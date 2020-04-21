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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 21 Nisan

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F1 tarihinde bugün: 21 Nisan
Ekleyen:
, Editör
21 Nis 2020 15:23

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 21 Nisan tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1985

Ayrton Senna, parlak F1 kariyerin ilk zaferini, Portekiz Grand Prix'sinde aldı.

Lotus ile yarışan Senna 1:21.007 ile 0.4 saniye farkla pole pozisyonuna oturduğu gibi, yarışı da en yakın rakibi Michele Alboreto'nun 1 dakika 2 saniye önünde ilk sırada bitirdi.

Podyumu Patrick Tambay tamamladı.

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Yarış galibi Ayrton Senna, Lotus, 2. Michele Alboreto, Ferrari, 3. Patrick Tambay, Renault

Yarış galibi Ayrton Senna, Lotus, 2. Michele Alboreto, Ferrari, 3. Patrick Tambay, Renault
1/9

Fotoğraf: Sutton Images

Ayrton Senna, Lotus 97T

Ayrton Senna, Lotus 97T
2/9

Fotoğraf: Sutton Images

Ayrton Senna, Lotus 97T

Ayrton Senna, Lotus 97T
3/9

Fotoğraf: Sutton Images

Ayrton Senna, Lotus 97T, Elio De Angelis, Lotus 97T

Ayrton Senna, Lotus 97T, Elio De Angelis, Lotus 97T
4/9

Fotoğraf: Sutton Images

Ayrton Senna, Lotus 97T

Ayrton Senna, Lotus 97T
5/9

Fotoğraf: Sutton Images

Ayrton Senna, Lotus 97T

Ayrton Senna, Lotus 97T
6/9

Fotoğraf: LAT Images

Ayrton Senna, Lotus 97T

Ayrton Senna, Lotus 97T
7/9

Fotoğraf: LAT Images

Ayrton Senna, Lotus 97T startta lider

Ayrton Senna, Lotus 97T startta lider
8/9

Fotoğraf: Sutton Images

Ayrton Senna, Lotus 97T

Ayrton Senna, Lotus 97T
9/9

Fotoğraf: Sutton Images

 

 

2002

Jenson Button'ın adı Benetton-Renault ile güçlü sonuçlar almasının ardından Daily Mirror ve İtalyan medyası tarafından Ferrari ile anılmaya başladı.

Ancak bu iddialar gerçeğe dönüşmedi ve Button, 2002'yi Renault'da geçirirken, 2003'te Bar Honda'ya katıldı.

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Jenson Button ve Michael Schumacher

Jenson Button ve Michael Schumacher
1/7

Fotoğraf: Brousseau Photo

Jenson Button ve Giancarlo Fisichella

Jenson Button ve Giancarlo Fisichella
2/7

Jenson Button ve Giancarlo Fisichella

Jenson Button ve Giancarlo Fisichella
3/7

Benettons during first few laps

Benettons during first few laps
4/7

Jenson Button, Benetton B201

Jenson Button, Benetton B201
5/7

Fotoğraf: Sutton Images

Jenson Button testi B201

Jenson Button testi B201
6/7

Jenson Button front, Heinz-Harald Frentzen

Jenson Button front, Heinz-Harald Frentzen
7/7

 

 

 

2004

MotoGP şampiyonu Valentino Rossi, Ferrari Formula 1 aracıyla ilk sürüşünü yaptı ve hemen takımı etkiledi. Fiorano pistini 59 saniyede döndüğü açıklandı.

Bu, F1 aracıyla yaptığı ilk sürüştü ve ertesi yıl MotoGP'den F1'e geçeceği söylentileri ortaya çıktı. Ancak, bu iddialar hiçbir zaman gerçek olmadı.

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Valentino Rossi, Ferrari F2004, Michael Schumacher'in kaskı

Valentino Rossi, Ferrari F2004, Michael Schumacher'in kaskı
1/3

Fotoğraf: LAT Images

Valentino Rossi, Ferrari F2004, Michael Schumacher'in kaskı

Valentino Rossi, Ferrari F2004, Michael Schumacher'in kaskı
2/3

Fotoğraf: LAT Images

Valentino Rossi ve Michael Schumacher, Ferrari

Valentino Rossi ve Michael Schumacher, Ferrari
3/3

Fotoğraf: LAT Images

 

 

 

2013

Bahreyn'de gerçekleştirilen sıralama turlarında Nico Rosberg 0.2 saniye farkla pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı.

Ancak Sebastian Vettel, yalnızca iki tur sonra liderliğe yükseldi ve yarışı kazanan isim oldu.

Lotus'tan Kimi Raikkonen ikinci ve takım arkadaşı Romain Grosjean dördüncü oldu.

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Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Romain Grosjean, Lotus F1 E21

Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Romain Grosjean, Lotus F1 E21
1/8

Fotoğraf: XPB Images

Sebastian Vettel, Red Bull Racing takes win

Sebastian Vettel, Red Bull Racing takes win
2/8

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Kimi Raikkonen, Lotus F1 Team, 2.; Sebastian Vettel, Red Bull Racing, Yarış galibi; Romain G

Podyum: Kimi Raikkonen, Lotus F1 Team, 2.; Sebastian Vettel, Red Bull Racing, Yarış galibi; Romain G
3/8

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 2. Kimi Raikkonen, Lotus F1 Team, 3. Romain

Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 2. Kimi Raikkonen, Lotus F1 Team, 3. Romain
4/8

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing
5/8

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor kapalı park

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor kapalı park
6/8

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor, Podyum ve Gill Jones, Red Bull Racin

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor, Podyum ve Gill Jones, Red Bull Racin
7/8

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor, Podyum

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor, Podyum
8/8

Fotoğraf: XPB Images

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