F1 tarihinde bugün: 21 Şubat

21 Şubat 1971
Fotoğraf: LAT Images
1940 doğumlu Peter Gethin, F5000'de tonlarca başarı elde etti, ancak başarılı geçen 30 yarışlık F1 kariyerinin emeklilikten önce son bir kaç yılı nadiren puan alarak geçti. Ancak, en iyi yarışı olan 1971 İtalyan GP sonsuza dek tarih kitaplarında yer alacak. BRM için direksiyona geçen Gethin, Ronnie Peterson'ın 0.01 saniye gerisinde kalarak F1 tarihindeki en yakın birincilik mücadelesini gerçekleştirdi.
21 Şubat 2008
Fotoğraf: XPB Images
Michael'in kardeşi Ralf Shumacher, 2000'lerin başında Williams ile altı yarış kazanmış oldukça başarılı bir F1 sürücüsüydü. Toyota ile, Williams yıllarına nazaran daha az başarılı bir üç yıl geçiren Ralf, 2007 sezonunun sonunda Timo Glock'a koltuğunu kaybetti.
Ralf, kış boyunca Force India ekibi için testlere katıldı ancak çok da etkileyici değildi. Bu noktada F1'de tekrar yarışma şansının zayıf olduğunu biliyordu. 2008 senesinde bu gün, Toyota'daki koltuğunu kaybetmesinin ardından DTM'DE yarışacağını duyurduktan kısa bir süre sonra, F1'den emekli olmayı istediğini söyledi ancak F1 kariyerine sessiz bir şekilde veda etmek için büyük bir anlaşma yapmamayı seçti. Eğer Ralf gerçekten zamanında böyle düşünmüşse neden Force India ile testlere çıktığı merak konusu…
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 21 Şubat tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
21 Şubat 1952*
1913 doğumlu Roger Laurent, 1952'de altıncı sırada görüşü en iyi finişiyle, Almanya GP'de ile yarış hayatına başladı. Ancak, 1950'ler boyunca sadece ilk beş sürücü (ayrıca en hızlı turu belirleyen kişi) puan aldığı için herhangi bir şampiyonluk puanı ile ödüllendirilmedi.
*Fotoğraf olmadığı için sadece yazı olarak paylaşıldı.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
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