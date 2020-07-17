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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 17 Temmuz

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F1 tarihinde bugün: 17 Temmuz
Ekleyen:
, Editör
17 Tem 2020 14:05

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 17 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1954

1954 Britanya yarışı yapıldı ve Juan Manuel Fangio'nun pole poizsyonundan başladığı yarışta zafer Jose Froilan Gonzalez'in oldu.

Gonzalez, 90 turluk yarışı Mike Hawthorn'un 1 dakika 1 saniye önünde kazandı.

Onofre Marimon ise podyumu tamamladı.

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Jose Froilan Gonzalez, Ferrari 625

Jose Froilan Gonzalez, Ferrari 625
1/3

Fotoğraf: LAT Images

Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz W196

Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz W196
2/3

Fotoğraf: LAT Images

Mike Hawthorn, Ferrari 625/555

Mike Hawthorn, Ferrari 625/555
3/3

Fotoğraf: LAT Images

 

1971

Clay Regazzoni'nin Ferrari ile pole pozisyonundan başladığı 1971 Britanya GP'de zafer Jackie Stewart'ın oldu.

Ferrari sürücüsü Regazzoni, 68 turluk yarışın 48. turunda yakıt basıncı sorunu yaşadı.

Ronnie Peterson ikinci olurken, Emerson Fittipaldi üçüncü oldu.

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Jackie Stewart, Tyrrell 003-Ford

Jackie Stewart, Tyrrell 003-Ford
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

Bugün hayatını kaybedenler

Juan Manuel Fangio 17 Temmuz 1995 tarihinde 84 yaşında hayatını kaybetti.

Jules Bianchi 17 Temmuz 2015'te henüz 25 yaşında hayatını kaybetti.

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Juan Manuel Fangio, Maserati

Juan Manuel Fangio, Maserati
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Jules Bianchi, test ediyorfor Scuderia Ferrari

Jules Bianchi, test ediyorfor Scuderia Ferrari
2/2

Fotoğraf: XPB Images

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