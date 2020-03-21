F1 tarihinde bugün: 21 Mart

21 Mart 1916: Wharton ve Abecassis dünyaya geldi
Fotoğraf: LAT Images
1952 ve 1955 yılları arasında 15 yarışa çıkan Ken Wharton dünyaya geldi. Formula 1 kariyerinden önce hillclimb pilotuydu ve bugüne kadar arka arkaya dört Britanya Hillclimb şampiyonası kazanan tek kişiydi. 1957'de Yeni Zelanda'daki Ardmore pistinde bir Ferrari Monza sürerken hayatını kaybetti. Aynı gün İngiliz sürücü George Abecassis de doğdu. 1951 ve 1952'de iki yarışa katıldı.
21 Mart 1960: Ayrton Senna dünyaya geldi
Fotoğraf: Ercole Colombo
Efsane pilot Ayrton Senna, Brezilya'da doğdu. İlk aracı 1 beygir gücündeki bir kart aracıydı ve kız kardeşi Viviane'nin armağanıydı. 1981 yılında Formula Ford 1600, 1982'de Formula Ford 2000, 1983'te Britanya Formula 3 ve Macau Grand Prix'sini kazanmasının ardından 1984'te Formula 1'de yarışmaya başladı. Lotus'ta geçirdiği dört yılın ardından McLaren'a geçti ve burada üç şampiyonluk elde etti. 1994 San Marino GP'de hayatını kaybedene kadar 161 Grand Prix'ye katıldı ve 41 galibiyet, 65 pole pozisyonu, 19 en hızlı tur, 80 podyum ve 614 puan elde etti. Efsane pilot, tüm zamanların en iyilerinden birisi olarak kabul görüyor.
21 Mart 1982: Tartışmalı son
Fotoğraf: Sutton Images
Brezilya GP tartışmalı şekilde bitti. Nelson Piquet ve Keke Rosberg birinci ve ikinci sırada finiş gördüler, ancak araçları olması gerekenden daha hafif olduğu için diskalifiye edildiler. Böylelikle Alain Prost galip geldi. İngiliz sürücüler John Watson ve Nigel Mansell ikinci ve üçüncü oldu. Bu yarış, Rene Arnoux'nun 50. F1 yarışıydı.
21 Mart 2004: Malezya GP'yi Schumacher kazanıyor
Fotoğraf: BMW AG
Malezya Grand Prix'si Sepang pistinde gerçekleşti ve Michael Schumacher pole pozisyonundan başladığı yarışı kazandı. O yarışta Jenson Button üçüncü olarak ilk podyumunu elde etti.
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 21 Mart tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
21 Mart 1921: Godia dünyaya geldi
İspanyol yarış pilotu Paco Godia, Barcelona'da doğdu. 1951-1958 yılları arasında Formula 1'de 13 yarışa çıktı. Güzel sanatlarla ilgili bir koleksiyonu vardı ve Barcelona'da bir müze kurdu.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|İnci Beğen
F1 tarihinde bugün: 21 Mart
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 1 May
Cum 1 May
|
17:00
11:00
|
|FP2
|
Cum 1 May
Cum 1 May
|
21:00
15:00
|
|FP3
|
Cmt 2 May
Cmt 2 May
|
18:00
12:00
|
|Sıralama
|
Cmt 2 May
Cmt 2 May
|
21:00
15:00
|
|Yarış
|
Paz 3 May
Paz 3 May
|
21:10
15:10
|
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
30 Nis - 3 MayBiletler
|
7 May - 10 MayBiletler
|
4 Haz - 7 HazBiletler
|
11 Haz - 14 HazBiletler
|
25 Haz - 28 HazBiletler
|
2 Tem - 5 TemBiletler