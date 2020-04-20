F1 tarihinde bugün: 20 Nisan

1927

Formula 1 şampiyonluğunu kazanan iki Amerikalı sürücüden birisi olan Phil Hill, Miami-Florida'da doğdu.

Hill, 1959'da Ferrari için tam zamanlı olarak yarışmaya başladı ve üç podyum ile sezonu dördüncü bitirdi. 1960 yılında ilk zaferini Monza'da aldı. Ertesi sezon Belçika ile İtalya'da zafere ulaşarak, takım arkadaşı Wolfgang von Trips'in önünde şampiyon oldu. Ancak Von Trips, İtalya'da geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti ve bu da Hill'in şampiyonluğunu yardım etti.

Ferrari, bu olay sonrasında son yarışa katılmama kararı aldı ve Hill şampiyonluğu kutlayamadı.

Ertesi sezon Hill, "Artık kazanmak için yarışmam gerekmiyor. Artık o kadar fazla açlığım yok. Kendimi öldürme riskini almak istemiyorum." demişti.

Hill iki sezon daha yarıştı ve sonra emekli oldu.

Slider Liste Phil Hill, Ferrari Dino 246 1 / 6 Fotoğraf: LAT Images Phil Hill, Ferrari Dino 156, Trevor Taylor, Lotus 24-Climax, Ricardo Rodriguez, Ferrari Dino 156, ve 2 / 6 Fotoğraf: LAT Images Phil Hill, Olivier Gendebien, Ferrari 330 TRI/LM 3 / 6 Fotoğraf: Sutton Images Olivier Gendebien, Phil Hill, Ferrari 250TR 4 / 6 Fotoğraf: LAT Images Phil Hill, Ferrari 156, leads team mate Wolfgang von Trips, Ferrari 156 5 / 6 Fotoğraf: Sutton Images #18 Aston Martin DP215: Phil Hill, Lucien Bianchi 6 / 6 Fotoğraf: Sutton Images

1930

Stuart Lewis-Evans İngiltere'nin Luton şehrinde doğdu. Lewis-Evans, 1957 ile 1958 yıllarında toplam 14 yarışa katıldı. Kariyeri boyunca 2 podyum, 2 pole pozisyonu ve 16 puan elde etti.

1958 Fas Grand Prix'sinde yüksek hızla bariyerlere çarptı ve aracı alev aldı. İngiltere'de bir hastaneye gönderildi, ancak kazadan altı gün sonra yaralarına yenik düştü.

Slider Liste Stuart Lewis-Evans, Vanwall VW5 1 / 6 Fotoğraf: LAT Images Stuart Lewis-Evans, Vanwall VW4 2 / 6 Fotoğraf: LAT Images Stuart Lewis-Evans, Vanwall 3 / 6 Fotoğraf: LAT Images Tony Brooks, Vanwall; Stirling Moss, Vanwall ve Stuart Lewis-Evans, Vanwall 4 / 6 Fotoğraf: LAT Images Stuart Lewis-Evans, Vanwall VW7 5 / 6 Fotoğraf: LAT Images Harry Schell, BRM P25 ve Mike Hawthorn, Ferrari 246 ve Stuart Lewis-Evans, Vanwall 6 / 6 Fotoğraf: LAT Images

1961

Paolo Barilla dünyaya geldi. İtalyan sürücü, Formula 1 kariyeri boyunca 9 Grand Prix'de yer aldı ve en iyi sonucu 11.'likti. Zaten bu dokuz yarışta sadece dört kez finiş görebilmişti.

Sadece Minardi ekibi adına yarıştı.

Slider Liste #54 Williams FW07C (1981): Paolo Barilla 1 / 9 Fotoğraf: Lucien Harmegnies Paolo Barilla, Minardi M189 Ford 2 / 9 Fotoğraf: Ercole Colombo #7 Joest Racing Porsche 956: Klaus Ludwig, Paolo Barilla, John Winter leads at the start 3 / 9 Fotoğraf: LAT Images #54 Williams FW07C (1981): Paolo Barilla 4 / 9 Fotoğraf: Lucien Harmegnies #54 Williams FW07C (1981): Paolo Barilla 5 / 9 Fotoğraf: Lucien Harmegnies Klaus Ludwig, Paolo Barilla, "John Winter", Porsche 956 6 / 9 Fotoğraf: LAT Images #54 Williams FW07C (1981): Paolo Barilla 7 / 9 Fotoğraf: Lucien Harmegnies #54 Williams FW07C (1981): Paolo Barilla 8 / 9 Fotoğraf: Lucien Harmegnies Paolo Barilla 9 / 9

1963

Mauricio Gugelmin, Joinville'de doğdu. 80 yarışa katıldı ve ilk yarışına 1988'de March takımıyla çıktı.

