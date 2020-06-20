F1 tarihinde bugün: 20 Haziran

1954

1954 Belçika GP'yi pole pozisyonundan başlayan Juan Manuel Fangio kazanmayı başardı.

Ancak yarışın en önemli noktası hem ikinci bitiren Maurice Trintignant hem de üçüncü olan Stirling Moss'un ilk kez podyuma çıkmasıydı.

Slider Liste Juan Manuel Fangio, Maserati 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

1971

Jacky Ickx, Hollanda yarışında cumartesi günü 0.040 saniye farkla pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Ertesi gün Ferrari pilotu Ickx, 7 saniye farkla zafere ulaşmayı başardı.

Pedro Rodriguez ikinci ve Clay Regazzoni üçüncü oldu. Ickx o yarışta ikinci Rodriguez hariç herkese tur bindirdi.

Slider Liste Jacky Ickx, Ferrari 312B2 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images Graham Hill, Brabham Ford 2 / 2

2004

Rubens Barrichello'nun kariyerinin 10. pole pozisyonunu kazandığı 2004 Amerika GP'yi Michael Schumacher kazandı.

Ferrari'nin 175. zaferini elde eden Schumacher'i Barrichello ile Takuma Sato takip etti. Bu, Sato'nun ilk ve tek podyumuydu.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Rubens Barrichello 1 / 10 Fotoğraf: Bridgestone Corporation Drivers presentation: Rubens Barrichello ve Michael Schumacher 2 / 10 Fotoğraf: Michael Kim Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor 3 / 10 Fotoğraf: Michael Kim Yarış galibi Michael Schumacher 4 / 10 Fotoğraf: Michael Kim Saturday basın toplantısı: Pole: Kazanan Rubens Barrichello ve Michael Schumacher ve Takuma Sato 5 / 10 Fotoğraf: Brousseau Photo Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Rubens Barrichello ve Takuma Sato 6 / 10 Fotoğraf: Bridgestone Corporation Start: Rubens Barrichello ve Michael Schumacher 7 / 10 Fotoğraf: Michael Kim Michael Schumacher, Ferrari F2004. 8 / 10 Fotoğraf: Sutton Images Podyum: 2. Rubens Barrichello. Ferrari, yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari, 3. Takuma Sato, BA 9 / 10 Fotoğraf: Sutton Images Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor 10 / 10 Fotoğraf: Ferrari Media Center

Hayatını kaybedenler

Luigi Fagioli 20 Haziran 1952'de, Monako'da geçirdiği kazada 54 yaşında hayatını kaybetti.

50'yi aşkın yaşına rağmen Formula 1'de çıktığı 7 yarışın altısında podyuma çıkan ve bunlardan birisini kazanan Fagioli, 1950'de şampiyona üçüncüsü olmuştu.