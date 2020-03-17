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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 17 Mart

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17 Mart 1998: Stewart, Kirkaldy ile anlaşıyor

17 Mart 1998: Stewart, Kirkaldy ile anlaşıyor
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Fotoğraf: Sutton Images

Jackie Stewart kendisi gibi İskoç olan sürücü Andrew Kirkaldy ile anlaştığını açıkladı. "Bu Andrew için çok iyi bir fırsat." diyen Stewart ekledi: "Eğer Andrew'ın iyi bir geleceğe sahip olmadığını bilsem onunla anlaşmazdım. O gerçekten ümit veren bir genç yetenek. Umarım İskoçya bayrağını Dünyanın etrafında uzun seneler boyunca sallandırır ve insanlar da onu desteklemek için bu bayrağı sallayacaktır." Kirkaldy McLaren ile test sürüşü yapma fırsatına sahip olsa da hiçbir zaman F1'e geçemedi.

17 Mart 2000: Ecclestone, Blair'e dava açıyor

17 Mart 2000: Ecclestone, Blair'e dava açıyor
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Fotoğraf: Brousseau Photo

Bernie Ecclestone, İşçi Partisi’ne 1 milyon pound bağışta bulunduktan sonra bunun halka açıklanmasının ardından, Formula 1’in tütün reklamı yasağından muaf tutulması konusundaki suçlamaların ortasında Tony Blair’e karşı savaş başlattı. Ecclestone, bu konuda “sessiz kalma” politikası izleme konusunda anlaştıklarını, ancak bunun halka açıklandığını belirtmişti.

17 Mart 2002 Malezya: Ralf Schumacher kazanıyor

17 Mart 2002 Malezya: Ralf Schumacher kazanıyor
3/3

Fotoğraf: XPB Images

Sezonun ikinci yarışı Michael Schumacher'ın Ferrari'nin 150. pole pozisyonunu kazandığı Malezya'da yapıldı. Yarış, Juan Pablo Montoya ve Schumacher'in arasında birinci turda yaşanan temasla hatırlanıyor. Temsilciler Montoya'nın hatalı olduğuna karar verdiler ve kendisine ceza verildi. Yarışı Michael'ın kardeşi Ralf Schumacher kazanırken, Montoya ikinci ve Michael üçüncü oldu.

Ekleyen:
, Editör
17 Mar 2020 17:15

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 17 Mart tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

17 Mart 1932: Gamble'ın doğum günü

Yarış pilotu Fred Gamble, Pittsburgh'da doğdu. 1960 yılında İtalya'da, sadece bir Grand Prix'de yarıştı. Emekli olduktan sonra lastik üreticisi Goodyear için çalıştı.

17 Mart 1834: Schorndorf'un doğum günü

Gottleib Daimler Schorndorf, Almanya'da doğdu. İçten yanmalı motorların ve araç gelişiminin öncüsüdür. 

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15:00
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