surtees, Ferrari 156 ve Ferrari şef tasarımcısı Mauro Forghieri
2/3

Fotoğraf: LAT Images

Carel Godin de Beaufort, Porsche 718

Carel Godin de Beaufort, Porsche 718
3/3

Fotoğraf: LAT Images

 

1968

Chris Amon'un Ferrari'ye pole pozisyonunu getirdiği 1968 Hollanda GP'yi Matra pilotu Jackie Stewart kazandı.

Bu, Matra'nın ilk zaferiydi. Jean-Pierre Beltoise ikinci olup, Matra'ya dubleyi getirdi ve ilk podyumunu aldı.

Pedro Rodriguez ise üçüncü oldu.

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Graham Hill,Lotus 49B-Ford ve Jackie Stewart, Matra MS10-Ford

Graham Hill,Lotus 49B-Ford ve Jackie Stewart, Matra MS10-Ford
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

1974

Niki Lauda, pole pozisyonundan başladığı 1974 Hollanda GP'yi 8 saniye farkla kazandı ve kariyerinin ikinci zaferini aldı.

Clay Regazzoni Ferrari'ye dubleyi getirdi ve Emerson Fittipaldi podyumu tamamladı.

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Niki Lauda, Ferrari 312B3

Niki Lauda, Ferrari 312B3
1/3

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Denny Hulme, McLaren, sidepod üzerinde pitlere dönüyor

Denny Hulme, McLaren, sidepod üzerinde pitlere dönüyor
2/3

Fotoğraf: Sutton Images

Rikky von Opel, Brabham BT44

Rikky von Opel, Brabham BT44
3/3

Fotoğraf: LAT Images

 

1985

Nelson Piquet ve Alfa Romeo'nun 100. yarışı olan 1985 Amerika GP sıralama turlarında Ayrton Senna, en yakın rakibin 1.1 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Ancak ertesi gün kaza yaparak 51. turda yarışa veda etti.

Zafer 57.5 saniye farkla Keke Rosberg'in olurken, Ferrari'den Stefan Johansson ile Michele Alboreto podyumu tamamladılar.

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Keke Rosberg, Williams

Keke Rosberg, Williams
1/4

Fotoğraf: Williams F1

Keke Rosberg, Williams

Keke Rosberg, Williams
2/4

Fotoğraf: Williams F1

Podyum: Yarış galibi Keke Rosberg, Williams, ikinci Stefan Johansson, Ferrari, üçüncü Michele Albore

Podyum: Yarış galibi Keke Rosberg, Williams, ikinci Stefan Johansson, Ferrari, üçüncü Michele Albore
3/4

Fotoğraf: Williams F1

Ayrton Senna, Lotus 97T

Ayrton Senna, Lotus 97T
4/4

Fotoğraf: Sutton Images

 

2002

2002 Avrupa GP'ye Juan Pablo Montoya ile Ralf Schumacher ilk iki sıradan başladı. İkili arasında sadece 0.009 saniye vardı. Ancak yarışta Montoya ve David Coulthard çarpıştı.

Ralf Schumacher ise kaza yaptı.

Rubens Barrichello heyecan dolu yarışı 0.2 saniye farkla kazanırken, Michael Schumacher ikinci ve Kimi Raikkonen üçüncü oldu.

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Yarış galibi Rubens Barrichello ve Michael Schumacher

Yarış galibi Rubens Barrichello ve Michael Schumacher
1/8

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Yarış galibi Rubens Barrichello, Podyum

Yarış galibi Rubens Barrichello, Podyum
2/8

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Yarış galibi Rubens Barrichello

Yarış galibi Rubens Barrichello
3/8

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Rubens Barrichello

Rubens Barrichello
4/8

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Rubens Barrichello

Rubens Barrichello
5/8

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Rubens Barrichello

Rubens Barrichello
6/8

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Pitstop, Olivier Panis

Pitstop, Olivier Panis
7/8

Fotoğraf: British American Racing

Pitstop, Rubens Barrichello

Pitstop, Rubens Barrichello
8/8

Fotoğraf: Ferrari Media Center

 

2019

Lewis Hamilton, pole pozisyonundan başladığı 2019 Fransa GP'yi rahat şekilde kazanmayı başardı. Valtteri Bottas ikinci olurken, Charles Leclerc üçüncü sırada finiş gördü.

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Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 and Charles Leclerc, Ferrari on the podium with the trophy

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 and Charles Leclerc, Ferrari on the podium with the trophy
1/5

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, Mercedes construstors representative, Winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 and Charles Leclerc, Ferrari celebrate on the podium

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, Mercedes construstors representative, Winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 and Charles Leclerc, Ferrari celebrate on the podium
2/5

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Front row starters, pole man Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, and Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, after Qualifying

Front row starters, pole man Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, and Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, after Qualifying
3/5

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, congratulates Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, on securing pole

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, congratulates Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, on securing pole
4/5

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 leads Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 and Charles Leclerc, Ferrari SF90 at the start of the race

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 leads Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 and Charles Leclerc, Ferrari SF90 at the start of the race
5/5

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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