F1 tarihinde bugün: 18 Haziran

1950

1950 Belçika GP gerçekleşti. Giuseppe Farina ve Juan Manuel Fangio'nın aynı dereceyi yaptığı sıralama turlarının ardından yarışı Fangio kazandı.

Luigi Fagioli ikinci ve Louis Rosier ise üçüncü oldu.

Farina yarışa her ne kadar birinci sıradan başlasa da, damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Slider Liste Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo 158 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

1961

Belçika'daki sıralama turlarında Phill Hill, 0.8 saniye farkla pole pozisyonunu kazanmayı başardı. ve ertesi gün dört Ferrari aracının ilk dört sırada yer aldığı yarışı kazanan isim oldu.

Wolfgang von Trips ikinci ve Richie Ginther üçüncü olu.

Slider Liste Phil Hill in the Ferrari 156 1 / 3 Fotoğraf: Ferrari Media Center Stirling Moss, Lotus 18 2 / 3 Fotoğraf: Sutton Images Maurice Trintignant, Cooper T51-Maserati, John Surtees, Cooper T53-Climax'i aracının üstünde taşıyor 3 / 3 Fotoğraf: LAT Images

1967

1967 Belçika GP'ye Jim Clark ilk sıradan başladı.

Ancak ertesi gün işler kendisi için pek iyi gitmedi ve zafer Dan Gurney'in oldu. Jackie Stewart ve Chris Amon podyumu tamamladılar.

Bu, Eagle'ın ilk ve tek zaferidir.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Dan Gurney, Eagle AAR104-Weslake, 2. Jackie Stewart, BRM P83, 3. Chris Amon, Ferrari 312 1 / 6 Fotoğraf: LAT Images Dan Gurney, Eagle AAR104-Weslake 2 / 6 Fotoğraf: LAT Images Pedro Rodriguez, Cooper T81-Maserati ve Jochen Rindt, Cooper T81B-Maserati 3 / 6 Fotoğraf: LAT Images Jackie Stewart, BRM P83 4 / 6 Fotoğraf: LAT Images Jack Brabham 5 / 6 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Ludovico Scarfiotti 6 / 6 Fotoğraf: LAT Images

1989

Alain Prost ve Ayrton Senna'nın ilk iki sıradan başladığı yağmurlu Kanada yarışında favori isimler mekanik arızalarla yolda kaldılar.

Williams sürücüleri Thierry Boutsen ve Riccardo Patrese heyecan dolu yarışı ilk iki sırada noktaladılar. Andrea de Cesaris ise Dallara ile podyumu tamamladı. Bu, Boutsen'in ilk zaferiydi. Dallara'nın ise ilk podyumuydu.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Thierry Boutsen, Williams Renault, 2. Riccardo Patrese, Williams Renault 1 / 3 Fotoğraf: LAT Images Thierry Boutsen, a Williams-Renault 2 / 3 Fotoğraf: Renault starting grid 3 / 3 Fotoğraf: Tom Haapanen

2000

Mick Schumacher, Mika Hakkinen'in 0.098 saniye farkla pole pozisyonunu kazandığı Kanada GP'de zafer 0.174 saniye farkla Schumacher'in oldu.

Rubens Barrichello, Ferrari'ye dubleyi getirirken, Giancarlo Fisichella üçüncü olarak Benetton'ı podyuma çıkardı.

Slider Liste Rain master Michael Schumacher celebrating his victory 1 / 8 Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, 2. Rubens Barrichello 2 / 8 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, 2. Rubens Barrichello, 3. Giancarlo Fisichella 3 / 8 Fotoğraf: XPB Images Pole: Michael Schumacher 4 / 8 Fotoğraf: XPB Images Pole: Michael Schumacher 5 / 8 Fotoğraf: XPB Images Start: Michael Schumacher leads 6 / 8 Fotoğraf: XPB Images Michael Schumacher, Ferrari F1 2000 7 / 8 Fotoğraf: Sutton Images Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, second place Rubens Barrichello, Ferrari, third place Giancarlo Fisichella, Benetton 8 / 8 Fotoğraf: Sutton Images

Doğum günleri

1967 dünya şampiyonu Hulme, 1937 yılında dünyaya geldi. Yeni Zelandalı sürücü kariyeri boyunca 8 galibiyet, 33 podyum ve pole pozisyonu elde etmişti.