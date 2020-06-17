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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 17 Haziran

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F1 tarihinde bugün: 17 Haziran
Ekleyen:
, Editör
17 Haz 2020 14:24

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 17 Haziran tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1951

1951 Belçika GP sıralama turlarında Juan Manuel Fangio en hızlı isim olmayı başardı ve Giuseppe Farina'nın önünde pole pozisyonunu kazandı.

Yarışı, 36 tur süren yarışın 32. turunda yarış dışı kalan Fangio'nun takım arkadaşı Farina kazandı.

Alberto Ascari ile Luisi Villoresi podyumu tamamladılar.

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Giuseppe Farina, Alfa Romeo 158

Giuseppe Farina, Alfa Romeo 158
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

1962

Belçika'da BRM pilotu Graham Hill pole pozisyonunu kazanmayı başardı. Ancak ertesi gün 44.1 saniye farkla Jim Clark zafere ulaştı. Bu, Clark'ın ilk zaferiydi. Hill ikinci ve Phil Hill üçüncü oldu.

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Jim Clark, Lotus 25-Climax

Jim Clark, Lotus 25-Climax
1/3

Fotoğraf: LAT Images

Ricardo Rodriguez ve Ferrari takım arkadaşı Phil Hill Eau Rouge'a doğru yol alıyorlar

Ricardo Rodriguez ve Ferrari takım arkadaşı Phil Hill Eau Rouge'a doğru yol alıyorlar
2/3

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Eau Rouge'un pitlerden görünümü

Eau Rouge'un pitlerden görünümü
3/3

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

 

1973

Lotus'tan Ronnie Peterson'un pole pozisyonundan başladığı İsveç yarışında Denny Hulme zafere ulaştı. McLaren pilotu Hulme'yi 4 saniye geriden Peterson ve François Cevert takip etti.

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Denny Hulme, McLaren M19C Ford

Denny Hulme, McLaren M19C Ford
1/4

Fotoğraf: David Phipps

Graham Hill, Embassy Racing Shadow DN1

Graham Hill, Embassy Racing Shadow DN1
2/4

Fotoğraf: LAT Images

Emerson Fittipaldi, Lotus 72E Ford

Emerson Fittipaldi, Lotus 72E Ford
3/4

Fotoğraf: LAT Images

François Cévert, Jackie Stewart

François Cévert, Jackie Stewart
4/4

Fotoğraf: LAT Images

 

1978

1978 İsveç sıralama turları gerçekleşti. Mario Andretti, Lotus ile rahat bir pole pozisyonu kazandı. Ancak yarışın 46. turunda motor arızası ile yarış dışı kaldı.

Zafer Niki Lauda'nın olurken, Riccardo Patrese ile Ronnie Peterson podyumu tamamladılar. Bu, Patrese ve Arrows'un ilk podyumuydu.

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Niki Lauda, Brabham BT46B Ford

Niki Lauda, Brabham BT46B Ford
1/5

Fotoğraf: LAT Images

Start: Mario Andretti, Lotus 79 Ford, John Watson ve Niki Lauda, Brabham BT46B Ford

Start: Mario Andretti, Lotus 79 Ford, John Watson ve Niki Lauda, Brabham BT46B Ford
2/5

Fotoğraf: LAT Images

Start: Mario Andretti, Lotus 79 Ford, Niki Lauda, Brabham BT46B Alfa Romeo, Riccardo Patrese, Arrows FA1 Ford , John Watson, Brabham BT46B Alfa Romeo

Start: Mario Andretti, Lotus 79 Ford, Niki Lauda, Brabham BT46B Alfa Romeo, Riccardo Patrese, Arrows FA1 Ford , John Watson, Brabham BT46B Alfa Romeo
3/5

Fotoğraf: LAT Images

Arturo Merzario, Merzario A1 Ford

Arturo Merzario, Merzario A1 Ford
4/5

Fotoğraf: LAT Images

Brabham BT46

Brabham BT46
5/5

Fotoğraf: Sutton Images

 

1984

Nelson Piquet'nin pole pozisyonundan başladığı ve zafere ulaştığı Kanada GP'de Niki Lauda ikinci ve Alain Prost üçüncü oldu.

