F1 tarihinde bugün: 18 Mart

1937: Mark Donohue dünyaya geldi 1 / 8 Fotoğraf: Sutton Images Amerikalı sürücü Mark Donohue, New Jersey Summit'te doğdu; Amerikan serilerinde başarılı bir kariyere sahipti ancak 1973 CanAm sezonunun sonunda emekliliğini ilan etti. Ertesi yıl yarışlara Penske F1'le döndü. Fakat 1975 Avusturya Grand Prix'sine geçirdiği kazada hem kendisi hem de bir hakem hayatını kaybetti.

18 Mart 1964: Alex Caffi dünyaya geldi 2 / 8 Fotoğraf: LAT Images 1986-1991 yılları arasında 56 yarışa katılan İtalyan sürücü Alex Caffi, Rouato'da doğdu. F1'den emekli olduktan sonra GT yarışlarına geçti.

18 Mart 1977: Carlos Pace hayatını kaybediyor 3 / 8 Fotoğraf: David Phipps Carlos Pace, Sao Paulo yakınlarındaki Mairipora'da, arkadaşı ve bir diğer yarış pilot Marivaldo Fernandes ile birlikte Fernandes'nın çiftliğinden şehre dönerken geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybetti. 32 yaşındaydı ve Williams, Surtees ve Brabham için 71 yarışa çıkmıştı. Sao Paulo'daki piste onun adı verildi.

18 Mart 1982: Timo Glock dünyaya geldi 4 / 8 Fotoğraf: XPB Images Alman pilot Timo Glock dünyaya geldi. 2004'te takımla sözleşme konusunda anlaşamayan Giorgio Pantano'nun yerine Jordan'la F1'e adım attı. Glock, F1'deki ilk yarışında puan alabilen az sayıda pilot arasında yer alıyor.

18 Mart 1994: Yakıt ikmali tartışması 5 / 8 Fotoğraf: LAT Images 1983'ten beri yasak olan yakıt ikmalinin F1'e dönüşüyle ilgili karışık tepkiler vardı. Williams'tan Patrick Head, "Bunu yapmak zorundayız. Bir ya da iki kez yakıt ikmali yapmanın bir yarış yapmanın en hızlı yolu olduğuna hiç şüphe yok. Aynı zamanda lastikleri de değiştiriyorsunuz ve her zaman hafif bir yakıt yükü ve yeni lastiklerle yarışıyorsunuz." dedi. McLaren'dan Ron Dennis ise buna karşı çıktı.

18 Mart 2003: Karl Kling hayatını kaybediyor 6 / 8 Fotoğraf: Daimler AG Alman yarış pilotu Karl Kling 92 yaşında hayatını kaybetti ve o noktada hayatta kalan en yaşlı F1 pilotuydu. Savaştan önce efsanevi Mercedes takımı için yarışmaya başladı, savaş sırasında Luftwaffe için uçak pilotluğu yaptı ve bundan sonra da yarışmaya devam etti.

18 Mart 2007: Raikkonen, Ferrari ile ilk yarışını kazanıyor 7 / 8 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Avustralya'da düzenlenen 2007 sezonunun ilk yarışını, pole pozisyonundan başlayan Kimi Raikkonen kazandı. Bu, Fin pilotun yeni takımıyla ilk yarışıydı. Lewis Hamilton ise McLaren takımıyla Formula 1'e adım attı ve ilk F1 yarışında üçüncü oldu.