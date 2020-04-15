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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 15 Nisan

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F1 tarihinde bugün: 15 Nisan
Ekleyen:
, Editör
15 Nis 2020 16:16

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 15 Nisan tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1922

1922 yılında bugün dünyaya gelen Graham Whitehead, 1951'de üvey kardeşi Peter'ın ERA'sıyla yarışmaya başladı. Bir yıl sonra İngiltere Grand Prix'sinde ilk ve tek F1 yarışına çıktı. Ayrıca pek çok şampiyona dışı etkinlikte de yer aldı. Sonrasında çeşitli yarışlara katıldı.

Britanyalı sürücü 1981 yılında 58 yaşında hayatını kaybetti.

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Dick Thompson, Fred Windridge, Chevrolet Corvette C1, Graham Whitehead, Henry Taylor, Ferrari 250 GT SWB

Dick Thompson, Fred Windridge, Chevrolet Corvette C1, Graham Whitehead, Henry Taylor, Ferrari 250 GT SWB
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

2001

San Marino'daki sıralama turlarında McLaren en hızlı takımdı ve David Coulthard, Mika Hakkinen'i geçerek pole pozisyonunu kazandı.

Ralf Schumacher üçüncü ve Michael Schumacher dördüncü oldu. Ralf, startla birlikte liderliğe çıkmayı başardı ve tüm yarışı baştan sona üstün götürerek zafere ulaşan isim oldu. Coulthard pole pozisyonundan başladığı yarışta ikinci olurken, Rubens Barrichello altıncı başladığı yarışta, Hakkinen'in önünde üçüncü olarak podyumu tamamladı.

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Podyum: Yarış galibi Ralf Schumacher, Williams FW23 BMW

Podyum: Yarış galibi Ralf Schumacher, Williams FW23 BMW
1/6

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Gerhard Berger, Mario Theissen, Ralf Schumacher, Patrick Head ve BMW-Williams team celebrating a fir

Gerhard Berger, Mario Theissen, Ralf Schumacher, Patrick Head ve BMW-Williams team celebrating a fir
2/6

Fotoğraf: BMW AG

Rubens Barrichello

Rubens Barrichello
3/6

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Rubens Barrichello

Rubens Barrichello
4/6

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Rubens Barrichello

Rubens Barrichello
5/6

Fotoğraf: Brousseau Photo

Ralf Schumacher ve his mühendiss

Ralf Schumacher ve his mühendiss
6/6

Fotoğraf: BMW AG

 

2007

Sezonun üçüncü yarışı Bahreyn'de gerçekleştirildi. Ferrari pilotu Felipe Massa, Lewis Hamilton'ın 0.283 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Hamilton, iki Ferrari arasına girerek ilk iki yarıştaki güçlü performansını devam ettirdi. Yarışta zafere ulaşan isim Massa'ydı ancak Hamilton sadece 2.3 saniye gerisinde ikinci sırada finiş gördü. Podyumu Kimi Raikkonen tamamladı.

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Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor ve Kimi Raikkonen, Jean Todt ve Scuderia Ferrari takım ele

Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor ve Kimi Raikkonen, Jean Todt ve Scuderia Ferrari takım ele
1/6

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor ve Kimi Raikkonen, Jean Todt ve Scuderia Ferrari takım ele

Yarış galibi Felipe Massa kutlama yapıyor ve Kimi Raikkonen, Jean Todt ve Scuderia Ferrari takım ele
2/6

Fotoğraf: XPB Images

Start, Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2007, Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22, Fernando Alo

Start, Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2007, Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22, Fernando Alo
3/6

Fotoğraf: XPB Images

Mario Almondo, Scuderia Ferrari, Teknik Direktörü ve Felipe Massa, Scuderia Ferrari

Mario Almondo, Scuderia Ferrari, Teknik Direktörü ve Felipe Massa, Scuderia Ferrari
4/6

Fotoğraf: XPB Images

Felipe Massa, Ferrari F2007

Felipe Massa, Ferrari F2007
5/6

Fotoğraf: Sutton Images

Podyum: 2. Lewis Hamilton, McLaren, yarış galibi Felipe Massa, Ferrari, third place Kimi Raikkonen,

Podyum: 2. Lewis Hamilton, McLaren, yarış galibi Felipe Massa, Ferrari, third place Kimi Raikkonen,
6/6

Fotoğraf: Sutton Images

 

 

2012

2012 Çin GP, Nico Rosberg'in en iyi performanslarından birisine ev sahipliği yaptı. En yakın rakibinden 0.5 saniye daha iyi bir tur atarak pole pozisyonunu kazanan Rosberg, yarışı pit stoplar hariç lider götürdü ve zafere ulaştı. Rosberg ile ikinci Jenson Button arasında tam 20.6 saniye vardı.

Lewis Hamilton üçüncü olurken, Mark Webber dördüncü oldu.

Michael Schumacher ise lastiği yerine doğru takılamadığı için, ikinci götürdüğü yarışa erken veda etti.

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Pole: Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, 2. Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 3. Michael Schumacher, Mercedes AMG F1

Pole: Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, 2. Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 3. Michael Schumacher, Mercedes AMG F1
1/10

Fotoğraf: Mercedes AMG

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1
2/10

Fotoğraf: Mercedes AMG

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1
3/10

Fotoğraf: XPB Images

Nico Rosberg, Mercedes AMG Petronas

Nico Rosberg, Mercedes AMG Petronas
4/10

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 yarış sonunda kutlama yapıyor

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 yarış sonunda kutlama yapıyor
5/10

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 yarış sonunda kutlama yapıyor

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 yarış sonunda kutlama yapıyor
6/10

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 yarış sonunda kutlama yapıyor

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 yarış sonunda kutlama yapıyor
7/10

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 kutlama yapıyor as he takes takes chequered flag, end, ra

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 kutlama yapıyor as he takes takes chequered flag, end, ra
8/10

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 kutlama yapıyor as he ve his team, end, race

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 kutlama yapıyor as he ve his team, end, race
9/10

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 kutlama yapıyor

Yarış galibi Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 kutlama yapıyor
10/10

Fotoğraf: XPB Images

 

 

2018

2018 Çin GP sıralama turlarında pole pozisyonu Sebastian Vettel'in olurken, Kimi Raikkonen 0.087 saniye geride ikinci olmuştu. Ancak yarışta doğru zamanda doğru stratejileri ve atakları yapan Daniel Ricciardo, en yakın rakibi Valtteri Bottas'ın 8.9 saniye önünde zafere ulaştı.

Raikkonen üçüncü olurken, Lewis Hamilton dördüncü ve yarış boyunca pek çok olaya karışan Max Verstappen beşinci oldu.

Vettel, o yarışta Verstappen'in kendine çarpması sonucu ancak sekizinci olabildi.

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Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing

Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing
1/7

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Podyum: Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, 2. Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, 3. Kimi Raikkonen, Ferrari ve Chris Gent, yarış mühendisi

Podyum: Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, 2. Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, 3. Kimi Raikkonen, Ferrari ve Chris Gent, yarış mühendisi
2/7

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB14 startta

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB14 startta
3/7

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing

Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing
4/7

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Podyum: Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, 2. Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, 3. Kimi Raikkonen, Ferrari ve Chris Gent, yarış mühendisi

Podyum: Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, 2. Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, 3. Kimi Raikkonen, Ferrari ve Chris Gent, yarış mühendisi
5/7

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing

Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing
6/7

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing

Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing
7/7

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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