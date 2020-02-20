F1 Tarihinde Bugün: 20 Şubat

20 Şubat 1898
Fotoğraf: David Phipps
Enzo Ferrari; yarış pilotu, girişimci ve tüm zamanların en büyük motor sporları ekibinin kurucusuydu. İlk yıllarını Alfa Romeo'da geçirdi ve 1947 yılına kadar sadece Formula 1, Le Mans 14 (altı sıra 1960-65 dahil) ve diğer formatlarda da büyük bir başarıya giden firmasını kurdu. Fiat, 1960'larda şirkette bir pay aldı ve Ferrari 1971'de yönetici olarak durmasına rağmen, şirketin işleri üzerindeki etkisi 1988'de ölümüne kadar devam etti.
20 Şubat 1937
Fotoğraf: Art Fleischmann
Roger Penske Ohio, ABD'de dünyaya geldi. 1961 ve 1962'de sadece iki grand prix'de yarıştı ve zorlu Watkins Glen pistinde motorsporlarının elit kitlesine karşı mücadele etti. Ünlü bir yarış pilotu olan Penske, 1965 yılında kendi takımını kurarak ismini yaşatmaya devam etti. 1974, 1975 ve 1976'da üç F1 şampiyonasına girdi ve son sezonunda genel klasmanda beşinci olarak kariyerinin en iyi sonucunu elde etti. ABD, takımın adının hakkını verdiği, 10 kart şampiyonluğu ve bir IndyCar şampiyonluğu kazandığı yer olarak tarihe geçmiştir. Ayrıca, kendisi Amerikan Le Mans serisi başta olmak üzere, Le Mans 24 saatinde LMP2 Porsche RS Spyder serisinde de başarılı olmuştur
20 Şubat 1997
Fotoğraf: Sutton Images
Frank Williams, Patrick Head ve Adrian Newey, Imola yarış pistinden üç yetkiliyle birlikte, Ayrton Senna'nın ölümüne sebebiyet vermek cinayet suçlaması ile İtalya'da yargılandı. Dava, altı kişinin tamamı tüm suçlamalardan arındırılıncaya kadar yaklaşık bir yıl boyunca İtalyan hukuk sistemi aracılığıyla devam etti.
20 Şubat 2001
Fotoğraf: XPB Images
Max Mosley, FIA Başkanı olarak üçüncü dönem için adaylığını koyacağını açıkladı. Dünya Motor sporları Konseyi tarafından yeniden seçilerek, otokratik ve çoğunlukla tartışmalı yönetim tarzı ile dört yıl boyunca FIA'ya başkanlık etti. 2005 yılında, özel hayatıyla ilgili açıklamaların onu istifa etmeye zorlanmasının ardından, 2009'da başkanlık etmemeye karar vermeden önce bir kez daha seçildi.
20 Şubat 2003
Fotoğraf: Brousseau Photo
Ron Dennis, sırama turları ve yarış arasındaki yakıt ikmali ve kurulum değişikliklerini yasaklaması ve araç yolda iken ayarları uzaktan değiştiren takımları diskalifiye etmesinin ardından FIA'yı diktatörlük davranışıyla suçladı. Dennis, FIA'nın, Formula 1'i "dilsiz" bir hale getirmeye çalıştığını iddia etti. Bu olanların bir sonucu olarak, 2003 senesi tüm zamanların en rekabetçi sezonlarından biri haline geldi. Köklü değişikliği getiren bu kurallar günümüzde halen uygulanmaktadır.
20 Şubat 2005
Fotoğraf: XPB Images
Flavio Briatore, Kimi Raikkonen'in Londra kucak dansı kulübünde yaptığı istismarları savundu ve Finn sürücünün F1'de "yeni bir soluk" gibi olduğunu söyledi. Raikkonen kulüpte kendini açık ettiği için çok eleştirildi ancak Briatore, sürücülerin sporda biraz uçlarda olmalarının iyi bir şey olduğunu düşünüyordu. Briatore, "Raikkonen benim sürücüm olsaydı ve biraz içki içip eğlenmek için bir kulübe gitti diye bununla ilgili sorun çıkarmazdım. Genç bir sürücünün bir robot olmadığını anlamak zorundayız. Yarıştan önceki gece içmediği sürece, neden olmasın? Sürücülerin kütüphane görevlisi gibi olmasını istemezsiniz. Bir sürücünün bir kişiliğe sahip olması gerekir. Raikkonen'in yaptığı şey biraz nefes almak diyebiliriz. Belki de gelecekte basına konuşmadan önce ona bir içki vermeliyizdir." diyerek Kimiyi savunmuştu.
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