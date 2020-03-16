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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 16 Mart

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16 Mart 1995: Mansell için araçta 500 bin poundluk değişim

16 Mart 1995: Mansell için araçta 500 bin poundluk değişim
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Fotoğraf: LAT Images

McLaren, Nigel Mansell'a uyumlu hale getirmek için Mark Blundell'in aracında 500 bin pound tutarında değişiklik yaptığını açıkladı. Mansell, aracın çok küçük bir kokpite sahip olduğunu söylüyordu. İki yarış sonra araca tam olarak sığamadığını ve takımdan ayrılacağını açıkladı.

16 Mart 1996: Irvine, Hill'i beğenmiyor...

16 Mart 1996: Irvine, Hill'i beğenmiyor...
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Fotoğraf: LAT Images

Tahminler, Eddie Irvine'in büyük bir iz bırakacağından emindi ve nitekim öyle oldu. Damon Hill'in, sezonun açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix'sini kazanmasının ardından, Irvine şunları söyledi: "Dünya şampiyonasını kazanacak kadar iyi değil. Damon'un içinde Dünya Şampiyonu olacak cevher olduğuna inanmıyorum. Ona baktığınızda, o cevherin orada olmadığını pekala görebilirsiniz. Damon, Jacques tarafından Avustralya'da geçildi. Dürüst olmak gerekirse, Jacques onu aptal gibi gösterdi. Jacques her seansta daha iyi görünüyordu. Damon'un, Formula 1'de daha 40 fırın ekmek yemesi lazım. Jacques, Damon'un etrafında daireler çizdi." Hill, o sezon şampiyonluk unvanını kazandı.

16 Mart 2000: Renault, Benetton'u satın aldı.

16 Mart 2000: Renault, Benetton'u satın aldı.
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Fotoğraf: LAT Images

Renault, Benetton'u spordan ayrıldıktan üç sene sonra, 110 milyon ABD doları karşılığında satın aldı ve Flavio Briatore takım Müdürü olarak atandı. Benetton'un Başkanı Luciano Benetton, sporu bırakmalarındaki en büyük etkenin, yarışların yükselen maliyetleri olduğunu söyledi. "Rekabet etmek, kazanmakla ilgilidir ve diğerlerinden daha az bir bütçeniz varsa, mucizeler bekleyemezsiniz."

16 Mart 2001: Sıcak, Jetlag ve kavga...

16 Mart 2001: Sıcak, Jetlag ve kavga...
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O sabah, McLaren ve Ferrari ekibi yetkilileri Malezya Grand Prix'sinde pitteki yerlerine her zamanki gibi yerleşmişlerdi ancak günün ilerleyen saatlerinde yaşanacaklardan habersizdiler. Olay şuydu, bir Ferrari teknisyeni araçlara bakmak için hemen bitişikteki McLaren-Mercedes garajının önünde durmuştu. McLaren ekibinden bir teknisyen farkında olmadan orada dikilen Ferrari teknisyenine çarptı. Ikili arasında gerginlik yaşandı ve sonunda Ferrari teknisyeni casusluk yapmakla suçlandı. Olayın can alıcı kısmı ise, Ferrari sürücüsünün bir türlü orayı terk etmek istememesi ve ayak diremesiydi. McLaren takım patronu Ron Dennis konuyla ilgili şunları söylemişti: 'Olayı kendi gözlerimle görmedim ancak Ferrari'de çalışan o teknisyeni tanıyorum ve onun vücut dili her zaman oldukça sinir bozucu olmuştur. Ama burası pit yolu. O sıradan bir tekniker değildi. Hepimiz teknikerlerle iç içe çalışıyoruz ancak o genelde meraklı Melahat gibi davranıyordu. Yönetmeliklerde bunun olmasını durdurmak için hiçbir şey yok. Ancak böyle bir durumda, sıcak, jetlag ve diğer etkenler bir araya geldiğinde, teknikerimizin tepkisi hiç de anormal değil."

16 Mart 2008: Rubens'in mutsuz günü...

16 Mart 2008: Rubens'in mutsuz günü...
5/6

Fotoğraf: XPB Images

Sezonun açılış yarışı olan Avustralya GP'si aynı zamanda Rubens Barrichello'nun 250. yarışıydı. Ancak o gün Barrichello'nun pek de güzel bir gün geçirmediğini söylemek zorundayız. Pit çıkışındaki kırmızı ışığı yok sayarak piste çıktığı için yarıştan diskalifiye edilmişti. Buna karşılık İngiliz sürücü Lewis Hamilton, Mclaren Mercedes aracı ile pole pozisyonunu kapmış, yarışı kazanmıştı. Hamilton ayrıca o sene şampiyonluk unvanını da kazanmıştı.

Doğum günleri:

Doğum günleri:
6/6

Fotoğraf: Sutton Images

Bugün; 1971 Le Mans şampiyonu, Gijs van Lennep'in (1942) ve sadece bir grand prixde (1977) yarışmış olan Alman sürücü Hans Heyer'in (1943) doğum günü.

Ekleyen:
, Editör
16 Mar 2020 17:08

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 16 Mart tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

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Cum 1 May
Cum 1 May
06:00
15:00
FP3
Cmt 2 May
Cmt 2 May
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 2 May
Cmt 2 May
06:00
15:00
Yarış
Paz 3 May
Paz 3 May
06:10
15:10
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