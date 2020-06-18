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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 18 Haziran

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F1 tarihinde bugün: 18 Haziran
Ekleyen:
, Editör
18 Haz 2020 14:37

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 18 Haziran tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1950

1950 Belçika GP gerçekleşti. Giuseppe Farina ve Juan Manuel Fangio'nın aynı dereceyi yaptığı sıralama turlarının ardından yarışı Fangio kazandı.

Luigi Fagioli ikinci ve Louis Rosier ise üçüncü oldu.

Farina yarışa her ne kadar birinci sıradan başlasa da, damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

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Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo 158

Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo 158
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

1961

Belçika'daki sıralama turlarında Phill Hill, 0.8 saniye farkla pole pozisyonunu kazanmayı başardı. ve ertesi gün dört Ferrari aracının ilk dört sırada yer aldığı yarışı kazanan isim oldu.

Wolfgang von Trips ikinci ve Richie Ginther üçüncü olu.

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Phil Hill in the Ferrari 156

Phil Hill in the Ferrari 156
1/3

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Stirling Moss, Lotus 18

Stirling Moss, Lotus 18
2/3

Fotoğraf: Sutton Images

Maurice Trintignant, Cooper T51-Maserati, John Surtees, Cooper T53-Climax'i aracının üstünde taşıyor

Maurice Trintignant, Cooper T51-Maserati, John Surtees, Cooper T53-Climax'i aracının üstünde taşıyor
3/3

Fotoğraf: LAT Images

 

1967

1967 Belçika GP'ye Jim Clark ilk sıradan başladı.

Ancak ertesi gün işler kendisi için pek iyi gitmedi ve zafer Dan Gurney'in oldu. Jackie Stewart ve Chris Amon podyumu tamamladılar.

Bu, Eagle'ın ilk ve tek zaferidir.

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Podyum: Yarış galibi Dan Gurney, Eagle AAR104-Weslake, 2. Jackie Stewart, BRM P83, 3. Chris Amon, Ferrari 312

Podyum: Yarış galibi Dan Gurney, Eagle AAR104-Weslake, 2. Jackie Stewart, BRM P83, 3. Chris Amon, Ferrari 312
1/6

Fotoğraf: LAT Images

Dan Gurney, Eagle AAR104-Weslake

Dan Gurney, Eagle AAR104-Weslake
2/6

Fotoğraf: LAT Images

Pedro Rodriguez, Cooper T81-Maserati ve Jochen Rindt, Cooper T81B-Maserati

Pedro Rodriguez, Cooper T81-Maserati ve Jochen Rindt, Cooper T81B-Maserati
3/6

Fotoğraf: LAT Images

Jackie Stewart, BRM P83

Jackie Stewart, BRM P83
4/6

Fotoğraf: LAT Images

Jack Brabham

Jack Brabham
5/6

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Ludovico Scarfiotti

Ludovico Scarfiotti
6/6

Fotoğraf: LAT Images

 

1989

Alain Prost ve Ayrton Senna'nın ilk iki sıradan başladığı yağmurlu Kanada yarışında favori isimler mekanik arızalarla yolda kaldılar.

Williams sürücüleri Thierry Boutsen ve Riccardo Patrese heyecan dolu yarışı ilk iki sırada noktaladılar. Andrea de Cesaris ise Dallara ile podyumu tamamladı. Bu, Boutsen'in ilk zaferiydi. Dallara'nın ise ilk podyumuydu.

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Podyum: Yarış galibi Thierry Boutsen, Williams Renault, 2. Riccardo Patrese, Williams Renault

Podyum: Yarış galibi Thierry Boutsen, Williams Renault, 2. Riccardo Patrese, Williams Renault
1/3

Fotoğraf: LAT Images

Thierry Boutsen, a Williams-Renault

Thierry Boutsen, a Williams-Renault
2/3

Fotoğraf: Renault

starting grid

starting grid
3/3

Fotoğraf: Tom Haapanen

 

2000

Mick Schumacher, Mika Hakkinen'in 0.098 saniye farkla pole pozisyonunu kazandığı Kanada GP'de zafer 0.174 saniye farkla Schumacher'in oldu.

Rubens Barrichello, Ferrari'ye dubleyi getirirken, Giancarlo Fisichella üçüncü olarak Benetton'ı podyuma çıkardı.

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Rain master Michael Schumacher celebrating his victory

Rain master Michael Schumacher celebrating his victory
1/8

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, 2. Rubens Barrichello

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, 2. Rubens Barrichello
2/8

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, 2. Rubens Barrichello, 3. Giancarlo Fisichella

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, 2. Rubens Barrichello, 3. Giancarlo Fisichella
3/8

Fotoğraf: XPB Images

Pole: Michael Schumacher

Pole: Michael Schumacher
4/8

Fotoğraf: XPB Images

Pole: Michael Schumacher

Pole: Michael Schumacher
5/8

Fotoğraf: XPB Images

Start: Michael Schumacher leads

Start: Michael Schumacher leads
6/8

Fotoğraf: XPB Images

Michael Schumacher, Ferrari F1 2000

Michael Schumacher, Ferrari F1 2000
7/8

Fotoğraf: Sutton Images

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, second place Rubens Barrichello, Ferrari, third place Giancarlo Fisichella, Benetton

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, second place Rubens Barrichello, Ferrari, third place Giancarlo Fisichella, Benetton
8/8

Fotoğraf: Sutton Images

 

Doğum günleri

1967 dünya şampiyonu Hulme, 1937 yılında dünyaya geldi. Yeni Zelandalı sürücü kariyeri boyunca 8 galibiyet, 33 podyum ve pole pozisyonu elde etmişti.

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Denny Hulme, McLaren M19A Ford

Denny Hulme, McLaren M19A Ford
1/9

Fotoğraf: David Phipps

McLaren designer Ralph Bellamy, Denny Hulme, McLaren

McLaren designer Ralph Bellamy, Denny Hulme, McLaren
2/9

Fotoğraf: David Phipps

Denny Hulme, McLaren M19A Ford

Denny Hulme, McLaren M19A Ford
3/9

Fotoğraf: LAT Images

Denny Hulme, McLaren M19C Ford

Denny Hulme, McLaren M19C Ford
4/9

Fotoğraf: David Phipps

Podium: Race winner Jackie Stewart, Tyrrell Ford,second place Peter Revson, McLaren Ford, third place Denny Hulme, McLaren Ford

Podium: Race winner Jackie Stewart, Tyrrell Ford,second place Peter Revson, McLaren Ford, third place Denny Hulme, McLaren Ford
5/9

Fotoğraf: LAT Images

Denny Hulme, McLaren M7A Ford, leads Pedro Rodriguez, BRM P126

Denny Hulme, McLaren M7A Ford, leads Pedro Rodriguez, BRM P126
6/9

Fotoğraf: LAT Images

Denny Hulme, McLaren M19C Ford

Denny Hulme, McLaren M19C Ford
7/9

Fotoğraf: LAT Images

Denny Hulme, McLaren M14A Ford leads Clay Regazzoni, Ferrari 312B

Denny Hulme, McLaren M14A Ford leads Clay Regazzoni, Ferrari 312B
8/9

Fotoğraf: LAT Images

Denny Hulme, McLaren M19A

Denny Hulme, McLaren M19A
9/9

Fotoğraf: LAT Images

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Editör İnci Beğen

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