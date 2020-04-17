F1 tarihinde bugün: 17 Nisan

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1954
Altı kez F1 yarış galibi Riccardo Patrese, Padova'da doğdu. 16 sezon boyunca beş farklı takım adına 256 yarışa çıkan Patrese, başarısının çoğunu 1992'de dünya şampiyonu Nigel Mansell'a 2 numara rolü oynadığı Williams'ta elde etti.
Riccardo Patrese, Benetton B193B Ford
Fotoğraf: LAT Images
Riccardo Patrese, Arrows A3
Fotoğraf: Sutton Images
Riccardo Patrese, Williams FW14B Renault, leads Nigel Mansell, Williams FW14B Renault
Fotoğraf: LAT Images
Riccardo Patrese, Alfa Romeo 184T, with smoke at the rear
Fotoğraf: LAT Images
Riccardo Patrese, Williams FW14 Renault
Fotoğraf: LAT Images
Riccardo Patrese, Benetton B193B Ford
Fotoğraf: Ercole Colombo
Riccardo Patrese, Williams FW13B Renault
Fotoğraf: Ercole Colombo
1983
1983 Fransa GP'de gözler Alain Prost'un üzerindeydi ve Fransız sürücü, kendi evinde 2.3 saniye farkla pole pozisyonunu kazanmayı başardı. Yarışı pit stop hariç baştan sona üstün götüren Prost, 29.7 saniye farkla zafere ulaştı. Nelson Piquet ikinci olurken, Eddie Cheever üçüncü sırada finiş gördü.
Podyum: 1. Alain Prost, Renault, 2. Nelson Piquet, Brabham BMW, 3. Eddie Cheever, Renault, FIA Başka
Fotoğraf: LAT Images
Jacques Laffite ve Keke Rosberg, Williams
Fotoğraf: Williams F1
Nelson Piquet, Brabham BMW
Fotoğraf: BMW AG
Alain Prost, Renault RE40
Fotoğraf: LAT Images
1986
Romain Grosjean dünyaya geldi. Fransız pilot, Formula 1 kariyeri boyunca 164 Grand Prix'ye katıldı ve bu süreçte Lotus ile toplamda 10 podyum elde etmeyi başardı. Grosjean, hiç yarış kazanamazken, bir kez de en hızlı tur kaydetti.
Podyum: 3. Romain Grosjean, Lotus F1 Team
Fotoğraf: Sutton Images
Romain Grosjean, Lotus F1 Team kutlama yapıyor his 3. position, Podyum
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: 3. Romain Grosjean, Lotus F1 Team
Fotoğraf: XPB Images
1994
Pasifik GP'de zafer Michael Schumacher'in oldu. Efsane pilot 1994 sezonundaki ikinci galibiyetini, takımın yasadışı bir çekiş kontrol sistemi kullandığına dair söylentilerin ortasında aldı.
Schumacher, pole pozisyonundan başlayan Ayrton Senna'yı startla birlikte geçmeyi başardı ve ilk virajı lider döndü. Senna ise Mika Hakkinen'in kendisine çarpmasının ardından daha ilk virajda yarış dışı kaldı.
Senna, yarışın geri kalanını bariyerlerin arkasından izledi.
Schumacher o yarıştaki en yakın rakibi olan Gerhard Berger'in 1 dakika 15 saniye önünde finiş gördü. Üçüncü ise Rubens Barrichello oldu.
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, 2. Gerhard Berger, 3. Rubens Barrichello
Fotoğraf: LAT Images
Yarış galibi Michael Schumacher, Benetton
Fotoğraf: LAT Images
Ayrton Senna, Williams FW16 Renault
Fotoğraf: LAT Images
Rubens Barrichello, Jordan 194-Hart
Fotoğraf: LAT Images
Ayrton Senna, Williams FW16
Fotoğraf: Sutton Images
2011
Sezonun üçüncü yarışı Çin'de yapıldı. Sıralama turlarında Sebastian Vettel, 0.7 saniye gibi çok büyük bir farkla pole pozisyonunu kazandı. Ancak yarışta Jenson Button ve Lewis Hamilton ilk iki sıraya yükseldiler. Hamilton, daha sonra liderliği almayı başardı ve Vettel'in 5 saniye önünde zafere ulaştı. Mark Webber ise podyumu tamamladı.
Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes takımı ile kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
3. Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
Fotoğraf: XPB Images
Robert Kubica için iyileşme dileğinde bulunan Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
Fotoğraf: XPB Images
Nico Rosberg, Mercedes GP ve Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
Fotoğraf: XPB Images
Nico Rosberg, Mercedes GP ve Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
Fotoğraf: XPB Images
Lewis Hamilton, McLaren Mercedes takes checkered flag
Fotoğraf: XPB Images
2016
2016 Çin GP sıralama turlarında Lewis Hamilton, bir motor sorunu yaşadı ve sıralama turlarında piste çıkamadı. Nico Rosberg böylelikle 0.5 saniye farkla rahat bir pole pozisyonu elde etti.
Rosberg, yarışı 37 saniye farkla kazanırken, Sebastian Vettel ikinci ve Daniil Kvyat üçüncü oldu.
Hamilton ise ancak 7. sırada finiş görebildi.
Kazanan, Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team, parc ferme
Fotoğraf: XPB Images
Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB12 ve Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team W07, yarışın başında li
Fotoğraf: XPB Images
Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB12 ve Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team W07, yarışın başında li
Fotoğraf: XPB Images
Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team W07 pit stop
Fotoğraf: XPB Images
Kazanan Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı, parc ferme
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: kazanan Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: kazanan Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı, ikinci sıra Sebastian Vettel, Ferrari, üçüncü
Fotoğraf: XPB Images
Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Takımı W07
Fotoğraf: XPB Images
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