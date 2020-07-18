F1 tarihinde bugün: 18 Temmuz

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 18 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1953
Britanya'da gerçekleştirilen sıralama turlarında Alberto Ascari, bir saniye farkla rahat bir pole pozisyonu elde etti.
Ertesi gün de 90 turluk yarışı Juan Manuel Fangio'nun 1 dakika önünde kazandı. Giuseppe Farina da podyumu tamamladı.
Alberto Ascari, Ferrari 500
Fotoğraf: LAT Images
1959
Britanya'da Jack Brabham, Roy Salvadori ile aynı turu atarak kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı.
Ertesi gün zafere ulaştı ve kariyerinin ikinci galibiyetine ulaştı.
Stirling Moss ikinci ve Bruce McLaren üçüncü oldu. Bu, McLaren'ın ilk podyumuydu.
Britanya GP
Fotoğraf: LAT Images
Maurice Trintignant, Cooper T51-Climax, Stirling Moss, BRM P25, ve Bruce McLaren, Cooper T45-Climax
Fotoğraf: LAT Images
1965
Graham Hill'in ilk sıradan başladığı 1965 Hollanda GP'de zafer Jim Clark'ın oldu. İngiliz sürücü, Jackie Stewart'ın 8 saniye önünde zafere ulaştı. Dan Gurney de podyumu tamamladı.
Graham Hill, Richie Ginther, Jim Clark, Dan Gurney
1970
Emerson Fittipaldi'nin ilk yarışı olan 1970 Britanya GP'ye Jochen Rindt ilk sıradan başladı ve rahat bir zafer elde etti. Jack Brabham ve Denny Hulme de podyumu tamamladı.
Jochen Rindt, Lotus 72C
Fotoğraf: Sutton Images
Dan Gurney, McLaren M14A Ford
Fotoğraf: LAT Images
Clay Regazzoni
1976
Britanya GP'de Niki Lauda yakın geçen sıralama turlarında pole pozisyonunu kazandı. Ertesi gün Hunt zafere ulaştı ancak diskalifiye edilince zafer Lauda'ya geçti.
Jody Scheckter ikinci ve John Watson üçüncü oldu.
Niki Lauda, Ferrari 312T
Fotoğraf: David Phipps
Niki Lauda, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
1981
Rene Arnoux, Britanya'da pole pozisyonunu kazanan isimdi. Ancak ertesi gün valf arızasıyla yarış dışı kaldı. Alain Prost da finiş göremedi.
John Watson, 40 saniye farkla McLaren'a zaferi getirdi.
Carlos Reutemann ve Jacques Laffite de podyumu tamamladı.
John Watson, McLaren MP4/1-Cosworth ve Ron Dennis pit alanında
Fotoğraf: LAT Images
John Watson, McLaren MP4/1 Ford
Fotoğraf: LAT Images
John Watson, McLaren MP4/1 Ford Cosworth
Fotoğraf: LAT Images
1982
Keke Rosberg'in kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde ettiği 1982 Britanya GP'de zafer Niki Lauda'nın oldu. Didier Pironi ve Patrick Tambay podyumu tamamladılar.
Ron Dennis, McLaren-Ford Cosworth, Niki Lauda ve John Watson
Fotoğraf: LAT Images
Niki Lauda
Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand
Patrick Tambay
Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand
Paul di Resta, 1982 Williams FW08B Cosworth, 6 tekerlekli F1
Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images
Paul di Resta, 1982 Williams FW08B Cosworth, 6 tekerlekli F1
Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images
Jenson Button, 1982 Williams FW08B
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
John Watson
Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand
Bruno Giacomelli
Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand
Chico Serra
Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand
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