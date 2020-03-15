F1 tarihinde bugün: 15 Mart

15 Mart 1981: Amerika GP'yi Alan Jones kazandı

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Fotoğraf: Williams F1

Amerika Grand Prix'si Kaliforniya'daki Long Beach'te yapıldı ve Williams Ford sürücüsü Alan Jones kazandı. Ayrıca yarışın en hızlı turunu da attı. Riccardo Patrese, Arrows Ford'u pole pozisyonuna yerleştirmişti ve hem kendisinin hem de onun ilk pole pozisyonuydu. Ancak ne yazık ki hem kendisinin hem de takımının son pole pozisyonu oldu.