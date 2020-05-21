F1 tarihinde bugün: 21 Mayıs

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 21 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1950
1950 Monako Formula 1 yarışı gerçekleşti. Yarış pek çok ilke ev sahipliği yaptı. Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo ile 2.6 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.
Fangio, 100 turluk yarışın tamamını lider geçti ve yarışın en hızlı turunu da atarak zafere ulaştı.
Fangio, 100 turun tamamını tamamlayan tek isimdi ve yarış toplamda 3 saat 13 dakika 18 saniye sürdü.
Bu, Fangio'nun F1'deki ilk zaferiydi. Ayrıca Alberto Ascari, Ferrari ile ikinci olurken, Louis Chiron, Maserati ile üçüncü sırada finiş gördü. Bu, Ferrari ve Maserati'nin ilk podyumuydu.
Ayrıca Ascari ve Chiron'un da ilk podyumuydu. Alfa Romeo ise sezona çifte zaferle başlamış oldu.
Podyum: Yarış galibi Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo, ve HRH Prince Rainier
Fotoğraf: LAT Images
Alberto Ascari, Ferrari 125
Fotoğraf: LAT Images
Alberto Ascari, Ferrari 125 Tabac'daki kazayı geçiyor
Fotoğraf: LAT Images
Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo 158
Fotoğraf: LAT Images
Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo 158
Fotoğraf: LAT Images
Jose Froilan Gonzalez, Maserati 4CLT/48 ve Luigi Villoresi, Ferrari 125 start esnasında
Fotoğraf: LAT Images
Raymond Sommer, Ferrari 125
Fotoğraf: LAT Images
Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo; Bob Gerard
Fotoğraf: LAT Images
1978
1978 Belçika GP sıralama turlarında Lotus pilotu Mario Andretti 1:20.900 yaparak en yakın rakibi Carlos Reutemann'ın 0.7 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.
70 turluk yarışın tamamını lider geçen Andretti, zafere ulaşan isim olurken, Ronnie Peterson ikinci ve Reutemann üçüncü oldu.
Mario Andretti, Lotus 79 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Clay Regazzoni ve Hans Stuck
Mario Andretti
René Arnoux, Martini MK23
Fotoğraf: Sutton Images
Ronnie Peterson, Lotus Ford
Fotoğraf: LAT Images
2000
2000 Avrupa GP sıralama turlarında pole pozisyonu sürpriz şekilde David Coulthard'ın olurken, Michael Schumacher ikinci ve Mika Hakkinen üçüncü oldu.
Ertesi gün yağmurlu geçen yarışta Schumacher ve Hakkinen tamamen farklı bir ligdeydiler.
Schumacher 13.8 saniye farkla zafere ulaşırken, Hakkinen ikinci ve pole pozisyonundan başlayan David Coulthard bir tur geride üçüncü oldu.
Michael Schumacher, Ferrari F1-2000
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Michael Schumacher
Fotoğraf: XPB Images
Michael Schumacher
Fotoğraf: XPB Images
Michael Schumacher, Ferrari
Fotoğraf: XPB Images
Michael Schumacher
Fotoğraf: XPB Images
Michael Schumacher
Fotoğraf: XPB Images
Alakalı video
Önceki haber
Bottas'ın menajeri, 2021 için Renault ile görüştü
Sonraki haber
Bir hata sonucu efsaneye dönüşen araç: Lotus 79
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|İnci Beğen