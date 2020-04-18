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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 18 Nisan

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F1 tarihinde bugün: 18 Nisan
Ekleyen:
, Editör
18 Nis 2020 13:30

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 18 Nisan tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1942

Avusturyalı sürücü Jochen Rindt, Almanya'nın Mainz şehrinde doğdu.

Rindt, 1970 İtalya Grand Prix'si antrenman turlarında hayatını kaybetmiş ve hayatta değilken Formula 1 şampiyonluğunu kazanan tek pilot olmuştur.

Rindt'in 1970 sezonundaki ilk zaferi, son virajda Jack Brabham'ı geçtiği Monako'ydu.

Daha sonra, tüm zamanların en iyi F1 araçlarından biri olan Lotus 72 ile Hollanda, Fransa, İngiltere ve Almanya'da dört Grand Prix'yi kazandı. Ancak 1970 İtalya Grand Prix'sinde antrenman yaparken kaza yaptı ve emniyet kemerinin boğazını kesmesi sonucu hayatını kaybetti.

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Jochen Rindt, Lotus 49C Ford

Jochen Rindt, Lotus 49C Ford
1/8

Fotoğraf: LAT Images

Jochen Rindt, Lotus 49C Ford

Jochen Rindt, Lotus 49C Ford
2/8

Fotoğraf: David Phipps

Jochen Rindt, Lotus 49C Ford

Jochen Rindt, Lotus 49C Ford
3/8

Fotoğraf: LAT Images

Jochen Rindt, Lotus 49C-Ford

Jochen Rindt, Lotus 49C-Ford
4/8

Fotoğraf: LAT Images

Jochen Rindt, Lotus 72 Ford

Jochen Rindt, Lotus 72 Ford
5/8

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Jochen Rindt and John Miles in the pits

Jochen Rindt and John Miles in the pits
6/8

Fotoğraf: LAT Images

Jochen Rindt, Lotus 72 Ford

Jochen Rindt, Lotus 72 Ford
7/8

Fotoğraf: LAT Images

Jochen Rindt, Lotus 49C Ford

Jochen Rindt, Lotus 49C Ford
8/8

Fotoğraf: LAT Images

 

 

1971

1971 İspanya GP sıralama turlarında pole pozisyonu Jack Ickx'in olurken, Clay Regazzoni 0.1 saniye geride ikinci ve Chris Amon üçüncü oldu. Yarışta Jackie Stewart harika bir performansla zafere ulaşmayı başardı ve Tyrrell'a F1'deki ilk zaferini getirdi. Ickx ikinci olurken, Amon üçüncü oldu.

Ayrıca bu, slick lastiklerin ilk F1 yarışıydı. Firestone, Amerikan yarış serilerindeki deneyimlerini kullanarak bu lastikleri üretti.

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Jackie Stewart, Tyrrell 003

Jackie Stewart, Tyrrell 003
1/5

Fotoğraf: Sutton Images

Podyum: Yarış galibi Jackie Stewart, Tyrrell, ve eşi Helen

Podyum: Yarış galibi Jackie Stewart, Tyrrell, ve eşi Helen
2/5

Fotoğraf: Sutton Images

Ronnie Peterson, March 711 Ford

Ronnie Peterson, March 711 Ford
3/5

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Clay Regazzoni, Ferrari

Clay Regazzoni, Ferrari
4/5

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Graham Hill, Brabham-Cosworth BT34

Graham Hill, Brabham-Cosworth BT34
5/5

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

 

 

1979

Anthony Davidson, Hertfordshire Hemel Hempstead'de doğdu. Davidson, Minardi ve Super Aguri ile sporda yer aldı. Ayrıca Honda ve Brawn GP takımlarının da test ile yedek pilotluğunu yaptı.

