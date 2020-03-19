F1 tarihinde bugün: 19 Mart

Bugün, 1987-1997 yılları arasında F1’de mücadele eden İtalyan sürücü Nicola Larini 19 Mart 1964'te dünyaya geldi. Toplamda 49 yarışta mücadele eden Larini’nin en iyi sonucu ise, 1994 senesinde ikinci sırada bitirdiği San Marino GP.

19 Mart 2006: Giancarlo Fisichella zafere ulaştı

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Fotoğraf: XPB Images

Giancarlo Fisichella, o seneki ilk Grand Prix zaferini zaferini kazanmak için her şeyini ortaya koyuyordu. Yarışa önden başladığı, 2006 Malezya Grand Prix’sini lider götürerek zafere ulaştı. Totalde 25. podyum finişini gören Fernando Alonso ise yarışı ikinci sırada tamamladı. İngiliz sürücü Jenson Button, yarışı üçüncülükle bitirdi ve böylece o da o sezonki ilk podyum finişini görmüş oldu. McLaren sürücüsü Juan Pablo Montoya ise yarışı dördüncü olarak tamamladı.