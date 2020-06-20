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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 20 Haziran

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F1 tarihinde bugün: 20 Haziran
Ekleyen:
, Editör
20 Haz 2020 14:27

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 20 Haziran tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1954

1954 Belçika GP'yi pole pozisyonundan başlayan Juan Manuel Fangio kazanmayı başardı.

Ancak yarışın en önemli noktası hem ikinci bitiren Maurice Trintignant hem de üçüncü olan Stirling Moss'un ilk kez podyuma çıkmasıydı.

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Juan Manuel Fangio, Maserati

Juan Manuel Fangio, Maserati
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Fotoğraf: LAT Images

 

 

1971

Jacky Ickx, Hollanda yarışında cumartesi günü 0.040 saniye farkla pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Ertesi gün Ferrari pilotu Ickx, 7 saniye farkla zafere ulaşmayı başardı.

Pedro Rodriguez ikinci ve Clay Regazzoni üçüncü oldu. Ickx o yarışta ikinci Rodriguez hariç herkese tur bindirdi.

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Jacky Ickx, Ferrari 312B2

Jacky Ickx, Ferrari 312B2
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Graham Hill, Brabham Ford

Graham Hill, Brabham Ford
2/2

 

 

2004

Rubens Barrichello'nun kariyerinin 10. pole pozisyonunu kazandığı 2004 Amerika GP'yi Michael Schumacher kazandı.

Ferrari'nin 175. zaferini elde eden Schumacher'i Barrichello ile Takuma Sato takip etti. Bu, Sato'nun ilk ve tek podyumuydu.

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Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Rubens Barrichello

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Rubens Barrichello
1/10

Fotoğraf: Bridgestone Corporation

Drivers presentation: Rubens Barrichello ve Michael Schumacher

Drivers presentation: Rubens Barrichello ve Michael Schumacher
2/10

Fotoğraf: Michael Kim

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
3/10

Fotoğraf: Michael Kim

Yarış galibi Michael Schumacher

Yarış galibi Michael Schumacher
4/10

Fotoğraf: Michael Kim

Saturday basın toplantısı: Pole: Kazanan Rubens Barrichello ve Michael Schumacher ve Takuma Sato

Saturday basın toplantısı: Pole: Kazanan Rubens Barrichello ve Michael Schumacher ve Takuma Sato
5/10

Fotoğraf: Brousseau Photo

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Rubens Barrichello ve Takuma Sato

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Rubens Barrichello ve Takuma Sato
6/10

Fotoğraf: Bridgestone Corporation

Start: Rubens Barrichello ve Michael Schumacher

Start: Rubens Barrichello ve Michael Schumacher
7/10

Fotoğraf: Michael Kim

Michael Schumacher, Ferrari F2004.

Michael Schumacher, Ferrari F2004.
8/10

Fotoğraf: Sutton Images

Podyum: 2. Rubens Barrichello. Ferrari, yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari, 3. Takuma Sato, BA

Podyum: 2. Rubens Barrichello. Ferrari, yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari, 3. Takuma Sato, BA
9/10

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor

Yarış galibi Michael Schumacher kutlama yapıyor
10/10

Fotoğraf: Ferrari Media Center

 

 

Hayatını kaybedenler

Luigi Fagioli 20 Haziran 1952'de, Monako'da geçirdiği kazada 54 yaşında hayatını kaybetti.

50'yi aşkın yaşına rağmen Formula 1'de çıktığı 7 yarışın altısında podyuma çıkan ve bunlardan birisini kazanan Fagioli, 1950'de şampiyona üçüncüsü olmuştu.

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Luigi Fagioli, Alfa Romeo 159

Luigi Fagioli, Alfa Romeo 159
1/8

Fotoğraf: LAT Images

Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo ve Luigi Fagioli

Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo ve Luigi Fagioli
2/8

Fotoğraf: LAT Images

Luigi Fagioli, Auto Union C-typ

Luigi Fagioli, Auto Union C-typ
3/8

Fotoğraf: Audi AG

Luigi Fagioli, Alfa Romeo 158, Giuseppe Farina, Alfa Romeo 158, Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo 158, "B. Bira", Maserati 4CLT/48 startta

Luigi Fagioli, Alfa Romeo 158, Giuseppe Farina, Alfa Romeo 158, Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo 158, "B. Bira", Maserati 4CLT/48 startta
4/8

Fotoğraf: LAT Images

Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo and Luigi Fagioli lead

Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo and Luigi Fagioli lead
5/8

Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo et Luigi Fagioli mènent

Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo et Luigi Fagioli mènent
6/8

Giuseppe Farina, Alfa Romeo 158, Luigi Fagioli, Alfa Romeo 158

Giuseppe Farina, Alfa Romeo 158, Luigi Fagioli, Alfa Romeo 158
7/8

Fotoğraf: LAT Images

Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo 159, Giuseppe Farina, Alfa Romeo 159, Alberto Ascari, Ferrari 375, Luigi Villoresi, Ferrari 375, Consalvo Sanesi, Alfa Romeo 159, Jose Froilan Gonzalez, Talbot T26C, Luigi Fagioli, Alfa Romeo 159, Louis Chiron, Maserati 4CLT/48, Reg Parnell, Ferrari 375, Philippe Etancelin, Talbot T26C

Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo 159, Giuseppe Farina, Alfa Romeo 159, Alberto Ascari, Ferrari 375, Luigi Villoresi, Ferrari 375, Consalvo Sanesi, Alfa Romeo 159, Jose Froilan Gonzalez, Talbot T26C, Luigi Fagioli, Alfa Romeo 159, Louis Chiron, Maserati 4CLT/48, Reg Parnell, Ferrari 375, Philippe Etancelin, Talbot T26C
8/8

Fotoğraf: LAT Images

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Editör İnci Beğen

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