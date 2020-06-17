F1 tarihinde bugün: 17 Haziran

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 17 Haziran tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1951
1951 Belçika GP sıralama turlarında Juan Manuel Fangio en hızlı isim olmayı başardı ve Giuseppe Farina'nın önünde pole pozisyonunu kazandı.
Yarışı, 36 tur süren yarışın 32. turunda yarış dışı kalan Fangio'nun takım arkadaşı Farina kazandı.
Alberto Ascari ile Luisi Villoresi podyumu tamamladılar.
Giuseppe Farina, Alfa Romeo 158
Fotoğraf: LAT Images
1962
Belçika'da BRM pilotu Graham Hill pole pozisyonunu kazanmayı başardı. Ancak ertesi gün 44.1 saniye farkla Jim Clark zafere ulaştı. Bu, Clark'ın ilk zaferiydi. Hill ikinci ve Phil Hill üçüncü oldu.
Jim Clark, Lotus 25-Climax
Fotoğraf: LAT Images
Ricardo Rodriguez ve Ferrari takım arkadaşı Phil Hill Eau Rouge'a doğru yol alıyorlar
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Eau Rouge'un pitlerden görünümü
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
1973
Lotus'tan Ronnie Peterson'un pole pozisyonundan başladığı İsveç yarışında Denny Hulme zafere ulaştı. McLaren pilotu Hulme'yi 4 saniye geriden Peterson ve François Cevert takip etti.
Denny Hulme, McLaren M19C Ford
Fotoğraf: David Phipps
Graham Hill, Embassy Racing Shadow DN1
Fotoğraf: LAT Images
Emerson Fittipaldi, Lotus 72E Ford
Fotoğraf: LAT Images
François Cévert, Jackie Stewart
Fotoğraf: LAT Images
1978
1978 İsveç sıralama turları gerçekleşti. Mario Andretti, Lotus ile rahat bir pole pozisyonu kazandı. Ancak yarışın 46. turunda motor arızası ile yarış dışı kaldı.
Zafer Niki Lauda'nın olurken, Riccardo Patrese ile Ronnie Peterson podyumu tamamladılar. Bu, Patrese ve Arrows'un ilk podyumuydu.
Niki Lauda, Brabham BT46B Ford
Fotoğraf: LAT Images
Start: Mario Andretti, Lotus 79 Ford, John Watson ve Niki Lauda, Brabham BT46B Ford
Fotoğraf: LAT Images
Start: Mario Andretti, Lotus 79 Ford, Niki Lauda, Brabham BT46B Alfa Romeo, Riccardo Patrese, Arrows FA1 Ford , John Watson, Brabham BT46B Alfa Romeo
Fotoğraf: LAT Images
Arturo Merzario, Merzario A1 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Brabham BT46
Fotoğraf: Sutton Images
1984
Nelson Piquet'nin pole pozisyonundan başladığı ve zafere ulaştığı Kanada GP'de Niki Lauda ikinci ve Alain Prost üçüncü oldu.
Nelson Piquet, Brabham BT53 BMW
Fotoğraf: LAT Images
Mike Thackwell, Ram 02
Fotoğraf: LAT Images
Ayrton Senna, Toleman TG184-Hart
Fotoğraf: LAT Images
2007
2007 Amerika GP yapıldı ve Sebastian Vettel, BMW ile kariyerinin ilk F1 yarışına çıktı ve sıralama turlarında yedinci oldu.
Lewis Hamilton ön tarafta pole pozisyonunu kazanıp zafere ulaşırken, Fernando Alonso ikinci oldu. İkili yarış boyunca çekiştiler ve gülen taraf Hamilton oldu.
Felipe Massa üçüncü ve Kimi Raikkonen dördüncü oldu. Vettel, o yarışta sekizinci olarak kariyerinin ilk puanını kazandı.
Sebastian Vettel, Test Pilotu, BMW Sauber F1 Team, F3.07
Fotoğraf: XPB Images
Sebastian Vettel, Test Pilotu, BMW Sauber F1 Team, F3.07
Fotoğraf: XPB Images
Sebastian Vettel, Test Pilotu, BMW Sauber F1 Team, F3.07
Fotoğraf: XPB Images
Sebastian Vettel, BMW Sauber F1.07
Fotoğraf: Sutton Images
Sebastian Vettel, BMW Sauber F1.07
Fotoğraf: Sutton Images
Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22 sits, front, field waiting to get out first 3rd session
Fotoğraf: XPB Images
Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22, Fernando Alonso, McLaren Mercedes, Felipe Massa, Scuderia
Fotoğraf: XPB Images
Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22 ve Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22
Fotoğraf: XPB Images
Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22 ve Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22
Fotoğraf: XPB Images
Pole: 3.Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22, 2. Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22, 3. L
Fotoğraf: XPB Images
Pole: 3.Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22, 2. Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22, 3. L
Fotoğraf: XPB Images
Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22
Fotoğraf: Sutton Images
Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 2. Fernando Alonso, McLaren Mercedes ve 3. Fe
Fotoğraf: Sutton Images
Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren, 2. Fernando Alonso, McLaren, 3. Felipe Massa, Ferrari
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Doğum günleri
Formula 1'de 17 yarışa çıkan ve 14'ünde yarış dışı kalan Adrian Campos 1960 yılında dünyaya geldi.
Adrian Campos, Minari M187 Motori Moderni
Fotoğraf: LAT Images
Adrian Campos, Minardi Cosworth M188
Fotoğraf: Sutton Images
Adrian Campos, Minardi M187 Motori Modern
Fotoğraf: LAT Images
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