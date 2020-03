F1 tarihinde bugün: 16 Mart

Tahminler, Eddie Irvine'in büyük bir iz bırakacağından emindi ve nitekim öyle oldu. Damon Hill'in, sezonun açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix'sini kazanmasının ardından, Irvine şunları söyledi: "Dünya şampiyonasını kazanacak kadar iyi değil. Damon'un içinde Dünya Şampiyonu olacak cevher olduğuna inanmıyorum. Ona baktığınızda, o cevherin orada olmadığını pekala görebilirsiniz. Damon, Jacques tarafından Avustralya'da geçildi. Dürüst olmak gerekirse, Jacques onu aptal gibi gösterdi. Jacques her seansta daha iyi görünüyordu. Damon'un, Formula 1'de daha 40 fırın ekmek yemesi lazım. Jacques, Damon'un etrafında daireler çizdi." Hill, o sezon şampiyonluk unvanını kazandı.

16 Mart 2001: Sıcak, Jetlag ve kavga...

O sabah, McLaren ve Ferrari ekibi yetkilileri Malezya Grand Prix'sinde pitteki yerlerine her zamanki gibi yerleşmişlerdi ancak günün ilerleyen saatlerinde yaşanacaklardan habersizdiler. Olay şuydu, bir Ferrari teknisyeni araçlara bakmak için hemen bitişikteki McLaren-Mercedes garajının önünde durmuştu. McLaren ekibinden bir teknisyen farkında olmadan orada dikilen Ferrari teknisyenine çarptı. Ikili arasında gerginlik yaşandı ve sonunda Ferrari teknisyeni casusluk yapmakla suçlandı. Olayın can alıcı kısmı ise, Ferrari sürücüsünün bir türlü orayı terk etmek istememesi ve ayak diremesiydi. McLaren takım patronu Ron Dennis konuyla ilgili şunları söylemişti: 'Olayı kendi gözlerimle görmedim ancak Ferrari'de çalışan o teknisyeni tanıyorum ve onun vücut dili her zaman oldukça sinir bozucu olmuştur. Ama burası pit yolu. O sıradan bir tekniker değildi. Hepimiz teknikerlerle iç içe çalışıyoruz ancak o genelde meraklı Melahat gibi davranıyordu. Yönetmeliklerde bunun olmasını durdurmak için hiçbir şey yok. Ancak böyle bir durumda, sıcak, jetlag ve diğer etkenler bir araya geldiğinde, teknikerimizin tepkisi hiç de anormal değil."