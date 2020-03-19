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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 19 Mart

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19 Mart 1964: Nicola Larini'nin doğum günü

19 Mart 1964: Nicola Larini'nin doğum günü
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Bugün, 1987-1997 yılları arasında F1’de mücadele eden İtalyan sürücü Nicola Larini 19 Mart 1964'te dünyaya geldi. Toplamda 49 yarışta mücadele eden Larini’nin en iyi sonucu ise, 1994 senesinde ikinci sırada bitirdiği San Marino GP.

19 Mart 2006: Giancarlo Fisichella zafere ulaştı

19 Mart 2006: Giancarlo Fisichella zafere ulaştı
2/2

Fotoğraf: XPB Images

Giancarlo Fisichella, o seneki ilk Grand Prix zaferini zaferini kazanmak için her şeyini ortaya koyuyordu. Yarışa önden başladığı, 2006 Malezya Grand Prix’sini lider götürerek zafere ulaştı. Totalde 25. podyum finişini gören Fernando Alonso ise yarışı ikinci sırada tamamladı. İngiliz sürücü Jenson Button, yarışı üçüncülükle bitirdi ve böylece o da o sezonki ilk podyum finişini görmüş oldu. McLaren sürücüsü Juan Pablo Montoya ise yarışı dördüncü olarak tamamladı.

Ekleyen:
, Editör
19 Mar 2020 16:13

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 19 Mart tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

19 Mart 1943
Avustralyalı sürücü Vernon Schuppan bugün dünyaya gelmiştir. 1972 ve 1977 yılları arasında F1’de mücadele eden sürücü, sadece 9 yarışa katılmıştır. Kariyerinin en parlak olayı, dört tur kala oldukça zorlu Macau Grand Prix’sini kazanmasıdır.

19 Mart 1985
Venezuelalı sürücü Ernosto Viso 1985 senesinde bugün dünyaya gelmiştir. Spyker takımının üçüncü sürücüsü olarak, 2006 Brezilya Grand Prix’si antrenman turlarına çıkmıştır. Tek F1 tecrübesi budur.

19 Mart 1995

Seneler önce bugün, Güney Afrikalı sürücü Trevor Blokdyk, 59 yaşında, tarlada çalıştığı esnada kalp krizi geçirdi ve hayata gözlerini yumdu. Kendisi 1963-1965 yılları arasında F1’de mücadele etmiştir. Ancak yalnızca bir kez start alabilmiştir.

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Cum 1 May
05:00
11:00
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Cum 1 May
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15:00
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Cmt 2 May
Cmt 2 May
06:00
12:00
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Cmt 2 May
Cmt 2 May
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15:00
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Paz 3 May
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