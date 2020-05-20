F1 tarihinde bugün: 20 Mayıs

1962

1962 Hollanda GP gerçekleştirildi ve sıralama turlarında Lola pilotu John Surtees, 0.1 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Bu, ilk yarışına katılan Lola'nın ilk ve tek pole pozisyonuydu.

Ancak Surtees, sekizinci turda yarış dışı kaldı ve Graham Hill ilk F1 zaferini elde etti.

80 turluk yarışta Trevor Taylor ikinci olup ilk podyumunu alırken, Phil Hill üçüncü olarak podyumu tamamladı.

Slider Liste John Surtees, Lola Mk4 1 / 5 Fotoğraf: David Phipps Jim Clark, Lotus 25-Climax 2 / 5 Fotoğraf: LAT Images Phil Hill, Ferrari Dino 156, Trevor Taylor, Lotus 24-Climax, Ricardo Rodriguez, Ferrari Dino 156, ve 3 / 5 Fotoğraf: LAT Images Masten Gregory, Lotus 18 Climax, ve Ricardo Rodriguez, Ferrari Dino 156 4 / 5 Fotoğraf: LAT Images Ricardo Rodriguez, Ferrari 5 / 5 Fotoğraf: LAT Images

1973

1973 Belçika GP sıralama turları gerçekleşti ve Ronnie Peterson 0.5 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Ancak yarışta liderlik pek çok kez el değiştirdi ve zafer Jackie Stewart'ın oldu.

François Cevert, yarışın belli bir kısmını lider götürse de 31 saniye geride ikinci oldu.

Podyumu 2 dakika geride finiş gören Emerson Fittipaldi tamamladı.

Slider Liste Jackie Stewart, Tyrrell 1 / 3 Fotoğraf: David Phipps Niki Lauda, BRM 2 / 3 Fotoğraf: LAT Images Jean-Pierre Jarier, March 731 Ford 3 / 3 Fotoğraf: LAT Images

1975

Ralp Firman dünyaya geldi.

İrlandalı pilot, 2003 yılında Jordan Ford ile yarıştı ve İspanya'da sekizinci olarak puan almayı başardı.

2003 Japonya GP'nin ardından F1'e veda eden İrlandalı pilot, katıldığı 14 GP'nin altısında finiş göremedi.

Slider Liste Ralph Firman 1 / 7 Fotoğraf: Michael Kim Ralph Firman 2 / 7 Fotoğraf: Jordan Grand Prix Ralph Firman 3 / 7 Fotoğraf: Jordan Grand Prix Ralph Firman 4 / 7 Fotoğraf: Jordan Grand Prix Ralph Firman 5 / 7 Fotoğraf: Jordan Grand Prix Ralph Firman 6 / 7 Fotoğraf: Jordan Grand Prix Ralph Firman 7 / 7 Fotoğraf: Jordan Grand Prix

1984

Patrick Tambay'ın pole pozisyonundan başladığı ve 79 turluk yarışın büyük bir kısmını lider götürdüğü 1984 Fransa GP'yi Niki Lauda kazandı.

Podyumu, Avusturyalı efsane pilotun 7 saniye gerisindeki Tambay ile 23 saniye gerisindeki Nigel Mansell tamamladı.

Slider Liste Niki Lauda, McLaren MP4/2 TAG Porsche 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images Patrick Tambay, Renault RE50 2 / 2 Fotoğraf: Sutton Images

2019

Üç kez Formula 1 şampiyonu ve aynı zamanda Mercedes Formula 1 takımı yöneticilerinden olan Niki Lauda hayatını kaybetti.

Formula 1'de 171 Grand Prix'de yer alan Lauda, 1975, 1977 ve 1984'te şampiyon olurken, 25 galibiyet, 24 pole pozisyonu, 24 en hızlı tur ve 54 podyum gibi harika bir istatistik yakaladı.

Efsane pilot geçen yıl maalesef hayata gözlerini yumdu.

Slider Liste Niki Lauda, Fahri Direktör, Mercedes AMG 1 / 5 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Dorna CEO Carmelo Ezpeleta ve Niki Lauda 2 / 5 Fotoğraf: MotoGP Toto Wolff, Executive Director, Mercedes AMG, Emilia Bottas and Niki Lauda, Non-Executive Chairman, Mercedes AMG 3 / 5 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Niki Lauda 4 / 5 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Niki Lauda, BMW 3.0 CSL 5 / 5 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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