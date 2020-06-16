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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 16 Haziran

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F1 tarihinde bugün: 16 Haziran
Ekleyen:
, Editör
16 Haz 2020 14:25

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 16 Haziran tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1985

1985 Kanada GP gerçekleşti. Elio de Angelis takım arkadaşı Ayrton Senna'nın 0.2 sanyie önünde pole pozisyonunu kazandı. Ancak ertesi gün geirlemekten kurtulamadı. Senna da damalı bayrağı göremedi. Michele Alboreto, Ferrari ile zafere ulaşırken, Stefan Johansson da ikinci olarak takımına dubleyi getirdi. Alain Prost üçüncü sırada finiş gördü ve podyumu tamamladı.

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Podyum: 1. Michele Alboreto, 2. Stefan Johansson, 3. Alain Prost

Podyum: 1. Michele Alboreto, 2. Stefan Johansson, 3. Alain Prost
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

1991

34 aracın katıldığı 1991 Meksika GP'de 30 sürücü sıralama turlarında yer aldı ve sadece 26'sı yarışa katıldı.

Riccardo Patrese, Williams ile pole pozisyonunu kazanmayı başardı. Ertesi gün de Nigel Mansell'ın önünde zafere ulaşmayı başardı.

Ayrton Senna ise McLaren ile podyumu tamamladı.

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Podyum: Kazanan Riccardo Patrese, ikinci Nigel Mansell

Podyum: Kazanan Riccardo Patrese, ikinci Nigel Mansell
1/4

Fotoğraf: Williams F1

Riccardo Patrese ve Nigel Mansell, Williams

Riccardo Patrese ve Nigel Mansell, Williams
2/4

Fotoğraf: Williams F1

Thierry Boutsen, Ligier Lamborghini JS37

Thierry Boutsen, Ligier Lamborghini JS37
3/4

Fotoğraf: Sutton Images

Andrea de Cesaris, Jordan 191

Andrea de Cesaris, Jordan 191
4/4

Fotoğraf: Sutton Images

 

 

1996

Williams'ın üstün bir performans gösterdiği 1996 Kanada GP sıralama turlarında Damon Hill 0.020 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Jacques Villeneuve ikinci ve Michael Schumacher üçüncü sırada yer aldı.

Ertesi gün ilk iki sıra değişmedi ve Hill kazanırken, Villeneuve takımına dubleyi getirdi.

Fakat Michael Schumacher şaft arızası ile yarış dışı kaldı. Podyumu da Benetton'dan Jean Alesi tamamladı.

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Damon Hill, Williams FW18

Damon Hill, Williams FW18
1/3

Fotoğraf: Sutton Images

Jacques Villeneuve, Williams

Jacques Villeneuve, Williams
2/3

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Michael Schumacher, Ferrari F310

Michael Schumacher, Ferrari F310
3/3

Fotoğraf: Sutton Images

 

Doğum günleri

F1'de 1 Grand Prix'ye katılan ve onda da yedinci olan Mike Sparken 1930'da dünyaya geldi. 1954 yılında F1'de yarışmaya başlayan ve toplamda 13 Grand Prix'ye katılan Ron Flockhart ise 1954 yılında dünyaya geldi.

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Mike Sparken, Gordini T16

Mike Sparken, Gordini T16
1/3

Fotoğraf: LAT Images

Roy Salvadori, Aston Martin DBR4/250, Chris Bristow, Cooper T51 Borgward, BRM P25 of Ron Flockhart

Roy Salvadori, Aston Martin DBR4/250, Chris Bristow, Cooper T51 Borgward, BRM P25 of Ron Flockhart
2/3

Fotoğraf: LAT Images

Ron Flockhart, Connaught B Alta

Ron Flockhart, Connaught B Alta
3/3

Fotoğraf: LAT Images

 

Hayatını kaybedenler

1964-1966 yılları arasında F1'de yarışan ve iki podyum ede eden Peter Arundell 2009 yılında 75 yaşında hayatını kaybetti.

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Graham Hill, BRM P261, Peter Arundell'e aracının üstünde taşıyor

Graham Hill, BRM P261, Peter Arundell'e aracının üstünde taşıyor
1/4

Fotoğraf: Sutton Images

Peter Arundell, Lotus 33, Jim Clark

Peter Arundell, Lotus 33, Jim Clark
2/4

Fotoğraf: Sutton Images

Moises Solana, Cooper, Innes Ireland, Bernard White Racing, Dan Gurney, Eagle, Jack Brabham, Brabham, Jo Siffert, Cooper, Richie Ginther, Honda, Peter Arundell, Lotus, Ronnie Bucknum, Honda, Bruce McLaren, McLaren, Joakim Bonnier, Cooper, Pedro Rodriguez, Lotus

Moises Solana, Cooper, Innes Ireland, Bernard White Racing, Dan Gurney, Eagle, Jack Brabham, Brabham, Jo Siffert, Cooper, Richie Ginther, Honda, Peter Arundell, Lotus, Ronnie Bucknum, Honda, Bruce McLaren, McLaren, Joakim Bonnier, Cooper, Pedro Rodriguez, Lotus
3/4

Fotoğraf: David Phipps

Peter Arundell shares a joke while the podium celebrations take place

Peter Arundell shares a joke while the podium celebrations take place
4/4

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

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