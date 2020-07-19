F1 tarihinde bugün: 19 Temmuz

1952

Giuseppa Farina'nın pole pozisyonundan başladığı 1952 Britanya'da zafer Alberto Ascari'nin oldu.

Ascari, Piero Taruffi'nin 1 tur önünde zafere ulaştı. Mike Hawthorn ise üçüncü oldu.

Slider Liste Alberto Ascari, Ferrari 500 1 / 3 Fotoğraf: LAT Images Podyum: 2. Piero Taruffi, 1. Alberto Ascari 2 / 3 Fotoğraf: LAT Images Piero Taruffi ve Tony Vandervell 3 / 3 Fotoğraf: LAT Images

1958

Stirling Moss'un pole pozisyonunu kazandığı 1958 Britanya'da zafer Peter Collins'in oldu.

Mike Hawthorn, Ferrari'ye dubleyi getirirken Roy Salvadori üçüncü oldu.

Slider Liste Race winner Peter Collins, Ferrari 1 / 4 Fotoğraf: LAT Images Mike Hawthorn, Ferrari Dino 246 2 / 4 Fotoğraf: LAT Images Stirling Moss, Cooper-Climax 3 / 4 Fotoğraf: Daimler AG Yarış galibi Peter Collins, Ferrari Dino 246, 2. Mike Hawthorn, Ferrari Dino 246 4 / 4 Fotoğraf: LAT Images

1969

Jochen Rindt, 1969 Britanya'da Lotus ile pole pozisyonunu kazandı.

Ancak ertesi gün Jackie Stewart, Matra'sıyla harika bir yarış çıkartarak 84 turluk yarışı kazandı.

Jacky Ickx bir tur geride ikinci ve Bruce McLaren üçüncü oldu.

Slider Liste Jackie Stewart, Matra MS80 Ford, leads Jochen Rindt, Lotus 49B Ford 1 / 6 Fotoğraf: LAT Images Chris Amon, Ferrari 2 / 6 Fotoğraf: LAT Images Derek Bell, McLaren M9A 3 / 6 Fotoğraf: LAT Images Derek Bell, McLaren M9A 4 / 6 Fotoğraf: Sutton Images McLaren M9A 5 / 6 Fotoğraf: Sutton Images 1969 Matra MS80-Cosworth, Silverstone 70. yıl töreninde 6 / 6 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

1975

Tom Pryce, pole pozisyonunu kazandığı 1975 Britanya GP'de kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Emerson Fittipaldi, hemen hemen her tur kaza yaşanan yağmurlu yarışta zafere ulaşan isim oldu.

Carlos Pace kaza yapmasına rağmen ikinci ve yine kaza yapan Jody Scheckter üçüncü oldu.