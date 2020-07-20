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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 20 Temmuz

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F1 tarihinde bugün: 20 Temmuz
Yardımcı Editör: Kemal Şengül, Editör
20 Tem 2020 14:02

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 20 Haziran tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1957

Stirling Moss, 1957 Britanya'da Vanwall'a F1'deki ilk pole pozisyonunu getirdi.

Ertesi gün de zafere ulaşmayı başardı. Bu, Vanwall'ın ilk zaferiydi. Luigi Musso ikinci ve Mike Hawthorn üçüncü oldu.

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Stirling Moss, Vanwall

Stirling Moss, Vanwall
1/5

Fotoğraf: LAT Images

Maurice Trintignant, Lancia-Ferrari D50 801, Peter Collins ile ortak

Maurice Trintignant, Lancia-Ferrari D50 801, Peter Collins ile ortak
2/5

Fotoğraf: LAT Images

Yarış dışı kalan Tony Brooks, Stirling Moss, Vanwall'a aracını veriyor

Yarış dışı kalan Tony Brooks, Stirling Moss, Vanwall'a aracını veriyor
3/5

Fotoğraf: LAT Images

Yarış dışı kalan Tony Brooks, Stirling Moss, Vanwall'a aracını verdikten sonra

Yarış dışı kalan Tony Brooks, Stirling Moss, Vanwall'a aracını verdikten sonra
4/5

Fotoğraf: LAT Images

Mike Hawthorn, Lancia-Ferrari 801

Mike Hawthorn, Lancia-Ferrari 801
5/5

Fotoğraf: LAT Images

 

1963

Britanya'da zafer, 0.2 saniye farkla pole pozisyonunu kazanan ve en yakın rakibine 25 saniye fark atan Jim Clark'ın oldu. John Surtees ikinci ve Graham Hill üçüncü sırada finiş gördü.

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Jim Clark, Lotus 25 Climax

Jim Clark, Lotus 25 Climax
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

1968

Graham Hill, 1968 Britanya GP'ye pole pozisyonundan başladı. Fakat ertesi gün mekanik arıza ile yolda kaldı.

Jo Siffert da Lotus ile F1'deki ilk zaferini aldı. Chris Amon ikinci ve Jacky Ickx üçüncü oldu.

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Jo Siffert, Lotus and Chris Amon, Ferrari

Jo Siffert, Lotus and Chris Amon, Ferrari
1/6

Fotoğraf: LAT Images

Denny Hulme, McLaren M7A

Denny Hulme, McLaren M7A
2/6

Fotoğraf: LAT Images

Bruce McLaren, McLaren M7A

Bruce McLaren, McLaren M7A
3/6

Fotoğraf: LAT Images

Bruce McLaren, McLaren M7A-Ford Cosworth

Bruce McLaren, McLaren M7A-Ford Cosworth
4/6

Fotoğraf: LAT Images

Denny Hulme, McLaren Ford-Cosworth

Denny Hulme, McLaren Ford-Cosworth
5/6

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Robin Widdows, Cooper T86B BRM

Robin Widdows, Cooper T86B BRM
6/6

Fotoğraf: LAT Images

 

1974

 Britanya GP gerçekleşti ve Niki Lauda'nın pole pozisyonundan başladığı yarışta zafer Tyrrell sürücüsü Jody Scheckter'in oldu. Emerson Fittipaldi ikinci ve Jacky Ickx üçüncü oldu.

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Jody Scheckter, Tyrrell 006/2

Jody Scheckter, Tyrrell 006/2
1/6

Fotoğraf: Sutton Images

Emerson Fittipaldi, McLaren

Emerson Fittipaldi, McLaren
2/6

Fotoğraf: Ford Motor Company

Jean-Pierre Jarier, Shadow DN3-Ford

Jean-Pierre Jarier, Shadow DN3-Ford
3/6

Fotoğraf: LAT Images

John Watson, Brabham-Ford BT42, leads Patrick Depailler, Tyrrell-Ford 007

John Watson, Brabham-Ford BT42, leads Patrick Depailler, Tyrrell-Ford 007
4/6

Fotoğraf: LAT Images

Niki Lauda, Ferrari 312B3

Niki Lauda, Ferrari 312B3
5/6

Fotoğraf: LAT Images

David Purley, Token RJ02

David Purley, Token RJ02
6/6

Fotoğraf: LAT Images

 

2003

Britanya'da Rubens Barrichello fırtınası vardı. Brezilyalı pilot, pole pozisyonundan başladığı yarışta 5.4 saniye farkla galibiyete uzandı. Juan Pablo Montoya ve Kimi Raikkonen podyumu tamamlarken, Michael Schumacher dördüncü oldu.

