F1 tarihinde bugün: 21 Nisan

1985 Ayrton Senna, parlak F1 kariyerin ilk zaferini, Portekiz Grand Prix'sinde aldı. Lotus ile yarışan Senna 1:21.007 ile 0.4 saniye farkla pole pozisyonuna oturduğu gibi, yarışı da en yakın rakibi Michele Alboreto'nun 1 dakika 2 saniye önünde ilk sırada bitirdi. Podyumu Patrick Tambay tamamladı.

Slider Liste Yarış galibi Ayrton Senna, Lotus, 2. Michele Alboreto, Ferrari, 3. Patrick Tambay, Renault 1 / 9 Fotoğraf: Sutton Images Ayrton Senna, Lotus 97T 2 / 9 Fotoğraf: Sutton Images Ayrton Senna, Lotus 97T 3 / 9 Fotoğraf: Sutton Images Ayrton Senna, Lotus 97T, Elio De Angelis, Lotus 97T 4 / 9 Fotoğraf: Sutton Images Ayrton Senna, Lotus 97T 5 / 9 Fotoğraf: Sutton Images Ayrton Senna, Lotus 97T 6 / 9 Fotoğraf: LAT Images Ayrton Senna, Lotus 97T 7 / 9 Fotoğraf: LAT Images Ayrton Senna, Lotus 97T startta lider 8 / 9 Fotoğraf: Sutton Images Ayrton Senna, Lotus 97T 9 / 9 Fotoğraf: Sutton Images

2002 Jenson Button'ın adı Benetton-Renault ile güçlü sonuçlar almasının ardından Daily Mirror ve İtalyan medyası tarafından Ferrari ile anılmaya başladı. Ancak bu iddialar gerçeğe dönüşmedi ve Button, 2002'yi Renault'da geçirirken, 2003'te Bar Honda'ya katıldı.

Slider Liste Jenson Button ve Michael Schumacher 1 / 7 Fotoğraf: Brousseau Photo Jenson Button ve Giancarlo Fisichella 2 / 7 Jenson Button ve Giancarlo Fisichella 3 / 7 Benettons during first few laps 4 / 7 Jenson Button, Benetton B201 5 / 7 Fotoğraf: Sutton Images Jenson Button testi B201 6 / 7 Jenson Button front, Heinz-Harald Frentzen 7 / 7

2004

MotoGP şampiyonu Valentino Rossi, Ferrari Formula 1 aracıyla ilk sürüşünü yaptı ve hemen takımı etkiledi. Fiorano pistini 59 saniyede döndüğü açıklandı.

Bu, F1 aracıyla yaptığı ilk sürüştü ve ertesi yıl MotoGP'den F1'e geçeceği söylentileri ortaya çıktı. Ancak, bu iddialar hiçbir zaman gerçek olmadı.

Slider Liste Valentino Rossi, Ferrari F2004, Michael Schumacher'in kaskı 1 / 3 Fotoğraf: LAT Images Valentino Rossi, Ferrari F2004, Michael Schumacher'in kaskı 2 / 3 Fotoğraf: LAT Images Valentino Rossi ve Michael Schumacher, Ferrari 3 / 3 Fotoğraf: LAT Images

2013

Bahreyn'de gerçekleştirilen sıralama turlarında Nico Rosberg 0.2 saniye farkla pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı.

Ancak Sebastian Vettel, yalnızca iki tur sonra liderliğe yükseldi ve yarışı kazanan isim oldu.

Lotus'tan Kimi Raikkonen ikinci ve takım arkadaşı Romain Grosjean dördüncü oldu.

Slider Liste Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Romain Grosjean, Lotus F1 E21 1 / 8 Fotoğraf: XPB Images Sebastian Vettel, Red Bull Racing takes win 2 / 8 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Kimi Raikkonen, Lotus F1 Team, 2.; Sebastian Vettel, Red Bull Racing, Yarış galibi; Romain G 3 / 8 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 2. Kimi Raikkonen, Lotus F1 Team, 3. Romain 4 / 8 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing 5 / 8 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor kapalı park 6 / 8 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor, Podyum ve Gill Jones, Red Bull Racin 7 / 8 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor, Podyum 8 / 8 Fotoğraf: XPB Images

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