F1 tarihinde bugün: 17 Haziran

1951

1951 Belçika GP sıralama turlarında Juan Manuel Fangio en hızlı isim olmayı başardı ve Giuseppe Farina'nın önünde pole pozisyonunu kazandı.

Yarışı, 36 tur süren yarışın 32. turunda yarış dışı kalan Fangio'nun takım arkadaşı Farina kazandı.

Alberto Ascari ile Luisi Villoresi podyumu tamamladılar.

Slider Liste Giuseppe Farina, Alfa Romeo 158 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

1962

Belçika'da BRM pilotu Graham Hill pole pozisyonunu kazanmayı başardı. Ancak ertesi gün 44.1 saniye farkla Jim Clark zafere ulaştı. Bu, Clark'ın ilk zaferiydi. Hill ikinci ve Phil Hill üçüncü oldu.

Slider Liste Jim Clark, Lotus 25-Climax 1 / 3 Fotoğraf: LAT Images Ricardo Rodriguez ve Ferrari takım arkadaşı Phil Hill Eau Rouge'a doğru yol alıyorlar 2 / 3 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Eau Rouge'un pitlerden görünümü 3 / 3 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

1973

Lotus'tan Ronnie Peterson'un pole pozisyonundan başladığı İsveç yarışında Denny Hulme zafere ulaştı. McLaren pilotu Hulme'yi 4 saniye geriden Peterson ve François Cevert takip etti.

Slider Liste Denny Hulme, McLaren M19C Ford 1 / 4 Fotoğraf: David Phipps Graham Hill, Embassy Racing Shadow DN1 2 / 4 Fotoğraf: LAT Images Emerson Fittipaldi, Lotus 72E Ford 3 / 4 Fotoğraf: LAT Images François Cévert, Jackie Stewart 4 / 4 Fotoğraf: LAT Images

1978

1978 İsveç sıralama turları gerçekleşti. Mario Andretti, Lotus ile rahat bir pole pozisyonu kazandı. Ancak yarışın 46. turunda motor arızası ile yarış dışı kaldı.

Zafer Niki Lauda'nın olurken, Riccardo Patrese ile Ronnie Peterson podyumu tamamladılar. Bu, Patrese ve Arrows'un ilk podyumuydu.

Slider Liste Niki Lauda, Brabham BT46B Ford 1 / 5 Fotoğraf: LAT Images Start: Mario Andretti, Lotus 79 Ford, John Watson ve Niki Lauda, Brabham BT46B Ford 2 / 5 Fotoğraf: LAT Images Start: Mario Andretti, Lotus 79 Ford, Niki Lauda, Brabham BT46B Alfa Romeo, Riccardo Patrese, Arrows FA1 Ford , John Watson, Brabham BT46B Alfa Romeo 3 / 5 Fotoğraf: LAT Images Arturo Merzario, Merzario A1 Ford 4 / 5 Fotoğraf: LAT Images Brabham BT46 5 / 5 Fotoğraf: Sutton Images

1984

Nelson Piquet'nin pole pozisyonundan başladığı ve zafere ulaştığı Kanada GP'de Niki Lauda ikinci ve Alain Prost üçüncü oldu.

Slider Liste Nelson Piquet, Brabham BT53 BMW 1 / 3 Fotoğraf: LAT Images Mike Thackwell, Ram 02 2 / 3 Fotoğraf: LAT Images Ayrton Senna, Toleman TG184-Hart 3 / 3 Fotoğraf: LAT Images

2007

2007 Amerika GP yapıldı ve Sebastian Vettel, BMW ile kariyerinin ilk F1 yarışına çıktı ve sıralama turlarında yedinci oldu.

Lewis Hamilton ön tarafta pole pozisyonunu kazanıp zafere ulaşırken, Fernando Alonso ikinci oldu. İkili yarış boyunca çekiştiler ve gülen taraf Hamilton oldu.

Felipe Massa üçüncü ve Kimi Raikkonen dördüncü oldu. Vettel, o yarışta sekizinci olarak kariyerinin ilk puanını kazandı.

Slider Liste Sebastian Vettel, Test Pilotu, BMW Sauber F1 Team, F3.07 1 / 14 Fotoğraf: XPB Images Sebastian Vettel, Test Pilotu, BMW Sauber F1 Team, F3.07 2 / 14 Fotoğraf: XPB Images Sebastian Vettel, Test Pilotu, BMW Sauber F1 Team, F3.07 3 / 14 Fotoğraf: XPB Images Sebastian Vettel, BMW Sauber F1.07 4 / 14 Fotoğraf: Sutton Images Sebastian Vettel, BMW Sauber F1.07 5 / 14 Fotoğraf: Sutton Images Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22 sits, front, field waiting to get out first 3rd session 6 / 14 Fotoğraf: XPB Images Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22, Fernando Alonso, McLaren Mercedes, Felipe Massa, Scuderia 7 / 14 Fotoğraf: XPB Images Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22 ve Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22 8 / 14 Fotoğraf: XPB Images Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22 ve Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22 9 / 14 Fotoğraf: XPB Images Pole: 3.Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22, 2. Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22, 3. L 10 / 14 Fotoğraf: XPB Images Pole: 3.Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22, 2. Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22, 3. L 11 / 14 Fotoğraf: XPB Images Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22 12 / 14 Fotoğraf: Sutton Images Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 2. Fernando Alonso, McLaren Mercedes ve 3. Fe 13 / 14 Fotoğraf: Sutton Images Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren, 2. Fernando Alonso, McLaren, 3. Felipe Massa, Ferrari 14 / 14 Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Doğum günleri

Formula 1'de 17 yarışa çıkan ve 14'ünde yarış dışı kalan Adrian Campos 1960 yılında dünyaya geldi.