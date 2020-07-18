F1 tarihinde bugün: 18 Temmuz

1953

Britanya'da gerçekleştirilen sıralama turlarında Alberto Ascari, bir saniye farkla rahat bir pole pozisyonu elde etti.

Ertesi gün de 90 turluk yarışı Juan Manuel Fangio'nun 1 dakika önünde kazandı. Giuseppe Farina da podyumu tamamladı.

Slider Liste Alberto Ascari, Ferrari 500 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

1959

Britanya'da Jack Brabham, Roy Salvadori ile aynı turu atarak kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı.

Ertesi gün zafere ulaştı ve kariyerinin ikinci galibiyetine ulaştı.

Stirling Moss ikinci ve Bruce McLaren üçüncü oldu. Bu, McLaren'ın ilk podyumuydu.

Slider Liste Britanya GP 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images Maurice Trintignant, Cooper T51-Climax, Stirling Moss, BRM P25, ve Bruce McLaren, Cooper T45-Climax 2 / 2 Fotoğraf: LAT Images

1965

Graham Hill'in ilk sıradan başladığı 1965 Hollanda GP'de zafer Jim Clark'ın oldu. İngiliz sürücü, Jackie Stewart'ın 8 saniye önünde zafere ulaştı. Dan Gurney de podyumu tamamladı.

Slider Liste Graham Hill, Richie Ginther, Jim Clark, Dan Gurney 1 / 1

1970

Emerson Fittipaldi'nin ilk yarışı olan 1970 Britanya GP'ye Jochen Rindt ilk sıradan başladı ve rahat bir zafer elde etti. Jack Brabham ve Denny Hulme de podyumu tamamladı.

Slider Liste Jochen Rindt, Lotus 72C 1 / 3 Fotoğraf: Sutton Images Dan Gurney, McLaren M14A Ford 2 / 3 Fotoğraf: LAT Images Clay Regazzoni 3 / 3

1976

Britanya GP'de Niki Lauda yakın geçen sıralama turlarında pole pozisyonunu kazandı. Ertesi gün Hunt zafere ulaştı ancak diskalifiye edilince zafer Lauda'ya geçti.

Jody Scheckter ikinci ve John Watson üçüncü oldu.

Slider Liste Niki Lauda, Ferrari 312T 1 / 2 Fotoğraf: David Phipps Niki Lauda, Ferrari 2 / 2 Fotoğraf: LAT Images

1981

Rene Arnoux, Britanya'da pole pozisyonunu kazanan isimdi. Ancak ertesi gün valf arızasıyla yarış dışı kaldı. Alain Prost da finiş göremedi.

John Watson, 40 saniye farkla McLaren'a zaferi getirdi.

Carlos Reutemann ve Jacques Laffite de podyumu tamamladı.

Slider Liste John Watson, McLaren MP4/1-Cosworth ve Ron Dennis pit alanında 1 / 3 Fotoğraf: LAT Images John Watson, McLaren MP4/1 Ford 2 / 3 Fotoğraf: LAT Images John Watson, McLaren MP4/1 Ford Cosworth 3 / 3 Fotoğraf: LAT Images

1982

Keke Rosberg'in kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde ettiği 1982 Britanya GP'de zafer Niki Lauda'nın oldu. Didier Pironi ve Patrick Tambay podyumu tamamladılar.