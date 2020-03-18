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Formula 1 / Son dakika

F1 tarihinde bugün: 18 Mart

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1937: Mark Donohue dünyaya geldi

1937: Mark Donohue dünyaya geldi
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Fotoğraf: Sutton Images

Amerikalı sürücü Mark Donohue, New Jersey Summit'te doğdu; Amerikan serilerinde başarılı bir kariyere sahipti ancak 1973 CanAm sezonunun sonunda emekliliğini ilan etti. Ertesi yıl yarışlara Penske F1'le döndü. Fakat 1975 Avusturya Grand Prix'sine geçirdiği kazada hem kendisi hem de bir hakem hayatını kaybetti.

18 Mart 1964: Alex Caffi dünyaya geldi

18 Mart 1964: Alex Caffi dünyaya geldi
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Fotoğraf: LAT Images

1986-1991 yılları arasında 56 yarışa katılan İtalyan sürücü Alex Caffi, Rouato'da doğdu. F1'den emekli olduktan sonra GT yarışlarına geçti.

18 Mart 1977: Carlos Pace hayatını kaybediyor

18 Mart 1977: Carlos Pace hayatını kaybediyor
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Fotoğraf: David Phipps

Carlos Pace, Sao Paulo yakınlarındaki Mairipora'da, arkadaşı ve bir diğer yarış pilot Marivaldo Fernandes ile birlikte Fernandes'nın çiftliğinden şehre dönerken geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybetti. 32 yaşındaydı ve Williams, Surtees ve Brabham için 71 yarışa çıkmıştı. Sao Paulo'daki piste onun adı verildi.

18 Mart 1982: Timo Glock dünyaya geldi

18 Mart 1982: Timo Glock dünyaya geldi
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Fotoğraf: XPB Images

Alman pilot Timo Glock dünyaya geldi. 2004'te takımla sözleşme konusunda anlaşamayan Giorgio Pantano'nun yerine Jordan'la F1'e adım attı. Glock, F1'deki ilk yarışında puan alabilen az sayıda pilot arasında yer alıyor.

18 Mart 1994: Yakıt ikmali tartışması

18 Mart 1994: Yakıt ikmali tartışması
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Fotoğraf: LAT Images

1983'ten beri yasak olan yakıt ikmalinin F1'e dönüşüyle ilgili karışık tepkiler vardı. Williams'tan Patrick Head, "Bunu yapmak zorundayız. Bir ya da iki kez yakıt ikmali yapmanın bir yarış yapmanın en hızlı yolu olduğuna hiç şüphe yok. Aynı zamanda lastikleri de değiştiriyorsunuz ve her zaman hafif bir yakıt yükü ve yeni lastiklerle yarışıyorsunuz." dedi. McLaren'dan Ron Dennis ise buna karşı çıktı.

18 Mart 2003: Karl Kling hayatını kaybediyor

18 Mart 2003: Karl Kling hayatını kaybediyor
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Fotoğraf: Daimler AG

Alman yarış pilotu Karl Kling 92 yaşında hayatını kaybetti ve o noktada hayatta kalan en yaşlı F1 pilotuydu. Savaştan önce efsanevi Mercedes takımı için yarışmaya başladı, savaş sırasında Luftwaffe için uçak pilotluğu yaptı ve bundan sonra da yarışmaya devam etti. 

18 Mart 2007: Raikkonen, Ferrari ile ilk yarışını kazanıyor

18 Mart 2007: Raikkonen, Ferrari ile ilk yarışını kazanıyor
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Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Avustralya'da düzenlenen 2007 sezonunun ilk yarışını, pole pozisyonundan başlayan Kimi Raikkonen kazandı. Bu, Fin pilotun yeni takımıyla ilk yarışıydı. Lewis Hamilton ise McLaren takımıyla Formula 1'e adım attı ve ilk F1 yarışında üçüncü oldu.

18 Mart 2008: Jean Todt, Ferrari'den ayrılıyor

18 Mart 2008: Jean Todt, Ferrari'den ayrılıyor
8/8

Fotoğraf: XPB Images

Jean Todt, Scuderia Ferrari'nin CEO'su olmayı bıraktı. Ertesi yıl FIA başkanı olarak  Max Mosley'in yerini aldı.

Ekleyen:
, Editör
18 Mar 2020 17:45

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 18 Mart tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

 

18 Mart 1950
Avustralyalı pilot Larry Perkins Murrayville, Victoria'da dünyaya geldi. 1974 ve 77 yılları arasında 11 yarışa katılan Perkins, 2001 ve 2003 yılları arasında Avustralya V8 şampiyonasında yer aldı.

18 Mart 1962
Alman sürücü Volker Weidler, Heidelberg'de doğdu. 1989'da F1'de Rial adına piste çıkan Weidler, 10 denemesinin hiçbirisinde yarışa katılabilecek kadar hızlı değildi.

 

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