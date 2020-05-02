F1 tarihinde bugün: 2 Mayıs

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 2 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1976
1976 İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu, Niki Lauda'nın 0.320 saniye önünde ilk sırada yer alan James Hunt'ın oldu.
Lauda startla birlikte liderliği alsa da, 32. turda liderliğe yükselen Hunt, bir daha liderliği bırakmadı ve zafere ulaşan isim oldu.
Lauda 30.9 saniye geride ikinci sırada finiş görürken, Gunnar Nilsson üçüncü oldu.
James Hunt, McLaren Ford
Fotoğraf: Ford Motor Company
James Hunt, McLaren Ford
Fotoğraf: Ford Motor Company
1998
1999 San Marino GP sıralama turlarında McLaren pilotları birbirleriyle savaştılar ve Mika Hakkinen, David Coulthard'ın 0.022 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.
Startla birlikte sıralama değişmedi ancak Hakkinen 17. turda yolda kaldı.
Sonrasında liderlik Coulthard'a geçse de, Schumacher 36. turla birlikte aldığı liderliği bir daha bırakmayarak 4 saniye farkla yarışı kazanan isim oldu.
Coulthard ikinci olurken, Rubens Barrichello üçüncü oldu.
Michael Schumacher, Ferrari F300, Jacques Villeneuve, Williams FW20 Mecachrome, and Eddie Irvine, Ferrari F300
Fotoğraf: LAT Images
Michael Schumacher, Ferrari F300
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Michael Schumacher, Ferrari F300
Fotoğraf: Sutton Images
Mika Hakkinen, McLaren MP4/13
Fotoğraf: LAT Images
Mika Hakkinen, McLaren MP4/13
Fotoğraf: LAT Images
Mika Hakkinen, McLaren MP4/13
Fotoğraf: LAT Images
Damon Hill, Jordan
Fotoğraf: LAT Images
Jarno Trulli, Prost Peugeot AP01
Fotoğraf: Sutton Images
Shinji Nakano, Minardi M198
Fotoğraf: LAT Images
Michael Schumacher, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
Michael Schumacher, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
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