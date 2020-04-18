F1 tarihinde bugün: 18 Nisan

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 18 Nisan tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1942
Avusturyalı sürücü Jochen Rindt, Almanya'nın Mainz şehrinde doğdu.
Rindt, 1970 İtalya Grand Prix'si antrenman turlarında hayatını kaybetmiş ve hayatta değilken Formula 1 şampiyonluğunu kazanan tek pilot olmuştur.
Rindt'in 1970 sezonundaki ilk zaferi, son virajda Jack Brabham'ı geçtiği Monako'ydu.
Daha sonra, tüm zamanların en iyi F1 araçlarından biri olan Lotus 72 ile Hollanda, Fransa, İngiltere ve Almanya'da dört Grand Prix'yi kazandı. Ancak 1970 İtalya Grand Prix'sinde antrenman yaparken kaza yaptı ve emniyet kemerinin boğazını kesmesi sonucu hayatını kaybetti.
Jochen Rindt, Lotus 49C Ford
Fotoğraf: LAT Images
Jochen Rindt, Lotus 49C Ford
Fotoğraf: David Phipps
Jochen Rindt, Lotus 49C Ford
Fotoğraf: LAT Images
Jochen Rindt, Lotus 49C-Ford
Fotoğraf: LAT Images
Jochen Rindt, Lotus 72 Ford
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Jochen Rindt and John Miles in the pits
Fotoğraf: LAT Images
Jochen Rindt, Lotus 72 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Jochen Rindt, Lotus 49C Ford
Fotoğraf: LAT Images
1971
1971 İspanya GP sıralama turlarında pole pozisyonu Jack Ickx'in olurken, Clay Regazzoni 0.1 saniye geride ikinci ve Chris Amon üçüncü oldu. Yarışta Jackie Stewart harika bir performansla zafere ulaşmayı başardı ve Tyrrell'a F1'deki ilk zaferini getirdi. Ickx ikinci olurken, Amon üçüncü oldu.
Ayrıca bu, slick lastiklerin ilk F1 yarışıydı. Firestone, Amerikan yarış serilerindeki deneyimlerini kullanarak bu lastikleri üretti.
Jackie Stewart, Tyrrell 003
Fotoğraf: Sutton Images
Podyum: Yarış galibi Jackie Stewart, Tyrrell, ve eşi Helen
Fotoğraf: Sutton Images
Ronnie Peterson, March 711 Ford
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Clay Regazzoni, Ferrari
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Graham Hill, Brabham-Cosworth BT34
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
1979
Anthony Davidson, Hertfordshire Hemel Hempstead'de doğdu. Davidson, Minardi ve Super Aguri ile sporda yer aldı. Ayrıca Honda ve Brawn GP takımlarının da test ile yedek pilotluğunu yaptı.
Anthony Davidson, Super Aguri F1 Team, SA08
Fotoğraf: XPB Images
Anthony Davidson, Super Aguri F1 Team, SA08
Fotoğraf: XPB Images
Anthony Davidson, Super Aguri F1 Team, SA08
Fotoğraf: XPB Images
Anthony Davidson, Super Aguri F1 Team, SA07
Fotoğraf: XPB Images
Anthony Davidson, Super Aguri F1 Team, SA07
Fotoğraf: XPB Images
Anthony Davidson, Super Aguri F1 Team, SA07
Fotoğraf: XPB Images
Anthony Davidson, Super Aguri F1 Team, SA07
Fotoğraf: XPB Images
2010
Çin GP öncesinde sıralama turlarında en hızlı isim Sebastian Vettel oldu ve pole pozisyonunu kazandı.
Mark Webber 0.2 saniye geride ikinci ve Fernando Alonso 0.3 saniye geride üçüncü oldu. Yarış başlangıçta kuru zeminde başladı ve Fernando Alonso erken start aldığı için zaman cezası aldı. Öte yandan yarış başladıktan saniyeler sonra yağmur yağmaya başladı. İlk turda çeşitli kazalar yaşandı.
Değişken şartlarda gerçekleştirilen yarışlarda hep başarılı olan Jenson Button doğru zamanda doğru stratejiyle liderliğe yükseldi ve bu heyecan verici yarışı kazandı.
Hamilton 1.5 saniye geride ikinci olup McLaren'a dubleyi getirirken, Nico Rosberg, Mercedes'le üçüncü olup podyuma çıktı. Alonso dördüncü ve Robert Kubica beşinci oldu.
Podyum: Yarış galibi Jenson Button, McLaren Mercedes, ve 2. Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Jenson Button, McLaren Mercedes, ve 2. Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Jenson Button, McLaren Mercedes
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Jenson Button, McLaren Mercedes
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Jenson Button, McLaren Mercedes, kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Jenson Button, McLaren Mercedes, kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış sonrası basın toplantısı: Yarış galibi Jenson Button, McLaren Mercedes, 2. Lewis Hamilton, McL
Fotoğraf: XPB Images
Jenson Button, McLaren Mercedes ve Nico Rosberg, Mercedes GP
Fotoğraf: XPB Images
Jenson Button, McLaren Mercedes ve Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
Fotoğraf: XPB Images
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