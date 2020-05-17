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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 17 Mayıs

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F1 tarihinde bugün: 17 Mayıs
Ekleyen:
, Editör

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 17 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1981

1981 Belçika GP sıralama turlarında Carlos Reutemann 0.850 saniye farkla rahat bir pole pozisyonu kazandı.

İlk turda ikinciliğe gerilemesine rağmen pitlerden sonra liderliği geri alan Reutemann 36 saniye farkla zafere ulaştı.

Jacques Laffite ikinci olurken, Nigel Mansell üçüncü oldu. 

Bu, Mansell'ın ilk podyumu, Williams'ın ise 14. zaferiydi.

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Podyum: Yarış galibi Carlos Reutemann, Williams, 2. Jacques Laffite, Talbot Ligier Matra, 3. Nigel M

Podyum: Yarış galibi Carlos Reutemann, Williams, 2. Jacques Laffite, Talbot Ligier Matra, 3. Nigel M
1/3

Fotoğraf: LAT Images

Start: Nelson Piquet, Brabham BT49C lider

Start: Nelson Piquet, Brabham BT49C lider
2/3

Fotoğraf: LAT Images

Carlos Reutemann, Williams FW07C

Carlos Reutemann, Williams FW07C
3/3

Fotoğraf: LAT Images

 

 

1987

1987 Belçika GP sıralama turlarında Nigel Mansell, en yakın rakibi Nelson Piquet'in 1.390 saniye önünde pole pozisyonunu kazanırken, Ayrton Senna üçüncü olmuştu.

Ancak ilk turda liderliğe yükselen Senna'ya dış taraftan iyimser bir atak yapan Mansell, her ikisinin de spin atmasına neden oldu.

Sonuç olarak liderlik Nelson Piquet'ye geçti. Ancak yaşadığı sorunun ardından yarışa veda edince, McLaren pilotu Alain Prost liderliğe yükselip 24.7 saniye farkla zafere ulaştı.

Stefan Johansson 24.7 saniye geride ikinci olup McLaren'a dubleyi getirdi.

Podyumu Andrea de Cesaris tamamladı ancak onun da son turda benzini bitti.

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Podyum: Yarış galibi Alain Prost, McLaren

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, McLaren
1/8

Fotoğraf: Sutton Images

Alain Prost, McLaren MP4/3

Alain Prost, McLaren MP4/3
2/8

Fotoğraf: LAT Images

Michele Alboreto, Ferrari F187

Michele Alboreto, Ferrari F187
3/8

Fotoğraf: LAT Images

Andrea de Cesaris, Brabham BT56 BMW

Andrea de Cesaris, Brabham BT56 BMW
4/8

Fotoğraf: LAT Images

Ayrton Senna, Team Lotus Honda 99T

Ayrton Senna, Team Lotus Honda 99T
5/8

Fotoğraf: LAT Images

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, McLaren, 2. Stefan Johansson, McLaren

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, McLaren, 2. Stefan Johansson, McLaren
6/8

Fotoğraf: LAT Images

Alain Prost, McLaren MP4/3

Alain Prost, McLaren MP4/3
7/8

Fotoğraf: Sutton Images

Alain Prost, McLaren MP4/3

Alain Prost, McLaren MP4/3
8/8

Fotoğraf: Sutton Images

 

1992

Williams'ın üstün olduğu 1992 yılındaki San Marino GP'de Nigel Mansell 1 saniye arkla pole pozisyonunu kazandı.

Ertesi gün 60 turun tamamını lider geçen Mansell, rahat bir zafer elde ederken, Ricciardo Patrese de ikinci olarak Williams'a podyumu getirdi.

O yarışta Ayrton Senna podyumu tamamlan isim olurken, Michael Schumacher yarış dışı kaldı.

Mansell böylelikle 1992'deki ilk beş yarışın tamamını kazanmış oldu.

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Nigel Mansell, Williams FW14B

Nigel Mansell, Williams FW14B
1/5

Fotoğraf: LAT Images

Yarış galibi Nigel Mansell

Yarış galibi Nigel Mansell
2/5

Fotoğraf: Renault

Perry McCarthy, Andrea Moda S921 Judd

Perry McCarthy, Andrea Moda S921 Judd
3/5

Fotoğraf: LAT Images

Perry McCarthy, Andrea Moda S921 Judd

Perry McCarthy, Andrea Moda S921 Judd
4/5

Fotoğraf: Sutton Images

Ivan Capelli, Ferrari F92A

Ivan Capelli, Ferrari F92A
5/5

Fotoğraf: LAT Images

 

2002

Michael Schumacher'in Avusturya GP'yi kazanması için Rubens Barrichello'dan son turda yer vermesini isteyen Ferrari'ye tepkiler devam etti.

Bu takım emri sonrası ağır şekilde eleştirilen Ferrari'nin internet sitesi Brezilyalı hackerlar tarafından hacklendi. 

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Michael Schumacher, Ferrari, Rubens Barrichello, Ferrari

Michael Schumacher, Ferrari, Rubens Barrichello, Ferrari
1/2

Fotoğraf: LAT Images

3. lap: Rubens Barrichello ve Michael Schumacher

3. lap: Rubens Barrichello ve Michael Schumacher
2/2

Fotoğraf: Ferrari Media Center

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