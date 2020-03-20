F1 tarihinde bugün: 20 Mart

20 Mart 1895: Savaş kahramanı bir yarış pilotu…
Fotoğraf: LAT Images
Bugün doğan Robert Benoist, bir yarış pilotu ve bir savaş kahramanıydı. Birinci Dünya Savaşı'nda savaş pilotu olan Benoist, İkinci Dünya Savaşı'nda Gestapo tarafından yakalanmadan önce Fransız Direnişinde lider üyeydi. Sorgu için taşındığı esnada arabadan atlayarak kaçtı ve İngiltere'ye gitti. Fransa'ya geri döndü, ancak tekrar yakalandı ve bu sefer üç ay sonra idam edileceği Buchenwald toplama kampına gönderildi. 1924'te Avrupa Grand Prix'sinde üçüncü oldu. 1925'te ise Fransa GP'sinde Albert Divo ile galibiyeti paylaştı ve başarısı 1926 ve 1927 yıllarında devam etti. Delage 15-S-8 aracı ile; Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere Grand Prix'lerini kazandı.
20 Mart 1972: Pedro Lamy dünyaya geldi
Fotoğraf: LAT Images
Portekizli sürücü Pedro Lamy, Aldeia Galega'da doğdu. Bir ikinci el araç satıcısının oğluydu. Karting, Formula Ford, Formula 3, ikinci bitirdiği Formula 3000 ve ardından F1'e geçti. Umut vadeden bir genç yetenek olan Lamy, 1994 yılında geçirdiği kaza sonrası 1995 yılına kadar yarışamadı. 1995'te Minardi ile olan geri dönüşü pek de umduğu gibi gitmeyince spordan ayrıldı ve spor otomobil yarışlarına geçti.
20 Mart 2005: Fernando Alonso zafere ulaşıyor
Fotoğraf: XPB Images
Şampiyonanın ikinci ayağı Malezya'da gerçekleşti. Fernando Alonso pole pozisyonundan başladı ve Toyota pilotu Jarno Trulli'nin 23.4 saniye önünde kazanmayı başardı. Trulli ikinci olup Toyota'ya ilk podyumunu getirirken, Alonso elde ettiği zafer sonrası F1 Dünya Şampiyonası'na liderlik eden ilk İspanyol oldu. Ancak Michael Schumacher ve Rubens Barrichello'nun aşırı geride kaldığı yarışın ardından gözler Ferrari'deydi. Takım patronu Jean Todt "Böyle bir yarıştan sonra hiçbir mazeret olamaz. Daha güçlü rakiplerimiz bizi mağlup etti." dedi.
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 20 Mart tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
20 Mart 1955
Amerikalı yarış pilotu Larry Crockett 28 yaşında Langhorne otoyolunda meydana gelen bir kazada öldü. Sadece bir F1 yarışına katıldı.
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