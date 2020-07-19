F1 tarihinde bugün: 19 Temmuz

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 19 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1952
Giuseppa Farina'nın pole pozisyonundan başladığı 1952 Britanya'da zafer Alberto Ascari'nin oldu.
Ascari, Piero Taruffi'nin 1 tur önünde zafere ulaştı. Mike Hawthorn ise üçüncü oldu.
Alberto Ascari, Ferrari 500
Fotoğraf: LAT Images
Podyum: 2. Piero Taruffi, 1. Alberto Ascari
Fotoğraf: LAT Images
Piero Taruffi ve Tony Vandervell
Fotoğraf: LAT Images
1958
Stirling Moss'un pole pozisyonunu kazandığı 1958 Britanya'da zafer Peter Collins'in oldu.
Mike Hawthorn, Ferrari'ye dubleyi getirirken Roy Salvadori üçüncü oldu.
Race winner Peter Collins, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
Mike Hawthorn, Ferrari Dino 246
Fotoğraf: LAT Images
Stirling Moss, Cooper-Climax
Fotoğraf: Daimler AG
Yarış galibi Peter Collins, Ferrari Dino 246, 2. Mike Hawthorn, Ferrari Dino 246
Fotoğraf: LAT Images
1969
Jochen Rindt, 1969 Britanya'da Lotus ile pole pozisyonunu kazandı.
Ancak ertesi gün Jackie Stewart, Matra'sıyla harika bir yarış çıkartarak 84 turluk yarışı kazandı.
Jacky Ickx bir tur geride ikinci ve Bruce McLaren üçüncü oldu.
Jackie Stewart, Matra MS80 Ford, leads Jochen Rindt, Lotus 49B Ford
Fotoğraf: LAT Images
Chris Amon, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
Derek Bell, McLaren M9A
Fotoğraf: LAT Images
Derek Bell, McLaren M9A
Fotoğraf: Sutton Images
McLaren M9A
Fotoğraf: Sutton Images
1969 Matra MS80-Cosworth, Silverstone 70. yıl töreninde
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
1975
Tom Pryce, pole pozisyonunu kazandığı 1975 Britanya GP'de kaza yaparak yarış dışı kaldı.
Emerson Fittipaldi, hemen hemen her tur kaza yaşanan yağmurlu yarışta zafere ulaşan isim oldu.
Carlos Pace kaza yapmasına rağmen ikinci ve yine kaza yapan Jody Scheckter üçüncü oldu.
Emerson Fittipaldi, McLaren
Fotoğraf: Ford Motor Company
Emerson Fittipaldi, McLaren
Fotoğraf: Ford Motor Company
Jean-Pierre Jarier, Shadow DN7
Fotoğraf: Sutton Images
John Nicholson, Lyncar 006
Fotoğraf: Sutton Images
John Nicholson, Lyncar 006
Fotoğraf: Sutton Images
Önceki haber
Ricciardo, FIA'nın Stroll kararından sonra hayal kırıklığı yaşıyor
Sonraki haber
Macaristan GP: Hamilton kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi!
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|İnci Beğen