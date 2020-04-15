F1 tarihinde bugün: 15 Nisan

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 15 Nisan tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1922
1922 yılında bugün dünyaya gelen Graham Whitehead, 1951'de üvey kardeşi Peter'ın ERA'sıyla yarışmaya başladı. Bir yıl sonra İngiltere Grand Prix'sinde ilk ve tek F1 yarışına çıktı. Ayrıca pek çok şampiyona dışı etkinlikte de yer aldı. Sonrasında çeşitli yarışlara katıldı.
Britanyalı sürücü 1981 yılında 58 yaşında hayatını kaybetti.
Dick Thompson, Fred Windridge, Chevrolet Corvette C1, Graham Whitehead, Henry Taylor, Ferrari 250 GT SWB
Fotoğraf: LAT Images
2001
San Marino'daki sıralama turlarında McLaren en hızlı takımdı ve David Coulthard, Mika Hakkinen'i geçerek pole pozisyonunu kazandı.
Ralf Schumacher üçüncü ve Michael Schumacher dördüncü oldu. Ralf, startla birlikte liderliğe çıkmayı başardı ve tüm yarışı baştan sona üstün götürerek zafere ulaşan isim oldu. Coulthard pole pozisyonundan başladığı yarışta ikinci olurken, Rubens Barrichello altıncı başladığı yarışta, Hakkinen'in önünde üçüncü olarak podyumu tamamladı.
Podyum: Yarış galibi Ralf Schumacher, Williams FW23 BMW
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Gerhard Berger, Mario Theissen, Ralf Schumacher, Patrick Head ve BMW-Williams team celebrating a fir
Fotoğraf: BMW AG
Rubens Barrichello
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Rubens Barrichello
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Rubens Barrichello
Fotoğraf: Brousseau Photo
Ralf Schumacher ve his mühendiss
Fotoğraf: BMW AG
2007
Sezonun üçüncü yarışı Bahreyn'de gerçekleştirildi. Ferrari pilotu Felipe Massa, Lewis Hamilton'ın 0.283 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.
Hamilton, iki Ferrari arasına girerek ilk iki yarıştaki güçlü performansını devam ettirdi. Yarışta zafere ulaşan isim Massa'ydı ancak Hamilton sadece 2.3 saniye gerisinde ikinci sırada finiş gördü. Podyumu Kimi Raikkonen tamamladı.
Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor ve Kimi Raikkonen, Jean Todt ve Scuderia Ferrari takım ele
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor ve Kimi Raikkonen, Jean Todt ve Scuderia Ferrari takım ele
Fotoğraf: XPB Images
Start, Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2007, Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22, Fernando Alo
Fotoğraf: XPB Images
Mario Almondo, Scuderia Ferrari, Teknik Direktörü ve Felipe Massa, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: XPB Images
Felipe Massa, Ferrari F2007
Fotoğraf: Sutton Images
Podyum: 2. Lewis Hamilton, McLaren, yarış galibi Felipe Massa, Ferrari, third place Kimi Raikkonen,
Fotoğraf: Sutton Images
2012
2012 Çin GP, Nico Rosberg'in en iyi performanslarından birisine ev sahipliği yaptı. En yakın rakibinden 0.5 saniye daha iyi bir tur atarak pole pozisyonunu kazanan Rosberg, yarışı pit stoplar hariç lider götürdü ve zafere ulaştı. Rosberg ile ikinci Jenson Button arasında tam 20.6 saniye vardı.
Lewis Hamilton üçüncü olurken, Mark Webber dördüncü oldu.
Michael Schumacher ise lastiği yerine doğru takılamadığı için, ikinci götürdüğü yarışa erken veda etti.
Pole: Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, 2. Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 3. Michael Schumacher, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Mercedes AMG
Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Mercedes AMG
Nico Rosberg, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: XPB Images
Nico Rosberg, Mercedes AMG Petronas
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 yarış sonunda kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 yarış sonunda kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 yarış sonunda kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 kutlama yapıyor as he takes takes chequered flag, end, ra
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 kutlama yapıyor as he ve his team, end, race
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
2018
2018 Çin GP sıralama turlarında pole pozisyonu Sebastian Vettel'in olurken, Kimi Raikkonen 0.087 saniye geride ikinci olmuştu. Ancak yarışta doğru zamanda doğru stratejileri ve atakları yapan Daniel Ricciardo, en yakın rakibi Valtteri Bottas'ın 8.9 saniye önünde zafere ulaştı.
Raikkonen üçüncü olurken, Lewis Hamilton dördüncü ve yarış boyunca pek çok olaya karışan Max Verstappen beşinci oldu.
Vettel, o yarışta Verstappen'in kendine çarpması sonucu ancak sekizinci olabildi.
Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Podyum: Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, 2. Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, 3. Kimi Raikkonen, Ferrari ve Chris Gent, yarış mühendisi
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB14 startta
Fotoğraf: Sutton Images
Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Podyum: Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, 2. Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, 3. Kimi Raikkonen, Ferrari ve Chris Gent, yarış mühendisi
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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