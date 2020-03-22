F1 tarihinde bugün: 22 Mart

22 Mart 1912: Lesli Johnson'ın doğum günü 1 / 4 Fotoğraf: LAT Images İngiliz pilot Leslie Johnson Walthamstow'da doğdu. 1950'deki İngiliz Grand Prix'sinde ERA ile yarıştı ve 1959'da kalp krizi geçirip, hayatını kaybedene kadar ERA'nın genel müdürüydü.

22 Mart 1974: Peter Revson hayatını kaybetti 2 / 4 Fotoğraf: LAT Images Amerikalı sürücü Peter Revson, Güney Afrika'daki Kyalami pistinde yapılan antrenman seansında kaza yaparak 35 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yaşam yarışını kaybeden ikinci Revson'dı. Çünkü kardeşi Douglas da 1967'de Danimarka'da geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti. Revson iki yarış kazanmıştı. Graham Hill bu ölüm haberi sonrası, "Araçta bariz bir sorun vardı. Yaklaşık 120 mil hızla bariyere çarptı ve araç alevler içinde kaldı. O sırada Peter pistte hemen hemen yalnızdı. Emerson Fittipaldi ve ben onun önündeydik." dedi. Hill daha sonra aracın yanına gitti. Britanyalı pilot, "O zamana kadar yangın söndürücülerle yanına gelmişlerdi. Peter'ı çıkarmak için aracın ön tarafına geldik." dedi. Revson, hastaneye giderken hayatını kaybetti.

22 Mart 1992: Meksika'da Nigel Mansell kazandı 3 / 4 Fotoğraf: Williams F1 Meksika yarışı gerçekleşti. O yıl, şampiyonanın ikinci ayağıydı ve yarışı pole pozisyonundan başlayan Nigel Mansell kazandı Michael Schumacher, yarışta Benetton Ford'la üçüncü oldu ve ilk podyumunu elde etti. Alex Caffi ve Enrico Bertaggia, Andrea Moda takımı için yarışmayı umuyorlardı, ancak yeni arabalar hazır olmadığı için yarışamadılar.