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Anthony Davidson, Super Aguri F1 Team, SA08

Anthony Davidson, Super Aguri F1 Team, SA08
1/7

Fotoğraf: XPB Images

Anthony Davidson, Super Aguri F1 Team, SA08

Anthony Davidson, Super Aguri F1 Team, SA08
2/7

Fotoğraf: XPB Images

Anthony Davidson, Super Aguri F1 Team, SA08

Anthony Davidson, Super Aguri F1 Team, SA08
3/7

Fotoğraf: XPB Images

Anthony Davidson, Super Aguri F1 Team, SA07

Anthony Davidson, Super Aguri F1 Team, SA07
4/7

Fotoğraf: XPB Images

Anthony Davidson, Super Aguri F1 Team, SA07

Anthony Davidson, Super Aguri F1 Team, SA07
5/7

Fotoğraf: XPB Images

Anthony Davidson, Super Aguri F1 Team, SA07

Anthony Davidson, Super Aguri F1 Team, SA07
6/7

Fotoğraf: XPB Images

Anthony Davidson, Super Aguri F1 Team, SA07

Anthony Davidson, Super Aguri F1 Team, SA07
7/7

Fotoğraf: XPB Images

 

 

2010

Çin GP öncesinde sıralama turlarında en hızlı isim Sebastian Vettel oldu ve pole pozisyonunu kazandı.

Mark Webber 0.2 saniye geride ikinci ve Fernando Alonso 0.3 saniye geride üçüncü oldu. Yarış başlangıçta kuru zeminde başladı ve Fernando Alonso erken start aldığı için zaman cezası aldı. Öte yandan yarış başladıktan saniyeler sonra yağmur yağmaya başladı. İlk turda çeşitli kazalar yaşandı.

Değişken şartlarda gerçekleştirilen yarışlarda hep başarılı olan Jenson Button doğru zamanda doğru stratejiyle liderliğe yükseldi ve bu heyecan verici yarışı kazandı.

Hamilton 1.5 saniye geride ikinci olup McLaren'a dubleyi getirirken, Nico Rosberg, Mercedes'le üçüncü olup podyuma çıktı. Alonso dördüncü ve Robert Kubica beşinci oldu.

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Podyum: Yarış galibi Jenson Button, McLaren Mercedes, ve 2. Lewis Hamilton, McLaren Mercedes

Podyum: Yarış galibi Jenson Button, McLaren Mercedes, ve 2. Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
1/9

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Jenson Button, McLaren Mercedes, ve 2. Lewis Hamilton, McLaren Mercedes

Podyum: Yarış galibi Jenson Button, McLaren Mercedes, ve 2. Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
2/9

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Jenson Button, McLaren Mercedes

Podyum: Yarış galibi Jenson Button, McLaren Mercedes
3/9

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Jenson Button, McLaren Mercedes

Podyum: Yarış galibi Jenson Button, McLaren Mercedes
4/9

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Jenson Button, McLaren Mercedes, kutlama yapıyor

Yarış galibi Jenson Button, McLaren Mercedes, kutlama yapıyor
5/9

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Jenson Button, McLaren Mercedes, kutlama yapıyor

Yarış galibi Jenson Button, McLaren Mercedes, kutlama yapıyor
6/9

Fotoğraf: XPB Images

Yarış sonrası basın toplantısı: Yarış galibi Jenson Button, McLaren Mercedes, 2. Lewis Hamilton, McL

Yarış sonrası basın toplantısı: Yarış galibi Jenson Button, McLaren Mercedes, 2. Lewis Hamilton, McL
7/9

Fotoğraf: XPB Images

Jenson Button, McLaren Mercedes ve Nico Rosberg, Mercedes GP

Jenson Button, McLaren Mercedes ve Nico Rosberg, Mercedes GP
8/9

Fotoğraf: XPB Images

Jenson Button, McLaren Mercedes ve Lewis Hamilton, McLaren Mercedes

Jenson Button, McLaren Mercedes ve Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
9/9

Fotoğraf: XPB Images

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