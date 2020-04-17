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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 17 Nisan

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F1 tarihinde bugün: 17 Nisan
Ekleyen:
, Editör
17 Nis 2020 16:25

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 17 Nisan tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1954

Altı kez F1 yarış galibi Riccardo Patrese, Padova'da doğdu. 16 sezon boyunca beş farklı takım adına 256 yarışa çıkan Patrese, başarısının çoğunu 1992'de dünya şampiyonu Nigel Mansell'a 2 numara rolü oynadığı Williams'ta elde etti.

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Riccardo Patrese, Benetton B193B Ford

Riccardo Patrese, Benetton B193B Ford
1/7

Fotoğraf: LAT Images

Riccardo Patrese, Arrows A3

Riccardo Patrese, Arrows A3
2/7

Fotoğraf: Sutton Images

Riccardo Patrese, Williams FW14B Renault, leads Nigel Mansell, Williams FW14B Renault

Riccardo Patrese, Williams FW14B Renault, leads Nigel Mansell, Williams FW14B Renault
3/7

Fotoğraf: LAT Images

Riccardo Patrese, Alfa Romeo 184T, with smoke at the rear

Riccardo Patrese, Alfa Romeo 184T, with smoke at the rear
4/7

Fotoğraf: LAT Images

Riccardo Patrese, Williams FW14 Renault

Riccardo Patrese, Williams FW14 Renault
5/7

Fotoğraf: LAT Images

Riccardo Patrese, Benetton B193B Ford

Riccardo Patrese, Benetton B193B Ford
6/7

Fotoğraf: Ercole Colombo

Riccardo Patrese, Williams FW13B Renault

Riccardo Patrese, Williams FW13B Renault
7/7

Fotoğraf: Ercole Colombo

 

1983
1983 Fransa GP'de gözler Alain Prost'un üzerindeydi ve Fransız sürücü, kendi evinde 2.3 saniye farkla pole pozisyonunu kazanmayı başardı. Yarışı pit stop hariç baştan sona üstün götüren Prost, 29.7 saniye farkla zafere ulaştı. Nelson Piquet ikinci olurken, Eddie Cheever üçüncü sırada finiş gördü.

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Podyum: 1. Alain Prost, Renault, 2. Nelson Piquet, Brabham BMW, 3. Eddie Cheever, Renault, FIA Başka

Podyum: 1. Alain Prost, Renault, 2. Nelson Piquet, Brabham BMW, 3. Eddie Cheever, Renault, FIA Başka
1/4

Fotoğraf: LAT Images

Jacques Laffite ve Keke Rosberg, Williams

Jacques Laffite ve Keke Rosberg, Williams
2/4

Fotoğraf: Williams F1

Nelson Piquet, Brabham BMW

Nelson Piquet, Brabham BMW
3/4

Fotoğraf: BMW AG

Alain Prost, Renault RE40

Alain Prost, Renault RE40
4/4

Fotoğraf: LAT Images

1986

Romain Grosjean dünyaya geldi. Fransız pilot, Formula 1 kariyeri boyunca 164 Grand Prix'ye katıldı ve bu süreçte Lotus ile toplamda 10 podyum elde etmeyi başardı. Grosjean, hiç yarış kazanamazken, bir kez de en hızlı tur kaydetti.

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Podyum: 3. Romain Grosjean, Lotus F1 Team

Podyum: 3. Romain Grosjean, Lotus F1 Team
1/3

Fotoğraf: Sutton Images

Romain Grosjean, Lotus F1 Team kutlama yapıyor his 3. position, Podyum

Romain Grosjean, Lotus F1 Team kutlama yapıyor his 3. position, Podyum
2/3

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: 3. Romain Grosjean, Lotus F1 Team

Podyum: 3. Romain Grosjean, Lotus F1 Team
3/3

Fotoğraf: XPB Images

1994

Pasifik GP'de zafer Michael Schumacher'in oldu. Efsane pilot 1994 sezonundaki ikinci galibiyetini, takımın yasadışı bir çekiş kontrol sistemi kullandığına dair söylentilerin ortasında aldı.

