F1 tarihinde bugün: 21 Temmuz

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 21 Haziran tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1962
Jim Clark, 1962 Britanya Grand Prix'sini pole pozisyonundan başlayıp kazanan isim oldu. İkinci sıradaki John Suertees tam 49.2 saniye geride kalırken, Bruce McLaren da 1 dakika 44.8 saniye geride üçüncü oldu.
Jim Clark, Lotus 25-Climax
Fotoğraf: LAT Images
Dan Gurney, Porsche 804
Fotoğraf: LAT Images
Innes Ireland
Fotoğraf: LAT Images
1985
Keke Rosberg'in pole pozisyonunu kazandığı 1985 Britanya GP'de zafer Alain Prost'un oldu.
Michele Alboreto ve Jacques Laffite ise podyumu tamamladı. Prost o yarışta herkese tur bindirdi.
Alain Prost, McLaren MP4/2B
Fotoğraf: Sutton Images
Alain Prost, McLaren MP4/2B, Ayrton Senna, Lotus 95T
Fotoğraf: Sutton Images
Alain Prost, McLaren MP4/2B
Fotoğraf: Sutton Images
Keke Rosberg, Williams FW10 Honda
Fotoğraf: LAT Images
Keke Rosberg, Williams ve Nelson Piquet, Brabham
Fotoğraf: Williams F1
Keke Rosberg, Williams
Fotoğraf: Williams F1
2002
2002 Fransa GP, tarihe geçen yarışlardan biriydi. Juan Pablo Montoya'nın pole pozisyonunu kazandığı yarışta Michael Schumacher zafere ulaştı ve kariyerinin 5. şampiyonluğunu elde etti.
Bu, Schumacher'in 61. zaferiydi. Schumacher böylelikle 17 yarışlık takvimin henüz 11. yarışında şampiyon olmuş oldu.
Podyum: Yarış galibi ve five-time Dünya Şampiyonu Michael Schumacher
Fotoğraf: Brousseau Photo
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari ve Jean Todt, Ferrari
Fotoğraf: Ercole Colombo
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari
Fotoğraf: Ercole Colombo
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari, 2. Kimi Raikkonen, McLaren, 3. David Coulthard, McLaren ve Jean Todt, Ferrari
Fotoğraf: Ercole Colombo
Rubens Barrichello
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari
Fotoğraf: Ercole Colombo
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Kimi Raikkonen ve David Coulthard
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Kimi Raikkonen ve David Coulthard
Fotoğraf: Brousseau Photo
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