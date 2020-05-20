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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 20 Mayıs

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F1 tarihinde bugün: 20 Mayıs
Ekleyen:
, Editör
20 May 2020 15:03

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 20 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1962

1962 Hollanda GP gerçekleştirildi ve sıralama turlarında Lola pilotu John Surtees, 0.1 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Bu, ilk yarışına katılan Lola'nın ilk ve tek pole pozisyonuydu.

Ancak Surtees, sekizinci turda yarış dışı kaldı ve Graham Hill ilk F1 zaferini elde etti.

80 turluk yarışta Trevor Taylor ikinci olup ilk podyumunu alırken, Phil Hill üçüncü olarak podyumu tamamladı.

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John Surtees, Lola Mk4

John Surtees, Lola Mk4
1/5

Fotoğraf: David Phipps

Jim Clark, Lotus 25-Climax

Jim Clark, Lotus 25-Climax
2/5

Fotoğraf: LAT Images

Phil Hill, Ferrari Dino 156, Trevor Taylor, Lotus 24-Climax, Ricardo Rodriguez, Ferrari Dino 156, ve

Phil Hill, Ferrari Dino 156, Trevor Taylor, Lotus 24-Climax, Ricardo Rodriguez, Ferrari Dino 156, ve
3/5

Fotoğraf: LAT Images

Masten Gregory, Lotus 18 Climax, ve Ricardo Rodriguez, Ferrari Dino 156

Masten Gregory, Lotus 18 Climax, ve Ricardo Rodriguez, Ferrari Dino 156
4/5

Fotoğraf: LAT Images

Ricardo Rodriguez, Ferrari

Ricardo Rodriguez, Ferrari
5/5

Fotoğraf: LAT Images

 

1973

1973 Belçika GP sıralama turları gerçekleşti ve Ronnie Peterson 0.5 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Ancak yarışta liderlik pek çok kez el değiştirdi ve zafer Jackie Stewart'ın oldu.

François Cevert, yarışın belli bir kısmını lider götürse de 31 saniye geride ikinci oldu.

Podyumu 2 dakika geride finiş gören Emerson Fittipaldi tamamladı.

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Jackie Stewart, Tyrrell

Jackie Stewart, Tyrrell
1/3

Fotoğraf: David Phipps

Niki Lauda, BRM

Niki Lauda, BRM
2/3

Fotoğraf: LAT Images

Jean-Pierre Jarier, March 731 Ford

Jean-Pierre Jarier, March 731 Ford
3/3

Fotoğraf: LAT Images

 

1975

Ralp Firman dünyaya geldi.

İrlandalı pilot, 2003 yılında Jordan Ford ile yarıştı ve İspanya'da sekizinci olarak puan almayı başardı.

2003 Japonya GP'nin ardından F1'e veda eden İrlandalı pilot, katıldığı 14 GP'nin altısında finiş göremedi.

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Ralph Firman

Ralph Firman
1/7

Fotoğraf: Michael Kim

Ralph Firman

Ralph Firman
2/7

Fotoğraf: Jordan Grand Prix

Ralph Firman

Ralph Firman
3/7

Fotoğraf: Jordan Grand Prix

Ralph Firman

Ralph Firman
4/7

Fotoğraf: Jordan Grand Prix

Ralph Firman

Ralph Firman
5/7

Fotoğraf: Jordan Grand Prix

Ralph Firman

Ralph Firman
6/7

Fotoğraf: Jordan Grand Prix

Ralph Firman

Ralph Firman
7/7

Fotoğraf: Jordan Grand Prix

 

1984

Patrick Tambay'ın pole pozisyonundan başladığı ve 79 turluk yarışın büyük bir kısmını lider götürdüğü 1984 Fransa GP'yi Niki Lauda kazandı.

Podyumu, Avusturyalı efsane pilotun 7 saniye gerisindeki Tambay ile 23 saniye gerisindeki Nigel Mansell tamamladı.

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Niki Lauda, McLaren MP4/2 TAG Porsche

Niki Lauda, McLaren MP4/2 TAG Porsche
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Patrick Tambay, Renault RE50

Patrick Tambay, Renault RE50
2/2

Fotoğraf: Sutton Images

 

2019

Üç kez Formula 1 şampiyonu ve aynı zamanda Mercedes Formula 1 takımı yöneticilerinden olan Niki Lauda hayatını kaybetti.

Formula 1'de 171 Grand Prix'de yer alan Lauda, 1975, 1977 ve 1984'te şampiyon olurken, 25 galibiyet, 24 pole pozisyonu, 24 en hızlı tur ve 54 podyum gibi harika bir istatistik yakaladı.

Efsane pilot geçen yıl maalesef hayata gözlerini yumdu.

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Niki Lauda, Fahri Direktör, Mercedes AMG

Niki Lauda, Fahri Direktör, Mercedes AMG
1/5

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Dorna CEO Carmelo Ezpeleta ve Niki Lauda

Dorna CEO Carmelo Ezpeleta ve Niki Lauda
2/5

Fotoğraf: MotoGP

Toto Wolff, Executive Director, Mercedes AMG, Emilia Bottas and Niki Lauda, Non-Executive Chairman, Mercedes AMG

Toto Wolff, Executive Director, Mercedes AMG, Emilia Bottas and Niki Lauda, Non-Executive Chairman, Mercedes AMG
3/5

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Niki Lauda

Niki Lauda
4/5

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Niki Lauda, BMW 3.0 CSL

Niki Lauda, BMW 3.0 CSL
5/5

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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Editör İnci Beğen

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