F1 tarihinde bugün: 19 Nisan

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1912
Rudi Fischer, Almanya'da doğdu. Sekiz Formula 1 yarışına katıldı. İlk yarışı, 1951 İsviçre Grand Prix'siydi. İki podyum yakaladı ve kariyeri boyunca toplam 10 puan kazandı. Ayrıca çok sayıda şampiyona dışı Formula 1 ve Formula 2 yarışında yer aldı.
Rudi Fischer, Ferrari 500
Fotoğraf: LAT Images
1940
Eski bir spor otomobil yarışçısı Alman sürücü Kurt Ahrens Jr., Almanya'nın Braunschweig şehrinde doğdu. 1968 Almanya GP'de, kariyerinin tek F1 yarışına çıktı.
Kurt Ahrens, Brabham-Repco BT24 V8
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
1970
İspanya'da gerçekleştirilen üçüncü yarışta sıralama turlarının en hızlı ismi kendi takımı Brabham için yarışan Jack Brabham'dı.
Ancak Sir Jackie Stewart daha iyi bir ilk turla birlikte yarışı baştan sona üstün götürüp zafere ulaşan isim oldu.
Brabham motor sorunu yaşayıp yarış dışı kalırken, Stewart o yarışta finiş gören herkese tur bindirdi.
Bruce McLaren bir tur geride ikinci olurken, Mario Andretti üçüncü oldu.
Bu, March takımının F1'deki ilk zaferi de oldu. Ayrıca Andretti de ilk podyumunu yakaladı.
Podyum: Yarış galibi Jackie Stewart, March, 2. Bruce McLaren, McLaren, 3. Mario Andretti, March
Fotoğraf: LAT Images
Jackie Oliver, BRM ve Jacky Ickx, Ferrari kaza, Jackie Stewart
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Andrea de Adamich, McLaren M7D-Alfa Romeo
Fotoğraf: LAT Images
Jackie Stewart, March 701
Fotoğraf: LAT Images
Jochen Rindt, Lotus 72
Fotoğraf: LAT Images
Henri Pescarolo, Matra-Simca MS120, Jacky Ickx ve Jackie Oliver'ın yanın aracının yanından geçiyor
Fotoğraf: LAT Images
Mario Andretti, March 701
Fotoğraf: LAT Images
Jacky Ickx, Ferrari 312B
Fotoğraf: LAT Images
2009
Sebastian Vettel, Çin Grand Prix'sinde Red Bull Racing'in Formula 1'deki ilk galibiyetini elde etti.
İlk galibiyetini 2008'de Toro Rosso ile alan Vettel, yarışa pole pozisyonundan başladı ve takım arkadaşı Mark Webber'in önünde zafere ulaştı. Red Bull duble yaptı.
Brawn GP'de Jenson Button ve Rubens Barrichello sırasıyla üçüncü ve dördüncü oldular.
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Mark Webber, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Mark Webber, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, kutlama yapıyor ve Mark Webber, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Mark Webber, Red Bull Racing ve Re
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Mark Webber, Red Bull Racing ve Re
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Mark Webber, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Mark Webber, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Mark Webber, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
Mark Webber, Red Bull Racing, Sebastian Vettel, Red Bull Racing ve Jenson Button, Brawn Grand Prix podyumda
Fotoğraf: Sutton Images
Podyum: Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal, second place Mark Webber, Red Bull Racing, Race winner Sebastian Vettel, Red Bull Racing, third place Jenson Button, Brawn GP
Fotoğraf: Sutton Images
Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 2. Mark Webber, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
2015
2015 Bahreyn GP sıralama turlarında pole pozisyonu 1:32.571 ile Lewis Hamilton'ın oldu.
Hamilton, pit stoplar hariç yarışı baştan sona üstün götürdü ve yarışı kazanmayı başardı.
Kimi Raikkonen yarışı ikinci sırada bitirirken, Nico Rosberg üçüncü ve Valtteri Bottas dördüncü oldu.
Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ile 100. Start - Bahreyn 2015
Fotoğraf: Mercedes AMG
Nico Rosberg, Mercedes F1 W06 Hybrid, Sebastian Vettel, Ferrari SF-15T
Fotoğraf: LAT Images
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W06
Fotoğraf: Sutton Images
Yarış Galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 podyum kutlaması
Fotoğraf: XPB Images
Yarış Galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W06 grid kutlaması
Fotoğraf: XPB Images
Üçüncü Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve yarışın galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, takımıyla bi
Fotoğraf: XPB Images
Üçüncü Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve yarışın galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, takımıyla bi
Fotoğraf: XPB Images
Üçüncü Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve yarışın galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, takımıyla bi
Fotoğraf: XPB Images
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W06
Fotoğraf: Sutton Images
Üçüncü Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 ve yarışın galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, takımıyla bi
Fotoğraf: XPB Images
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