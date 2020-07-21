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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 21 Temmuz

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F1 tarihinde bugün: 21 Temmuz
Ekleyen:
, Editör
21 Tem 2020 14:53

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 21 Haziran tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1962

Jim Clark, 1962 Britanya Grand Prix'sini pole pozisyonundan başlayıp kazanan isim oldu. İkinci sıradaki John Suertees tam 49.2 saniye geride kalırken, Bruce McLaren da 1 dakika 44.8 saniye geride üçüncü oldu.

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Jim Clark, Lotus 25-Climax

Jim Clark, Lotus 25-Climax
1/3

Fotoğraf: LAT Images

Dan Gurney, Porsche 804

Dan Gurney, Porsche 804
2/3

Fotoğraf: LAT Images

Innes Ireland

Innes Ireland
3/3

Fotoğraf: LAT Images

 

1985

Keke Rosberg'in pole pozisyonunu kazandığı 1985 Britanya GP'de zafer Alain Prost'un oldu.

Michele Alboreto ve Jacques Laffite ise podyumu tamamladı. Prost o yarışta herkese tur bindirdi.

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Alain Prost, McLaren MP4/2B

Alain Prost, McLaren MP4/2B
1/6

Fotoğraf: Sutton Images

Alain Prost, McLaren MP4/2B, Ayrton Senna, Lotus 95T

Alain Prost, McLaren MP4/2B, Ayrton Senna, Lotus 95T
2/6

Fotoğraf: Sutton Images

Alain Prost, McLaren MP4/2B

Alain Prost, McLaren MP4/2B
3/6

Fotoğraf: Sutton Images

Keke Rosberg, Williams FW10 Honda

Keke Rosberg, Williams FW10 Honda
4/6

Fotoğraf: LAT Images

Keke Rosberg, Williams ve Nelson Piquet, Brabham

Keke Rosberg, Williams ve Nelson Piquet, Brabham
5/6

Fotoğraf: Williams F1

Keke Rosberg, Williams

Keke Rosberg, Williams
6/6

Fotoğraf: Williams F1

 

2002

2002 Fransa GP, tarihe geçen yarışlardan biriydi. Juan Pablo Montoya'nın pole pozisyonunu kazandığı yarışta Michael Schumacher zafere ulaştı ve kariyerinin 5. şampiyonluğunu elde etti.

Bu, Schumacher'in 61. zaferiydi. Schumacher böylelikle 17 yarışlık takvimin henüz 11. yarışında şampiyon olmuş oldu.

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Podyum: Yarış galibi ve five-time Dünya Şampiyonu Michael Schumacher

Podyum: Yarış galibi ve five-time Dünya Şampiyonu Michael Schumacher
1/8

Fotoğraf: Brousseau Photo

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari ve Jean Todt, Ferrari

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari ve Jean Todt, Ferrari
2/8

Fotoğraf: Ercole Colombo

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari
3/8

Fotoğraf: Ercole Colombo

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari, 2. Kimi Raikkonen, McLaren, 3. David Coulthard, McLaren ve Jean Todt, Ferrari

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari, 2. Kimi Raikkonen, McLaren, 3. David Coulthard, McLaren ve Jean Todt, Ferrari
4/8

Fotoğraf: Ercole Colombo

Rubens Barrichello

Rubens Barrichello
5/8

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari
6/8

Fotoğraf: Ercole Colombo

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Kimi Raikkonen ve David Coulthard

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Kimi Raikkonen ve David Coulthard
7/8

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Kimi Raikkonen ve David Coulthard

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Kimi Raikkonen ve David Coulthard
8/8

Fotoğraf: Brousseau Photo

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Editör İnci Beğen

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