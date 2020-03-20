Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
104 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
132 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
160 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
167 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
181 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
188 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
202 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
216 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
224 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
237 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
251 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 20 Mart

paylaşım
yorumlar
Slider
Liste

20 Mart 1895:  Savaş  kahramanı bir yarış pilotu…

20 Mart 1895:  Savaş  kahramanı bir yarış pilotu…
1/3

Fotoğraf: LAT Images

Bugün doğan Robert Benoist, bir yarış pilotu ve bir savaş kahramanıydı. Birinci Dünya Savaşı'nda savaş pilotu olan Benoist, İkinci Dünya Savaşı'nda Gestapo tarafından yakalanmadan önce Fransız Direnişinde lider üyeydi. Sorgu için taşındığı esnada arabadan atlayarak kaçtı ve İngiltere'ye gitti. Fransa'ya geri döndü, ancak tekrar yakalandı ve bu sefer üç ay sonra idam edileceği Buchenwald toplama kampına gönderildi. 1924'te Avrupa Grand Prix'sinde üçüncü oldu. 1925'te ise Fransa GP'sinde Albert Divo ile galibiyeti paylaştı ve başarısı 1926 ve 1927 yıllarında devam etti. Delage 15-S-8 aracı ile; Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere Grand Prix'lerini kazandı.

20 Mart 1972: Pedro Lamy dünyaya geldi

20 Mart 1972: Pedro Lamy dünyaya geldi
2/3

Fotoğraf: LAT Images

Portekizli sürücü Pedro Lamy, Aldeia Galega'da doğdu. Bir ikinci el araç satıcısının oğluydu. Karting, Formula Ford, Formula 3, ikinci bitirdiği Formula 3000 ve ardından F1'e geçti. Umut vadeden bir genç yetenek olan Lamy, 1994 yılında geçirdiği kaza sonrası 1995 yılına kadar yarışamadı. 1995'te Minardi ile olan geri dönüşü pek de umduğu gibi gitmeyince spordan ayrıldı ve spor otomobil yarışlarına geçti.

20 Mart 2005: Fernando Alonso zafere ulaşıyor

20 Mart 2005: Fernando Alonso zafere ulaşıyor
3/3

Fotoğraf: XPB Images

Şampiyonanın ikinci ayağı Malezya'da gerçekleşti. Fernando Alonso pole pozisyonundan başladı ve Toyota pilotu Jarno Trulli'nin 23.4 saniye önünde kazanmayı başardı. Trulli ikinci olup Toyota'ya ilk podyumunu getirirken, Alonso elde ettiği zafer sonrası F1 Dünya Şampiyonası'na liderlik eden ilk İspanyol oldu. Ancak Michael Schumacher ve Rubens Barrichello'nun aşırı geride kaldığı yarışın ardından gözler Ferrari'deydi. Takım patronu Jean Todt "Böyle bir yarıştan sonra hiçbir mazeret olamaz. Daha güçlü rakiplerimiz bizi mağlup etti." dedi.

Ekleyen:
, Editör
20 Mar 2020 16:37

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 20 Mart tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

20 Mart 1955
Amerikalı yarış pilotu Larry Crockett 28 yaşında Langhorne otoyolunda meydana gelen bir kazada öldü. Sadece bir F1 yarışına katıldı.

Sonraki haber
Wolff, motor sporları taraftarlarına bir mektup yazdı

Önceki haber

Wolff, motor sporları taraftarlarına bir mektup yazdı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör İnci Beğen

Yarış merkezi

Hollanda GP

Hollanda GP

30 Nis - 3 May
FP1 Başlangıç:
41 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 1 May
Cum 1 May
02:00
11:00
FP2
Cum 1 May
Cum 1 May
06:00
15:00
FP3
Cmt 2 May
Cmt 2 May
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 2 May
Cmt 2 May
06:00
15:00
Yarış
Paz 3 May
Paz 3 May
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff, motor sporları taraftarlarına bir mektup yazdı

42dk
2
Formula 1

Toto Wolff, Mercedes'ten ayrılıp Aston Martin'e mi geçiyor?

3
Formula 1

Lehto: "Hiçbir takım Alonso ile yarışma riskini almaz"

4
Formula 1

Yeni F1 takımı, 2021'de spora girmeyi hedefliyor

5
Formula 1

Formula 1, ertelenen yarışlar yerine Sanal Grand Prix serisi yapacak

Son Videolar

F1 eSpor Bahreyn GP 22 Mart Pazar Saat 11.00'da! 01:16
Formula 1

F1 eSpor Bahreyn GP 22 Mart Pazar Saat 11.00'da!

Ross Brawn ile virus, 2021 kuralları ve Netflix - Özel röportaj 06:49
Formula 1

Ross Brawn ile virus, 2021 kuralları ve Netflix - Özel röportaj

Red Bull RB16 - Avustralya GP Güncellemeleri 01:32
Formula 1

Red Bull RB16 - Avustralya GP Güncellemeleri

Red Bull'un Avustralya GP için yaptığı değişiklikler 01:27
Formula 1

Red Bull'un Avustralya GP için yaptığı değişiklikler

Avustralya Grand Prix'si iptal edildi! - Bu, F1 için ne anlama geliyor? 14:00
Formula 1

Avustralya Grand Prix'si iptal edildi! - Bu, F1 için ne anlama geliyor?

Son Haberler

F1 tarihinde bugün: 20 Mart
F1

F1 tarihinde bugün: 20 Mart

Wolff, motor sporları taraftarlarına bir mektup yazdı
F1

Wolff, motor sporları taraftarlarına bir mektup yazdı

Marko: "F1, bir hafta sonunda iki yarış yapmayı tartışıyor"
F1

Marko: "F1, bir hafta sonunda iki yarış yapmayı tartışıyor"

F1 takımları solunum cihazları üretecek
F1

F1 takımları solunum cihazları üretecek

Vettel: "Bu spor benim hayatım, sporun rolü de hayatıma dahil"
F1

Vettel: "Bu spor benim hayatım, sporun rolü de hayatıma dahil"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
30 Nis - 3 May
Biletler
7 May - 10 May
Biletler
4 Haz - 7 Haz
Biletler
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.