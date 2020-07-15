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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 15 Temmuz

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F1 tarihinde bugün: 15 Temmuz
Ekleyen:
, Editör
15 Tem 2020 14:46

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 15 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1961

1961 Britanya Grand Prix'si gerçekleştik ve Phill Hill'in pole pozisyonundan başladığı yarışı Wolfgang Von Trips kazandı.

Hill, 46 saniye geride ikinci olurken, Richie Ginther üçüncü oldu. Bu sonuçla Ferrari, takımlar şampiyonluğunu ilan etti.

*Fotoğraf farklı yarışa aittir.

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Wolfgang von Trips, ve Stirling Moss, podyumda

Wolfgang von Trips, ve Stirling Moss, podyumda
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Giancarlo Baghetti

Giancarlo Baghetti
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

1967

Lotus pilotu Jim Clark 0.7 saniye farkla pole pozisyonundan başladığı 1967 Britanya GP'de Denny Hulme'nin 12.8 saniye önünde zafere ulaştı.

Chris Amon podyumu tamamlarken Jack Brabham dördüncü oldu.

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Jim Clark, Lotus Climax

Jim Clark, Lotus Climax
1/2

Fotoğraf: David Phipps

Jim Clark ve Colin Chapman

Jim Clark ve Colin Chapman
2/2

 

 

1972

Britanya GP sıralama turlarında Jacky Ickx pole pozisyonunu kazanan isimdi. Ancak ertesi gün yağ sızıntısı ile yolda kaldı.

Emerson Fittipaldi, dört saniye farkla zafere ulaşırken Jackie Stewart ikinci ve Peter Revson üçüncü oldu.

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Emerson Fittipaldi, Team Lotus

Emerson Fittipaldi, Team Lotus
1/2

Fotoğraf: Ford Motor Company

Mario Andretti

Mario Andretti
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

1990

Britanya GP öncesinde pole pozisyonunu Nigel Mansell pole pozisyonunu kazandı. Ancak vites kutusu arızası nedeniyle pazar günü finiş göremedi.

Alain Prost 39 saniye farkla zafere ulaşırken, Thierry Boutsen ikinci ve Ayrton Senna üçüncü oldu.

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Podyum: Yarış galibi Alain Prost, Ferrari

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, Ferrari
1/7

Fotoğraf: LAT Images

Nigel Mansell, Ferrari 641

Nigel Mansell, Ferrari 641
2/7

Fotoğraf: LAT Images

Riccardo Patrese, Williams, 200. GP startını kutluyor

Riccardo Patrese, Williams, 200. GP startını kutluyor
3/7

Fotoğraf: Sutton Images

Alain Prost, Ferrari 641/2

Alain Prost, Ferrari 641/2
4/7

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış galibi Alain Prost, Ferrari 641/2

Yarış galibi Alain Prost, Ferrari 641/2
5/7

Fotoğraf: Sutton Images

Roberto Moreno, Eurobrun ER189B

Roberto Moreno, Eurobrun ER189B
6/7

Fotoğraf: LAT Images

Thierry Boutsen, Williams FW13B

Thierry Boutsen, Williams FW13B
7/7

Fotoğraf: Sutton Images

 

2001

2001 Britanya GP gerçekleşti ve Michael Schumacher, Mika Hakkinen'in 0.082 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Ertesi gün Hakkinen 33 saniye farkla galibiyete uzandı. Schumacher ikinci ve Rubens Barrichello üçüncü oldu.

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Podyum: Michael Schumacher, Mika Hakkinen ve Rubens Barrichello

Podyum: Michael Schumacher, Mika Hakkinen ve Rubens Barrichello
1/15

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Podyum: Michael Schumacher, Mika Hakkinen ve Rubens Barrichello

Podyum: Michael Schumacher, Mika Hakkinen ve Rubens Barrichello
2/15

Fotoğraf: DaimlerChrysler

Podyum: Michael Schumacher, Mika Hakkinen ve Rubens Barrichello

Podyum: Michael Schumacher, Mika Hakkinen ve Rubens Barrichello
3/15

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Michael Schumacher, Ferrari F2001

Michael Schumacher, Ferrari F2001
4/15

Fotoğraf: Ercole Colombo

Michael Schumacher, Ferrari F2001

Michael Schumacher, Ferrari F2001
5/15

Fotoğraf: Ercole Colombo

Michael Schumacher, Ferrari F2001

Michael Schumacher, Ferrari F2001
6/15

Fotoğraf: Ercole Colombo

Tarso Marques

Tarso Marques
7/15

Fotoğraf: Minardi Formula 1

Tarso Marques

Tarso Marques
8/15

Fotoğraf: Minardi Formula 1

Rubens Barrichello ve Juan Pablo Montoya

Rubens Barrichello ve Juan Pablo Montoya
9/15

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Rubens Barrichello ve Juan Pablo Montoya

Rubens Barrichello ve Juan Pablo Montoya
10/15

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Pedro de la Rosa

Pedro de la Rosa
11/15

Fotoğraf: Jaguar Racing

Pedro de la Rosa

Pedro de la Rosa
12/15

Fotoğraf: Jaguar Racing

Pedro de la Rosa

Pedro de la Rosa
13/15

Fotoğraf: Jaguar Racing

Pedro de la Rosa

Pedro de la Rosa
14/15

Fotoğraf: Jaguar Racing

Pedro de la Rosa

Pedro de la Rosa
15/15

Fotoğraf: Jaguar Racing

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Editör İnci Beğen

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