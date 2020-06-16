F1 tarihinde bugün: 16 Haziran

1985

1985 Kanada GP gerçekleşti. Elio de Angelis takım arkadaşı Ayrton Senna'nın 0.2 sanyie önünde pole pozisyonunu kazandı. Ancak ertesi gün geirlemekten kurtulamadı. Senna da damalı bayrağı göremedi. Michele Alboreto, Ferrari ile zafere ulaşırken, Stefan Johansson da ikinci olarak takımına dubleyi getirdi. Alain Prost üçüncü sırada finiş gördü ve podyumu tamamladı.

Slider Liste Podyum: 1. Michele Alboreto, 2. Stefan Johansson, 3. Alain Prost 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

1991

34 aracın katıldığı 1991 Meksika GP'de 30 sürücü sıralama turlarında yer aldı ve sadece 26'sı yarışa katıldı.

Riccardo Patrese, Williams ile pole pozisyonunu kazanmayı başardı. Ertesi gün de Nigel Mansell'ın önünde zafere ulaşmayı başardı.

Ayrton Senna ise McLaren ile podyumu tamamladı.

Slider Liste Podyum: Kazanan Riccardo Patrese, ikinci Nigel Mansell 1 / 4 Fotoğraf: Williams F1 Riccardo Patrese ve Nigel Mansell, Williams 2 / 4 Fotoğraf: Williams F1 Thierry Boutsen, Ligier Lamborghini JS37 3 / 4 Fotoğraf: Sutton Images Andrea de Cesaris, Jordan 191 4 / 4 Fotoğraf: Sutton Images

1996

Williams'ın üstün bir performans gösterdiği 1996 Kanada GP sıralama turlarında Damon Hill 0.020 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Jacques Villeneuve ikinci ve Michael Schumacher üçüncü sırada yer aldı.

Ertesi gün ilk iki sıra değişmedi ve Hill kazanırken, Villeneuve takımına dubleyi getirdi.

Fakat Michael Schumacher şaft arızası ile yarış dışı kaldı. Podyumu da Benetton'dan Jean Alesi tamamladı.

Slider Liste Damon Hill, Williams FW18 1 / 3 Fotoğraf: Sutton Images Jacques Villeneuve, Williams 2 / 3 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Michael Schumacher, Ferrari F310 3 / 3 Fotoğraf: Sutton Images

Doğum günleri

F1'de 1 Grand Prix'ye katılan ve onda da yedinci olan Mike Sparken 1930'da dünyaya geldi. 1954 yılında F1'de yarışmaya başlayan ve toplamda 13 Grand Prix'ye katılan Ron Flockhart ise 1954 yılında dünyaya geldi.

Slider Liste Mike Sparken, Gordini T16 1 / 3 Fotoğraf: LAT Images Roy Salvadori, Aston Martin DBR4/250, Chris Bristow, Cooper T51 Borgward, BRM P25 of Ron Flockhart 2 / 3 Fotoğraf: LAT Images Ron Flockhart, Connaught B Alta 3 / 3 Fotoğraf: LAT Images

Hayatını kaybedenler

1964-1966 yılları arasında F1'de yarışan ve iki podyum ede eden Peter Arundell 2009 yılında 75 yaşında hayatını kaybetti.