F1 tarihinde bugün: 2 Mart

2 Mart 1913: Rekortmen Duke Nalon'ın doğum günü! 1 / 4 Fotoğraf: Indianapolis Motor Speedway ABD'li sürücü Duke Nalon 1913'te, bugün dünyaya geldi. Üç kez Indy 500'te yarışmasına rağmen, en iyi performansını 1951'de Kurtis Kraft Novi aracı ile gösterebildi ve 4:23.74 tur süresiyle yeni bir sıralama turu rekoru kırdı. Yarış esnasında ise utanç verici bir olay yaşandı. Duke Nalon, griddeki -süperşarjlı motoru bile olmayan- en küçük aracı süren Lee Wallard tarafından geçildi ve ilk turun sonunda Nalon kendini arka sıralarda buldu ve yarışı bitiremedi.

2 Mart 1962: Gabriele Tarquini'nin istenmeyen rekoru! 2 / 4 Fotoğraf: LAT Images Bugün, F1'in en istenmeyen rekorunu elinde tutan, İtalyan sürücü Gabriele Tarquini'nin doğum günü. 1987-1995 yılları arasında yarışan Tarquini, toplamda 78 Grand Prix'ye giriş yaptı ancak sadece 38'inde yarışa başlayabildi, 24'ünde ise sıralama turları öncesinde talihsizlik yaşayarak elendi. Kalan yarışlarda yarışamadı bile. Sıralama turları tarihi göz önüne alındığında bu rekoru, Tarquini, uzun süre elinde tutacak gibi görünüyor. Tarquini, yeteneği harcanan bir sürücüdür. Her ne kadar bazı kötü takımlar için yarışmış olsa da, Tarquini motor sporlarının diğer alanlarında pek çok önemli başarı elde etmiştir.

2 Mart 2000: Bernie Ecclestone: "Kadın bir F1 şampiyonu olamayacak." 3 / 4 Fotoğraf: Brousseau Photo Bernie Ecclestone, uzun süre tartışmalara yol açan bir açıklamada bulunarak, bir kadının asla F1 şampiyonu olamayacağını düşündüğünü söyledi. Ecclestone: "Büyük olasılıkla kadınlar, asla fırsat bulamayacaklar çünkü hiç kimse onları ciddiye almayacak. Bu nedenle asla rekabetçi bir yarış aracına sahip olamayacaklar. Kim bu şansı elde edebilir ki? Ferrari riske giremez." açıklamasında bulundu.