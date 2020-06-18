F1 tarihinde bugün: 18 Haziran

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 18 Haziran tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1950
1950 Belçika GP gerçekleşti. Giuseppe Farina ve Juan Manuel Fangio'nın aynı dereceyi yaptığı sıralama turlarının ardından yarışı Fangio kazandı.
Luigi Fagioli ikinci ve Louis Rosier ise üçüncü oldu.
Farina yarışa her ne kadar birinci sıradan başlasa da, damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.
Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo 158
Fotoğraf: LAT Images
1961
Belçika'daki sıralama turlarında Phill Hill, 0.8 saniye farkla pole pozisyonunu kazanmayı başardı. ve ertesi gün dört Ferrari aracının ilk dört sırada yer aldığı yarışı kazanan isim oldu.
Wolfgang von Trips ikinci ve Richie Ginther üçüncü olu.
Phil Hill in the Ferrari 156
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Stirling Moss, Lotus 18
Fotoğraf: Sutton Images
Maurice Trintignant, Cooper T51-Maserati, John Surtees, Cooper T53-Climax'i aracının üstünde taşıyor
Fotoğraf: LAT Images
1967
1967 Belçika GP'ye Jim Clark ilk sıradan başladı.
Ancak ertesi gün işler kendisi için pek iyi gitmedi ve zafer Dan Gurney'in oldu. Jackie Stewart ve Chris Amon podyumu tamamladılar.
Bu, Eagle'ın ilk ve tek zaferidir.
Podyum: Yarış galibi Dan Gurney, Eagle AAR104-Weslake, 2. Jackie Stewart, BRM P83, 3. Chris Amon, Ferrari 312
Fotoğraf: LAT Images
Dan Gurney, Eagle AAR104-Weslake
Fotoğraf: LAT Images
Pedro Rodriguez, Cooper T81-Maserati ve Jochen Rindt, Cooper T81B-Maserati
Fotoğraf: LAT Images
Jackie Stewart, BRM P83
Fotoğraf: LAT Images
Jack Brabham
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Ludovico Scarfiotti
Fotoğraf: LAT Images
1989
Alain Prost ve Ayrton Senna'nın ilk iki sıradan başladığı yağmurlu Kanada yarışında favori isimler mekanik arızalarla yolda kaldılar.
Williams sürücüleri Thierry Boutsen ve Riccardo Patrese heyecan dolu yarışı ilk iki sırada noktaladılar. Andrea de Cesaris ise Dallara ile podyumu tamamladı. Bu, Boutsen'in ilk zaferiydi. Dallara'nın ise ilk podyumuydu.
Podyum: Yarış galibi Thierry Boutsen, Williams Renault, 2. Riccardo Patrese, Williams Renault
Fotoğraf: LAT Images
Thierry Boutsen, a Williams-Renault
Fotoğraf: Renault
starting grid
Fotoğraf: Tom Haapanen
2000
Mick Schumacher, Mika Hakkinen'in 0.098 saniye farkla pole pozisyonunu kazandığı Kanada GP'de zafer 0.174 saniye farkla Schumacher'in oldu.
Rubens Barrichello, Ferrari'ye dubleyi getirirken, Giancarlo Fisichella üçüncü olarak Benetton'ı podyuma çıkardı.
Rain master Michael Schumacher celebrating his victory
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, 2. Rubens Barrichello
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, 2. Rubens Barrichello, 3. Giancarlo Fisichella
Fotoğraf: XPB Images
Pole: Michael Schumacher
Fotoğraf: XPB Images
Pole: Michael Schumacher
Fotoğraf: XPB Images
Start: Michael Schumacher leads
Fotoğraf: XPB Images
Michael Schumacher, Ferrari F1 2000
Fotoğraf: Sutton Images
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, second place Rubens Barrichello, Ferrari, third place Giancarlo Fisichella, Benetton
Fotoğraf: Sutton Images
Doğum günleri
1967 dünya şampiyonu Hulme, 1937 yılında dünyaya geldi. Yeni Zelandalı sürücü kariyeri boyunca 8 galibiyet, 33 podyum ve pole pozisyonu elde etmişti.
Denny Hulme, McLaren M19A Ford
Fotoğraf: David Phipps
McLaren designer Ralph Bellamy, Denny Hulme, McLaren
Fotoğraf: David Phipps
Denny Hulme, McLaren M19A Ford
Fotoğraf: LAT Images
Denny Hulme, McLaren M19C Ford
Fotoğraf: David Phipps
Podium: Race winner Jackie Stewart, Tyrrell Ford,second place Peter Revson, McLaren Ford, third place Denny Hulme, McLaren Ford
Fotoğraf: LAT Images
Denny Hulme, McLaren M7A Ford, leads Pedro Rodriguez, BRM P126
Fotoğraf: LAT Images
Denny Hulme, McLaren M19C Ford
Fotoğraf: LAT Images
Denny Hulme, McLaren M14A Ford leads Clay Regazzoni, Ferrari 312B
Fotoğraf: LAT Images
Denny Hulme, McLaren M19A
Fotoğraf: LAT Images
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