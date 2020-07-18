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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 18 Temmuz

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F1 tarihinde bugün: 18 Temmuz
Ekleyen:
, Editör
18 Tem 2020 14:17

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 18 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1953

Britanya'da gerçekleştirilen sıralama turlarında Alberto Ascari, bir saniye farkla rahat bir pole pozisyonu elde etti.

Ertesi gün de 90 turluk yarışı Juan Manuel Fangio'nun 1 dakika önünde kazandı. Giuseppe Farina da podyumu tamamladı.

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Alberto Ascari, Ferrari 500

Alberto Ascari, Ferrari 500
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

1959

Britanya'da Jack Brabham, Roy Salvadori ile aynı turu atarak kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı.

Ertesi gün zafere ulaştı ve kariyerinin ikinci galibiyetine ulaştı.

Stirling Moss ikinci ve Bruce McLaren üçüncü oldu. Bu, McLaren'ın ilk podyumuydu.

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Britanya GP

Britanya GP
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Maurice Trintignant, Cooper T51-Climax, Stirling Moss, BRM P25, ve Bruce McLaren, Cooper T45-Climax

Maurice Trintignant, Cooper T51-Climax, Stirling Moss, BRM P25, ve Bruce McLaren, Cooper T45-Climax
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

1965

Graham Hill'in ilk sıradan başladığı 1965 Hollanda GP'de zafer Jim Clark'ın oldu. İngiliz sürücü, Jackie Stewart'ın 8 saniye önünde zafere ulaştı. Dan Gurney de podyumu tamamladı.

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Graham Hill, Richie Ginther, Jim Clark, Dan Gurney

Graham Hill, Richie Ginther, Jim Clark, Dan Gurney
1/1

 

1970

Emerson Fittipaldi'nin ilk yarışı olan 1970 Britanya GP'ye Jochen Rindt ilk sıradan başladı ve rahat bir zafer elde etti. Jack Brabham ve Denny Hulme de podyumu tamamladı.

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Jochen Rindt, Lotus 72C

Jochen Rindt, Lotus 72C
1/3

Fotoğraf: Sutton Images

Dan Gurney, McLaren M14A Ford

Dan Gurney, McLaren M14A Ford
2/3

Fotoğraf: LAT Images

Clay Regazzoni

Clay Regazzoni
3/3

 

1976

Britanya GP'de Niki Lauda yakın geçen sıralama turlarında pole pozisyonunu kazandı. Ertesi gün Hunt zafere ulaştı ancak diskalifiye edilince zafer Lauda'ya geçti.

Jody Scheckter ikinci ve John Watson üçüncü oldu.

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Niki Lauda, Ferrari 312T

Niki Lauda, Ferrari 312T
1/2

Fotoğraf: David Phipps

Niki Lauda, Ferrari

Niki Lauda, Ferrari
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

1981

Rene Arnoux, Britanya'da pole pozisyonunu kazanan isimdi. Ancak ertesi gün valf arızasıyla yarış dışı kaldı. Alain Prost da finiş göremedi.

John Watson, 40 saniye farkla McLaren'a zaferi getirdi.

Carlos Reutemann ve Jacques Laffite de podyumu tamamladı.

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John Watson, McLaren MP4/1-Cosworth ve Ron Dennis pit alanında

John Watson, McLaren MP4/1-Cosworth ve Ron Dennis pit alanında
1/3

Fotoğraf: LAT Images

John Watson, McLaren MP4/1 Ford

John Watson, McLaren MP4/1 Ford
2/3

Fotoğraf: LAT Images

John Watson, McLaren MP4/1 Ford Cosworth

John Watson, McLaren MP4/1 Ford Cosworth
3/3

Fotoğraf: LAT Images

 

1982

Keke Rosberg'in kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde ettiği 1982 Britanya GP'de zafer Niki Lauda'nın oldu. Didier Pironi ve Patrick Tambay podyumu tamamladılar.

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Ron Dennis, McLaren-Ford Cosworth, Niki Lauda ve John Watson

Ron Dennis, McLaren-Ford Cosworth, Niki Lauda ve John Watson
1/9

Fotoğraf: LAT Images

Niki Lauda

Niki Lauda
2/9

Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand

Patrick Tambay

Patrick Tambay
3/9

Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand

Paul di Resta, 1982 Williams FW08B Cosworth, 6 tekerlekli F1

Paul di Resta, 1982 Williams FW08B Cosworth, 6 tekerlekli F1
4/9

Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

Paul di Resta, 1982 Williams FW08B Cosworth, 6 tekerlekli F1

Paul di Resta, 1982 Williams FW08B Cosworth, 6 tekerlekli F1
5/9

Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

Jenson Button, 1982 Williams FW08B

Jenson Button, 1982 Williams FW08B
6/9

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

John Watson

John Watson
7/9

Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand

Bruno Giacomelli

Bruno Giacomelli
8/9

Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand

Chico Serra

Chico Serra
9/9

Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand

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