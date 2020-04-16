F1 tarihinde bugün: 16 Nisan

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 16 Nisan tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1979
Hollandalı Formula 1 pilotu Christijan Albers dünyaya geldi. Hollandalı sürücü 1997'de Formula Ford 1800 Benelux'te şampiyon olurken, 1999'da da Almanya Formula 3'te şampiyon oldu.
2003 yılında DTM'i ikinci, 2004'te ise üçüncü bitiren Albers, 2005'te Formula 1'e Minardi ile adım attı ve 2007 ortasına kadar Spyker ile F1'de kaldı.
F1 kariyeri 2007 Britanya GP sonrası sona erdi. sonrasında DTM ve Le Mans yarışlarına katılsa da hiçbir başarı elde edemedi.
Albers, 2014'te kısa bir süreliğine Caterham'ın takım patronluğunu da yaptı.
Tiago Monteiro ve Christijan Albers
Fotoğraf: XPB Images
Tiago Monteiro ve Takuma Sato ve Christijan Albers
Fotoğraf: XPB Images
Tiago Monteiro ve Christijan Albers
Fotoğraf: XPB Images
Tiago Monteiro, Sakon Yamamoto ve Christijan Albers
Fotoğraf: XPB Images
Christijan Albers, Minardi Cosworth PS05
Fotoğraf: LAT Images
Christijan Albers, Spyker F8-VII
Fotoğraf: Sutton Images
Sebastian Vettel, Scuderia Toro Rosso, Adrian Sutil, Force India F1 Team
Fotoğraf: XPB Images
Sebastian Vettel, Scuderia Toro Rosso, STR02 , Adrian Sutil, Spyker F1 Team, F8-VII-B
Fotoğraf: XPB Images
Christijan Albers, MF1 Racing M16
Fotoğraf: Sutton Images
Tiago Monteiro ve Christijan Albers
Fotoğraf: XPB Images
Tiago Monteiro ve Christijan Albers
Fotoğraf: XPB Images
1986
Paul di Resta dünyaya geldi. İskoç pilot 2006'da Formula 3 Avrupa ve Masters of Formula 3'te şampiyon olurken, 2010'da DTM şampiyonluğuna ulaştı ve ertesi yıl Force India ile F1'e girdi.
Geride kalan üç yılda en iyi şampiyona sonucu 12.'lik oldu ve 2014 öncesinde F1'den ayrıldı.
Sonrasında DTM, WEC, Asya Le Mans ve Avrupa Le Mans gibi serilerde yer aldı. Ayrıca 2017'de hastalanan Felipe Massa yerine tek seferliğine Williams ile Formula 1'e döndü.
Paul di Resta, Sahara Force India Formula One Team VJM04
Fotoğraf: Sutton Images
Paul di Resta, Force India VJM06
Fotoğraf: Patrik Lundin / Motorsport Images
Paul di Resta, Williams FW40
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Paul di Resta, Force India VJM05 Mercedes
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Paul di Resta, Williams FW40
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Paul di Resta, Williams
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Paul di Resta, Williams FW40
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
2000
Toyota, 2002 yılında F1'e katılma kararı alırken, 30 yaşındaki Allan McNish'i de test pilotu olarak açıkladı.
McNish o gün, "Bu benim için harika bir gün. Bu harika bir fırsat ve F1 programında önemli bir role sahip olmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.
2002'de Toyota ile yarıştı ancak 17 yarışta hiç puan atmadı ve sezon sonunda takımdan gönderildi.
Allan McNish
Fotoğraf: Mark Gledhill
Allan McNish
Fotoğraf: Mark Gledhill
Allan McNish
Fotoğraf: Mark Gledhill
Allan McNish
Fotoğraf: Mark Gledhill
Allan McNish
Fotoğraf: Mark Gledhill
Allan McNish, Toyota TF102
Fotoğraf: Sutton Images
Mika Salo, Toyota TF101 leads teammate Allan McNish, Toyota TF101
Fotoğraf: Sutton Images
Allan McNish, Toyota Motorsport
Fotoğraf: Sutton Images
Family picture for Team Toyota
Fotoğraf: Brousseau Photo
2009
McLaren'in patronu Ron Dennis, 28 yıl boyunca görev aldığı McLaren F1'deki CEO'luk görevini bıraktığını açıkladı. O yıl 61 yaşındaki olan Dennis'in bundan sonra McLaren otomotiv şirketinin başkanlığını yürüteceği duyuruldu.
43 yılın ardından Formula 1'den ayrılmanın kolay olmadığını dile getiren Dennis, "Her zaman anlaşması kolay bir insan olmadığımı biliyorum, ama McLaren için çok mücadele verdim. Max Mosley ve Bernie Ecclestone'ın ayrılma kararıma üzüleceğini sanmıyorum. Ama hiçbiri benden böyle bir talepte bulunmadı. Ayrılmak tamamen benim şahsi kararımdır" dedi.
Şampiyon olamadan geçen dört yıldan sonra 2014 yılında McLaren F1 takımına döndü ancak kariyer pek de uzun sürmedi.
Ron Dennis, McLaren, Takım Patronu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
Fotoğraf: XPB Images
Ron Dennis, McLaren, Takım Patronu, Yönetim Kurulu Başkanı
Fotoğraf: XPB Images
Ron Dennis, McLaren, Takım Patronu, Yönetim Kurulu Başkanı
Fotoğraf: XPB Images
Ron Dennis, McLaren, Ron Dennis McLarenYönetim Kurulu Başkanı
Fotoğraf: XPB Images
Lewis Hamilton, McLaren Mercedes ve Ron Dennis, McLaren, Takım Patronu, Yönetim Kurulu Başkanı
Fotoğraf: XPB Images
Ron Dennis, McLaren, Takım Patronu, Yönetim Kurulu Başkanı
Fotoğraf: XPB Images
Ron Dennis, McLaren, Takım Patronu, Yönetim Kurulu Başkanı
Fotoğraf: XPB Images
2017
Bahreyn'de gerçekleştirilen sıralama turlarında Valtteri Bottas, Lewis Hamilton'ın 0.023 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı. Sebastian Vettel ise 0.4 saniye geride üçüncü oldu.
Yarışta Vettel iyi bir startla ikinciliğe çıkmayı başardı. Daha sonra erken bir pit stop yaptı ve sonrasında liderliğe yükseldi. Kalan bölümde yerini korumayı başaran Alman sürücü, Lewis Hamilton'ın 6.6 saniye önünde zafere ulaştı.
Bottas ise üçüncü oldu.
Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Ercole Colombo
Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Ercole Colombo
Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Ercole Colombo
Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF70H
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari, ve takımı, 2. Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: LAT Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF70H
Fotoğraf: Ferrari
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
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