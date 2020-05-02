F1 tarihinde bugün: 2 Mayıs

1976

1976 İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu, Niki Lauda'nın 0.320 saniye önünde ilk sırada yer alan James Hunt'ın oldu.

Lauda startla birlikte liderliği alsa da, 32. turda liderliğe yükselen Hunt, bir daha liderliği bırakmadı ve zafere ulaşan isim oldu.

Lauda 30.9 saniye geride ikinci sırada finiş görürken, Gunnar Nilsson üçüncü oldu.

Slider Liste James Hunt, McLaren Ford 1 / 2 Fotoğraf: Ford Motor Company James Hunt, McLaren Ford 2 / 2 Fotoğraf: Ford Motor Company

1998

1999 San Marino GP sıralama turlarında McLaren pilotları birbirleriyle savaştılar ve Mika Hakkinen, David Coulthard'ın 0.022 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Startla birlikte sıralama değişmedi ancak Hakkinen 17. turda yolda kaldı.

Sonrasında liderlik Coulthard'a geçse de, Schumacher 36. turla birlikte aldığı liderliği bir daha bırakmayarak 4 saniye farkla yarışı kazanan isim oldu.

Coulthard ikinci olurken, Rubens Barrichello üçüncü oldu.

Slider Liste Michael Schumacher, Ferrari F300, Jacques Villeneuve, Williams FW20 Mecachrome, and Eddie Irvine, Ferrari F300 1 / 11 Fotoğraf: LAT Images Michael Schumacher, Ferrari F300 2 / 11 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Michael Schumacher, Ferrari F300 3 / 11 Fotoğraf: Sutton Images Mika Hakkinen, McLaren MP4/13 4 / 11 Fotoğraf: LAT Images Mika Hakkinen, McLaren MP4/13 5 / 11 Fotoğraf: LAT Images Mika Hakkinen, McLaren MP4/13 6 / 11 Fotoğraf: LAT Images Damon Hill, Jordan 7 / 11 Fotoğraf: LAT Images Jarno Trulli, Prost Peugeot AP01 8 / 11 Fotoğraf: Sutton Images Shinji Nakano, Minardi M198 9 / 11 Fotoğraf: LAT Images Michael Schumacher, Ferrari 10 / 11 Fotoğraf: LAT Images Michael Schumacher, Ferrari 11 / 11 Fotoğraf: LAT Images

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