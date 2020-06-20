F1 tarihinde bugün: 20 Haziran

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 20 Haziran tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1954
1954 Belçika GP'yi pole pozisyonundan başlayan Juan Manuel Fangio kazanmayı başardı.
Ancak yarışın en önemli noktası hem ikinci bitiren Maurice Trintignant hem de üçüncü olan Stirling Moss'un ilk kez podyuma çıkmasıydı.
Juan Manuel Fangio, Maserati
Fotoğraf: LAT Images
1971
Jacky Ickx, Hollanda yarışında cumartesi günü 0.040 saniye farkla pole pozisyonunu kazanmayı başardı.
Ertesi gün Ferrari pilotu Ickx, 7 saniye farkla zafere ulaşmayı başardı.
Pedro Rodriguez ikinci ve Clay Regazzoni üçüncü oldu. Ickx o yarışta ikinci Rodriguez hariç herkese tur bindirdi.
Jacky Ickx, Ferrari 312B2
Fotoğraf: LAT Images
Graham Hill, Brabham Ford
2004
Rubens Barrichello'nun kariyerinin 10. pole pozisyonunu kazandığı 2004 Amerika GP'yi Michael Schumacher kazandı.
Ferrari'nin 175. zaferini elde eden Schumacher'i Barrichello ile Takuma Sato takip etti. Bu, Sato'nun ilk ve tek podyumuydu.
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Rubens Barrichello
Fotoğraf: Bridgestone Corporation
Drivers presentation: Rubens Barrichello ve Michael Schumacher
Fotoğraf: Michael Kim
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
Fotoğraf: Michael Kim
Yarış galibi Michael Schumacher
Fotoğraf: Michael Kim
Saturday basın toplantısı: Pole: Kazanan Rubens Barrichello ve Michael Schumacher ve Takuma Sato
Fotoğraf: Brousseau Photo
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Rubens Barrichello ve Takuma Sato
Fotoğraf: Bridgestone Corporation
Start: Rubens Barrichello ve Michael Schumacher
Fotoğraf: Michael Kim
Michael Schumacher, Ferrari F2004.
Fotoğraf: Sutton Images
Podyum: 2. Rubens Barrichello. Ferrari, yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari, 3. Takuma Sato, BA
Fotoğraf: Sutton Images
Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Hayatını kaybedenler
Luigi Fagioli 20 Haziran 1952'de, Monako'da geçirdiği kazada 54 yaşında hayatını kaybetti.
50'yi aşkın yaşına rağmen Formula 1'de çıktığı 7 yarışın altısında podyuma çıkan ve bunlardan birisini kazanan Fagioli, 1950'de şampiyona üçüncüsü olmuştu.
Luigi Fagioli, Alfa Romeo 159
Fotoğraf: LAT Images
Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo ve Luigi Fagioli
Fotoğraf: LAT Images
Luigi Fagioli, Auto Union C-typ
Fotoğraf: Audi AG
Luigi Fagioli, Alfa Romeo 158, Giuseppe Farina, Alfa Romeo 158, Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo 158, "B. Bira", Maserati 4CLT/48 startta
Fotoğraf: LAT Images
Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo and Luigi Fagioli lead
Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo et Luigi Fagioli mènent
Giuseppe Farina, Alfa Romeo 158, Luigi Fagioli, Alfa Romeo 158
Fotoğraf: LAT Images
Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo 159, Giuseppe Farina, Alfa Romeo 159, Alberto Ascari, Ferrari 375, Luigi Villoresi, Ferrari 375, Consalvo Sanesi, Alfa Romeo 159, Jose Froilan Gonzalez, Talbot T26C, Luigi Fagioli, Alfa Romeo 159, Louis Chiron, Maserati 4CLT/48, Reg Parnell, Ferrari 375, Philippe Etancelin, Talbot T26C
Fotoğraf: LAT Images
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