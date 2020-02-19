F1 tarihinde bugün: 19 Şubat

19 Şubat 2004
Fotoğraf: Sauber Petronas
Neel Jani, Sauber F1 aracını Bahreyn'in Manama sokaklarına çıkartarak, Bahreyn'de F1 aracı ile turlayan ilk sürücü oldu. Aynı yıl Bahreyn Grand Prix'sinin açılışı yapıldı ve Jani'nin sokaklarda F1 aracı ile yaptığı akrobatik hareketlerin halk tarafından destek görmesi hedeflendi. Sokaklarda neredeyse 185mph hıza ulaşan Jani'nin bu tecrübeden keyif aldığı açıkça görülüyordu. Jani, keyifli anlarını şu şekilde aktarmıştı: "Ortadoğu'da Formula aracı kullanan ilk sürücü olduğum için çok heyecanlıyım. Aynı zamanda Formula 1'e merakı ve hevesi olan vatandaşlara, F1'in aslında nasıl bir şey olduğunu gösterebildiğim için gurur duyuyorum. Ayrıca, hayatımda ilk kez 'yasal olarak' bir kırmızı ışıktan geçtim dedi."
19 Şubat 2006
Fotoğraf: XPB Images
Bernie Ecclestone, FIA ve F1 takımlarının, 2.4 litre V8s motorundan 3.0 litre V10 motoruna geçmesine karar verildiğini duyurdu. Bu değişiklik araçların hızını sınırlamayı denemek için getirildi ancak Ecclestone, bu kararın üzerinde düşünülmeden verildiğini, sıfırdan yeni bir motor yapmanın çok maliyetli olacağını söyledi.
Ecclestone, "Tamamen saçmalıktı, hiç kimse sorunları derinlemesine analiz etmedi. Üreticiler V8'leri yapmaya söz verdiler ancak sonradan yüzleşmek üzere oldukları uçuk maliyetleri fark ettiler." dedi.
19 Şubat 2007
Fotoğraf: BMW AG
Jacques Villeneuve, motor sporları dışında da yetenekleri olduğunu kanıtlamak amacıyla 'Private Paradise' isimli albümünü yayınladı. Albümde yer alan 13 şarkıdan 6'sını kendisi yazmıştı hatta içlerinden birisi babası, yarış efsanesi, Gilles Villeneuve hakkındaydı. Albümünü Montreal'deki kafesinde, çoğunluğunu haber muhabirlerinin oluşturduğu kalabalığın önünde tanıttı. Jacques, konuyla ilgili şunları söylemişti: "1996'da, Formula 1'de yarışmaya başladığım sene, bir gitar almıştım ve sonrasında da şarkılar yazmaya başladım. Müziğe karşı saçmalık derecesinde büyük bir tutkum var, üzerimde bağımlılık yapan bir etkiye sahip."
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 19 Şubat tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
19 Şubat 1952*
İngiliz sürücü Stephen South, Harrow'da dünyaya gözlerini açtı. İngiliz Formula 3 şampiyonu olarak, motor sporlarında başarılı bir kariyere sahip olmaya hazır görünüyordu ve 1979'da Formula 2'de Ron Dennis'in "Dört Yarış Projesi" kapsamında direksiyona geçti. South, tek yarış için, Long Beach'te düzenlenen 1980 ABD Grand Prix West'te, sakatlık yaşayan Alain Prost'un yerine geçti. Oldukça rekabetçi bir araca sahip olmasına rağmen, sıralamalarda iyi performans gösteremedi ve takım arkadaşı John Watson'dan üç saniye geride kaldı. Senenin ilerleyen günlerinde, Can Am yarışında yaptığı kazadan sonra bacağının bir parçasının ampute olması gerekti ve bu durum kariyerini sonlandırdı.
*Fotoğraf olmadığı için sadece yazı olarak paylaşıldı.
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