Ayrton Senna'nın yakın arkadaşıydı ve ikili 1982'den 1987'ye kadar aynı evi paylaştı.

Daha önce Van Diemen ile Formula Ford'da yarışan Senna, Gugelmin'i 1982'de yarış koltuğuna oturtmak için takım içindeki etkisini kullandı.

F1 kariyeri bittikten sonra 1993 ve 2001 yılları arasında Champ Car serisine katıldı ve 147 yarışa çıktı. 1997'de Vancouver'da bir yarış kazandı ve o yıl şampiyonada dördüncü oldu.

Gugelmin, oğlunun hayatını kaybettiği 2001 yılının sonunda emekli oldu.

Slider Liste Mauricio Gugelmin, Leyton House CG901 Judd 1 / 14 Fotoğraf: LAT Images Mauricio Gugelmin, Jordan 192 Yamaha 2 / 14 Fotoğraf: Ercole Colombo Mauricio Gugelmin, Leton House March Racing Team March 881 3 / 14 Fotoğraf: LAT Images Mauricio Gugelmin, March 881 4 / 14 Fotoğraf: Sutton Images Mauricio Gugelmin, Jordan Yamaha 192 5 / 14 Fotoğraf: Sutton Images Mauricio Gugelmin, Leyton House CG911 Ilmor 6 / 14 Fotoğraf: Ercole Colombo Leyton House March 881 testi 7 / 14 Fotoğraf: Uncredited Photo Start: Mauricio Gugelmin, Leyton House March CG891'in büyük kazası 8 / 14 Fotoğraf: LAT Images Start: Mauricio Gugelmin, Leyton House March CG891'in büyük kazası 9 / 14 Fotoğraf: LAT Images Mauricio Gugelmin, Leyton House March 881'de 10 / 14 Fotoğraf: Uncredited Photo Mauricio Gugelmin, Leyton House CG901 Judd, Alain Prost, Ferrari 641 11 / 14 Fotoğraf: LAT Images Yarışı ikinci sırada götüren Mauricio Gugelmin, Leyton House CG901 Judd 58.turda motor arızası ile y 12 / 14 Fotoğraf: LAT Images Mauricio Gugelmin, Leyton House CG911 13 / 14 Fotoğraf: LAT Images Mauricio Gugelmin, March 881 14 / 14 Fotoğraf: LAT Images

2003

2003 San Marino GP öncesinde pole pozisyonu Michael Schumacher'in oldu. Ancak Ralf Schumacher sadece 0.014 saniye geride ikinci olarak iki Ferrari arasına girdi.

Yarış da bir o kadar yakındı ve Williams pilotlarının gerilediği yarışta Schumacher 1.8 saniye farkla zafere ulaştı.

Kimi Raikkonen ikinci, Rubens Barrichello ise üçüncü oldu.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Kimi Raikkonen ve Rubens Barrichello 1 / 8 Fotoğraf: Ferrari Media Center Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Kimi Raikkonen ve Rubens Barrichello 2 / 8 Fotoğraf: Ferrari Media Center Michael Schumacher 3 / 8 Fotoğraf: Ferrari Media Center Michael Schumacher 4 / 8 Fotoğraf: Shell Motorsport Michael Schumacher 5 / 8 Fotoğraf: Ferrari Media Center Michael Schumacher 6 / 8 Fotoğraf: Ferrari Media Center Michael Schumacher 7 / 8 Fotoğraf: Brousseau Photo Michael Schumacher 8 / 8 Fotoğraf: Brousseau Photo

2014

2014 Çin GP öncesinde pole pozisyonunu Lewis Hamilton 1:53.680'lik turuyla elde etti.

Daniel Ricciardo ikinci olurken, Sebastian Vettel üçüncü sırada yer aldı.

Yarışta Hamilton üstün bir performansla zafere ulaşırken, Rosberg ikinci olarak Mercedes'e dubleyi getirdi.

Fernando Alonso ise beşinci başladığı yarışta iki Red Bull'u geçerek üçüncü oldu.