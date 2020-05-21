Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
42 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
98 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
105 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
119 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
126 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
140 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
154 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
161 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
175 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
189 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 21 Mayıs

paylaşım
yorumlar
F1 tarihinde bugün: 21 Mayıs
Ekleyen:
, Editör
21 May 2020 15:40

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 21 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1950

1950 Monako Formula 1 yarışı gerçekleşti. Yarış pek çok ilke ev sahipliği yaptı. Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo ile 2.6 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Fangio, 100 turluk yarışın tamamını lider geçti ve yarışın en hızlı turunu da atarak zafere ulaştı.

Fangio, 100 turun tamamını tamamlayan tek isimdi ve yarış toplamda 3 saat 13 dakika 18 saniye sürdü.

Bu, Fangio'nun F1'deki ilk zaferiydi. Ayrıca Alberto Ascari, Ferrari ile ikinci olurken, Louis Chiron, Maserati ile üçüncü sırada finiş gördü. Bu, Ferrari ve Maserati'nin ilk podyumuydu.

Ayrıca Ascari ve Chiron'un da ilk podyumuydu. Alfa Romeo ise sezona çifte zaferle başlamış oldu.

Slider
Liste

Podyum: Yarış galibi Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo, ve HRH Prince Rainier

Podyum: Yarış galibi Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo, ve HRH Prince Rainier
1/8

Fotoğraf: LAT Images

Alberto Ascari, Ferrari 125

Alberto Ascari, Ferrari 125
2/8

Fotoğraf: LAT Images

Alberto Ascari, Ferrari 125 Tabac'daki kazayı geçiyor

Alberto Ascari, Ferrari 125 Tabac'daki kazayı geçiyor
3/8

Fotoğraf: LAT Images

Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo 158

Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo 158
4/8

Fotoğraf: LAT Images

Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo 158

Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo 158
5/8

Fotoğraf: LAT Images

Jose Froilan Gonzalez, Maserati 4CLT/48 ve Luigi Villoresi, Ferrari 125 start esnasında

Jose Froilan Gonzalez, Maserati 4CLT/48 ve Luigi Villoresi, Ferrari 125 start esnasında
6/8

Fotoğraf: LAT Images

Raymond Sommer, Ferrari 125

Raymond Sommer, Ferrari 125
7/8

Fotoğraf: LAT Images

Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo; Bob Gerard

Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo; Bob Gerard
8/8

Fotoğraf: LAT Images

 

1978

1978 Belçika GP sıralama turlarında Lotus pilotu Mario Andretti 1:20.900 yaparak en yakın rakibi Carlos Reutemann'ın 0.7 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

70 turluk yarışın tamamını lider geçen Andretti, zafere ulaşan isim olurken, Ronnie Peterson ikinci ve Reutemann üçüncü oldu.

Slider
Liste

Mario Andretti, Lotus 79 Ford

Mario Andretti, Lotus 79 Ford
1/5

Fotoğraf: LAT Images

Clay Regazzoni ve Hans Stuck

Clay Regazzoni ve Hans Stuck
2/5

Mario Andretti

Mario Andretti
3/5

René Arnoux, Martini MK23

René Arnoux, Martini MK23
4/5

Fotoğraf: Sutton Images

Ronnie Peterson, Lotus Ford

Ronnie Peterson, Lotus Ford
5/5

Fotoğraf: LAT Images

 

2000

2000 Avrupa GP sıralama turlarında pole pozisyonu sürpriz şekilde David Coulthard'ın olurken, Michael Schumacher ikinci ve Mika Hakkinen üçüncü oldu.

Ertesi gün yağmurlu geçen yarışta Schumacher ve Hakkinen tamamen farklı bir ligdeydiler.

Schumacher 13.8 saniye farkla zafere ulaşırken, Hakkinen ikinci ve pole pozisyonundan başlayan David Coulthard bir tur geride üçüncü oldu.

Slider
Liste

Michael Schumacher, Ferrari F1-2000

Michael Schumacher, Ferrari F1-2000
1/6

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Michael Schumacher

Michael Schumacher
2/6

Fotoğraf: XPB Images

Michael Schumacher

Michael Schumacher
3/6

Fotoğraf: XPB Images

Michael Schumacher, Ferrari

Michael Schumacher, Ferrari
4/6

Fotoğraf: XPB Images

Michael Schumacher

Michael Schumacher
5/6

Fotoğraf: XPB Images

Michael Schumacher

Michael Schumacher
6/6

Fotoğraf: XPB Images

Alakalı video

Sonraki haber
Bottas'ın menajeri, 2021 için Renault ile görüştü

Önceki haber

Bottas'ın menajeri, 2021 için Renault ile görüştü

Sonraki haber

Bir hata sonucu efsaneye dönüşen araç: Lotus 79

Bir hata sonucu efsaneye dönüşen araç: Lotus 79
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör İnci Beğen

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bir hata sonucu efsaneye dönüşen araç: Lotus 79

3s
2
Formula 1

Wolff: "Vettel'in Ferrari'den ayrılmasına pek şaşırmadım"

2s
3
Formula 1

Bottas'ın menajeri, 2021 için Renault ile görüştü

4
Formula 1

Mercedes yönetim kurulu Vettel'le mi yarışmak istiyor?

5
Formula 1

Leclerc, hız temalı kısa filmde rol alacak

1s

Son Videolar

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Grand Prix Greats - F1 tarihinin ilk yarışı 04:39
Formula 1

Grand Prix Greats - F1 tarihinin ilk yarışı

Gilles Villeneuve'ün kullandığı F1 araçları 01:45
Formula 1

Gilles Villeneuve'ün kullandığı F1 araçları

Son Haberler

Leclerc, hız temalı kısa filmde rol alacak
F1

Leclerc, hız temalı kısa filmde rol alacak

Wolff: "Vettel'in Ferrari'den ayrılmasına pek şaşırmadım"
F1

Wolff: "Vettel'in Ferrari'den ayrılmasına pek şaşırmadım"

Bir hata sonucu efsaneye dönüşen araç: Lotus 79
F1

Bir hata sonucu efsaneye dönüşen araç: Lotus 79

F1 tarihinde bugün: 21 Mayıs
F1

F1 tarihinde bugün: 21 Mayıs

Bottas'ın menajeri, 2021 için Renault ile görüştü
F1

Bottas'ın menajeri, 2021 için Renault ile görüştü

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.