Schumacher, pole pozisyonundan başlayan Ayrton Senna'yı startla birlikte geçmeyi başardı ve ilk virajı lider döndü. Senna ise Mika Hakkinen'in kendisine çarpmasının ardından daha ilk virajda yarış dışı kaldı.

Senna, yarışın geri kalanını bariyerlerin arkasından izledi.

Schumacher o yarıştaki en yakın rakibi olan Gerhard Berger'in 1 dakika 15 saniye önünde finiş gördü. Üçüncü ise Rubens Barrichello oldu.

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Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, 2. Gerhard Berger, 3. Rubens Barrichello

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, 2. Gerhard Berger, 3. Rubens Barrichello
1/5

Fotoğraf: LAT Images

Yarış galibi Michael Schumacher, Benetton

Yarış galibi Michael Schumacher, Benetton
2/5

Fotoğraf: LAT Images

Ayrton Senna, Williams FW16 Renault

Ayrton Senna, Williams FW16 Renault
3/5

Fotoğraf: LAT Images

Rubens Barrichello, Jordan 194-Hart

Rubens Barrichello, Jordan 194-Hart
4/5

Fotoğraf: LAT Images

Ayrton Senna, Williams FW16

Ayrton Senna, Williams FW16
5/5

Fotoğraf: Sutton Images

2011

Sezonun üçüncü yarışı Çin'de yapıldı. Sıralama turlarında Sebastian Vettel, 0.7 saniye gibi çok büyük bir farkla pole pozisyonunu kazandı. Ancak yarışta Jenson Button ve Lewis Hamilton ilk iki sıraya yükseldiler. Hamilton, daha sonra liderliği almayı başardı ve Vettel'in 5 saniye önünde zafere ulaştı. Mark Webber ise podyumu tamamladı.

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Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes

Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
1/10

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes

Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
2/10

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes

Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
3/10

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes

Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
4/10

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes takımı ile kutlama yapıyor

Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes takımı ile kutlama yapıyor
5/10

Fotoğraf: XPB Images

3. Lewis Hamilton, McLaren Mercedes

3. Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
6/10

Fotoğraf: XPB Images

Robert Kubica için iyileşme dileğinde bulunan Lewis Hamilton, McLaren Mercedes

Robert Kubica için iyileşme dileğinde bulunan Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
7/10

Fotoğraf: XPB Images

Nico Rosberg, Mercedes GP ve Lewis Hamilton, McLaren Mercedes

Nico Rosberg, Mercedes GP ve Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
8/10

Fotoğraf: XPB Images

Nico Rosberg, Mercedes GP ve Lewis Hamilton, McLaren Mercedes

Nico Rosberg, Mercedes GP ve Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
9/10

Fotoğraf: XPB Images

Lewis Hamilton, McLaren Mercedes takes checkered flag

Lewis Hamilton, McLaren Mercedes takes checkered flag
10/10

Fotoğraf: XPB Images

2016

2016 Çin GP sıralama turlarında Lewis Hamilton, bir motor sorunu yaşadı ve sıralama turlarında piste çıkamadı. Nico Rosberg böylelikle 0.5 saniye farkla rahat bir pole pozisyonu elde etti.

Rosberg, yarışı 37 saniye farkla kazanırken, Sebastian Vettel ikinci ve Daniil Kvyat üçüncü oldu.

Hamilton ise ancak 7. sırada finiş görebildi.

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Kazanan, Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team, parc ferme

Kazanan, Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team, parc ferme
1/8

Fotoğraf: XPB Images

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB12 ve Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team W07, yarışın başında li

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB12 ve Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team W07, yarışın başında li
2/8

Fotoğraf: XPB Images

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB12 ve Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team W07, yarışın başında li

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB12 ve Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team W07, yarışın başında li
3/8

Fotoğraf: XPB Images

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team W07 pit stop

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team W07 pit stop
4/8

Fotoğraf: XPB Images

Kazanan Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı, parc ferme

Kazanan Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı, parc ferme
5/8

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: kazanan Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı

Podyum: kazanan Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı
6/8

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: kazanan Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı, ikinci sıra Sebastian Vettel, Ferrari, üçüncü

Podyum: kazanan Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı, ikinci sıra Sebastian Vettel, Ferrari, üçüncü
7/8

Fotoğraf: XPB Images

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı W07

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı W07
8/8

Fotoğraf: XPB Images

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