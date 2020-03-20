F1 tarihinde bugün: 20 Mart

20 Mart 1895: Savaş kahramanı bir yarış pilotu… 1 / 3 Fotoğraf: LAT Images Bugün doğan Robert Benoist, bir yarış pilotu ve bir savaş kahramanıydı. Birinci Dünya Savaşı'nda savaş pilotu olan Benoist, İkinci Dünya Savaşı'nda Gestapo tarafından yakalanmadan önce Fransız Direnişinde lider üyeydi. Sorgu için taşındığı esnada arabadan atlayarak kaçtı ve İngiltere'ye gitti. Fransa'ya geri döndü, ancak tekrar yakalandı ve bu sefer üç ay sonra idam edileceği Buchenwald toplama kampına gönderildi. 1924'te Avrupa Grand Prix'sinde üçüncü oldu. 1925'te ise Fransa GP'sinde Albert Divo ile galibiyeti paylaştı ve başarısı 1926 ve 1927 yıllarında devam etti. Delage 15-S-8 aracı ile; Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere Grand Prix'lerini kazandı.

20 Mart 1972: Pedro Lamy dünyaya geldi 2 / 3 Fotoğraf: LAT Images Portekizli sürücü Pedro Lamy, Aldeia Galega'da doğdu. Bir ikinci el araç satıcısının oğluydu. Karting, Formula Ford, Formula 3, ikinci bitirdiği Formula 3000 ve ardından F1'e geçti. Umut vadeden bir genç yetenek olan Lamy, 1994 yılında geçirdiği kaza sonrası 1995 yılına kadar yarışamadı. 1995'te Minardi ile olan geri dönüşü pek de umduğu gibi gitmeyince spordan ayrıldı ve spor otomobil yarışlarına geçti.