F1 tarihinde bugün: 17 Temmuz

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 17 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1954
1954 Britanya yarışı yapıldı ve Juan Manuel Fangio'nun pole poizsyonundan başladığı yarışta zafer Jose Froilan Gonzalez'in oldu.
Gonzalez, 90 turluk yarışı Mike Hawthorn'un 1 dakika 1 saniye önünde kazandı.
Onofre Marimon ise podyumu tamamladı.
Jose Froilan Gonzalez, Ferrari 625
Fotoğraf: LAT Images
Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz W196
Fotoğraf: LAT Images
Mike Hawthorn, Ferrari 625/555
Fotoğraf: LAT Images
1971
Clay Regazzoni'nin Ferrari ile pole pozisyonundan başladığı 1971 Britanya GP'de zafer Jackie Stewart'ın oldu.
Ferrari sürücüsü Regazzoni, 68 turluk yarışın 48. turunda yakıt basıncı sorunu yaşadı.
Ronnie Peterson ikinci olurken, Emerson Fittipaldi üçüncü oldu.
Jackie Stewart, Tyrrell 003-Ford
Fotoğraf: LAT Images
Bugün hayatını kaybedenler
Juan Manuel Fangio 17 Temmuz 1995 tarihinde 84 yaşında hayatını kaybetti.
Jules Bianchi 17 Temmuz 2015'te henüz 25 yaşında hayatını kaybetti.
Juan Manuel Fangio, Maserati
Fotoğraf: LAT Images
Jules Bianchi, test ediyorfor Scuderia Ferrari
Fotoğraf: XPB Images
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