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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 19 Temmuz

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F1 tarihinde bugün: 19 Temmuz
Ekleyen:
, Editör
19 Tem 2020 14:11

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 19 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1952

Giuseppa Farina'nın pole pozisyonundan başladığı 1952 Britanya'da zafer Alberto Ascari'nin oldu.

Ascari, Piero Taruffi'nin 1 tur önünde zafere ulaştı. Mike Hawthorn ise üçüncü oldu.

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Alberto Ascari, Ferrari 500

Alberto Ascari, Ferrari 500
1/3

Fotoğraf: LAT Images

Podyum: 2. Piero Taruffi, 1. Alberto Ascari

Podyum: 2. Piero Taruffi, 1. Alberto Ascari
2/3

Fotoğraf: LAT Images

Piero Taruffi ve Tony Vandervell

Piero Taruffi ve Tony Vandervell
3/3

Fotoğraf: LAT Images

 

1958

Stirling Moss'un pole pozisyonunu kazandığı 1958 Britanya'da zafer Peter Collins'in oldu.

Mike Hawthorn, Ferrari'ye dubleyi getirirken Roy Salvadori üçüncü oldu.

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Race winner Peter Collins, Ferrari

Race winner Peter Collins, Ferrari
1/4

Fotoğraf: LAT Images

Mike Hawthorn, Ferrari Dino 246

Mike Hawthorn, Ferrari Dino 246
2/4

Fotoğraf: LAT Images

Stirling Moss, Cooper-Climax

Stirling Moss, Cooper-Climax
3/4

Fotoğraf: Daimler AG

Yarış galibi Peter Collins, Ferrari Dino 246, 2. Mike Hawthorn, Ferrari Dino 246

Yarış galibi Peter Collins, Ferrari Dino 246, 2. Mike Hawthorn, Ferrari Dino 246
4/4

Fotoğraf: LAT Images

 

1969

Jochen Rindt, 1969 Britanya'da Lotus ile pole pozisyonunu kazandı.

Ancak ertesi gün Jackie Stewart, Matra'sıyla harika bir yarış çıkartarak 84 turluk yarışı kazandı.

Jacky Ickx bir tur geride ikinci ve Bruce McLaren üçüncü oldu.

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Jackie Stewart, Matra MS80 Ford, leads Jochen Rindt, Lotus 49B Ford

Jackie Stewart, Matra MS80 Ford, leads Jochen Rindt, Lotus 49B Ford
1/6

Fotoğraf: LAT Images

Chris Amon, Ferrari

Chris Amon, Ferrari
2/6

Fotoğraf: LAT Images

Derek Bell, McLaren M9A

Derek Bell, McLaren M9A
3/6

Fotoğraf: LAT Images

Derek Bell, McLaren M9A

Derek Bell, McLaren M9A
4/6

Fotoğraf: Sutton Images

McLaren M9A

McLaren M9A
5/6

Fotoğraf: Sutton Images

1969 Matra MS80-Cosworth, Silverstone 70. yıl töreninde

1969 Matra MS80-Cosworth, Silverstone 70. yıl töreninde
6/6

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

 

1975

Tom Pryce, pole pozisyonunu kazandığı 1975 Britanya GP'de kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Emerson Fittipaldi, hemen hemen her tur kaza yaşanan yağmurlu yarışta zafere ulaşan isim oldu.

Carlos Pace kaza yapmasına rağmen ikinci ve yine kaza yapan Jody Scheckter üçüncü oldu.

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Emerson Fittipaldi, McLaren

Emerson Fittipaldi, McLaren
1/5

Fotoğraf: Ford Motor Company

Emerson Fittipaldi, McLaren

Emerson Fittipaldi, McLaren
2/5

Fotoğraf: Ford Motor Company

Jean-Pierre Jarier, Shadow DN7

Jean-Pierre Jarier, Shadow DN7
3/5

Fotoğraf: Sutton Images

John Nicholson, Lyncar 006

John Nicholson, Lyncar 006
4/5

Fotoğraf: Sutton Images

John Nicholson, Lyncar 006

John Nicholson, Lyncar 006
5/5

Fotoğraf: Sutton Images

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