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Rubens Barrichello takes checkered flag

Rubens Barrichello takes checkered flag
1/9

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Podyum: Yarış galibi Rubens Barrichello

Podyum: Yarış galibi Rubens Barrichello
2/9

Fotoğraf: Bridgestone Corporation

Rubens Barrichello ve Jean Todt gridde

Rubens Barrichello ve Jean Todt gridde
3/9

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Rubens Barrichello ve Michael Schumacher pit

Rubens Barrichello ve Michael Schumacher pit
4/9

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Rubens Barrichello

Rubens Barrichello
5/9

Fotoğraf: Ferrari Media Center

starting grid: Rubens Barrichello

starting grid: Rubens Barrichello
6/9

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Podyum: 2. Juan Pablo Montoya, Williams, yarış galibi Rubens Barrichello, Ferrari, 3. Kimi Raikkonen, McLaren

Podyum: 2. Juan Pablo Montoya, Williams, yarış galibi Rubens Barrichello, Ferrari, 3. Kimi Raikkonen, McLaren
7/9

Fotoğraf: Sutton Images

Podyum: Yarış galibi Rubens Barrichello

Podyum: Yarış galibi Rubens Barrichello
8/9

Fotoğraf: Bridgestone Corporation

Rubens Barrichello ve Ferrari takım elemanları celebrate victory

Rubens Barrichello ve Ferrari takım elemanları celebrate victory
9/9

Fotoğraf: Ferrari Media Center

 

2008

2008 Almanya GP öncesinde Lewis Hamilton 0.193 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı. Ertesi gün 5.5 saniye farkla da zafere ulaştı.

Nelson Piquet, ikinci olarak F1'deki ilk podyumunu aldı. Felipe Massa ise podyumu tamamladı.

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Yarış galibi Lewis Hamilton kutlama yapıyor

Yarış galibi Lewis Hamilton kutlama yapıyor
1/8

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Lewis Hamilton kutlama yapıyor

Yarış galibi Lewis Hamilton kutlama yapıyor
2/8

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Lewis Hamilton kutlama yapıyor ve Mansour Ojeh

Yarış galibi Lewis Hamilton kutlama yapıyor ve Mansour Ojeh
3/8

Fotoğraf: XPB Images

basın toplantısı: Yarış galibi Lewis Hamilton

basın toplantısı: Yarış galibi Lewis Hamilton
4/8

Fotoğraf: XPB Images

Pole: Kazanan Lewis Hamilton ve Felipe Massa ve Heikki Kovalainen

Pole: Kazanan Lewis Hamilton ve Felipe Massa ve Heikki Kovalainen
5/8

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: 2. Nelson Piquet Jr., Renault, yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren, 3. Felipe Massa, Ferrari

Podyum: 2. Nelson Piquet Jr., Renault, yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren, 3. Felipe Massa, Ferrari
6/8

Fotoğraf: Sutton Images

Lewis Hamilton, McLaren MP4-23 Mercedes, Felipe Massa, Ferrari F2008

Lewis Hamilton, McLaren MP4-23 Mercedes, Felipe Massa, Ferrari F2008
7/8

Fotoğraf: LAT Images

Timo Glock, Toyota F1 Team, TF108, kazaed, as Lewis Hamilton, McLaren Mercedes passes

Timo Glock, Toyota F1 Team, TF108, kazaed, as Lewis Hamilton, McLaren Mercedes passes
8/8

Fotoğraf: XPB Images

 

2014

2014 Almanya GP öncesi Nico Rosberg pole pozisyonunu kazanan isimdi. Lewis Hamilton yaşadığı sorunun ardından Q2'de elenmekten kurtulamadı.

Ertesi gün Rosberg rahat bir zafer elde ederken, Valtteri Bottas ikinci ve Hamilton üçüncü oldu.

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Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W05 ve 3. sıra Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W05

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W05 ve 3. sıra Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W05
1/12

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W05 yarışın sonunda damalı bayrağı görüyor ve kutlama yap

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W05 yarışın sonunda damalı bayrağı görüyor ve kutlama yap
2/12

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W05 yarış sonunda kutlama yapıyor

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W05 yarış sonunda kutlama yapıyor
3/12

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W05 yarışın sonunda takımını geçiyor ve damalı bayrağı gö

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W05 yarışın sonunda takımını geçiyor ve damalı bayrağı gö
4/12

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 kapalı parkta kutlama yapıyor

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 kapalı parkta kutlama yapıyor
5/12

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 takımıyla kutlama yapıyor

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 takımıyla kutlama yapıyor
6/12

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 takımıyla kutlama yapıyor

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 takımıyla kutlama yapıyor
7/12

Fotoğraf: XPB Images

kask: Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Almanya'nın 2014 FIFA Dünya Kupası başarısı

kask: Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Almanya'nın 2014 FIFA Dünya Kupası başarısı
8/12

Fotoğraf: XPB Images

kask: Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Almanya'nın 2014 FIFA Dünya Kupası başarısı

kask: Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Almanya'nın 2014 FIFA Dünya Kupası başarısı
9/12

Fotoğraf: XPB Images

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W05

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W05
10/12

Fotoğraf: Sutton Images

Podyum: Valtteri Bottas, Williams, Simon Cole, Mercedes AMG F1 Şef Mühendisi, yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Podyum: Valtteri Bottas, Williams, Simon Cole, Mercedes AMG F1 Şef Mühendisi, yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
11/12

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1
12/12

Fotoğraf: Sutton Images

 

Bugün doğanlar

Alex Yoong (1976), Bernd Schneider (1964), Giovanna Amati (1959), Chris Amon (1943) ve Tony Marsh (1931) dünyaya geldi.

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Visit, Melbourne Zoo: Paul Stoddart ve Alex Yoong

Visit, Melbourne Zoo: Paul Stoddart ve Alex Yoong
1/4

Fotoğraf: Minardi Formula 1

Bernd Schneider, Mercedes-AMG

Bernd Schneider, Mercedes-AMG
2/4

Fotoğraf: Gruppe C GmbH

Giovanna Amati

Giovanna Amati
3/4

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Chris Amon

Chris Amon
4/4

Fotoğraf: LAT Images

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