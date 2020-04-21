F1 tarihinde bugün: 21 Nisan

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1985
Ayrton Senna, parlak F1 kariyerin ilk zaferini, Portekiz Grand Prix'sinde aldı.
Lotus ile yarışan Senna 1:21.007 ile 0.4 saniye farkla pole pozisyonuna oturduğu gibi, yarışı da en yakın rakibi Michele Alboreto'nun 1 dakika 2 saniye önünde ilk sırada bitirdi.
Podyumu Patrick Tambay tamamladı.
Yarış galibi Ayrton Senna, Lotus, 2. Michele Alboreto, Ferrari, 3. Patrick Tambay, Renault
Fotoğraf: Sutton Images
Ayrton Senna, Lotus 97T
Fotoğraf: Sutton Images
Ayrton Senna, Lotus 97T
Fotoğraf: Sutton Images
Ayrton Senna, Lotus 97T, Elio De Angelis, Lotus 97T
Fotoğraf: Sutton Images
Ayrton Senna, Lotus 97T
Fotoğraf: Sutton Images
Ayrton Senna, Lotus 97T
Fotoğraf: LAT Images
Ayrton Senna, Lotus 97T
Fotoğraf: LAT Images
Ayrton Senna, Lotus 97T startta lider
Fotoğraf: Sutton Images
Ayrton Senna, Lotus 97T
Fotoğraf: Sutton Images
2002
Jenson Button'ın adı Benetton-Renault ile güçlü sonuçlar almasının ardından Daily Mirror ve İtalyan medyası tarafından Ferrari ile anılmaya başladı.
Ancak bu iddialar gerçeğe dönüşmedi ve Button, 2002'yi Renault'da geçirirken, 2003'te Bar Honda'ya katıldı.
Jenson Button ve Michael Schumacher
Fotoğraf: Brousseau Photo
Jenson Button ve Giancarlo Fisichella
Jenson Button ve Giancarlo Fisichella
Benettons during first few laps
Jenson Button, Benetton B201
Fotoğraf: Sutton Images
Jenson Button testi B201
Jenson Button front, Heinz-Harald Frentzen
2004
MotoGP şampiyonu Valentino Rossi, Ferrari Formula 1 aracıyla ilk sürüşünü yaptı ve hemen takımı etkiledi. Fiorano pistini 59 saniyede döndüğü açıklandı.
Bu, F1 aracıyla yaptığı ilk sürüştü ve ertesi yıl MotoGP'den F1'e geçeceği söylentileri ortaya çıktı. Ancak, bu iddialar hiçbir zaman gerçek olmadı.
Valentino Rossi, Ferrari F2004, Michael Schumacher'in kaskı
Fotoğraf: LAT Images
Valentino Rossi, Ferrari F2004, Michael Schumacher'in kaskı
Fotoğraf: LAT Images
Valentino Rossi ve Michael Schumacher, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
2013
Bahreyn'de gerçekleştirilen sıralama turlarında Nico Rosberg 0.2 saniye farkla pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı.
Ancak Sebastian Vettel, yalnızca iki tur sonra liderliğe yükseldi ve yarışı kazanan isim oldu.
Lotus'tan Kimi Raikkonen ikinci ve takım arkadaşı Romain Grosjean dördüncü oldu.
Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Romain Grosjean, Lotus F1 E21
Fotoğraf: XPB Images
Sebastian Vettel, Red Bull Racing takes win
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Kimi Raikkonen, Lotus F1 Team, 2.; Sebastian Vettel, Red Bull Racing, Yarış galibi; Romain G
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 2. Kimi Raikkonen, Lotus F1 Team, 3. Romain
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor kapalı park
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor, Podyum ve Gill Jones, Red Bull Racin
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor, Podyum
Fotoğraf: XPB Images
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