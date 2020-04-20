F1 tarihinde bugün: 20 Nisan

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 20 Nisan tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1927
Formula 1 şampiyonluğunu kazanan iki Amerikalı sürücüden birisi olan Phil Hill, Miami-Florida'da doğdu.
Hill, 1959'da Ferrari için tam zamanlı olarak yarışmaya başladı ve üç podyum ile sezonu dördüncü bitirdi. 1960 yılında ilk zaferini Monza'da aldı. Ertesi sezon Belçika ile İtalya'da zafere ulaşarak, takım arkadaşı Wolfgang von Trips'in önünde şampiyon oldu. Ancak Von Trips, İtalya'da geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti ve bu da Hill'in şampiyonluğunu yardım etti.
Ferrari, bu olay sonrasında son yarışa katılmama kararı aldı ve Hill şampiyonluğu kutlayamadı.
Ertesi sezon Hill, "Artık kazanmak için yarışmam gerekmiyor. Artık o kadar fazla açlığım yok. Kendimi öldürme riskini almak istemiyorum." demişti.
Hill iki sezon daha yarıştı ve sonra emekli oldu.
Phil Hill, Ferrari Dino 246
Fotoğraf: LAT Images
Phil Hill, Ferrari Dino 156, Trevor Taylor, Lotus 24-Climax, Ricardo Rodriguez, Ferrari Dino 156, ve
Fotoğraf: LAT Images
Phil Hill, Olivier Gendebien, Ferrari 330 TRI/LM
Fotoğraf: Sutton Images
Olivier Gendebien, Phil Hill, Ferrari 250TR
Fotoğraf: LAT Images
Phil Hill, Ferrari 156, leads team mate Wolfgang von Trips, Ferrari 156
Fotoğraf: Sutton Images
#18 Aston Martin DP215: Phil Hill, Lucien Bianchi
Fotoğraf: Sutton Images
1930
Stuart Lewis-Evans İngiltere'nin Luton şehrinde doğdu. Lewis-Evans, 1957 ile 1958 yıllarında toplam 14 yarışa katıldı. Kariyeri boyunca 2 podyum, 2 pole pozisyonu ve 16 puan elde etti.
1958 Fas Grand Prix'sinde yüksek hızla bariyerlere çarptı ve aracı alev aldı. İngiltere'de bir hastaneye gönderildi, ancak kazadan altı gün sonra yaralarına yenik düştü.
Stuart Lewis-Evans, Vanwall VW5
Fotoğraf: LAT Images
Stuart Lewis-Evans, Vanwall VW4
Fotoğraf: LAT Images
Stuart Lewis-Evans, Vanwall
Fotoğraf: LAT Images
Tony Brooks, Vanwall; Stirling Moss, Vanwall ve Stuart Lewis-Evans, Vanwall
Fotoğraf: LAT Images
Stuart Lewis-Evans, Vanwall VW7
Fotoğraf: LAT Images
Harry Schell, BRM P25 ve Mike Hawthorn, Ferrari 246 ve Stuart Lewis-Evans, Vanwall
Fotoğraf: LAT Images
1961
Paolo Barilla dünyaya geldi. İtalyan sürücü, Formula 1 kariyeri boyunca 9 Grand Prix'de yer aldı ve en iyi sonucu 11.'likti. Zaten bu dokuz yarışta sadece dört kez finiş görebilmişti.
Sadece Minardi ekibi adına yarıştı.
#54 Williams FW07C (1981): Paolo Barilla
Fotoğraf: Lucien Harmegnies
Paolo Barilla, Minardi M189 Ford
Fotoğraf: Ercole Colombo
#7 Joest Racing Porsche 956: Klaus Ludwig, Paolo Barilla, John Winter leads at the start
Fotoğraf: LAT Images
#54 Williams FW07C (1981): Paolo Barilla
Fotoğraf: Lucien Harmegnies
#54 Williams FW07C (1981): Paolo Barilla
Fotoğraf: Lucien Harmegnies
Klaus Ludwig, Paolo Barilla, "John Winter", Porsche 956
Fotoğraf: LAT Images
#54 Williams FW07C (1981): Paolo Barilla
Fotoğraf: Lucien Harmegnies
#54 Williams FW07C (1981): Paolo Barilla
Fotoğraf: Lucien Harmegnies
Paolo Barilla
1963
Mauricio Gugelmin, Joinville'de doğdu. 80 yarışa katıldı ve ilk yarışına 1988'de March takımıyla çıktı.
