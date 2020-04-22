F1 tarihinde bugün: 22 Nisan

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 22 Nisan tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1935
Luigi Fagioli, Monako'da yapılan sezonun ilk yarışını baskın bir performansla kazandı. Beş turda yarım dakikalık bir fark açtı ve Monaco GP'yi baştan sona lider götüren ilk pilot oldu.
Luigi Fagioli, Auto Union C-typ
Fotoğraf: Audi AG
1946
Savaştan sonraki ilk Grand Prix, Nice'te gerçekleşti ve neredeyse yedi yıl boyunca aksiyona aç kalan halk ve sürücüler, Riviera'ya akın etti. Araçlar eskiydi. Çoğu depolanmış veya saklanmıştı. Savaş öncesi baskın olan Alman üreticiler yasaklanmıştı. Maserati ilk çizgiyi kapattı ve Luigi Villoresi kazanan isim oldu.
Luigi Villoresi, Ferrari 125
Fotoğraf: LAT Images
1950
İlk F1 Dünya Şampiyonası yarışından dört hafta önce, Alfa Romeo için yarışan Juan Manuel Fangio, San Remo Grand Prix'sini kazandı.
Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo
Fotoğraf: LAT Images
1978
Esteban Tuero dünyaya geldi. Kariyerinin ilk F1 yarışına Shinji Nakano'nun yanında çıktı ve F1 tarihinin en genç üçüncü sürücüsü oldu. Minardi ile çıktığı 16 yarışın hiçbirisinden puanla ayrılamadığı gibi, sezonun son yarışı olan Almanya'da geçirdiği kaza sonrası omurgasından sakatlandı. Sonrasında da F1 kariyeri sona erdi.
Esteban Tuero, Minardi M198 Ford ilk virajda çakıl havuzuna saplanıyor
Fotoğraf: LAT Images
Esteban Tuero, Minardi M198 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Esteban Tuero, Minardi M198 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Esteban Tuero, Minardi
Fotoğraf: Sutton Images
2012
Bahreyn GP sıralama turlarında pole pozisyonu Sebastian Vettel'in olurken, Lewis Hamilton 0.098 saniye geride ikinci oldu ve iki Red Bull arasına girdi.
Hamilton'ı gerilediği yarışta Lotus sürücüleri iyi bir performans sergilediler.
Vettel, Kimi Raikkonen'in 3.3 saniye önünde zafere ulaşırken, Romain Grosjean podyumu tamamladı.
Mark Webber ise o yarışta ancak dördüncü olabildi.
Podyum: 2. Kimi Raikkonen, Lotus F1 Team, yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, Romain Gro
Fotoğraf: Sutton Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Dr Helmut Marko, Red Bull Motorspo
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor, Podyum ve Christian Horner, Red Bull
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor takım ile
Fotoğraf: XPB Images
3. sıra Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
3. sıra Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
3. sıra Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve 3. sıra Romain Grosjean, Lotus Renault F1 Team
Fotoğraf: XPB Images
2. sıra Kimi Raikkonen, Lotus Renault F1 Team ve 3. sıra Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve 3. sır
Fotoğraf: XPB Images
Christian Horner, Red Bull Racing, Direktör ve Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Christian Horner, Red Bull Racing Takım Patronu kutlama yapıyor, Podyum ve Sebastian Vettel, Red Bul
Fotoğraf: XPB Images
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