F1 tarihinde bugün: 15 Temmuz

1961

1961 Britanya Grand Prix'si gerçekleştik ve Phill Hill'in pole pozisyonundan başladığı yarışı Wolfgang Von Trips kazandı.

Hill, 46 saniye geride ikinci olurken, Richie Ginther üçüncü oldu. Bu sonuçla Ferrari, takımlar şampiyonluğunu ilan etti.

*Fotoğraf farklı yarışa aittir.

Slider Liste Wolfgang von Trips, ve Stirling Moss, podyumda 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images Giancarlo Baghetti 2 / 2 Fotoğraf: LAT Images

1967

Lotus pilotu Jim Clark 0.7 saniye farkla pole pozisyonundan başladığı 1967 Britanya GP'de Denny Hulme'nin 12.8 saniye önünde zafere ulaştı.

Chris Amon podyumu tamamlarken Jack Brabham dördüncü oldu.

Slider Liste Jim Clark, Lotus Climax 1 / 2 Fotoğraf: David Phipps Jim Clark ve Colin Chapman 2 / 2

1972

Britanya GP sıralama turlarında Jacky Ickx pole pozisyonunu kazanan isimdi. Ancak ertesi gün yağ sızıntısı ile yolda kaldı.

Emerson Fittipaldi, dört saniye farkla zafere ulaşırken Jackie Stewart ikinci ve Peter Revson üçüncü oldu.

Slider Liste Emerson Fittipaldi, Team Lotus 1 / 2 Fotoğraf: Ford Motor Company Mario Andretti 2 / 2 Fotoğraf: LAT Images

1990

Britanya GP öncesinde pole pozisyonunu Nigel Mansell pole pozisyonunu kazandı. Ancak vites kutusu arızası nedeniyle pazar günü finiş göremedi.

Alain Prost 39 saniye farkla zafere ulaşırken, Thierry Boutsen ikinci ve Ayrton Senna üçüncü oldu.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Alain Prost, Ferrari 1 / 7 Fotoğraf: LAT Images Nigel Mansell, Ferrari 641 2 / 7 Fotoğraf: LAT Images Riccardo Patrese, Williams, 200. GP startını kutluyor 3 / 7 Fotoğraf: Sutton Images Alain Prost, Ferrari 641/2 4 / 7 Fotoğraf: Sutton Images Yarış galibi Alain Prost, Ferrari 641/2 5 / 7 Fotoğraf: Sutton Images Roberto Moreno, Eurobrun ER189B 6 / 7 Fotoğraf: LAT Images Thierry Boutsen, Williams FW13B 7 / 7 Fotoğraf: Sutton Images

2001

2001 Britanya GP gerçekleşti ve Michael Schumacher, Mika Hakkinen'in 0.082 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Ertesi gün Hakkinen 33 saniye farkla galibiyete uzandı. Schumacher ikinci ve Rubens Barrichello üçüncü oldu.