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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 15 Mart

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15 Mart 1913: Jack Fairman dünyaya geldi

15 Mart 1913: Jack Fairman dünyaya geldi
1/3

Fotoğraf: LAT Images

İngiliz sürücü Jack Fairman, Surrey'de doğdu. 1953 ile 1961 arasında 12 yarışa katıldı. En iyi sezonu beş şampiyona puanı aldığı 1956'ydı. 2002 yılında Rugby'de 88 yaşında bir motor sporu huzurevinde öldü.

15 Mart 1981: Amerika GP'yi Alan Jones kazandı

15 Mart 1981: Amerika GP'yi Alan Jones kazandı
2/3

Fotoğraf: Williams F1

Amerika Grand Prix'si Kaliforniya'daki Long Beach'te yapıldı ve Williams Ford sürücüsü Alan Jones kazandı. Ayrıca yarışın en hızlı turunu da attı. Riccardo Patrese, Arrows Ford'u pole pozisyonuna yerleştirmişti ve hem kendisinin hem de onun ilk pole pozisyonuydu. Ancak ne yazık ki hem kendisinin hem de takımının son pole pozisyonu oldu.

15 Mart 1994: Alain Prost dönmeyeceğini açıkladı

15 Mart 1994: Alain Prost dönmeyeceğini açıkladı
3/3

Fotoğraf: LAT Images

Alain Prost, McLaren-Peugeot ile Formula 1'e ikinci kez döneceği yönündeki spekülasyonlara son noktayı koymuştu.

Söylentiler, yeni McLaren MP4-9'u Estoril'de test ettikten sonra başlamıştı.

Prost, "Artık risk almaya hazır değilim. Dürüst olmak gerekirse kararımı verdiğimden beri fikrimde değişen bir şey yok. Tekrar baştan başlamak isteyip istemediğimi görmek için test sürüşü yaptım ve cevap 'hayır' oldu." demişti.

Ekleyen:
, Editör
15 Mar 2020 15:45

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 15 Mart tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

15 Mart 1927: Al Herman dünyaya geldi

Amerikalı yarışçı Al Herman dünyaya geldi. 1955 yılında Indianapolis'te 11. oldu ve yılın çaylağı seçildi. 

1960 yılında West Haven Speedway'de bir kaza yaptı ve 33 yaşında hayatını kaybetti.

 

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