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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 20 Nisan

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F1 tarihinde bugün: 20 Nisan
Ekleyen:
, Editör
20 Nis 2020 14:45

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 20 Nisan tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1927

Formula 1 şampiyonluğunu kazanan iki Amerikalı sürücüden birisi olan Phil Hill, Miami-Florida'da doğdu.

Hill, 1959'da Ferrari için tam zamanlı olarak yarışmaya başladı ve üç podyum ile sezonu dördüncü bitirdi. 1960 yılında ilk zaferini Monza'da aldı. Ertesi sezon Belçika ile İtalya'da zafere ulaşarak, takım arkadaşı Wolfgang von Trips'in önünde şampiyon oldu. Ancak Von Trips, İtalya'da geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti ve bu da Hill'in şampiyonluğunu yardım etti.

Ferrari, bu olay sonrasında son yarışa katılmama kararı aldı ve Hill şampiyonluğu kutlayamadı.

Ertesi sezon Hill, "Artık kazanmak için yarışmam gerekmiyor. Artık o kadar fazla açlığım yok. Kendimi öldürme riskini almak istemiyorum." demişti.

Hill iki sezon daha yarıştı ve sonra emekli oldu.

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Phil Hill, Ferrari Dino 246

Phil Hill, Ferrari Dino 246
1/6

Fotoğraf: LAT Images

Phil Hill, Ferrari Dino 156, Trevor Taylor, Lotus 24-Climax, Ricardo Rodriguez, Ferrari Dino 156, ve

Phil Hill, Ferrari Dino 156, Trevor Taylor, Lotus 24-Climax, Ricardo Rodriguez, Ferrari Dino 156, ve
2/6

Fotoğraf: LAT Images

Phil Hill, Olivier Gendebien, Ferrari 330 TRI/LM

Phil Hill, Olivier Gendebien, Ferrari 330 TRI/LM
3/6

Fotoğraf: Sutton Images

Olivier Gendebien, Phil Hill, Ferrari 250TR

Olivier Gendebien, Phil Hill, Ferrari 250TR
4/6

Fotoğraf: LAT Images

Phil Hill, Ferrari 156, leads team mate Wolfgang von Trips, Ferrari 156

Phil Hill, Ferrari 156, leads team mate Wolfgang von Trips, Ferrari 156
5/6

Fotoğraf: Sutton Images

#18 Aston Martin DP215: Phil Hill, Lucien Bianchi

#18 Aston Martin DP215: Phil Hill, Lucien Bianchi
6/6

Fotoğraf: Sutton Images

 

 

1930

Stuart Lewis-Evans İngiltere'nin Luton şehrinde doğdu. Lewis-Evans, 1957 ile 1958 yıllarında toplam 14 yarışa katıldı. Kariyeri boyunca 2 podyum, 2 pole  pozisyonu ve 16 puan elde etti.

1958 Fas Grand Prix'sinde yüksek hızla bariyerlere çarptı ve aracı alev aldı. İngiltere'de bir hastaneye gönderildi, ancak kazadan altı gün sonra yaralarına yenik düştü.

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Stuart Lewis-Evans, Vanwall VW5

Stuart Lewis-Evans, Vanwall VW5
1/6

Fotoğraf: LAT Images

Stuart Lewis-Evans, Vanwall VW4

Stuart Lewis-Evans, Vanwall VW4
2/6

Fotoğraf: LAT Images

Stuart Lewis-Evans, Vanwall

Stuart Lewis-Evans, Vanwall
3/6

Fotoğraf: LAT Images

Tony Brooks, Vanwall; Stirling Moss, Vanwall ve Stuart Lewis-Evans, Vanwall

Tony Brooks, Vanwall; Stirling Moss, Vanwall ve Stuart Lewis-Evans, Vanwall
4/6

Fotoğraf: LAT Images

Stuart Lewis-Evans, Vanwall VW7

Stuart Lewis-Evans, Vanwall VW7
5/6

Fotoğraf: LAT Images

Harry Schell, BRM P25 ve Mike Hawthorn, Ferrari 246 ve Stuart Lewis-Evans, Vanwall

Harry Schell, BRM P25 ve Mike Hawthorn, Ferrari 246 ve Stuart Lewis-Evans, Vanwall
6/6

Fotoğraf: LAT Images

 

 

1961

Paolo Barilla dünyaya geldi. İtalyan sürücü, Formula 1 kariyeri boyunca 9 Grand Prix'de yer aldı ve en iyi sonucu 11.'likti. Zaten bu dokuz yarışta sadece dört kez finiş görebilmişti.

