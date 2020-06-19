F1 tarihinde bugün: 19 Haziran

1955

Juan Manuel Fangio, pole pozisyonundan başladığı 100 turluk Hollanda yarışını sadece 0.3 saniye farkla kazandı. Mercedes'ten Stirling Moss ikinci ve Luigi Musso üçüncü oldu.

Slider Liste Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz W196 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images Stirling Moss, Mercedes-Benz W 196 R 2 / 2 Fotoğraf: Daimler AG

1960

Jack Brabham, sıralama turlarında harika bir tur atarak Belçika'da pole pozisyonunun sahibi oldu. Yarışta da Bruce McLaren'ın önünde zafere ulaştı.

Olivier Gendebien üçüncü oldu ve ilk podyumunu kazanmış oldu.

Slider Liste Jack Brabham, Cooper 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

1977

Ronnie Peterson'un 100. yarışı olan 1977 İsveç yarışına Mario Andretti pole pozisyonundan başladı.

Ancak heyecan dolu yarışta Jacques Laffite, Ligier ile sürpriz bir zafer elde etti. Bu, kariyerinin ilk zaferiydi. Jochen Mass ve Carlos Reutemann podyumu tamamladılar.

Slider Liste Jacques Laffite, Ligier JS7 1 / 3 Fotoğraf: LAT Images Jacques Laffite, Ligier JS7 2 / 3 Fotoğraf: LAT Images Podyum: Yarış galibi Jacques Laffite, Ligier, 2. Jochen Mass, McLaren, 3. Carlos Reutemann, Ferrari 3 / 3 Fotoğraf: LAT Images

1988

Ayrton Senna, Amerika'da 0.8 saniye farkla pole pozisyonunu almayı başardı ve 38.7 saniye farkla da zafere ulaştı.

Yarış boyunca çok sayıda araç mekanik arızayla ya da kazayla yolda kaldı. Sadece sekiz araç finiş gördü ve Alain Prost ikinci olurken, Thierry Boutsen üçüncü oldu.

Slider Liste Ayrton Senna, McLaren MP4-4 Honda 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

2005

2005 Amerika GP ilginç bir yarışa ev sahipliği yaptı. Cumartesi günü Jarno Turlli, 0.069 saniye farkla pole pozisyonunu almayı başardı. Bu, Toyota'nın F1'deki ilk pole pozisyonuydu.

Ancak ertesi gün Michelin lastiği kullanan takımlar formasyon turunu atıp yarıştan çekildiler. Sadece Bridgestone lastiği kullanan Ferrari, Jordan ve Minardi sürücüleri yarışa katıldı.

Schumacher zafere ulaşırken, Rubens Barrichello ikinci ve Tiago Monteiro üçüncü oldu.

Slider Liste Start: Michael Schumacher takes lead 1 / 9 Fotoğraf: XPB Images Start: Michael Schumacher takes lead 2 / 9 Fotoğraf: XPB Images Michael Schumacher, Ferrari F2005 3 / 9 Fotoğraf: LAT Images Michael Schumacher, Ferrari F2005 4 / 9 Fotoğraf: LAT Images Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari F2005 5 / 9 Fotoğraf: LAT Images Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari, 2. Rubens Barrichello, Ferrari, 3. Tiago Monteiro, 6 / 9 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Podyum: 3. Tiago Monteiro, Jordan Toyota EJ15 7 / 9 Fotoğraf: LAT Images Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari F2005, 2. Rubens Barrichello, Ferrari F2005, 3. Ti 8 / 9 Fotoğraf: LAT Images Michael Schumacher, Ferrari 9 / 9 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

2016

Bakü'deki ilk Formula 1 yarışına Nico Rosberg ilk sıradan başladı ve damalı bayrağı 16.6 saniye farkla ilk sırada gören isim oldu. Sebastian Vettel ikinci ve Sergio Perez üçüncü oldu.