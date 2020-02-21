F1 tarihinde bugün: 21 Şubat

1940 doğumlu Peter Gethin, F5000'de tonlarca başarı elde etti, ancak başarılı geçen 30 yarışlık F1 kariyerinin emeklilikten önce son bir kaç yılı nadiren puan alarak geçti. Ancak, en iyi yarışı olan 1971 İtalyan GP sonsuza dek tarih kitaplarında yer alacak. BRM için direksiyona geçen Gethin, Ronnie Peterson'ın 0.01 saniye gerisinde kalarak F1 tarihindeki en yakın birincilik mücadelesini gerçekleştirdi.

21 Şubat 2008

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Fotoğraf: XPB Images

Michael'in kardeşi Ralf Shumacher, 2000'lerin başında Williams ile altı yarış kazanmış oldukça başarılı bir F1 sürücüsüydü. Toyota ile, Williams yıllarına nazaran daha az başarılı bir üç yıl geçiren Ralf, 2007 sezonunun sonunda Timo Glock'a koltuğunu kaybetti.

Ralf, kış boyunca Force India ekibi için testlere katıldı ancak çok da etkileyici değildi. Bu noktada F1'de tekrar yarışma şansının zayıf olduğunu biliyordu. 2008 senesinde bu gün, Toyota'daki koltuğunu kaybetmesinin ardından DTM'DE yarışacağını duyurduktan kısa bir süre sonra, F1'den emekli olmayı istediğini söyledi ancak F1 kariyerine sessiz bir şekilde veda etmek için büyük bir anlaşma yapmamayı seçti. Eğer Ralf gerçekten zamanında böyle düşünmüşse neden Force India ile testlere çıktığı merak konusu…