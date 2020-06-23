F1 tarihinde bugün: 23 Haziran

1963

Jim Clark, pole pozisyonundan başladığı Hollanda GP'yi rahat şekilde kazandı.

Clark, o yarışta herkese en az bir tur bindirdi ve 80 turun tamamını noktalayan tek isim oldu.

Dan Gurney ikinci ve John Surtees üçüncü sırada finiş gördü.

Slider Liste Jim Clark, Lotus 25 Climax 1 / 3 Fotoğraf: LAT Images John Surtees, Ferrari 156 ve Ferrari şef tasarımcısı Mauro Forghieri 2 / 3 Fotoğraf: LAT Images Carel Godin de Beaufort, Porsche 718 3 / 3 Fotoğraf: LAT Images

1968

Chris Amon'un Ferrari'ye pole pozisyonunu getirdiği 1968 Hollanda GP'yi Matra pilotu Jackie Stewart kazandı.

Bu, Matra'nın ilk zaferiydi. Jean-Pierre Beltoise ikinci olup, Matra'ya dubleyi getirdi ve ilk podyumunu aldı.

Pedro Rodriguez ise üçüncü oldu.

Slider Liste Graham Hill,Lotus 49B-Ford ve Jackie Stewart, Matra MS10-Ford 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

1974

Niki Lauda, pole pozisyonundan başladığı 1974 Hollanda GP'yi 8 saniye farkla kazandı ve kariyerinin ikinci zaferini aldı.

Clay Regazzoni Ferrari'ye dubleyi getirdi ve Emerson Fittipaldi podyumu tamamladı.

Slider Liste Niki Lauda, Ferrari 312B3 1 / 3 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Denny Hulme, McLaren, sidepod üzerinde pitlere dönüyor 2 / 3 Fotoğraf: Sutton Images Rikky von Opel, Brabham BT44 3 / 3 Fotoğraf: LAT Images

1985

Nelson Piquet ve Alfa Romeo'nun 100. yarışı olan 1985 Amerika GP sıralama turlarında Ayrton Senna, en yakın rakibin 1.1 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Ancak ertesi gün kaza yaparak 51. turda yarışa veda etti.

Zafer 57.5 saniye farkla Keke Rosberg'in olurken, Ferrari'den Stefan Johansson ile Michele Alboreto podyumu tamamladılar.

Slider Liste Keke Rosberg, Williams 1 / 4 Fotoğraf: Williams F1 Keke Rosberg, Williams 2 / 4 Fotoğraf: Williams F1 Podyum: Yarış galibi Keke Rosberg, Williams, ikinci Stefan Johansson, Ferrari, üçüncü Michele Albore 3 / 4 Fotoğraf: Williams F1 Ayrton Senna, Lotus 97T 4 / 4 Fotoğraf: Sutton Images

2002

2002 Avrupa GP'ye Juan Pablo Montoya ile Ralf Schumacher ilk iki sıradan başladı. İkili arasında sadece 0.009 saniye vardı. Ancak yarışta Montoya ve David Coulthard çarpıştı.

Ralf Schumacher ise kaza yaptı.

Rubens Barrichello heyecan dolu yarışı 0.2 saniye farkla kazanırken, Michael Schumacher ikinci ve Kimi Raikkonen üçüncü oldu.

Slider Liste Yarış galibi Rubens Barrichello ve Michael Schumacher 1 / 8 Fotoğraf: Ferrari Media Center Yarış galibi Rubens Barrichello, Podyum 2 / 8 Fotoğraf: Ferrari Media Center Yarış galibi Rubens Barrichello 3 / 8 Fotoğraf: Ferrari Media Center Rubens Barrichello 4 / 8 Fotoğraf: Ferrari Media Center Rubens Barrichello 5 / 8 Fotoğraf: Ferrari Media Center Rubens Barrichello 6 / 8 Fotoğraf: Ferrari Media Center Pitstop, Olivier Panis 7 / 8 Fotoğraf: British American Racing Pitstop, Rubens Barrichello 8 / 8 Fotoğraf: Ferrari Media Center

2019

Lewis Hamilton, pole pozisyonundan başladığı 2019 Fransa GP'yi rahat şekilde kazanmayı başardı. Valtteri Bottas ikinci olurken, Charles Leclerc üçüncü sırada finiş gördü.