F1 tarihinde bugün: 20 Mayıs

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 20 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1962
1962 Hollanda GP gerçekleştirildi ve sıralama turlarında Lola pilotu John Surtees, 0.1 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.
Bu, ilk yarışına katılan Lola'nın ilk ve tek pole pozisyonuydu.
Ancak Surtees, sekizinci turda yarış dışı kaldı ve Graham Hill ilk F1 zaferini elde etti.
80 turluk yarışta Trevor Taylor ikinci olup ilk podyumunu alırken, Phil Hill üçüncü olarak podyumu tamamladı.
John Surtees, Lola Mk4
Fotoğraf: David Phipps
Jim Clark, Lotus 25-Climax
Fotoğraf: LAT Images
Phil Hill, Ferrari Dino 156, Trevor Taylor, Lotus 24-Climax, Ricardo Rodriguez, Ferrari Dino 156, ve
Fotoğraf: LAT Images
Masten Gregory, Lotus 18 Climax, ve Ricardo Rodriguez, Ferrari Dino 156
Fotoğraf: LAT Images
Ricardo Rodriguez, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
1973
1973 Belçika GP sıralama turları gerçekleşti ve Ronnie Peterson 0.5 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.
Ancak yarışta liderlik pek çok kez el değiştirdi ve zafer Jackie Stewart'ın oldu.
François Cevert, yarışın belli bir kısmını lider götürse de 31 saniye geride ikinci oldu.
Podyumu 2 dakika geride finiş gören Emerson Fittipaldi tamamladı.
Jackie Stewart, Tyrrell
Fotoğraf: David Phipps
Niki Lauda, BRM
Fotoğraf: LAT Images
Jean-Pierre Jarier, March 731 Ford
Fotoğraf: LAT Images
1975
Ralp Firman dünyaya geldi.
İrlandalı pilot, 2003 yılında Jordan Ford ile yarıştı ve İspanya'da sekizinci olarak puan almayı başardı.
2003 Japonya GP'nin ardından F1'e veda eden İrlandalı pilot, katıldığı 14 GP'nin altısında finiş göremedi.
Ralph Firman
Fotoğraf: Michael Kim
Ralph Firman
Fotoğraf: Jordan Grand Prix
Ralph Firman
Fotoğraf: Jordan Grand Prix
Ralph Firman
Fotoğraf: Jordan Grand Prix
Ralph Firman
Fotoğraf: Jordan Grand Prix
Ralph Firman
Fotoğraf: Jordan Grand Prix
Ralph Firman
Fotoğraf: Jordan Grand Prix
1984
Patrick Tambay'ın pole pozisyonundan başladığı ve 79 turluk yarışın büyük bir kısmını lider götürdüğü 1984 Fransa GP'yi Niki Lauda kazandı.
Podyumu, Avusturyalı efsane pilotun 7 saniye gerisindeki Tambay ile 23 saniye gerisindeki Nigel Mansell tamamladı.
Niki Lauda, McLaren MP4/2 TAG Porsche
Fotoğraf: LAT Images
Patrick Tambay, Renault RE50
Fotoğraf: Sutton Images
2019
Üç kez Formula 1 şampiyonu ve aynı zamanda Mercedes Formula 1 takımı yöneticilerinden olan Niki Lauda hayatını kaybetti.
Formula 1'de 171 Grand Prix'de yer alan Lauda, 1975, 1977 ve 1984'te şampiyon olurken, 25 galibiyet, 24 pole pozisyonu, 24 en hızlı tur ve 54 podyum gibi harika bir istatistik yakaladı.
Efsane pilot geçen yıl maalesef hayata gözlerini yumdu.
Niki Lauda, Fahri Direktör, Mercedes AMG
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Dorna CEO Carmelo Ezpeleta ve Niki Lauda
Fotoğraf: MotoGP
Toto Wolff, Executive Director, Mercedes AMG, Emilia Bottas and Niki Lauda, Non-Executive Chairman, Mercedes AMG
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Niki Lauda
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Niki Lauda, BMW 3.0 CSL
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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