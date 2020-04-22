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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 22 Nisan

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F1 tarihinde bugün: 22 Nisan
Ekleyen:
, Editör
22 Nis 2020 15:01

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 22 Nisan tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1935

Luigi Fagioli, Monako'da yapılan sezonun ilk yarışını baskın bir performansla kazandı. Beş turda yarım dakikalık bir fark açtı ve Monaco GP'yi baştan sona lider götüren ilk pilot oldu.

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Luigi Fagioli, Auto Union C-typ

Luigi Fagioli, Auto Union C-typ
1/1

Fotoğraf: Audi AG

 

1946

Savaştan sonraki ilk Grand Prix, Nice'te gerçekleşti ve neredeyse yedi yıl boyunca aksiyona aç kalan halk ve sürücüler, Riviera'ya akın etti. Araçlar eskiydi. Çoğu depolanmış veya saklanmıştı. Savaş öncesi baskın olan Alman üreticiler yasaklanmıştı. Maserati ilk çizgiyi kapattı ve Luigi Villoresi kazanan isim oldu.

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Luigi Villoresi, Ferrari 125

Luigi Villoresi, Ferrari 125
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

 

1950

İlk F1 Dünya Şampiyonası yarışından dört hafta önce, Alfa Romeo için yarışan Juan Manuel Fangio, San Remo Grand Prix'sini kazandı.

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Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo

Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

1978

Esteban Tuero dünyaya geldi. Kariyerinin ilk F1 yarışına Shinji Nakano'nun yanında çıktı ve F1 tarihinin en genç üçüncü sürücüsü oldu. Minardi ile çıktığı 16 yarışın hiçbirisinden puanla ayrılamadığı gibi, sezonun son yarışı olan Almanya'da geçirdiği kaza sonrası omurgasından sakatlandı. Sonrasında da F1 kariyeri sona erdi.

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Esteban Tuero, Minardi M198 Ford ilk virajda çakıl havuzuna saplanıyor

Esteban Tuero, Minardi M198 Ford ilk virajda çakıl havuzuna saplanıyor
1/4

Fotoğraf: LAT Images

Esteban Tuero, Minardi M198 Ford

Esteban Tuero, Minardi M198 Ford
2/4

Fotoğraf: LAT Images

Esteban Tuero, Minardi M198 Ford

Esteban Tuero, Minardi M198 Ford
3/4

Fotoğraf: LAT Images

Esteban Tuero, Minardi

Esteban Tuero, Minardi
4/4

Fotoğraf: Sutton Images

 

2012

Bahreyn GP sıralama turlarında pole pozisyonu Sebastian Vettel'in olurken, Lewis Hamilton 0.098 saniye geride ikinci oldu ve iki Red Bull arasına girdi.

Hamilton'ı gerilediği yarışta Lotus sürücüleri iyi bir performans sergilediler.

Vettel, Kimi Raikkonen'in 3.3 saniye önünde zafere ulaşırken, Romain Grosjean podyumu tamamladı.

Mark Webber ise o yarışta ancak dördüncü olabildi.

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Podyum: 2. Kimi Raikkonen, Lotus F1 Team, yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, Romain Gro

Podyum: 2. Kimi Raikkonen, Lotus F1 Team, yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, Romain Gro
1/10

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Dr Helmut Marko, Red Bull Motorspo

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Dr Helmut Marko, Red Bull Motorspo
2/10

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor, Podyum ve Christian Horner, Red Bull

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor, Podyum ve Christian Horner, Red Bull
3/10

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor takım ile

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor takım ile
4/10

Fotoğraf: XPB Images

3. sıra Sebastian Vettel, Red Bull Racing

3. sıra Sebastian Vettel, Red Bull Racing
5/10

Fotoğraf: XPB Images

3. sıra Sebastian Vettel, Red Bull Racing

3. sıra Sebastian Vettel, Red Bull Racing
6/10

Fotoğraf: XPB Images

3. sıra Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve 3. sıra Romain Grosjean, Lotus Renault F1 Team

3. sıra Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve 3. sıra Romain Grosjean, Lotus Renault F1 Team
7/10

Fotoğraf: XPB Images

2. sıra Kimi Raikkonen, Lotus Renault F1 Team ve 3. sıra Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve 3. sır

2. sıra Kimi Raikkonen, Lotus Renault F1 Team ve 3. sıra Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve 3. sır
8/10

Fotoğraf: XPB Images

Christian Horner, Red Bull Racing, Direktör ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Christian Horner, Red Bull Racing, Direktör ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing
9/10

Fotoğraf: XPB Images

Christian Horner, Red Bull Racing Takım Patronu kutlama yapıyor, Podyum ve Sebastian Vettel, Red Bul

Christian Horner, Red Bull Racing Takım Patronu kutlama yapıyor, Podyum ve Sebastian Vettel, Red Bul
10/10

Fotoğraf: XPB Images

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