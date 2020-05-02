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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 2 Mayıs

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F1 tarihinde bugün: 2 Mayıs
Ekleyen:
, Editör
2 May 2020 16:15

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 2 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1976

1976 İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu, Niki Lauda'nın 0.320 saniye önünde ilk sırada yer alan James Hunt'ın oldu.

Lauda startla birlikte liderliği alsa da, 32. turda liderliğe yükselen Hunt, bir daha liderliği bırakmadı ve zafere ulaşan isim oldu.

Lauda 30.9 saniye geride ikinci sırada finiş görürken, Gunnar Nilsson üçüncü oldu.

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James Hunt, McLaren Ford

James Hunt, McLaren Ford
1/2

Fotoğraf: Ford Motor Company

James Hunt, McLaren Ford

James Hunt, McLaren Ford
2/2

Fotoğraf: Ford Motor Company

 

1998

1999 San Marino GP sıralama turlarında McLaren pilotları birbirleriyle savaştılar ve Mika Hakkinen, David Coulthard'ın 0.022 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Startla birlikte sıralama değişmedi ancak Hakkinen 17. turda yolda kaldı.

Sonrasında liderlik Coulthard'a geçse de, Schumacher 36. turla birlikte aldığı liderliği bir daha bırakmayarak 4 saniye farkla yarışı kazanan isim oldu.

Coulthard ikinci olurken, Rubens Barrichello üçüncü oldu.

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Michael Schumacher, Ferrari F300, Jacques Villeneuve, Williams FW20 Mecachrome, and Eddie Irvine, Ferrari F300

Michael Schumacher, Ferrari F300, Jacques Villeneuve, Williams FW20 Mecachrome, and Eddie Irvine, Ferrari F300
1/11

Fotoğraf: LAT Images

Michael Schumacher, Ferrari F300

Michael Schumacher, Ferrari F300
2/11

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Michael Schumacher, Ferrari F300

Michael Schumacher, Ferrari F300
3/11

Fotoğraf: Sutton Images

Mika Hakkinen, McLaren MP4/13

Mika Hakkinen, McLaren MP4/13
4/11

Fotoğraf: LAT Images

Mika Hakkinen, McLaren MP4/13

Mika Hakkinen, McLaren MP4/13
5/11

Fotoğraf: LAT Images

Mika Hakkinen, McLaren MP4/13

Mika Hakkinen, McLaren MP4/13
6/11

Fotoğraf: LAT Images

Damon Hill, Jordan

Damon Hill, Jordan
7/11

Fotoğraf: LAT Images

Jarno Trulli, Prost Peugeot AP01

Jarno Trulli, Prost Peugeot AP01
8/11

Fotoğraf: Sutton Images

Shinji Nakano, Minardi M198

Shinji Nakano, Minardi M198
9/11

Fotoğraf: LAT Images

Michael Schumacher, Ferrari

Michael Schumacher, Ferrari
10/11

Fotoğraf: LAT Images

Michael Schumacher, Ferrari

Michael Schumacher, Ferrari
11/11

Fotoğraf: LAT Images

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