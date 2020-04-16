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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 16 Nisan

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F1 tarihinde bugün: 16 Nisan
Ekleyen:
, Editör
16 Nis 2020 14:41

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 16 Nisan tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1979

Hollandalı Formula 1 pilotu Christijan Albers dünyaya geldi. Hollandalı sürücü 1997'de Formula Ford 1800 Benelux'te şampiyon olurken, 1999'da da Almanya Formula 3'te şampiyon oldu.

2003 yılında DTM'i ikinci, 2004'te ise üçüncü bitiren Albers, 2005'te Formula 1'e Minardi ile adım attı ve 2007 ortasına kadar Spyker ile F1'de kaldı.

F1 kariyeri 2007 Britanya GP sonrası sona erdi. sonrasında DTM ve Le Mans yarışlarına katılsa da hiçbir başarı elde edemedi.

Albers, 2014'te kısa bir süreliğine Caterham'ın takım patronluğunu da yaptı.

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Tiago Monteiro ve Christijan Albers

Tiago Monteiro ve Christijan Albers
1/11

Fotoğraf: XPB Images

Tiago Monteiro ve Takuma Sato ve Christijan Albers

Tiago Monteiro ve Takuma Sato ve Christijan Albers
2/11

Fotoğraf: XPB Images

Tiago Monteiro ve Christijan Albers

Tiago Monteiro ve Christijan Albers
3/11

Fotoğraf: XPB Images

Tiago Monteiro, Sakon Yamamoto ve Christijan Albers

Tiago Monteiro, Sakon Yamamoto ve Christijan Albers
4/11

Fotoğraf: XPB Images

Christijan Albers, Minardi Cosworth PS05

Christijan Albers, Minardi Cosworth PS05
5/11

Fotoğraf: LAT Images

Christijan Albers, Spyker F8-VII

Christijan Albers, Spyker F8-VII
6/11

Fotoğraf: Sutton Images

Sebastian Vettel, Scuderia Toro Rosso, Adrian Sutil, Force India F1 Team

Sebastian Vettel, Scuderia Toro Rosso, Adrian Sutil, Force India F1 Team
7/11

Fotoğraf: XPB Images

Sebastian Vettel, Scuderia Toro Rosso, STR02 , Adrian Sutil, Spyker F1 Team, F8-VII-B

Sebastian Vettel, Scuderia Toro Rosso, STR02 , Adrian Sutil, Spyker F1 Team, F8-VII-B
8/11

Fotoğraf: XPB Images

Christijan Albers, MF1 Racing M16

Christijan Albers, MF1 Racing M16
9/11

Fotoğraf: Sutton Images

Tiago Monteiro ve Christijan Albers

Tiago Monteiro ve Christijan Albers
10/11

Fotoğraf: XPB Images

Tiago Monteiro ve Christijan Albers

Tiago Monteiro ve Christijan Albers
11/11

Fotoğraf: XPB Images

 

 

1986

Paul di Resta dünyaya geldi. İskoç pilot 2006'da Formula 3 Avrupa ve Masters of Formula 3'te şampiyon olurken, 2010'da DTM şampiyonluğuna ulaştı ve ertesi yıl Force India ile F1'e girdi.

Geride kalan üç yılda en iyi şampiyona sonucu 12.'lik oldu ve 2014 öncesinde F1'den ayrıldı.

Sonrasında DTM, WEC, Asya Le Mans ve Avrupa Le Mans gibi serilerde yer aldı. Ayrıca 2017'de hastalanan Felipe Massa yerine tek seferliğine Williams ile Formula 1'e döndü.

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Paul di Resta, Sahara Force India Formula One Team VJM04

Paul di Resta, Sahara Force India Formula One Team VJM04
1/7

Fotoğraf: Sutton Images

Paul di Resta, Force India VJM06

Paul di Resta, Force India VJM06
2/7

Fotoğraf: Patrik Lundin / Motorsport Images

Paul di Resta, Williams FW40

Paul di Resta, Williams FW40
3/7

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Paul di Resta, Force India VJM05 Mercedes

Paul di Resta, Force India VJM05 Mercedes
4/7

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Paul di Resta, Williams FW40

Paul di Resta, Williams FW40
5/7

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Paul di Resta, Williams

Paul di Resta, Williams
6/7

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Paul di Resta, Williams FW40

Paul di Resta, Williams FW40
7/7

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

 

 

2000

Toyota, 2002 yılında F1'e katılma kararı alırken, 30 yaşındaki Allan McNish'i de test pilotu olarak açıkladı.

McNish o gün, "Bu benim için harika bir gün. Bu harika bir fırsat ve F1 programında önemli bir role sahip olmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

2002'de Toyota ile yarıştı ancak 17 yarışta hiç puan atmadı ve sezon sonunda takımdan gönderildi.

