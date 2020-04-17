F1 tarihinde bugün: 17 Nisan

1954

Altı kez F1 yarış galibi Riccardo Patrese, Padova'da doğdu. 16 sezon boyunca beş farklı takım adına 256 yarışa çıkan Patrese, başarısının çoğunu 1992'de dünya şampiyonu Nigel Mansell'a 2 numara rolü oynadığı Williams'ta elde etti.

Slider Liste Riccardo Patrese, Benetton B193B Ford 1 / 7 Fotoğraf: LAT Images Riccardo Patrese, Arrows A3 2 / 7 Fotoğraf: Sutton Images Riccardo Patrese, Williams FW14B Renault, leads Nigel Mansell, Williams FW14B Renault 3 / 7 Fotoğraf: LAT Images Riccardo Patrese, Alfa Romeo 184T, with smoke at the rear 4 / 7 Fotoğraf: LAT Images Riccardo Patrese, Williams FW14 Renault 5 / 7 Fotoğraf: LAT Images Riccardo Patrese, Benetton B193B Ford 6 / 7 Fotoğraf: Ercole Colombo Riccardo Patrese, Williams FW13B Renault 7 / 7 Fotoğraf: Ercole Colombo

1983

1983 Fransa GP'de gözler Alain Prost'un üzerindeydi ve Fransız sürücü, kendi evinde 2.3 saniye farkla pole pozisyonunu kazanmayı başardı. Yarışı pit stop hariç baştan sona üstün götüren Prost, 29.7 saniye farkla zafere ulaştı. Nelson Piquet ikinci olurken, Eddie Cheever üçüncü sırada finiş gördü.

Slider Liste Podyum: 1. Alain Prost, Renault, 2. Nelson Piquet, Brabham BMW, 3. Eddie Cheever, Renault, FIA Başka 1 / 4 Fotoğraf: LAT Images Jacques Laffite ve Keke Rosberg, Williams 2 / 4 Fotoğraf: Williams F1 Nelson Piquet, Brabham BMW 3 / 4 Fotoğraf: BMW AG Alain Prost, Renault RE40 4 / 4 Fotoğraf: LAT Images

1986

Romain Grosjean dünyaya geldi. Fransız pilot, Formula 1 kariyeri boyunca 164 Grand Prix'ye katıldı ve bu süreçte Lotus ile toplamda 10 podyum elde etmeyi başardı. Grosjean, hiç yarış kazanamazken, bir kez de en hızlı tur kaydetti.

Slider Liste Podyum: 3. Romain Grosjean, Lotus F1 Team 1 / 3 Fotoğraf: Sutton Images Romain Grosjean, Lotus F1 Team kutlama yapıyor his 3. position, Podyum 2 / 3 Fotoğraf: XPB Images Podyum: 3. Romain Grosjean, Lotus F1 Team 3 / 3 Fotoğraf: XPB Images

1994

Pasifik GP'de zafer Michael Schumacher'in oldu. Efsane pilot 1994 sezonundaki ikinci galibiyetini, takımın yasadışı bir çekiş kontrol sistemi kullandığına dair söylentilerin ortasında aldı.

Schumacher, pole pozisyonundan başlayan Ayrton Senna'yı startla birlikte geçmeyi başardı ve ilk virajı lider döndü. Senna ise Mika Hakkinen'in kendisine çarpmasının ardından daha ilk virajda yarış dışı kaldı.

Senna, yarışın geri kalanını bariyerlerin arkasından izledi.

Schumacher o yarıştaki en yakın rakibi olan Gerhard Berger'in 1 dakika 15 saniye önünde finiş gördü. Üçüncü ise Rubens Barrichello oldu.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, 2. Gerhard Berger, 3. Rubens Barrichello 1 / 5 Fotoğraf: LAT Images Yarış galibi Michael Schumacher, Benetton 2 / 5 Fotoğraf: LAT Images Ayrton Senna, Williams FW16 Renault 3 / 5 Fotoğraf: LAT Images Rubens Barrichello, Jordan 194-Hart 4 / 5 Fotoğraf: LAT Images Ayrton Senna, Williams FW16 5 / 5 Fotoğraf: Sutton Images

2011

Sezonun üçüncü yarışı Çin'de yapıldı. Sıralama turlarında Sebastian Vettel, 0.7 saniye gibi çok büyük bir farkla pole pozisyonunu kazandı. Ancak yarışta Jenson Button ve Lewis Hamilton ilk iki sıraya yükseldiler. Hamilton, daha sonra liderliği almayı başardı ve Vettel'in 5 saniye önünde zafere ulaştı. Mark Webber ise podyumu tamamladı.

Slider Liste Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes 1 / 10 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes 2 / 10 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes 3 / 10 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes 4 / 10 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes takımı ile kutlama yapıyor 5 / 10 Fotoğraf: XPB Images 3. Lewis Hamilton, McLaren Mercedes 6 / 10 Fotoğraf: XPB Images Robert Kubica için iyileşme dileğinde bulunan Lewis Hamilton, McLaren Mercedes 7 / 10 Fotoğraf: XPB Images Nico Rosberg, Mercedes GP ve Lewis Hamilton, McLaren Mercedes 8 / 10 Fotoğraf: XPB Images Nico Rosberg, Mercedes GP ve Lewis Hamilton, McLaren Mercedes 9 / 10 Fotoğraf: XPB Images Lewis Hamilton, McLaren Mercedes takes checkered flag 10 / 10 Fotoğraf: XPB Images

2016

2016 Çin GP sıralama turlarında Lewis Hamilton, bir motor sorunu yaşadı ve sıralama turlarında piste çıkamadı. Nico Rosberg böylelikle 0.5 saniye farkla rahat bir pole pozisyonu elde etti.

Rosberg, yarışı 37 saniye farkla kazanırken, Sebastian Vettel ikinci ve Daniil Kvyat üçüncü oldu.

Hamilton ise ancak 7. sırada finiş görebildi.

Slider Liste Kazanan, Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team, parc ferme 1 / 8 Fotoğraf: XPB Images Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB12 ve Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team W07, yarışın başında li 2 / 8 Fotoğraf: XPB Images Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB12 ve Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team W07, yarışın başında li 3 / 8 Fotoğraf: XPB Images Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team W07 pit stop 4 / 8 Fotoğraf: XPB Images Kazanan Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı, parc ferme 5 / 8 Fotoğraf: XPB Images Podyum: kazanan Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı 6 / 8 Fotoğraf: XPB Images Podyum: kazanan Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı, ikinci sıra Sebastian Vettel, Ferrari, üçüncü 7 / 8 Fotoğraf: XPB Images Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı W07 8 / 8 Fotoğraf: XPB Images

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