F1 tarihinde bugün: 19 Nisan

1912

Rudi Fischer, Almanya'da doğdu. Sekiz Formula 1 yarışına katıldı. İlk yarışı, 1951 İsviçre Grand Prix'siydi. İki podyum yakaladı ve kariyeri boyunca toplam 10 puan kazandı. Ayrıca çok sayıda şampiyona dışı Formula 1 ve Formula 2 yarışında yer aldı.

Slider Liste Rudi Fischer, Ferrari 500 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

1940

Eski bir spor otomobil yarışçısı Alman sürücü Kurt Ahrens Jr., Almanya'nın Braunschweig şehrinde doğdu. 1968 Almanya GP'de, kariyerinin tek F1 yarışına çıktı.

Slider Liste Kurt Ahrens, Brabham-Repco BT24 V8 1 / 1 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

1970

İspanya'da gerçekleştirilen üçüncü yarışta sıralama turlarının en hızlı ismi kendi takımı Brabham için yarışan Jack Brabham'dı.

Ancak Sir Jackie Stewart daha iyi bir ilk turla birlikte yarışı baştan sona üstün götürüp zafere ulaşan isim oldu.

Brabham motor sorunu yaşayıp yarış dışı kalırken, Stewart o yarışta finiş gören herkese tur bindirdi.

Bruce McLaren bir tur geride ikinci olurken, Mario Andretti üçüncü oldu.

Bu, March takımının F1'deki ilk zaferi de oldu. Ayrıca Andretti de ilk podyumunu yakaladı.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Jackie Stewart, March, 2. Bruce McLaren, McLaren, 3. Mario Andretti, March 1 / 8 Fotoğraf: LAT Images Jackie Oliver, BRM ve Jacky Ickx, Ferrari kaza, Jackie Stewart 2 / 8 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Andrea de Adamich, McLaren M7D-Alfa Romeo 3 / 8 Fotoğraf: LAT Images Jackie Stewart, March 701 4 / 8 Fotoğraf: LAT Images Jochen Rindt, Lotus 72 5 / 8 Fotoğraf: LAT Images Henri Pescarolo, Matra-Simca MS120, Jacky Ickx ve Jackie Oliver'ın yanın aracının yanından geçiyor 6 / 8 Fotoğraf: LAT Images Mario Andretti, March 701 7 / 8 Fotoğraf: LAT Images Jacky Ickx, Ferrari 312B 8 / 8 Fotoğraf: LAT Images

2009

Sebastian Vettel, Çin Grand Prix'sinde Red Bull Racing'in Formula 1'deki ilk galibiyetini elde etti.

İlk galibiyetini 2008'de Toro Rosso ile alan Vettel, yarışa pole pozisyonundan başladı ve takım arkadaşı Mark Webber'in önünde zafere ulaştı. Red Bull duble yaptı.

Brawn GP'de Jenson Button ve Rubens Barrichello sırasıyla üçüncü ve dördüncü oldular.

Slider Liste Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Mark Webber, Red Bull Racing 1 / 12 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Mark Webber, Red Bull Racing 2 / 12 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, kutlama yapıyor ve Mark Webber, Red Bull Racing 3 / 12 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, kutlama yapıyor 4 / 12 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Mark Webber, Red Bull Racing ve Re 5 / 12 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Mark Webber, Red Bull Racing ve Re 6 / 12 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Mark Webber, Red Bull Racing 7 / 12 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Mark Webber, Red Bull Racing 8 / 12 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Mark Webber, Red Bull Racing 9 / 12 Fotoğraf: XPB Images Mark Webber, Red Bull Racing, Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Jenson Button, Brawn Grand Prix podyumda 10 / 12 Fotoğraf: Sutton Images Podyum: Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal, second place Mark Webber, Red Bull Racing, Race winner Sebastian Vettel, Red Bull Racing, third place Jenson Button, Brawn GP 11 / 12 Fotoğraf: Sutton Images Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 2. Mark Webber, Red Bull Racing 12 / 12 Fotoğraf: XPB Images

2015

2015 Bahreyn GP sıralama turlarında pole pozisyonu 1:32.571 ile Lewis Hamilton'ın oldu.

Hamilton, pit stoplar hariç yarışı baştan sona üstün götürdü ve yarışı kazanmayı başardı.

Kimi Raikkonen yarışı ikinci sırada bitirirken, Nico Rosberg üçüncü ve Valtteri Bottas dördüncü oldu.

Slider Liste Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ile 100. Start - Bahreyn 2015 1 / 10 Fotoğraf: Mercedes AMG Nico Rosberg, Mercedes F1 W06 Hybrid, Sebastian Vettel, Ferrari SF-15T 2 / 10 Fotoğraf: LAT Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W06 3 / 10 Fotoğraf: Sutton Images Yarış Galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 podyum kutlaması 4 / 10 Fotoğraf: XPB Images Yarış Galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W06 grid kutlaması 5 / 10 Fotoğraf: XPB Images Üçüncü Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve yarışın galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, takımıyla bi 6 / 10 Fotoğraf: XPB Images Üçüncü Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve yarışın galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, takımıyla bi 7 / 10 Fotoğraf: XPB Images Üçüncü Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve yarışın galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, takımıyla bi 8 / 10 Fotoğraf: XPB Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W06 9 / 10 Fotoğraf: Sutton Images Üçüncü Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve yarışın galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, takımıyla bi 10 / 10 Fotoğraf: XPB Images

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