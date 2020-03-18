F1 tarihinde bugün: 18 Mart
1937: Mark Donohue dünyaya geldi
Fotoğraf: Sutton Images
Amerikalı sürücü Mark Donohue, New Jersey Summit'te doğdu; Amerikan serilerinde başarılı bir kariyere sahipti ancak 1973 CanAm sezonunun sonunda emekliliğini ilan etti. Ertesi yıl yarışlara Penske F1'le döndü. Fakat 1975 Avusturya Grand Prix'sine geçirdiği kazada hem kendisi hem de bir hakem hayatını kaybetti.
18 Mart 1964: Alex Caffi dünyaya geldi
Fotoğraf: LAT Images
1986-1991 yılları arasında 56 yarışa katılan İtalyan sürücü Alex Caffi, Rouato'da doğdu. F1'den emekli olduktan sonra GT yarışlarına geçti.
18 Mart 1977: Carlos Pace hayatını kaybediyor
Fotoğraf: David Phipps
Carlos Pace, Sao Paulo yakınlarındaki Mairipora'da, arkadaşı ve bir diğer yarış pilot Marivaldo Fernandes ile birlikte Fernandes'nın çiftliğinden şehre dönerken geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybetti. 32 yaşındaydı ve Williams, Surtees ve Brabham için 71 yarışa çıkmıştı. Sao Paulo'daki piste onun adı verildi.
18 Mart 1982: Timo Glock dünyaya geldi
Fotoğraf: XPB Images
Alman pilot Timo Glock dünyaya geldi. 2004'te takımla sözleşme konusunda anlaşamayan Giorgio Pantano'nun yerine Jordan'la F1'e adım attı. Glock, F1'deki ilk yarışında puan alabilen az sayıda pilot arasında yer alıyor.
18 Mart 1994: Yakıt ikmali tartışması
Fotoğraf: LAT Images
1983'ten beri yasak olan yakıt ikmalinin F1'e dönüşüyle ilgili karışık tepkiler vardı. Williams'tan Patrick Head, "Bunu yapmak zorundayız. Bir ya da iki kez yakıt ikmali yapmanın bir yarış yapmanın en hızlı yolu olduğuna hiç şüphe yok. Aynı zamanda lastikleri de değiştiriyorsunuz ve her zaman hafif bir yakıt yükü ve yeni lastiklerle yarışıyorsunuz." dedi. McLaren'dan Ron Dennis ise buna karşı çıktı.
18 Mart 2003: Karl Kling hayatını kaybediyor
Fotoğraf: Daimler AG
Alman yarış pilotu Karl Kling 92 yaşında hayatını kaybetti ve o noktada hayatta kalan en yaşlı F1 pilotuydu. Savaştan önce efsanevi Mercedes takımı için yarışmaya başladı, savaş sırasında Luftwaffe için uçak pilotluğu yaptı ve bundan sonra da yarışmaya devam etti.
18 Mart 2007: Raikkonen, Ferrari ile ilk yarışını kazanıyor
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Avustralya'da düzenlenen 2007 sezonunun ilk yarışını, pole pozisyonundan başlayan Kimi Raikkonen kazandı. Bu, Fin pilotun yeni takımıyla ilk yarışıydı. Lewis Hamilton ise McLaren takımıyla Formula 1'e adım attı ve ilk F1 yarışında üçüncü oldu.
18 Mart 2008: Jean Todt, Ferrari'den ayrılıyor
Fotoğraf: XPB Images
Jean Todt, Scuderia Ferrari'nin CEO'su olmayı bıraktı. Ertesi yıl FIA başkanı olarak Max Mosley'in yerini aldı.
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 18 Mart tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
18 Mart 1950
Avustralyalı pilot Larry Perkins Murrayville, Victoria'da dünyaya geldi. 1974 ve 77 yılları arasında 11 yarışa katılan Perkins, 2001 ve 2003 yılları arasında Avustralya V8 şampiyonasında yer aldı.
18 Mart 1962
Alman sürücü Volker Weidler, Heidelberg'de doğdu. 1989'da F1'de Rial adına piste çıkan Weidler, 10 denemesinin hiçbirisinde yarışa katılabilecek kadar hızlı değildi.
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