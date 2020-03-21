F1 tarihinde bugün: 21 Mart

21 Mart 1916: Wharton ve Abecassis dünyaya geldi 1 / 4 Fotoğraf: LAT Images 1952 ve 1955 yılları arasında 15 yarışa çıkan Ken Wharton dünyaya geldi. Formula 1 kariyerinden önce hillclimb pilotuydu ve bugüne kadar arka arkaya dört Britanya Hillclimb şampiyonası kazanan tek kişiydi. 1957'de Yeni Zelanda'daki Ardmore pistinde bir Ferrari Monza sürerken hayatını kaybetti. Aynı gün İngiliz sürücü George Abecassis de doğdu. 1951 ve 1952'de iki yarışa katıldı.

21 Mart 1960: Ayrton Senna dünyaya geldi 2 / 4 Fotoğraf: Ercole Colombo Efsane pilot Ayrton Senna, Brezilya'da doğdu. İlk aracı 1 beygir gücündeki bir kart aracıydı ve kız kardeşi Viviane'nin armağanıydı. 1981 yılında Formula Ford 1600, 1982'de Formula Ford 2000, 1983'te Britanya Formula 3 ve Macau Grand Prix'sini kazanmasının ardından 1984'te Formula 1'de yarışmaya başladı. Lotus'ta geçirdiği dört yılın ardından McLaren'a geçti ve burada üç şampiyonluk elde etti. 1994 San Marino GP'de hayatını kaybedene kadar 161 Grand Prix'ye katıldı ve 41 galibiyet, 65 pole pozisyonu, 19 en hızlı tur, 80 podyum ve 614 puan elde etti. Efsane pilot, tüm zamanların en iyilerinden birisi olarak kabul görüyor.

21 Mart 1982: Tartışmalı son 3 / 4 Fotoğraf: Sutton Images Brezilya GP tartışmalı şekilde bitti. Nelson Piquet ve Keke Rosberg birinci ve ikinci sırada finiş gördüler, ancak araçları olması gerekenden daha hafif olduğu için diskalifiye edildiler. Böylelikle Alain Prost galip geldi. İngiliz sürücüler John Watson ve Nigel Mansell ikinci ve üçüncü oldu. Bu yarış, Rene Arnoux'nun 50. F1 yarışıydı.