F1 tarihinde bugün: 20 Temmuz

1957

Stirling Moss, 1957 Britanya'da Vanwall'a F1'deki ilk pole pozisyonunu getirdi.

Ertesi gün de zafere ulaşmayı başardı. Bu, Vanwall'ın ilk zaferiydi. Luigi Musso ikinci ve Mike Hawthorn üçüncü oldu.

Slider Liste Stirling Moss, Vanwall 1 / 5 Fotoğraf: LAT Images Maurice Trintignant, Lancia-Ferrari D50 801, Peter Collins ile ortak 2 / 5 Fotoğraf: LAT Images Yarış dışı kalan Tony Brooks, Stirling Moss, Vanwall'a aracını veriyor 3 / 5 Fotoğraf: LAT Images Yarış dışı kalan Tony Brooks, Stirling Moss, Vanwall'a aracını verdikten sonra 4 / 5 Fotoğraf: LAT Images Mike Hawthorn, Lancia-Ferrari 801 5 / 5 Fotoğraf: LAT Images

1963

Britanya'da zafer, 0.2 saniye farkla pole pozisyonunu kazanan ve en yakın rakibine 25 saniye fark atan Jim Clark'ın oldu. John Surtees ikinci ve Graham Hill üçüncü sırada finiş gördü.

Slider Liste Jim Clark, Lotus 25 Climax 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

1968

Graham Hill, 1968 Britanya GP'ye pole pozisyonundan başladı. Fakat ertesi gün mekanik arıza ile yolda kaldı.

Jo Siffert da Lotus ile F1'deki ilk zaferini aldı. Chris Amon ikinci ve Jacky Ickx üçüncü oldu.

Slider Liste Jo Siffert, Lotus and Chris Amon, Ferrari 1 / 6 Fotoğraf: LAT Images Denny Hulme, McLaren M7A 2 / 6 Fotoğraf: LAT Images Bruce McLaren, McLaren M7A 3 / 6 Fotoğraf: LAT Images Bruce McLaren, McLaren M7A-Ford Cosworth 4 / 6 Fotoğraf: LAT Images Denny Hulme, McLaren Ford-Cosworth 5 / 6 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Robin Widdows, Cooper T86B BRM 6 / 6 Fotoğraf: LAT Images

1974

Britanya GP gerçekleşti ve Niki Lauda'nın pole pozisyonundan başladığı yarışta zafer Tyrrell sürücüsü Jody Scheckter'in oldu. Emerson Fittipaldi ikinci ve Jacky Ickx üçüncü oldu.

Slider Liste Jody Scheckter, Tyrrell 006/2 1 / 6 Fotoğraf: Sutton Images Emerson Fittipaldi, McLaren 2 / 6 Fotoğraf: Ford Motor Company Jean-Pierre Jarier, Shadow DN3-Ford 3 / 6 Fotoğraf: LAT Images John Watson, Brabham-Ford BT42, leads Patrick Depailler, Tyrrell-Ford 007 4 / 6 Fotoğraf: LAT Images Niki Lauda, Ferrari 312B3 5 / 6 Fotoğraf: LAT Images David Purley, Token RJ02 6 / 6 Fotoğraf: LAT Images

2003

Britanya'da Rubens Barrichello fırtınası vardı. Brezilyalı pilot, pole pozisyonundan başladığı yarışta 5.4 saniye farkla galibiyete uzandı. Juan Pablo Montoya ve Kimi Raikkonen podyumu tamamlarken, Michael Schumacher dördüncü oldu.

Slider Liste Rubens Barrichello takes checkered flag 1 / 9 Fotoğraf: Ferrari Media Center Podyum: Yarış galibi Rubens Barrichello 2 / 9 Fotoğraf: Bridgestone Corporation Rubens Barrichello ve Jean Todt gridde 3 / 9 Fotoğraf: Ferrari Media Center Rubens Barrichello ve Michael Schumacher pit 4 / 9 Fotoğraf: Ferrari Media Center Rubens Barrichello 5 / 9 Fotoğraf: Ferrari Media Center starting grid: Rubens Barrichello 6 / 9 Fotoğraf: Ferrari Media Center Podyum: 2. Juan Pablo Montoya, Williams, yarış galibi Rubens Barrichello, Ferrari, 3. Kimi Raikkonen, McLaren 7 / 9 Fotoğraf: Sutton Images Podyum: Yarış galibi Rubens Barrichello 8 / 9 Fotoğraf: Bridgestone Corporation Rubens Barrichello ve Ferrari takım elemanları celebrate victory 9 / 9 Fotoğraf: Ferrari Media Center

2008

2008 Almanya GP öncesinde Lewis Hamilton 0.193 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı. Ertesi gün 5.5 saniye farkla da zafere ulaştı.

Nelson Piquet, ikinci olarak F1'deki ilk podyumunu aldı. Felipe Massa ise podyumu tamamladı.

Slider Liste Yarış galibi Lewis Hamilton kutlama yapıyor 1 / 8 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Lewis Hamilton kutlama yapıyor 2 / 8 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Lewis Hamilton kutlama yapıyor ve Mansour Ojeh 3 / 8 Fotoğraf: XPB Images basın toplantısı: Yarış galibi Lewis Hamilton 4 / 8 Fotoğraf: XPB Images Pole: Kazanan Lewis Hamilton ve Felipe Massa ve Heikki Kovalainen 5 / 8 Fotoğraf: XPB Images Podyum: 2. Nelson Piquet Jr., Renault, yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren, 3. Felipe Massa, Ferrari 6 / 8 Fotoğraf: Sutton Images Lewis Hamilton, McLaren MP4-23 Mercedes, Felipe Massa, Ferrari F2008 7 / 8 Fotoğraf: LAT Images Timo Glock, Toyota F1 Team, TF108, kazaed, as Lewis Hamilton, McLaren Mercedes passes 8 / 8 Fotoğraf: XPB Images

2014

2014 Almanya GP öncesi Nico Rosberg pole pozisyonunu kazanan isimdi. Lewis Hamilton yaşadığı sorunun ardından Q2'de elenmekten kurtulamadı.

Ertesi gün Rosberg rahat bir zafer elde ederken, Valtteri Bottas ikinci ve Hamilton üçüncü oldu.

Slider Liste Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W05 ve 3. sıra Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W05 1 / 12 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W05 yarışın sonunda damalı bayrağı görüyor ve kutlama yap 2 / 12 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W05 yarış sonunda kutlama yapıyor 3 / 12 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W05 yarışın sonunda takımını geçiyor ve damalı bayrağı gö 4 / 12 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 kapalı parkta kutlama yapıyor 5 / 12 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 takımıyla kutlama yapıyor 6 / 12 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 takımıyla kutlama yapıyor 7 / 12 Fotoğraf: XPB Images kask: Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Almanya'nın 2014 FIFA Dünya Kupası başarısı 8 / 12 Fotoğraf: XPB Images kask: Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Almanya'nın 2014 FIFA Dünya Kupası başarısı 9 / 12 Fotoğraf: XPB Images Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W05 10 / 12 Fotoğraf: Sutton Images Podyum: Valtteri Bottas, Williams, Simon Cole, Mercedes AMG F1 Şef Mühendisi, yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 11 / 12 Fotoğraf: Sutton Images Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 12 / 12 Fotoğraf: Sutton Images

Bugün doğanlar

Alex Yoong (1976), Bernd Schneider (1964), Giovanna Amati (1959), Chris Amon (1943) ve Tony Marsh (1931) dünyaya geldi.