Sadece Minardi ekibi adına yarıştı.

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#54 Williams FW07C (1981): Paolo Barilla

#54 Williams FW07C (1981): Paolo Barilla
1/9

Fotoğraf: Lucien Harmegnies

Paolo Barilla, Minardi M189 Ford

Paolo Barilla, Minardi M189 Ford
2/9

Fotoğraf: Ercole Colombo

#7 Joest Racing Porsche 956: Klaus Ludwig, Paolo Barilla, John Winter leads at the start

#7 Joest Racing Porsche 956: Klaus Ludwig, Paolo Barilla, John Winter leads at the start
3/9

Fotoğraf: LAT Images

#54 Williams FW07C (1981): Paolo Barilla

#54 Williams FW07C (1981): Paolo Barilla
4/9

Fotoğraf: Lucien Harmegnies

#54 Williams FW07C (1981): Paolo Barilla

#54 Williams FW07C (1981): Paolo Barilla
5/9

Fotoğraf: Lucien Harmegnies

Klaus Ludwig, Paolo Barilla, "John Winter", Porsche 956

Klaus Ludwig, Paolo Barilla, "John Winter", Porsche 956
6/9

Fotoğraf: LAT Images

#54 Williams FW07C (1981): Paolo Barilla

#54 Williams FW07C (1981): Paolo Barilla
7/9

Fotoğraf: Lucien Harmegnies

#54 Williams FW07C (1981): Paolo Barilla

#54 Williams FW07C (1981): Paolo Barilla
8/9

Fotoğraf: Lucien Harmegnies

Paolo Barilla

Paolo Barilla
9/9

 

 

 

1963

Mauricio Gugelmin, Joinville'de doğdu. 80 yarışa katıldı ve ilk yarışına 1988'de March takımıyla çıktı.

Ayrton Senna'nın yakın arkadaşıydı ve ikili 1982'den 1987'ye kadar aynı evi paylaştı.

Daha önce Van Diemen  ile Formula Ford'da yarışan Senna, Gugelmin'i 1982'de yarış koltuğuna oturtmak için takım içindeki etkisini kullandı.

F1 kariyeri bittikten sonra 1993 ve 2001 yılları arasında Champ Car serisine katıldı ve 147 yarışa çıktı. 1997'de Vancouver'da bir yarış kazandı ve o yıl şampiyonada dördüncü oldu.

Gugelmin, oğlunun hayatını kaybettiği 2001 yılının sonunda emekli oldu.

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Mauricio Gugelmin, Leyton House CG901 Judd

