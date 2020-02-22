F1 tarihinde bugün: 22 Şubat

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Formula 1 / Nostalji

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22 Şubat 1949

22 Şubat 1949
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Fotoğraf: Sutton Images

Bugün, üç kez Dünya Şampiyonu Niki Lauda'nın doğum günü. Zengin bir Avusturyalı ailede doğan Niki, ailesinin isteklerine karşı çıktı ve yarış dünyasına girmek için bir miktar para ödünç aldı. Hızlı bir şekilde isim yaptı ve 1970'lerin başında F2'de Frank Williams ile güzel işler başardıktan sonra ve sonra F1'e adım attı. 1974'te Ferrari sürücüsü, 1975'te ise Dünya Şampiyonu oldu. 1976 yılında arka arkaya şampiyonluk kazanmaya olan Niki, maalesef şampiyonluk yerine ciddi derecede yüz yanıkları kazandı, Nürburgring'deki o korkunç kaza gerçekleşti. Tüm dikkatleri üzerine çeken Niki, kazanın ardından aynı sezon yarışlara geri döndü ama az bir farkla şampiyonluğu James Hunt'a kaybetti. 1977'de, ilk kez emekli olmadan önce, başka bir şampiyonluk daha kazandı. 1982'de F1'e geri dönen Niki, 1985 sezonunun sonunda yeniden emekli olmadan önce 1984 yılında bir şampiyonluk daha kazandı. Niki, ayrıca kendi havayolu şirketini kurdu ve 2000'lerin başında Jaguar takımını yönetti.

22 Şubat 2001

22 Şubat 2001
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Fotoğraf: XPB Images

Ferrari, 2006 sonuna kadar Marlboro'nun ismini taşımak için sigara şirketi Phiip Morris'le yeni bir anlaşma imzaladı. Böylelikle AB'nin tütün sponsorluklarına getirdiği yasağın Philip Morris'le yapılan anlaşmanın uzatılmasını engelleyeceği iddiaları da temelsiz çıktı. İki şirket daha sonra mevcut anlaşmayı da 2011'e kadar uzatarak bir başka hamle daha yaptılar. Fakat Ferrari, yasaklardan ötürü 2006'dan sonra Marlboro markasını taşıyamadı. Bunun yerine Marlboro'yu andıran bir dizi şeritle mücadele etti.

 

22 Şubat 2001

22 Şubat 2001
3/3

Fotoğraf: Mark Gledhill

Jaguar takım patronu Bobby Rahal, sürücüleri Eddie Irvine'e yeni sezon öncesinde takım eleştirilerini frenlemesini söyledi. Irvine, aracın birkaç hafta önce test esnasındaki hız eksikliğini açığa vurmuştu ve Rahal acımasızca dürüst olan sürücüsüne kapak yapmaya hevesliydi.
Rahal, "Bence bizi biraz çimdiklemeye çalışıyordu, bu yüzden onunla ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Eleştirilerin, Eddie'nin takımı motive etmek için yapıp yapmadığını bilmiyorum. Diğer sürücülerin de bunu yaptığını gördüm, ancak eleştirmenin insanları motive etmenin iyi bir yolu olduğunu düşünmüyorum." dedi.
 

Ekleyen:
, Editör
22 Şub 2020 16:57

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 22 Şubat tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

22 Şubat 1922*

Jesús Ricardo Iglesias, Buenos Aires'te 1922'de bugün dünyaya gözlerini açtı. Sadece Arjantin'de yarıştı ve Chevrolet Special ile uzun mesafeli yarışlarında kısa sürede isim yaptı. 1955 yılında Gordini takımı adına, kendi evinde düzenlenen Grand Prix'de yarışmak için davet edildi ancak vites hatası yüzünden yarışı tamamlayamadı. Bu yarış dışında tekrar F1'de piste çıkmadı ardından dayanıklılık yarışlarına dönüş yaptı.

*Fotoğraf olmadığı için sadece yazı olarak paylaşıldı.

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