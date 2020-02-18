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Formula 1 / Nostalji

F1 Tarihinde Bugün: 18 Şubat

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18 Şubat 1998

18 Şubat 1998
1/5

Fotoğraf: Sutton Images

F1'i daha güvenli hale getirme hareketi, dört yıl önce Ayrton Senna'nın ölümünün ardından İtalya'da bir duruşmanın sonucu olarak başladı. FIA, davadan üç hafta sonra, sezonun başlangıcından itibaren, tüm araçlara kara kutu koymanın zorunlu hâle getirildiğini açıkladı. Dönemin FIA Başkanı Max Mosley, "Güvenlikteki gelişmenin etkileri oldukça cesaret verici." dedi. Ancak herkes ikna olmadı. Tyrrell Formula One ekibinin teknik direktörü Harvey Postlethwaite, Mosley'nin sözlerine, "Kara kutunun veriler toplayacağı bir gerçek ancak yine de, bu veriler kazaya neyin neden olduğunu bulabileceğiniz anlamına gelmez. Verileri toplamak bir şeydir ancak yorumlamak bir mayın tarlasında yürümek gibi bir şey olabilir." diyerek cevap verdi.

18 Şubat 2001

18 Şubat 2001
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Fotoğraf: NASCAR Media

NASCAR efsanesi Dale Earnhardt, Daytona 500'de 150mph hızla yaptığı kazadan sonra 49 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ayrton Senna gibi, Earnhardt da idolleştirildi ve ölümü sporun güvenliği için ciddi bir uyarı çağrısı oldu. NASCAR Başkanı Bill France Jr, ünlü sürücü ile ilgili: "NASCAR şimdiye kadarki en büyük sürücüsünü kaybetti." dedi.

18 Şubat 2005

18 Şubat 2005
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Fotoğraf: XPB Images

Ron Dennis, McLaren'ın aslında 2000 senesinde Michael Schumacher ile anlaşma imzalamaya yakın olduğunu itiraf etti ancak takımda onun için yer açamamışlardı. Dennis, konuyla ilgili: "Fırsatımız vardı, ama bunu kullanamadık. Beş sene önce Monte Carlo'da tanıştığımızda tartışmalar vardı. Sorun şu ki, eğer birisine 'Seni sürücümüz olarak takımımıza istiyoruz' dediğiniz zaman, bunu gerçekleştirebilmeniz için her koşulun uygun olması ve takımın ivedilikle aksiyon adımı almaya hazır olması gerekmektedir. Takım, o dönemde bunu yapabilmek için uygun koşullara sahip değildi. Hâl bu olunca Michael'e teklif yapmamakta karar kıldık. Yani bu mesele para meselesi değildi." dedi.

18 Şubat 2007

18 Şubat 2007
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Fotoğraf: XPB Images

Monte Carlo sakinleri, Ferrari'nin Monaco Grand Prix'sinden 3 ay önce Monte Carlo caddelerine F1 aracı çıkarmasının ardından yarışın yapıldığı düşüncesine kapıldılar. Buna ek olarak takım, bir Shell TV reklamı için çekim yapıyordu ve Monaco Krallığı'nın ünlü simgelerinin yanından geçip giden bir F2003'ü çekmek için İrlandalı sürücüler Paddy Shovlin'i ve Michael Cullen'ı işe almışlardı. Videonun son hali, klasik Ferrari yarış araçlarının New York, Sydney, Hong Kong ve Roma caddelerinde yarışma sahnelerinin bir araya getirilmesiyle oluştu.

18 Şubat 2008

18 Şubat 2008
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Fotoğraf: LAT Images

Lewis Hamilton 2007 yılında McLaren'de yaptığı çıkış sezonu ile prestijli Laureus Ödülü kazandı. Hamilton, ilk yılında şampiyonluğu kazanma noktasına geldi ve sezon boyunca çift Dünya Şampiyonu takım arkadaşı Fernando Alonso ile çetelesini eşitledi.

Ekleyen:
, Editör
18 Şub 2020 16:55

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 18 Şubat tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

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