Ayrton Senna'nın yakın arkadaşıydı ve ikili 1982'den 1987'ye kadar aynı evi paylaştı.
Daha önce Van Diemen ile Formula Ford'da yarışan Senna, Gugelmin'i 1982'de yarış koltuğuna oturtmak için takım içindeki etkisini kullandı.
F1 kariyeri bittikten sonra 1993 ve 2001 yılları arasında Champ Car serisine katıldı ve 147 yarışa çıktı. 1997'de Vancouver'da bir yarış kazandı ve o yıl şampiyonada dördüncü oldu.
Gugelmin, oğlunun hayatını kaybettiği 2001 yılının sonunda emekli oldu.
Mauricio Gugelmin, Leyton House CG901 Judd
Fotoğraf: LAT Images
Mauricio Gugelmin, Jordan 192 Yamaha
Fotoğraf: Ercole Colombo
Mauricio Gugelmin, Leton House March Racing Team March 881
Fotoğraf: LAT Images
Mauricio Gugelmin, March 881
Fotoğraf: Sutton Images
Mauricio Gugelmin, Jordan Yamaha 192
Fotoğraf: Sutton Images
Mauricio Gugelmin, Leyton House CG911 Ilmor
Fotoğraf: Ercole Colombo
Leyton House March 881 testi
Fotoğraf: Uncredited Photo
Start: Mauricio Gugelmin, Leyton House March CG891'in büyük kazası
Fotoğraf: LAT Images
Start: Mauricio Gugelmin, Leyton House March CG891'in büyük kazası
Fotoğraf: LAT Images
Mauricio Gugelmin, Leyton House March 881'de
Fotoğraf: Uncredited Photo
Mauricio Gugelmin, Leyton House CG901 Judd, Alain Prost, Ferrari 641
Fotoğraf: LAT Images
Yarışı ikinci sırada götüren Mauricio Gugelmin, Leyton House CG901 Judd 58.turda motor arızası ile y
Fotoğraf: LAT Images
Mauricio Gugelmin, Leyton House CG911
Fotoğraf: LAT Images
Mauricio Gugelmin, March 881
Fotoğraf: LAT Images
2003
2003 San Marino GP öncesinde pole pozisyonu Michael Schumacher'in oldu. Ancak Ralf Schumacher sadece 0.014 saniye geride ikinci olarak iki Ferrari arasına girdi.
Yarış da bir o kadar yakındı ve Williams pilotlarının gerilediği yarışta Schumacher 1.8 saniye farkla zafere ulaştı.
Kimi Raikkonen ikinci, Rubens Barrichello ise üçüncü oldu.
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Kimi Raikkonen ve Rubens Barrichello
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Kimi Raikkonen ve Rubens Barrichello
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Michael Schumacher
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Michael Schumacher
Fotoğraf: Shell Motorsport
Michael Schumacher
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Michael Schumacher
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Michael Schumacher
Fotoğraf: Brousseau Photo
Michael Schumacher
Fotoğraf: Brousseau Photo
2014
2014 Çin GP öncesinde pole pozisyonunu Lewis Hamilton 1:53.680'lik turuyla elde etti.
Daniel Ricciardo ikinci olurken, Sebastian Vettel üçüncü sırada yer aldı.
Yarışta Hamilton üstün bir performansla zafere ulaşırken, Rosberg ikinci olarak Mercedes'e dubleyi getirdi.
Fernando Alonso ise beşinci başladığı yarışta iki Red Bull'u geçerek üçüncü oldu.
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 kapalı parkta kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W05 podyumda kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 takımıyla kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
FIA Basın Konferansı Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, ikinci; Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Yarış galibi; Fernando Alonso, Ferrari, üçüncü
Fotoğraf: XPB Images
podyum Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, ikinci; Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Yarış galibi; Fernand
Fotoğraf: XPB Images
podyum Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 ve Fernando Alonso, Ferrari
Fotoğraf: XPB Images
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 teaks 1. sıra 20
Fotoğraf: XPB Images
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