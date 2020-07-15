F1 tarihinde bugün: 15 Temmuz

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 15 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1961
1961 Britanya Grand Prix'si gerçekleştik ve Phill Hill'in pole pozisyonundan başladığı yarışı Wolfgang Von Trips kazandı.
Hill, 46 saniye geride ikinci olurken, Richie Ginther üçüncü oldu. Bu sonuçla Ferrari, takımlar şampiyonluğunu ilan etti.
*Fotoğraf farklı yarışa aittir.
Wolfgang von Trips, ve Stirling Moss, podyumda
Fotoğraf: LAT Images
Giancarlo Baghetti
Fotoğraf: LAT Images
1967
Lotus pilotu Jim Clark 0.7 saniye farkla pole pozisyonundan başladığı 1967 Britanya GP'de Denny Hulme'nin 12.8 saniye önünde zafere ulaştı.
Chris Amon podyumu tamamlarken Jack Brabham dördüncü oldu.
Jim Clark, Lotus Climax
Fotoğraf: David Phipps
Jim Clark ve Colin Chapman
1972
Britanya GP sıralama turlarında Jacky Ickx pole pozisyonunu kazanan isimdi. Ancak ertesi gün yağ sızıntısı ile yolda kaldı.
Emerson Fittipaldi, dört saniye farkla zafere ulaşırken Jackie Stewart ikinci ve Peter Revson üçüncü oldu.
Emerson Fittipaldi, Team Lotus
Fotoğraf: Ford Motor Company
Mario Andretti
Fotoğraf: LAT Images
1990
Britanya GP öncesinde pole pozisyonunu Nigel Mansell pole pozisyonunu kazandı. Ancak vites kutusu arızası nedeniyle pazar günü finiş göremedi.
Alain Prost 39 saniye farkla zafere ulaşırken, Thierry Boutsen ikinci ve Ayrton Senna üçüncü oldu.
Podyum: Yarış galibi Alain Prost, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
Nigel Mansell, Ferrari 641
Fotoğraf: LAT Images
Riccardo Patrese, Williams, 200. GP startını kutluyor
Fotoğraf: Sutton Images
Alain Prost, Ferrari 641/2
Fotoğraf: Sutton Images
Yarış galibi Alain Prost, Ferrari 641/2
Fotoğraf: Sutton Images
Roberto Moreno, Eurobrun ER189B
Fotoğraf: LAT Images
Thierry Boutsen, Williams FW13B
Fotoğraf: Sutton Images
2001
2001 Britanya GP gerçekleşti ve Michael Schumacher, Mika Hakkinen'in 0.082 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.
Ertesi gün Hakkinen 33 saniye farkla galibiyete uzandı. Schumacher ikinci ve Rubens Barrichello üçüncü oldu.
Podyum: Michael Schumacher, Mika Hakkinen ve Rubens Barrichello
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Podyum: Michael Schumacher, Mika Hakkinen ve Rubens Barrichello
Fotoğraf: DaimlerChrysler
Podyum: Michael Schumacher, Mika Hakkinen ve Rubens Barrichello
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Michael Schumacher, Ferrari F2001
Fotoğraf: Ercole Colombo
Michael Schumacher, Ferrari F2001
Fotoğraf: Ercole Colombo
Michael Schumacher, Ferrari F2001
Fotoğraf: Ercole Colombo
Tarso Marques
Fotoğraf: Minardi Formula 1
Tarso Marques
Fotoğraf: Minardi Formula 1
Rubens Barrichello ve Juan Pablo Montoya
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Rubens Barrichello ve Juan Pablo Montoya
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Pedro de la Rosa
Fotoğraf: Jaguar Racing
Pedro de la Rosa
Fotoğraf: Jaguar Racing
Pedro de la Rosa
Fotoğraf: Jaguar Racing
Pedro de la Rosa
Fotoğraf: Jaguar Racing
Pedro de la Rosa
Fotoğraf: Jaguar Racing
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