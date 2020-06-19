F1 tarihinde bugün: 19 Haziran

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 19 Haziran tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1955
Juan Manuel Fangio, pole pozisyonundan başladığı 100 turluk Hollanda yarışını sadece 0.3 saniye farkla kazandı. Mercedes'ten Stirling Moss ikinci ve Luigi Musso üçüncü oldu.
Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz W196
Fotoğraf: LAT Images
Stirling Moss, Mercedes-Benz W 196 R
Fotoğraf: Daimler AG
1960
Jack Brabham, sıralama turlarında harika bir tur atarak Belçika'da pole pozisyonunun sahibi oldu. Yarışta da Bruce McLaren'ın önünde zafere ulaştı.
Olivier Gendebien üçüncü oldu ve ilk podyumunu kazanmış oldu.
Jack Brabham, Cooper
Fotoğraf: LAT Images
1977
Ronnie Peterson'un 100. yarışı olan 1977 İsveç yarışına Mario Andretti pole pozisyonundan başladı.
Ancak heyecan dolu yarışta Jacques Laffite, Ligier ile sürpriz bir zafer elde etti. Bu, kariyerinin ilk zaferiydi. Jochen Mass ve Carlos Reutemann podyumu tamamladılar.
Jacques Laffite, Ligier JS7
Fotoğraf: LAT Images
Jacques Laffite, Ligier JS7
Fotoğraf: LAT Images
Podyum: Yarış galibi Jacques Laffite, Ligier, 2. Jochen Mass, McLaren, 3. Carlos Reutemann, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
1988
Ayrton Senna, Amerika'da 0.8 saniye farkla pole pozisyonunu almayı başardı ve 38.7 saniye farkla da zafere ulaştı.
Yarış boyunca çok sayıda araç mekanik arızayla ya da kazayla yolda kaldı. Sadece sekiz araç finiş gördü ve Alain Prost ikinci olurken, Thierry Boutsen üçüncü oldu.
Ayrton Senna, McLaren MP4-4 Honda
Fotoğraf: LAT Images
2005
2005 Amerika GP ilginç bir yarışa ev sahipliği yaptı. Cumartesi günü Jarno Turlli, 0.069 saniye farkla pole pozisyonunu almayı başardı. Bu, Toyota'nın F1'deki ilk pole pozisyonuydu.
Ancak ertesi gün Michelin lastiği kullanan takımlar formasyon turunu atıp yarıştan çekildiler. Sadece Bridgestone lastiği kullanan Ferrari, Jordan ve Minardi sürücüleri yarışa katıldı.
Schumacher zafere ulaşırken, Rubens Barrichello ikinci ve Tiago Monteiro üçüncü oldu.
Start: Michael Schumacher takes lead
Fotoğraf: XPB Images
Start: Michael Schumacher takes lead
Fotoğraf: XPB Images
Michael Schumacher, Ferrari F2005
Fotoğraf: LAT Images
Michael Schumacher, Ferrari F2005
Fotoğraf: LAT Images
Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari F2005
Fotoğraf: LAT Images
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari, 2. Rubens Barrichello, Ferrari, 3. Tiago Monteiro,
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Podyum: 3. Tiago Monteiro, Jordan Toyota EJ15
Fotoğraf: LAT Images
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari F2005, 2. Rubens Barrichello, Ferrari F2005, 3. Ti
Fotoğraf: LAT Images
Michael Schumacher, Ferrari
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
2016
Bakü'deki ilk Formula 1 yarışına Nico Rosberg ilk sıradan başladı ve damalı bayrağı 16.6 saniye farkla ilk sırada gören isim oldu. Sebastian Vettel ikinci ve Sergio Perez üçüncü oldu.
Yarış galibi Nico Rosberg Mercedes AMG F1 podyumda
Fotoğraf: Pirelli Graphics
Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 parc ferme
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 parc ferme
Fotoğraf: XPB Images
Nico Rosberg, Mercedes-Benz F1 W07 Hybrid
Fotoğraf: Sutton Images
Podyum: 2. Sebastian Vettel, Ferrari, yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, 3. Sergio Perez, Force India
Fotoğraf: Sutton Images
Sergio Perez, Force India VJM09
Fotoğraf: Sutton Images
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