F1 tarihinde bugün: 22 Mart

22 Mart 1912: Lesli Johnson'ın doğum günü
Fotoğraf: LAT Images
İngiliz pilot Leslie Johnson Walthamstow'da doğdu. 1950'deki İngiliz Grand Prix'sinde ERA ile yarıştı ve 1959'da kalp krizi geçirip, hayatını kaybedene kadar ERA'nın genel müdürüydü.
22 Mart 1974: Peter Revson hayatını kaybetti
Fotoğraf: LAT Images
Amerikalı sürücü Peter Revson, Güney Afrika'daki Kyalami pistinde yapılan antrenman seansında kaza yaparak 35 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yaşam yarışını kaybeden ikinci Revson'dı. Çünkü kardeşi Douglas da 1967'de Danimarka'da geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti. Revson iki yarış kazanmıştı. Graham Hill bu ölüm haberi sonrası, "Araçta bariz bir sorun vardı. Yaklaşık 120 mil hızla bariyere çarptı ve araç alevler içinde kaldı. O sırada Peter pistte hemen hemen yalnızdı. Emerson Fittipaldi ve ben onun önündeydik." dedi. Hill daha sonra aracın yanına gitti. Britanyalı pilot, "O zamana kadar yangın söndürücülerle yanına gelmişlerdi. Peter'ı çıkarmak için aracın ön tarafına geldik." dedi. Revson, hastaneye giderken hayatını kaybetti.
22 Mart 1992: Meksika'da Nigel Mansell kazandı
Fotoğraf: Williams F1
Meksika yarışı gerçekleşti. O yıl, şampiyonanın ikinci ayağıydı ve yarışı pole pozisyonundan başlayan Nigel Mansell kazandı Michael Schumacher, yarışta Benetton Ford'la üçüncü oldu ve ilk podyumunu elde etti. Alex Caffi ve Enrico Bertaggia, Andrea Moda takımı için yarışmayı umuyorlardı, ancak yeni arabalar hazır olmadığı için yarışamadılar.
22 Mart 1998: Colin McRae F1'e geçebileceğini açıkladı
Fotoğraf: LAT Images
Dünya Ralli şampiyonu Colin McRae, F1'e geçmeyi düşündüğünü ve Jackie Stewart'ın Ford destekli takım için testler yaptığını açıkladı. McRae, "Formula 1'de yarışmak, uzun süredir düşündüğüm bir şey. Eğer bu testte rekabetçi isem, o zaman ne yapacağımı düşünmeliyim. Eğer kararlıysam da başaramamam için hiçbir neden yok." dedi. 1996 yılında Jordan için zaten test yapmıştı ve F1'e hiçbir zaman geçmedi.
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 22 Mart tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
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