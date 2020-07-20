F1 tarihinde bugün: 20 Temmuz

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 20 Haziran tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1957
Stirling Moss, 1957 Britanya'da Vanwall'a F1'deki ilk pole pozisyonunu getirdi.
Ertesi gün de zafere ulaşmayı başardı. Bu, Vanwall'ın ilk zaferiydi. Luigi Musso ikinci ve Mike Hawthorn üçüncü oldu.
Stirling Moss, Vanwall
Fotoğraf: LAT Images
Maurice Trintignant, Lancia-Ferrari D50 801, Peter Collins ile ortak
Fotoğraf: LAT Images
Yarış dışı kalan Tony Brooks, Stirling Moss, Vanwall'a aracını veriyor
Fotoğraf: LAT Images
Yarış dışı kalan Tony Brooks, Stirling Moss, Vanwall'a aracını verdikten sonra
Fotoğraf: LAT Images
Mike Hawthorn, Lancia-Ferrari 801
Fotoğraf: LAT Images
1963
Britanya'da zafer, 0.2 saniye farkla pole pozisyonunu kazanan ve en yakın rakibine 25 saniye fark atan Jim Clark'ın oldu. John Surtees ikinci ve Graham Hill üçüncü sırada finiş gördü.
Jim Clark, Lotus 25 Climax
Fotoğraf: LAT Images
1968
Graham Hill, 1968 Britanya GP'ye pole pozisyonundan başladı. Fakat ertesi gün mekanik arıza ile yolda kaldı.
Jo Siffert da Lotus ile F1'deki ilk zaferini aldı. Chris Amon ikinci ve Jacky Ickx üçüncü oldu.
Jo Siffert, Lotus and Chris Amon, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
Denny Hulme, McLaren M7A
Fotoğraf: LAT Images
Bruce McLaren, McLaren M7A
Fotoğraf: LAT Images
Bruce McLaren, McLaren M7A-Ford Cosworth
Fotoğraf: LAT Images
Denny Hulme, McLaren Ford-Cosworth
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Robin Widdows, Cooper T86B BRM
Fotoğraf: LAT Images
1974
Britanya GP gerçekleşti ve Niki Lauda'nın pole pozisyonundan başladığı yarışta zafer Tyrrell sürücüsü Jody Scheckter'in oldu. Emerson Fittipaldi ikinci ve Jacky Ickx üçüncü oldu.
Jody Scheckter, Tyrrell 006/2
Fotoğraf: Sutton Images
Emerson Fittipaldi, McLaren
Fotoğraf: Ford Motor Company
Jean-Pierre Jarier, Shadow DN3-Ford
Fotoğraf: LAT Images
John Watson, Brabham-Ford BT42, leads Patrick Depailler, Tyrrell-Ford 007
Fotoğraf: LAT Images
Niki Lauda, Ferrari 312B3
Fotoğraf: LAT Images
David Purley, Token RJ02
Fotoğraf: LAT Images
2003
Britanya'da Rubens Barrichello fırtınası vardı. Brezilyalı pilot, pole pozisyonundan başladığı yarışta 5.4 saniye farkla galibiyete uzandı. Juan Pablo Montoya ve Kimi Raikkonen podyumu tamamlarken, Michael Schumacher dördüncü oldu.
Rubens Barrichello takes checkered flag
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Podyum: Yarış galibi Rubens Barrichello
Fotoğraf: Bridgestone Corporation
Rubens Barrichello ve Jean Todt gridde
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Rubens Barrichello ve Michael Schumacher pit
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Rubens Barrichello
Fotoğraf: Ferrari Media Center
starting grid: Rubens Barrichello
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Podyum: 2. Juan Pablo Montoya, Williams, yarış galibi Rubens Barrichello, Ferrari, 3. Kimi Raikkonen, McLaren
Fotoğraf: Sutton Images
Podyum: Yarış galibi Rubens Barrichello
Fotoğraf: Bridgestone Corporation
Rubens Barrichello ve Ferrari takım elemanları celebrate victory
Fotoğraf: Ferrari Media Center
2008
2008 Almanya GP öncesinde Lewis Hamilton 0.193 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı. Ertesi gün 5.5 saniye farkla da zafere ulaştı.
Nelson Piquet, ikinci olarak F1'deki ilk podyumunu aldı. Felipe Massa ise podyumu tamamladı.
Yarış galibi Lewis Hamilton kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Lewis Hamilton kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Lewis Hamilton kutlama yapıyor ve Mansour Ojeh
Fotoğraf: XPB Images
basın toplantısı: Yarış galibi Lewis Hamilton
Fotoğraf: XPB Images
Pole: Kazanan Lewis Hamilton ve Felipe Massa ve Heikki Kovalainen
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: 2. Nelson Piquet Jr., Renault, yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren, 3. Felipe Massa, Ferrari
Fotoğraf: Sutton Images
Lewis Hamilton, McLaren MP4-23 Mercedes, Felipe Massa, Ferrari F2008
Fotoğraf: LAT Images
Timo Glock, Toyota F1 Team, TF108, kazaed, as Lewis Hamilton, McLaren Mercedes passes
Fotoğraf: XPB Images
2014
2014 Almanya GP öncesi Nico Rosberg pole pozisyonunu kazanan isimdi. Lewis Hamilton yaşadığı sorunun ardından Q2'de elenmekten kurtulamadı.
Ertesi gün Rosberg rahat bir zafer elde ederken, Valtteri Bottas ikinci ve Hamilton üçüncü oldu.
Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W05 ve 3. sıra Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W05
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W05 yarışın sonunda damalı bayrağı görüyor ve kutlama yap
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W05 yarış sonunda kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W05 yarışın sonunda takımını geçiyor ve damalı bayrağı gö
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 kapalı parkta kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 takımıyla kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 takımıyla kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
kask: Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Almanya'nın 2014 FIFA Dünya Kupası başarısı
Fotoğraf: XPB Images
kask: Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Almanya'nın 2014 FIFA Dünya Kupası başarısı
Fotoğraf: XPB Images
Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W05
Fotoğraf: Sutton Images
Podyum: Valtteri Bottas, Williams, Simon Cole, Mercedes AMG F1 Şef Mühendisi, yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Sutton Images
Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Sutton Images
Bugün doğanlar
Alex Yoong (1976), Bernd Schneider (1964), Giovanna Amati (1959), Chris Amon (1943) ve Tony Marsh (1931) dünyaya geldi.
Visit, Melbourne Zoo: Paul Stoddart ve Alex Yoong
Fotoğraf: Minardi Formula 1
Bernd Schneider, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Gruppe C GmbH
Giovanna Amati
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Chris Amon
Fotoğraf: LAT Images
Önceki haber
Macaristan GP: Pilot performans puanları
Sonraki haber
Macaristan'da en hızlı pit stopu yine Red Bull yaptı
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1