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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 19 Nisan

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F1 tarihinde bugün: 19 Nisan
Ekleyen:
, Editör
19 Nis 2020 12:54

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 19 Nisan tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1912
Rudi Fischer, Almanya'da doğdu. Sekiz Formula 1 yarışına katıldı. İlk yarışı, 1951 İsviçre Grand Prix'siydi. İki podyum yakaladı ve kariyeri boyunca toplam 10 puan kazandı. Ayrıca çok sayıda şampiyona dışı Formula 1 ve Formula 2 yarışında yer aldı.

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Rudi Fischer, Ferrari 500

Rudi Fischer, Ferrari 500
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Fotoğraf: LAT Images

 

 

1940

Eski bir spor otomobil yarışçısı Alman sürücü Kurt Ahrens Jr., Almanya'nın Braunschweig şehrinde doğdu. 1968 Almanya GP'de, kariyerinin tek F1 yarışına çıktı.

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Kurt Ahrens, Brabham-Repco BT24 V8

Kurt Ahrens, Brabham-Repco BT24 V8
1/1

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

 

 

1970
İspanya'da gerçekleştirilen üçüncü yarışta sıralama turlarının en hızlı ismi kendi takımı Brabham için yarışan Jack Brabham'dı.

Ancak Sir Jackie Stewart daha iyi bir ilk turla birlikte yarışı baştan sona üstün götürüp zafere ulaşan isim oldu.

Brabham motor sorunu yaşayıp yarış dışı kalırken, Stewart o yarışta finiş gören herkese tur bindirdi.

Bruce McLaren bir tur geride ikinci olurken, Mario Andretti üçüncü oldu.

Bu, March takımının F1'deki ilk zaferi de oldu. Ayrıca Andretti de ilk podyumunu yakaladı.

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Podyum: Yarış galibi Jackie Stewart, March, 2. Bruce McLaren, McLaren, 3. Mario Andretti, March

Podyum: Yarış galibi Jackie Stewart, March, 2. Bruce McLaren, McLaren, 3. Mario Andretti, March
1/8

Fotoğraf: LAT Images

Jackie Oliver, BRM ve Jacky Ickx, Ferrari kaza, Jackie Stewart

Jackie Oliver, BRM ve Jacky Ickx, Ferrari kaza, Jackie Stewart
2/8

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Andrea de Adamich, McLaren M7D-Alfa Romeo

Andrea de Adamich, McLaren M7D-Alfa Romeo
3/8

Fotoğraf: LAT Images

Jackie Stewart, March 701

Jackie Stewart, March 701
4/8

Fotoğraf: LAT Images

Jochen Rindt, Lotus 72

Jochen Rindt, Lotus 72
5/8

Fotoğraf: LAT Images

Henri Pescarolo, Matra-Simca MS120, Jacky Ickx ve Jackie Oliver'ın yanın aracının yanından geçiyor

Henri Pescarolo, Matra-Simca MS120, Jacky Ickx ve Jackie Oliver'ın yanın aracının yanından geçiyor
6/8

Fotoğraf: LAT Images

Mario Andretti, March 701

Mario Andretti, March 701
7/8

Fotoğraf: LAT Images

Jacky Ickx, Ferrari 312B

Jacky Ickx, Ferrari 312B
8/8

Fotoğraf: LAT Images

 

 

2009

Sebastian Vettel, Çin Grand Prix'sinde Red Bull Racing'in Formula 1'deki ilk galibiyetini elde etti.

İlk galibiyetini 2008'de Toro Rosso ile alan Vettel, yarışa pole pozisyonundan başladı ve takım arkadaşı Mark Webber'in önünde zafere ulaştı. Red Bull duble yaptı.

Brawn GP'de Jenson Button ve Rubens Barrichello sırasıyla üçüncü ve dördüncü oldular.

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Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Mark Webber, Red Bull Racing

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Mark Webber, Red Bull Racing
1/12

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Mark Webber, Red Bull Racing

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Mark Webber, Red Bull Racing
2/12

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, kutlama yapıyor ve Mark Webber, Red Bull Racing

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, kutlama yapıyor ve Mark Webber, Red Bull Racing
3/12

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, kutlama yapıyor

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, kutlama yapıyor
4/12

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Mark Webber, Red Bull Racing ve Re

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Mark Webber, Red Bull Racing ve Re
5/12

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Mark Webber, Red Bull Racing ve Re

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Mark Webber, Red Bull Racing ve Re
6/12

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Mark Webber, Red Bull Racing

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Mark Webber, Red Bull Racing
7/12

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Mark Webber, Red Bull Racing

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Mark Webber, Red Bull Racing
8/12

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Mark Webber, Red Bull Racing

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Mark Webber, Red Bull Racing
9/12

Fotoğraf: XPB Images

Mark Webber, Red Bull Racing, Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Jenson Button, Brawn Grand Prix podyumda

Mark Webber, Red Bull Racing, Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Jenson Button, Brawn Grand Prix podyumda
10/12

Fotoğraf: Sutton Images

Podyum: Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal, second place Mark Webber, Red Bull Racing, Race winner Sebastian Vettel, Red Bull Racing, third place Jenson Button, Brawn GP

Podyum: Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal, second place Mark Webber, Red Bull Racing, Race winner Sebastian Vettel, Red Bull Racing, third place Jenson Button, Brawn GP
11/12

Fotoğraf: Sutton Images

Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 2. Mark Webber, Red Bull Racing

Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 2. Mark Webber, Red Bull Racing
12/12

Fotoğraf: XPB Images

 

 

2015

2015 Bahreyn GP sıralama turlarında pole pozisyonu 1:32.571 ile Lewis Hamilton'ın oldu.

Hamilton, pit stoplar hariç yarışı baştan sona üstün götürdü ve yarışı kazanmayı başardı.

Kimi Raikkonen yarışı ikinci sırada bitirirken, Nico Rosberg üçüncü ve Valtteri Bottas dördüncü oldu.

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Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ile 100. Start - Bahreyn 2015

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ile 100. Start - Bahreyn 2015
1/10

Fotoğraf: Mercedes AMG

Nico Rosberg, Mercedes F1 W06 Hybrid, Sebastian Vettel, Ferrari SF-15T

Nico Rosberg, Mercedes F1 W06 Hybrid, Sebastian Vettel, Ferrari SF-15T
2/10

Fotoğraf: LAT Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W06

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W06
3/10

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış Galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 podyum kutlaması

Yarış Galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 podyum kutlaması
4/10

Fotoğraf: XPB Images

Yarış Galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W06 grid kutlaması

Yarış Galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W06 grid kutlaması
5/10

Fotoğraf: XPB Images

Üçüncü Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve yarışın galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, takımıyla bi

Üçüncü Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve yarışın galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, takımıyla bi
6/10

Fotoğraf: XPB Images

Üçüncü Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve yarışın galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, takımıyla bi

Üçüncü Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve yarışın galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, takımıyla bi
7/10

Fotoğraf: XPB Images

Üçüncü Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve yarışın galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, takımıyla bi

Üçüncü Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve yarışın galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, takımıyla bi
8/10

Fotoğraf: XPB Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W06

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W06
9/10

Fotoğraf: Sutton Images

Üçüncü Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve yarışın galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, takımıyla bi

Üçüncü Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve yarışın galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, takımıyla bi
10/10

Fotoğraf: XPB Images

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