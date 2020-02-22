F1 tarihinde bugün: 22 Şubat

22 Şubat 1949

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Fotoğraf: Sutton Images

Bugün, üç kez Dünya Şampiyonu Niki Lauda'nın doğum günü. Zengin bir Avusturyalı ailede doğan Niki, ailesinin isteklerine karşı çıktı ve yarış dünyasına girmek için bir miktar para ödünç aldı. Hızlı bir şekilde isim yaptı ve 1970'lerin başında F2'de Frank Williams ile güzel işler başardıktan sonra ve sonra F1'e adım attı. 1974'te Ferrari sürücüsü, 1975'te ise Dünya Şampiyonu oldu. 1976 yılında arka arkaya şampiyonluk kazanmaya olan Niki, maalesef şampiyonluk yerine ciddi derecede yüz yanıkları kazandı, Nürburgring'deki o korkunç kaza gerçekleşti. Tüm dikkatleri üzerine çeken Niki, kazanın ardından aynı sezon yarışlara geri döndü ama az bir farkla şampiyonluğu James Hunt'a kaybetti. 1977'de, ilk kez emekli olmadan önce, başka bir şampiyonluk daha kazandı. 1982'de F1'e geri dönen Niki, 1985 sezonunun sonunda yeniden emekli olmadan önce 1984 yılında bir şampiyonluk daha kazandı. Niki, ayrıca kendi havayolu şirketini kurdu ve 2000'lerin başında Jaguar takımını yönetti.