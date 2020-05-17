F1 tarihinde bugün: 17 Mayıs

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 17 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1981
1981 Belçika GP sıralama turlarında Carlos Reutemann 0.850 saniye farkla rahat bir pole pozisyonu kazandı.
İlk turda ikinciliğe gerilemesine rağmen pitlerden sonra liderliği geri alan Reutemann 36 saniye farkla zafere ulaştı.
Jacques Laffite ikinci olurken, Nigel Mansell üçüncü oldu.
Bu, Mansell'ın ilk podyumu, Williams'ın ise 14. zaferiydi.
Podyum: Yarış galibi Carlos Reutemann, Williams, 2. Jacques Laffite, Talbot Ligier Matra, 3. Nigel M
Fotoğraf: LAT Images
Start: Nelson Piquet, Brabham BT49C lider
Fotoğraf: LAT Images
Carlos Reutemann, Williams FW07C
Fotoğraf: LAT Images
1987
1987 Belçika GP sıralama turlarında Nigel Mansell, en yakın rakibi Nelson Piquet'in 1.390 saniye önünde pole pozisyonunu kazanırken, Ayrton Senna üçüncü olmuştu.
Ancak ilk turda liderliğe yükselen Senna'ya dış taraftan iyimser bir atak yapan Mansell, her ikisinin de spin atmasına neden oldu.
Sonuç olarak liderlik Nelson Piquet'ye geçti. Ancak yaşadığı sorunun ardından yarışa veda edince, McLaren pilotu Alain Prost liderliğe yükselip 24.7 saniye farkla zafere ulaştı.
Stefan Johansson 24.7 saniye geride ikinci olup McLaren'a dubleyi getirdi.
Podyumu Andrea de Cesaris tamamladı ancak onun da son turda benzini bitti.
Podyum: Yarış galibi Alain Prost, McLaren
Fotoğraf: Sutton Images
Alain Prost, McLaren MP4/3
Fotoğraf: LAT Images
Michele Alboreto, Ferrari F187
Fotoğraf: LAT Images
Andrea de Cesaris, Brabham BT56 BMW
Fotoğraf: LAT Images
Ayrton Senna, Team Lotus Honda 99T
Fotoğraf: LAT Images
Podyum: Yarış galibi Alain Prost, McLaren, 2. Stefan Johansson, McLaren
Fotoğraf: LAT Images
Alain Prost, McLaren MP4/3
Fotoğraf: Sutton Images
Alain Prost, McLaren MP4/3
Fotoğraf: Sutton Images
1992
Williams'ın üstün olduğu 1992 yılındaki San Marino GP'de Nigel Mansell 1 saniye arkla pole pozisyonunu kazandı.
Ertesi gün 60 turun tamamını lider geçen Mansell, rahat bir zafer elde ederken, Ricciardo Patrese de ikinci olarak Williams'a podyumu getirdi.
O yarışta Ayrton Senna podyumu tamamlan isim olurken, Michael Schumacher yarış dışı kaldı.
Mansell böylelikle 1992'deki ilk beş yarışın tamamını kazanmış oldu.
Nigel Mansell, Williams FW14B
Fotoğraf: LAT Images
Yarış galibi Nigel Mansell
Fotoğraf: Renault
Perry McCarthy, Andrea Moda S921 Judd
Fotoğraf: LAT Images
Perry McCarthy, Andrea Moda S921 Judd
Fotoğraf: Sutton Images
Ivan Capelli, Ferrari F92A
Fotoğraf: LAT Images
2002
Michael Schumacher'in Avusturya GP'yi kazanması için Rubens Barrichello'dan son turda yer vermesini isteyen Ferrari'ye tepkiler devam etti.
Bu takım emri sonrası ağır şekilde eleştirilen Ferrari'nin internet sitesi Brezilyalı hackerlar tarafından hacklendi.
Michael Schumacher, Ferrari, Rubens Barrichello, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
3. lap: Rubens Barrichello ve Michael Schumacher
Fotoğraf: Ferrari Media Center
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