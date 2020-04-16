F1 tarihinde bugün: 16 Nisan

1979

Hollandalı Formula 1 pilotu Christijan Albers dünyaya geldi. Hollandalı sürücü 1997'de Formula Ford 1800 Benelux'te şampiyon olurken, 1999'da da Almanya Formula 3'te şampiyon oldu.

2003 yılında DTM'i ikinci, 2004'te ise üçüncü bitiren Albers, 2005'te Formula 1'e Minardi ile adım attı ve 2007 ortasına kadar Spyker ile F1'de kaldı.

F1 kariyeri 2007 Britanya GP sonrası sona erdi. sonrasında DTM ve Le Mans yarışlarına katılsa da hiçbir başarı elde edemedi.

Albers, 2014'te kısa bir süreliğine Caterham'ın takım patronluğunu da yaptı.

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1986

Paul di Resta dünyaya geldi. İskoç pilot 2006'da Formula 3 Avrupa ve Masters of Formula 3'te şampiyon olurken, 2010'da DTM şampiyonluğuna ulaştı ve ertesi yıl Force India ile F1'e girdi.

Geride kalan üç yılda en iyi şampiyona sonucu 12.'lik oldu ve 2014 öncesinde F1'den ayrıldı.

Sonrasında DTM, WEC, Asya Le Mans ve Avrupa Le Mans gibi serilerde yer aldı. Ayrıca 2017'de hastalanan Felipe Massa yerine tek seferliğine Williams ile Formula 1'e döndü.

Slider Liste Paul di Resta, Sahara Force India Formula One Team VJM04 1 / 7 Fotoğraf: Sutton Images Paul di Resta, Force India VJM06 2 / 7 Fotoğraf: Patrik Lundin / Motorsport Images Paul di Resta, Williams FW40 3 / 7 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Paul di Resta, Force India VJM05 Mercedes 4 / 7 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Paul di Resta, Williams FW40 5 / 7 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Paul di Resta, Williams 6 / 7 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Paul di Resta, Williams FW40 7 / 7 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

2000

Toyota, 2002 yılında F1'e katılma kararı alırken, 30 yaşındaki Allan McNish'i de test pilotu olarak açıkladı.

McNish o gün, "Bu benim için harika bir gün. Bu harika bir fırsat ve F1 programında önemli bir role sahip olmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

2002'de Toyota ile yarıştı ancak 17 yarışta hiç puan atmadı ve sezon sonunda takımdan gönderildi.

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2009

McLaren'in patronu Ron Dennis, 28 yıl boyunca görev aldığı McLaren F1'deki CEO'luk görevini bıraktığını açıkladı. O yıl 61 yaşındaki olan Dennis'in bundan sonra McLaren otomotiv şirketinin başkanlığını yürüteceği duyuruldu.

43 yılın ardından Formula 1'den ayrılmanın kolay olmadığını dile getiren Dennis, "Her zaman anlaşması kolay bir insan olmadığımı biliyorum, ama McLaren için çok mücadele verdim. Max Mosley ve Bernie Ecclestone'ın ayrılma kararıma üzüleceğini sanmıyorum. Ama hiçbiri benden böyle bir talepte bulunmadı. Ayrılmak tamamen benim şahsi kararımdır" dedi.

Şampiyon olamadan geçen dört yıldan sonra 2014 yılında McLaren F1 takımına döndü ancak kariyer pek de uzun sürmedi.

Slider Liste Ron Dennis, McLaren, Takım Patronu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Lewis Hamilton, McLaren Mercedes 1 / 7 Fotoğraf: XPB Images Ron Dennis, McLaren, Takım Patronu, Yönetim Kurulu Başkanı 2 / 7 Fotoğraf: XPB Images Ron Dennis, McLaren, Takım Patronu, Yönetim Kurulu Başkanı 3 / 7 Fotoğraf: XPB Images Ron Dennis, McLaren, Ron Dennis McLarenYönetim Kurulu Başkanı 4 / 7 Fotoğraf: XPB Images Lewis Hamilton, McLaren Mercedes ve Ron Dennis, McLaren, Takım Patronu, Yönetim Kurulu Başkanı 5 / 7 Fotoğraf: XPB Images Ron Dennis, McLaren, Takım Patronu, Yönetim Kurulu Başkanı 6 / 7 Fotoğraf: XPB Images Ron Dennis, McLaren, Takım Patronu, Yönetim Kurulu Başkanı 7 / 7 Fotoğraf: XPB Images

2017

Bahreyn'de gerçekleştirilen sıralama turlarında Valtteri Bottas, Lewis Hamilton'ın 0.023 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı. Sebastian Vettel ise 0.4 saniye geride üçüncü oldu.

Yarışta Vettel iyi bir startla ikinciliğe çıkmayı başardı. Daha sonra erken bir pit stop yaptı ve sonrasında liderliğe yükseldi. Kalan bölümde yerini korumayı başaran Alman sürücü, Lewis Hamilton'ın 6.6 saniye önünde zafere ulaştı.

Bottas ise üçüncü oldu.

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