F1 tarihinde bugün: 19 Şubat

Neel Jani, Sauber F1 aracını Bahreyn'in Manama sokaklarına çıkartarak, Bahreyn'de F1 aracı ile turlayan ilk sürücü oldu. Aynı yıl Bahreyn Grand Prix'sinin açılışı yapıldı ve Jani'nin sokaklarda F1 aracı ile yaptığı akrobatik hareketlerin halk tarafından destek görmesi hedeflendi. Sokaklarda neredeyse 185mph hıza ulaşan Jani'nin bu tecrübeden keyif aldığı açıkça görülüyordu. Jani, keyifli anlarını şu şekilde aktarmıştı: "Ortadoğu'da Formula aracı kullanan ilk sürücü olduğum için çok heyecanlıyım. Aynı zamanda Formula 1'e merakı ve hevesi olan vatandaşlara, F1'in aslında nasıl bir şey olduğunu gösterebildiğim için gurur duyuyorum. Ayrıca, hayatımda ilk kez 'yasal olarak' bir kırmızı ışıktan geçtim dedi."

19 Şubat 2006

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Fotoğraf: XPB Images

Bernie Ecclestone, FIA ve F1 takımlarının, 2.4 litre V8s motorundan 3.0 litre V10 motoruna geçmesine karar verildiğini duyurdu. Bu değişiklik araçların hızını sınırlamayı denemek için getirildi ancak Ecclestone, bu kararın üzerinde düşünülmeden verildiğini, sıfırdan yeni bir motor yapmanın çok maliyetli olacağını söyledi.

Ecclestone, "Tamamen saçmalıktı, hiç kimse sorunları derinlemesine analiz etmedi. Üreticiler V8'leri yapmaya söz verdiler ancak sonradan yüzleşmek üzere oldukları uçuk maliyetleri fark ettiler." dedi.