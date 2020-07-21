F1 tarihinde bugün: 21 Temmuz

1962

Jim Clark, 1962 Britanya Grand Prix'sini pole pozisyonundan başlayıp kazanan isim oldu. İkinci sıradaki John Suertees tam 49.2 saniye geride kalırken, Bruce McLaren da 1 dakika 44.8 saniye geride üçüncü oldu.

Slider Liste Jim Clark, Lotus 25-Climax 1 / 3 Fotoğraf: LAT Images Dan Gurney, Porsche 804 2 / 3 Fotoğraf: LAT Images Innes Ireland 3 / 3 Fotoğraf: LAT Images

1985

Keke Rosberg'in pole pozisyonunu kazandığı 1985 Britanya GP'de zafer Alain Prost'un oldu.

Michele Alboreto ve Jacques Laffite ise podyumu tamamladı. Prost o yarışta herkese tur bindirdi.

Slider Liste Alain Prost, McLaren MP4/2B 1 / 6 Fotoğraf: Sutton Images Alain Prost, McLaren MP4/2B, Ayrton Senna, Lotus 95T 2 / 6 Fotoğraf: Sutton Images Alain Prost, McLaren MP4/2B 3 / 6 Fotoğraf: Sutton Images Keke Rosberg, Williams FW10 Honda 4 / 6 Fotoğraf: LAT Images Keke Rosberg, Williams ve Nelson Piquet, Brabham 5 / 6 Fotoğraf: Williams F1 Keke Rosberg, Williams 6 / 6 Fotoğraf: Williams F1

2002

2002 Fransa GP, tarihe geçen yarışlardan biriydi. Juan Pablo Montoya'nın pole pozisyonunu kazandığı yarışta Michael Schumacher zafere ulaştı ve kariyerinin 5. şampiyonluğunu elde etti.

Bu, Schumacher'in 61. zaferiydi. Schumacher böylelikle 17 yarışlık takvimin henüz 11. yarışında şampiyon olmuş oldu.