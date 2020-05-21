F1 tarihinde bugün: 21 Mayıs

1950

1950 Monako Formula 1 yarışı gerçekleşti. Yarış pek çok ilke ev sahipliği yaptı. Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo ile 2.6 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Fangio, 100 turluk yarışın tamamını lider geçti ve yarışın en hızlı turunu da atarak zafere ulaştı.

Fangio, 100 turun tamamını tamamlayan tek isimdi ve yarış toplamda 3 saat 13 dakika 18 saniye sürdü.

Bu, Fangio'nun F1'deki ilk zaferiydi. Ayrıca Alberto Ascari, Ferrari ile ikinci olurken, Louis Chiron, Maserati ile üçüncü sırada finiş gördü. Bu, Ferrari ve Maserati'nin ilk podyumuydu.

Ayrıca Ascari ve Chiron'un da ilk podyumuydu. Alfa Romeo ise sezona çifte zaferle başlamış oldu.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo, ve HRH Prince Rainier 1 / 8 Fotoğraf: LAT Images Alberto Ascari, Ferrari 125 2 / 8 Fotoğraf: LAT Images Alberto Ascari, Ferrari 125 Tabac'daki kazayı geçiyor 3 / 8 Fotoğraf: LAT Images Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo 158 4 / 8 Fotoğraf: LAT Images Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo 158 5 / 8 Fotoğraf: LAT Images Jose Froilan Gonzalez, Maserati 4CLT/48 ve Luigi Villoresi, Ferrari 125 start esnasında 6 / 8 Fotoğraf: LAT Images Raymond Sommer, Ferrari 125 7 / 8 Fotoğraf: LAT Images Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo; Bob Gerard 8 / 8 Fotoğraf: LAT Images

1978

1978 Belçika GP sıralama turlarında Lotus pilotu Mario Andretti 1:20.900 yaparak en yakın rakibi Carlos Reutemann'ın 0.7 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

70 turluk yarışın tamamını lider geçen Andretti, zafere ulaşan isim olurken, Ronnie Peterson ikinci ve Reutemann üçüncü oldu.

Slider Liste Mario Andretti, Lotus 79 Ford 1 / 5 Fotoğraf: LAT Images Clay Regazzoni ve Hans Stuck 2 / 5 Mario Andretti 3 / 5 René Arnoux, Martini MK23 4 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Ronnie Peterson, Lotus Ford 5 / 5 Fotoğraf: LAT Images

2000

2000 Avrupa GP sıralama turlarında pole pozisyonu sürpriz şekilde David Coulthard'ın olurken, Michael Schumacher ikinci ve Mika Hakkinen üçüncü oldu.

Ertesi gün yağmurlu geçen yarışta Schumacher ve Hakkinen tamamen farklı bir ligdeydiler.

Schumacher 13.8 saniye farkla zafere ulaşırken, Hakkinen ikinci ve pole pozisyonundan başlayan David Coulthard bir tur geride üçüncü oldu.

Slider Liste Michael Schumacher, Ferrari F1-2000 1 / 6 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Michael Schumacher 2 / 6 Fotoğraf: XPB Images Michael Schumacher 3 / 6 Fotoğraf: XPB Images Michael Schumacher, Ferrari 4 / 6 Fotoğraf: XPB Images Michael Schumacher 5 / 6 Fotoğraf: XPB Images Michael Schumacher 6 / 6 Fotoğraf: XPB Images

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