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Nelson Piquet, Brabham BT53 BMW

Nelson Piquet, Brabham BT53 BMW
1/3

Fotoğraf: LAT Images

Mike Thackwell, Ram 02

Mike Thackwell, Ram 02
2/3

Fotoğraf: LAT Images

Ayrton Senna, Toleman TG184-Hart

Ayrton Senna, Toleman TG184-Hart
3/3

Fotoğraf: LAT Images

 

2007

2007 Amerika GP yapıldı ve Sebastian Vettel, BMW ile kariyerinin ilk F1 yarışına çıktı ve sıralama turlarında yedinci oldu.

Lewis Hamilton ön tarafta pole pozisyonunu kazanıp zafere ulaşırken, Fernando Alonso ikinci oldu. İkili yarış boyunca çekiştiler ve gülen taraf Hamilton oldu.

Felipe Massa üçüncü ve Kimi Raikkonen dördüncü oldu. Vettel, o yarışta sekizinci olarak kariyerinin ilk puanını kazandı.

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Sebastian Vettel, Test Pilotu, BMW Sauber F1 Team, F3.07

Sebastian Vettel, Test Pilotu, BMW Sauber F1 Team, F3.07
1/14

Fotoğraf: XPB Images

Sebastian Vettel, Test Pilotu, BMW Sauber F1 Team, F3.07

Sebastian Vettel, Test Pilotu, BMW Sauber F1 Team, F3.07
2/14

Fotoğraf: XPB Images

Sebastian Vettel, Test Pilotu, BMW Sauber F1 Team, F3.07

Sebastian Vettel, Test Pilotu, BMW Sauber F1 Team, F3.07
3/14

Fotoğraf: XPB Images

Sebastian Vettel, BMW Sauber F1.07

Sebastian Vettel, BMW Sauber F1.07
4/14

Fotoğraf: Sutton Images

Sebastian Vettel, BMW Sauber F1.07

Sebastian Vettel, BMW Sauber F1.07
5/14

Fotoğraf: Sutton Images

Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22 sits, front, field waiting to get out first 3rd session

Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22 sits, front, field waiting to get out first 3rd session
6/14

Fotoğraf: XPB Images

Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22, Fernando Alonso, McLaren Mercedes, Felipe Massa, Scuderia

Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22, Fernando Alonso, McLaren Mercedes, Felipe Massa, Scuderia
7/14

Fotoğraf: XPB Images

Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22 ve Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22

Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22 ve Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22
8/14

Fotoğraf: XPB Images

Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22 ve Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22

Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22 ve Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22
9/14

Fotoğraf: XPB Images

Pole: 3.Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22, 2. Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22, 3. L

Pole: 3.Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22, 2. Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22, 3. L
10/14

Fotoğraf: XPB Images

Pole: 3.Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22, 2. Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22, 3. L

Pole: 3.Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22, 2. Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22, 3. L
11/14

Fotoğraf: XPB Images

Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22

Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22
12/14

Fotoğraf: Sutton Images

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 2. Fernando Alonso, McLaren Mercedes ve 3. Fe

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 2. Fernando Alonso, McLaren Mercedes ve 3. Fe
13/14

Fotoğraf: Sutton Images

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren, 2. Fernando Alonso, McLaren, 3. Felipe Massa, Ferrari

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren, 2. Fernando Alonso, McLaren, 3. Felipe Massa, Ferrari
14/14

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

 

Doğum günleri

Formula 1'de 17 yarışa çıkan ve 14'ünde yarış dışı kalan Adrian Campos 1960 yılında dünyaya geldi.

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Adrian Campos, Minari M187 Motori Moderni

Adrian Campos, Minari M187 Motori Moderni
1/3

Fotoğraf: LAT Images

Adrian Campos, Minardi Cosworth M188

Adrian Campos, Minardi Cosworth M188
2/3

Fotoğraf: Sutton Images

Adrian Campos, Minardi M187 Motori Modern

Adrian Campos, Minardi M187 Motori Modern
3/3

Fotoğraf: LAT Images

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