Mauricio Gugelmin, Leyton House CG901 Judd
1/14

Fotoğraf: LAT Images

Mauricio Gugelmin, Jordan 192 Yamaha

Mauricio Gugelmin, Jordan 192 Yamaha
2/14

Fotoğraf: Ercole Colombo

Mauricio Gugelmin, Leton House March Racing Team March 881

Mauricio Gugelmin, Leton House March Racing Team March 881
3/14

Fotoğraf: LAT Images

Mauricio Gugelmin, March 881

Mauricio Gugelmin, March 881
4/14

Fotoğraf: Sutton Images

Mauricio Gugelmin, Jordan Yamaha 192

Mauricio Gugelmin, Jordan Yamaha 192
5/14

Fotoğraf: Sutton Images

Mauricio Gugelmin, Leyton House CG911 Ilmor

Mauricio Gugelmin, Leyton House CG911 Ilmor
6/14

Fotoğraf: Ercole Colombo

Leyton House March 881 testi

Leyton House March 881 testi
7/14

Fotoğraf: Uncredited Photo

Start: Mauricio Gugelmin, Leyton House March CG891'in büyük kazası

Start: Mauricio Gugelmin, Leyton House March CG891'in büyük kazası
8/14

Fotoğraf: LAT Images

Start: Mauricio Gugelmin, Leyton House March CG891'in büyük kazası

Start: Mauricio Gugelmin, Leyton House March CG891'in büyük kazası
9/14

Fotoğraf: LAT Images

Mauricio Gugelmin, Leyton House March 881'de

Mauricio Gugelmin, Leyton House March 881'de
10/14

Fotoğraf: Uncredited Photo

Mauricio Gugelmin, Leyton House CG901 Judd, Alain Prost, Ferrari 641

Mauricio Gugelmin, Leyton House CG901 Judd, Alain Prost, Ferrari 641
11/14

Fotoğraf: LAT Images

Yarışı ikinci sırada götüren Mauricio Gugelmin, Leyton House CG901 Judd 58.turda motor arızası ile y

Yarışı ikinci sırada götüren Mauricio Gugelmin, Leyton House CG901 Judd 58.turda motor arızası ile y
12/14

Fotoğraf: LAT Images

Mauricio Gugelmin, Leyton House CG911

Mauricio Gugelmin, Leyton House CG911
13/14

Fotoğraf: LAT Images

Mauricio Gugelmin, March 881

Mauricio Gugelmin, March 881
14/14

Fotoğraf: LAT Images

 

 

 

2003

2003 San Marino GP öncesinde pole pozisyonu Michael Schumacher'in oldu. Ancak Ralf Schumacher sadece 0.014 saniye geride ikinci olarak iki Ferrari arasına girdi.

Yarış da bir o kadar yakındı ve Williams pilotlarının gerilediği yarışta Schumacher 1.8 saniye farkla zafere ulaştı.

Kimi Raikkonen ikinci, Rubens Barrichello ise üçüncü oldu.

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Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Kimi Raikkonen ve Rubens Barrichello

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Kimi Raikkonen ve Rubens Barrichello
1/8

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Kimi Raikkonen ve Rubens Barrichello

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Kimi Raikkonen ve Rubens Barrichello
2/8

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Michael Schumacher

Michael Schumacher
3/8

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Michael Schumacher

Michael Schumacher
4/8

Fotoğraf: Shell Motorsport

Michael Schumacher

Michael Schumacher
5/8

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Michael Schumacher

Michael Schumacher
6/8

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Michael Schumacher

Michael Schumacher
7/8

Fotoğraf: Brousseau Photo

Michael Schumacher

Michael Schumacher
8/8

Fotoğraf: Brousseau Photo

 

 

2014

2014 Çin GP öncesinde pole pozisyonunu Lewis Hamilton 1:53.680'lik turuyla elde etti.

Daniel Ricciardo ikinci olurken, Sebastian Vettel üçüncü sırada yer aldı.

Yarışta Hamilton üstün bir performansla zafere ulaşırken, Rosberg ikinci olarak Mercedes'e dubleyi getirdi.

Fernando Alonso ise beşinci başladığı yarışta iki Red Bull'u geçerek üçüncü oldu.

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Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 kapalı parkta kutlama yapıyor

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 kapalı parkta kutlama yapıyor
1/7

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W05 podyumda kutlama yapıyor

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W05 podyumda kutlama yapıyor
2/7

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 takımıyla kutlama yapıyor

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 takımıyla kutlama yapıyor
3/7

Fotoğraf: XPB Images

FIA Basın Konferansı Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, ikinci; Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Yarış galibi; Fernando Alonso, Ferrari, üçüncü

FIA Basın Konferansı Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, ikinci; Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Yarış galibi; Fernando Alonso, Ferrari, üçüncü
4/7

Fotoğraf: XPB Images

podyum Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, ikinci; Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Yarış galibi; Fernand

podyum Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, ikinci; Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Yarış galibi; Fernand
5/7

Fotoğraf: XPB Images

podyum Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 ve Fernando Alonso, Ferrari

podyum Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 ve Fernando Alonso, Ferrari
6/7

Fotoğraf: XPB Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 teaks 1. sıra 20

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 teaks 1. sıra 20
7/7

Fotoğraf: XPB Images

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