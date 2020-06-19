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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 19 Haziran

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F1 tarihinde bugün: 19 Haziran
Ekleyen:
, Editör
19 Haz 2020 14:40

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 19 Haziran tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1955

Juan Manuel Fangio, pole pozisyonundan başladığı 100 turluk Hollanda yarışını sadece 0.3 saniye farkla kazandı. Mercedes'ten Stirling Moss ikinci ve Luigi Musso üçüncü oldu.

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Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz W196

Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz W196
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Stirling Moss, Mercedes-Benz W 196 R

Stirling Moss, Mercedes-Benz W 196 R
2/2

Fotoğraf: Daimler AG

 

1960

Jack Brabham, sıralama turlarında harika bir tur atarak Belçika'da pole pozisyonunun sahibi oldu. Yarışta da Bruce McLaren'ın önünde zafere ulaştı.

Olivier Gendebien üçüncü oldu ve ilk podyumunu kazanmış oldu.

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Jack Brabham, Cooper

Jack Brabham, Cooper
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

 

1977

Ronnie Peterson'un 100. yarışı olan 1977 İsveç yarışına Mario Andretti pole pozisyonundan başladı.

Ancak heyecan dolu yarışta Jacques Laffite, Ligier ile sürpriz bir zafer elde etti. Bu, kariyerinin ilk zaferiydi. Jochen Mass ve Carlos Reutemann podyumu tamamladılar.

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Jacques Laffite, Ligier JS7

Jacques Laffite, Ligier JS7
1/3

Fotoğraf: LAT Images

Jacques Laffite, Ligier JS7

Jacques Laffite, Ligier JS7
2/3

Fotoğraf: LAT Images

Podyum: Yarış galibi Jacques Laffite, Ligier, 2. Jochen Mass, McLaren, 3. Carlos Reutemann, Ferrari

Podyum: Yarış galibi Jacques Laffite, Ligier, 2. Jochen Mass, McLaren, 3. Carlos Reutemann, Ferrari
3/3

Fotoğraf: LAT Images

 

 

1988

Ayrton Senna, Amerika'da 0.8 saniye farkla pole pozisyonunu almayı başardı ve 38.7 saniye farkla da zafere ulaştı.

Yarış boyunca çok sayıda araç mekanik arızayla ya da kazayla yolda kaldı. Sadece sekiz araç finiş gördü ve Alain Prost ikinci olurken, Thierry Boutsen üçüncü oldu.

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Ayrton Senna, McLaren MP4-4 Honda

Ayrton Senna, McLaren MP4-4 Honda
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

2005

2005 Amerika GP ilginç bir yarışa ev sahipliği yaptı. Cumartesi günü Jarno Turlli, 0.069 saniye farkla pole pozisyonunu almayı başardı. Bu, Toyota'nın F1'deki ilk pole pozisyonuydu.

Ancak ertesi gün Michelin lastiği kullanan takımlar formasyon turunu atıp yarıştan çekildiler. Sadece Bridgestone lastiği kullanan Ferrari, Jordan ve Minardi sürücüleri yarışa katıldı.

Schumacher zafere ulaşırken, Rubens Barrichello ikinci ve Tiago Monteiro üçüncü oldu.

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Start: Michael Schumacher takes lead

Start: Michael Schumacher takes lead
1/9

Fotoğraf: XPB Images

Start: Michael Schumacher takes lead

Start: Michael Schumacher takes lead
2/9

Fotoğraf: XPB Images

Michael Schumacher, Ferrari F2005

Michael Schumacher, Ferrari F2005
3/9

Fotoğraf: LAT Images

Michael Schumacher, Ferrari F2005

Michael Schumacher, Ferrari F2005
4/9

Fotoğraf: LAT Images

Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari F2005

Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari F2005
5/9

Fotoğraf: LAT Images

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari, 2. Rubens Barrichello, Ferrari, 3. Tiago Monteiro,

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari, 2. Rubens Barrichello, Ferrari, 3. Tiago Monteiro,
6/9

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Podyum: 3. Tiago Monteiro, Jordan Toyota EJ15

Podyum: 3. Tiago Monteiro, Jordan Toyota EJ15
7/9

Fotoğraf: LAT Images

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari F2005, 2. Rubens Barrichello, Ferrari F2005, 3. Ti

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari F2005, 2. Rubens Barrichello, Ferrari F2005, 3. Ti
8/9

Fotoğraf: LAT Images

Michael Schumacher, Ferrari

Michael Schumacher, Ferrari
9/9

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

 

2016

Bakü'deki ilk Formula 1 yarışına Nico Rosberg ilk sıradan başladı ve damalı bayrağı 16.6 saniye farkla ilk sırada gören isim oldu. Sebastian Vettel ikinci ve Sergio Perez üçüncü oldu.

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Yarış galibi Nico Rosberg Mercedes AMG F1 podyumda

Yarış galibi Nico Rosberg Mercedes AMG F1 podyumda
1/6

Fotoğraf: Pirelli Graphics

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 parc ferme

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 parc ferme
2/6

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 parc ferme

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 parc ferme
3/6

Fotoğraf: XPB Images

Nico Rosberg, Mercedes-Benz F1 W07 Hybrid

Nico Rosberg, Mercedes-Benz F1 W07 Hybrid
4/6

Fotoğraf: Sutton Images

Podyum: 2. Sebastian Vettel, Ferrari, yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, 3. Sergio Perez, Force India

Podyum: 2. Sebastian Vettel, Ferrari, yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, 3. Sergio Perez, Force India
5/6

Fotoğraf: Sutton Images

Sergio Perez, Force India VJM09

Sergio Perez, Force India VJM09
6/6

Fotoğraf: Sutton Images

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