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Allan McNish

Allan McNish
1/9

Fotoğraf: Mark Gledhill

Allan McNish

Allan McNish
2/9

Fotoğraf: Mark Gledhill

Allan McNish

Allan McNish
3/9

Fotoğraf: Mark Gledhill

Allan McNish

Allan McNish
4/9

Fotoğraf: Mark Gledhill

Allan McNish

Allan McNish
5/9

Fotoğraf: Mark Gledhill

Allan McNish, Toyota TF102

Allan McNish, Toyota TF102
6/9

Fotoğraf: Sutton Images

Mika Salo, Toyota TF101 leads teammate Allan McNish, Toyota TF101

Mika Salo, Toyota TF101 leads teammate Allan McNish, Toyota TF101
7/9

Fotoğraf: Sutton Images

Allan McNish, Toyota Motorsport

Allan McNish, Toyota Motorsport
8/9

Fotoğraf: Sutton Images

Family picture for Team Toyota

Family picture for Team Toyota
9/9

Fotoğraf: Brousseau Photo

 

 

2009
McLaren'in patronu Ron Dennis, 28 yıl boyunca görev aldığı McLaren F1'deki CEO'luk görevini bıraktığını açıkladı. O yıl 61 yaşındaki olan Dennis'in  bundan sonra McLaren otomotiv şirketinin başkanlığını yürüteceği duyuruldu. 

43 yılın ardından Formula 1'den ayrılmanın kolay olmadığını dile getiren Dennis, "Her zaman anlaşması kolay bir insan olmadığımı biliyorum, ama McLaren için çok mücadele verdim. Max Mosley ve Bernie Ecclestone'ın ayrılma kararıma üzüleceğini sanmıyorum. Ama hiçbiri benden böyle bir talepte bulunmadı. Ayrılmak tamamen benim şahsi kararımdır" dedi.

Şampiyon olamadan geçen dört yıldan sonra 2014 yılında McLaren F1 takımına döndü ancak kariyer pek de uzun sürmedi.

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Ron Dennis, McLaren, Takım Patronu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Lewis Hamilton, McLaren Mercedes

Ron Dennis, McLaren, Takım Patronu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
1/7

Fotoğraf: XPB Images

Ron Dennis, McLaren, Takım Patronu, Yönetim Kurulu Başkanı

Ron Dennis, McLaren, Takım Patronu, Yönetim Kurulu Başkanı
2/7

Fotoğraf: XPB Images

Ron Dennis, McLaren, Takım Patronu, Yönetim Kurulu Başkanı

Ron Dennis, McLaren, Takım Patronu, Yönetim Kurulu Başkanı
3/7

Fotoğraf: XPB Images

Ron Dennis, McLaren, Ron Dennis McLarenYönetim Kurulu Başkanı

Ron Dennis, McLaren, Ron Dennis McLarenYönetim Kurulu Başkanı
4/7

Fotoğraf: XPB Images

Lewis Hamilton, McLaren Mercedes ve Ron Dennis, McLaren, Takım Patronu, Yönetim Kurulu Başkanı

Lewis Hamilton, McLaren Mercedes ve Ron Dennis, McLaren, Takım Patronu, Yönetim Kurulu Başkanı
5/7

Fotoğraf: XPB Images

Ron Dennis, McLaren, Takım Patronu, Yönetim Kurulu Başkanı

Ron Dennis, McLaren, Takım Patronu, Yönetim Kurulu Başkanı
6/7

Fotoğraf: XPB Images

Ron Dennis, McLaren, Takım Patronu, Yönetim Kurulu Başkanı

Ron Dennis, McLaren, Takım Patronu, Yönetim Kurulu Başkanı
7/7

Fotoğraf: XPB Images

 

 

2017

Bahreyn'de gerçekleştirilen sıralama turlarında Valtteri Bottas, Lewis Hamilton'ın 0.023 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı. Sebastian Vettel ise 0.4 saniye geride üçüncü oldu.

Yarışta Vettel iyi bir startla ikinciliğe çıkmayı başardı. Daha sonra erken bir pit stop yaptı ve sonrasında liderliğe yükseldi. Kalan bölümde yerini korumayı başaran Alman sürücü, Lewis Hamilton'ın 6.6 saniye önünde zafere ulaştı.

Bottas ise üçüncü oldu.

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Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari

Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari
1/7

Fotoğraf: Ercole Colombo

Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari

Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari
2/7

Fotoğraf: Ercole Colombo

Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari

Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari
3/7

Fotoğraf: Ercole Colombo

Sebastian Vettel, Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari
4/7

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF70H

Sebastian Vettel, Ferrari SF70H
5/7

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari, ve takımı, 2. Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari, ve takımı, 2. Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
6/7

Fotoğraf: LAT Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF70H

Sebastian Vettel, Ferrari SF70H
7/7

Fotoğraf: Ferrari

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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