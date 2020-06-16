F1 tarihinde bugün: 16 Haziran

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 16 Haziran tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1985
1985 Kanada GP gerçekleşti. Elio de Angelis takım arkadaşı Ayrton Senna'nın 0.2 sanyie önünde pole pozisyonunu kazandı. Ancak ertesi gün geirlemekten kurtulamadı. Senna da damalı bayrağı göremedi. Michele Alboreto, Ferrari ile zafere ulaşırken, Stefan Johansson da ikinci olarak takımına dubleyi getirdi. Alain Prost üçüncü sırada finiş gördü ve podyumu tamamladı.
Podyum: 1. Michele Alboreto, 2. Stefan Johansson, 3. Alain Prost
Fotoğraf: LAT Images
1991
34 aracın katıldığı 1991 Meksika GP'de 30 sürücü sıralama turlarında yer aldı ve sadece 26'sı yarışa katıldı.
Riccardo Patrese, Williams ile pole pozisyonunu kazanmayı başardı. Ertesi gün de Nigel Mansell'ın önünde zafere ulaşmayı başardı.
Ayrton Senna ise McLaren ile podyumu tamamladı.
Podyum: Kazanan Riccardo Patrese, ikinci Nigel Mansell
Fotoğraf: Williams F1
Riccardo Patrese ve Nigel Mansell, Williams
Fotoğraf: Williams F1
Thierry Boutsen, Ligier Lamborghini JS37
Fotoğraf: Sutton Images
Andrea de Cesaris, Jordan 191
Fotoğraf: Sutton Images
1996
Williams'ın üstün bir performans gösterdiği 1996 Kanada GP sıralama turlarında Damon Hill 0.020 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.
Jacques Villeneuve ikinci ve Michael Schumacher üçüncü sırada yer aldı.
Ertesi gün ilk iki sıra değişmedi ve Hill kazanırken, Villeneuve takımına dubleyi getirdi.
Fakat Michael Schumacher şaft arızası ile yarış dışı kaldı. Podyumu da Benetton'dan Jean Alesi tamamladı.
Damon Hill, Williams FW18
Fotoğraf: Sutton Images
Jacques Villeneuve, Williams
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Michael Schumacher, Ferrari F310
Fotoğraf: Sutton Images
Doğum günleri
F1'de 1 Grand Prix'ye katılan ve onda da yedinci olan Mike Sparken 1930'da dünyaya geldi. 1954 yılında F1'de yarışmaya başlayan ve toplamda 13 Grand Prix'ye katılan Ron Flockhart ise 1954 yılında dünyaya geldi.
Mike Sparken, Gordini T16
Fotoğraf: LAT Images
Roy Salvadori, Aston Martin DBR4/250, Chris Bristow, Cooper T51 Borgward, BRM P25 of Ron Flockhart
Fotoğraf: LAT Images
Ron Flockhart, Connaught B Alta
Fotoğraf: LAT Images
Hayatını kaybedenler
1964-1966 yılları arasında F1'de yarışan ve iki podyum ede eden Peter Arundell 2009 yılında 75 yaşında hayatını kaybetti.
Graham Hill, BRM P261, Peter Arundell'e aracının üstünde taşıyor
Fotoğraf: Sutton Images
Peter Arundell, Lotus 33, Jim Clark
Fotoğraf: Sutton Images
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Fotoğraf: David Phipps
Peter Arundell shares a joke while the podium celebrations take place
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
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