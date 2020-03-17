F1 tarihinde bugün: 17 Mart

17 Mart 1998: Stewart, Kirkaldy ile anlaşıyor

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Jackie Stewart kendisi gibi İskoç olan sürücü Andrew Kirkaldy ile anlaştığını açıkladı. "Bu Andrew için çok iyi bir fırsat." diyen Stewart ekledi: "Eğer Andrew'ın iyi bir geleceğe sahip olmadığını bilsem onunla anlaşmazdım. O gerçekten ümit veren bir genç yetenek. Umarım İskoçya bayrağını Dünyanın etrafında uzun seneler boyunca sallandırır ve insanlar da onu desteklemek için bu bayrağı sallayacaktır." Kirkaldy McLaren ile test sürüşü yapma fırsatına sahip olsa da hiçbir zaman F1'e geçemedi.