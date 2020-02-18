F1 Tarihinde Bugün: 18 Şubat

18 Şubat 1998 1 / 5 Fotoğraf: Sutton Images F1'i daha güvenli hale getirme hareketi, dört yıl önce Ayrton Senna'nın ölümünün ardından İtalya'da bir duruşmanın sonucu olarak başladı. FIA, davadan üç hafta sonra, sezonun başlangıcından itibaren, tüm araçlara kara kutu koymanın zorunlu hâle getirildiğini açıkladı. Dönemin FIA Başkanı Max Mosley, "Güvenlikteki gelişmenin etkileri oldukça cesaret verici." dedi. Ancak herkes ikna olmadı. Tyrrell Formula One ekibinin teknik direktörü Harvey Postlethwaite, Mosley'nin sözlerine, "Kara kutunun veriler toplayacağı bir gerçek ancak yine de, bu veriler kazaya neyin neden olduğunu bulabileceğiniz anlamına gelmez. Verileri toplamak bir şeydir ancak yorumlamak bir mayın tarlasında yürümek gibi bir şey olabilir." diyerek cevap verdi.

18 Şubat 2001 2 / 5 Fotoğraf: NASCAR Media NASCAR efsanesi Dale Earnhardt, Daytona 500'de 150mph hızla yaptığı kazadan sonra 49 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ayrton Senna gibi, Earnhardt da idolleştirildi ve ölümü sporun güvenliği için ciddi bir uyarı çağrısı oldu. NASCAR Başkanı Bill France Jr, ünlü sürücü ile ilgili: "NASCAR şimdiye kadarki en büyük sürücüsünü kaybetti." dedi.

18 Şubat 2005 3 / 5 Fotoğraf: XPB Images Ron Dennis, McLaren'ın aslında 2000 senesinde Michael Schumacher ile anlaşma imzalamaya yakın olduğunu itiraf etti ancak takımda onun için yer açamamışlardı. Dennis, konuyla ilgili: "Fırsatımız vardı, ama bunu kullanamadık. Beş sene önce Monte Carlo'da tanıştığımızda tartışmalar vardı. Sorun şu ki, eğer birisine 'Seni sürücümüz olarak takımımıza istiyoruz' dediğiniz zaman, bunu gerçekleştirebilmeniz için her koşulun uygun olması ve takımın ivedilikle aksiyon adımı almaya hazır olması gerekmektedir. Takım, o dönemde bunu yapabilmek için uygun koşullara sahip değildi. Hâl bu olunca Michael'e teklif yapmamakta karar kıldık. Yani bu mesele para meselesi değildi." dedi.

18 Şubat 2007 4 / 5 Fotoğraf: XPB Images Monte Carlo sakinleri, Ferrari'nin Monaco Grand Prix'sinden 3 ay önce Monte Carlo caddelerine F1 aracı çıkarmasının ardından yarışın yapıldığı düşüncesine kapıldılar. Buna ek olarak takım, bir Shell TV reklamı için çekim yapıyordu ve Monaco Krallığı'nın ünlü simgelerinin yanından geçip giden bir F2003'ü çekmek için İrlandalı sürücüler Paddy Shovlin'i ve Michael Cullen'ı işe almışlardı. Videonun son hali, klasik Ferrari yarış araçlarının New York, Sydney, Hong Kong ve Roma caddelerinde yarışma sahnelerinin bir araya getirilmesiyle oluştu.