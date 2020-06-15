F1 tarihinde bugün: 15 Haziran

1958

1958 Belçika GP gerçekleşti. Sıralama turlarında iki Ferrari ilk iki sırada yer aldı ve Mike Hawthorn pole pozisyonunu kazandı. Bu, kariyerinin ilk pole pozisyonuydu. Ancak ertesi gün Vanwall sürücüsü Tony Brooks zafere ulaştı ve Hawthorn ikinci olurken, Stuart Lewis Evans podyumu tamamladı. Bu, Evans'ın ilk podyumuydu.

Slider Liste Mike Hawthorn, Ferrari Dino 246 1 / 3 Fotoğraf: LAT Images Maurice Trintignant, Maserati 250F, Eau Rouge'da 2 / 3 Fotoğraf: LAT Images Maria Teresa de Filippis, Maserati 3 / 3

1986 1986 Kanada GP sıralama turları gerçekleştirildi ve Nigel Mansell 1:24.118'le 0.070 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı. Ertesi gün Senna geriye düştü ve Mansell 20.6 saniye farkla zafere ulaştı. Alain Prost ikinci ve Nelson Piquet üçüncü oldu.

Slider Liste Nigel Mansell, Williams FW11 Honda 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images Derek Warwick, Brabham BT55-BMW 2 / 2 Fotoğraf: LAT Images

1997 Michael Schumacher, 1997 Kanada GP sırama turlarında Jacques Villeneuve'ü 0.013 saniye farkla mağlup etti ve pole pozisyonunu kazandı. Yarışta ise Jean Alesi'nni 2.5 sanyie önünde galibiyete ulaşmayı başardı. Villeneuve ilk turda yarış dışı kalırken, podyumu Giancarlo Fisichella tamamladı.

Slider Liste Michael Schumacher, Ferrari 1 / 4 Fotoğraf: LAT Images Heinz-Harald Frentzen, Williams FW19 2 / 4 Fotoğraf: LAT Images Alexander Wurz, Benetton B197 3 / 4 Fotoğraf: LAT Images Jacques Villeneuve's 1997 Williams-Renault 4 / 4

2003 Williams'ın ilk iki sıradan başladığı 2003 Kanada GP'de zafer 0.7 saniye farkla Michael Schumacher'in oldu. Yakın geçen yarışta kardeşi Ralf'i sadece 0.7 saniye farkla mağlup eden Schumacher, galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi. Juan Pablo Montoya ise Ralf'in sadece 0.7 saniye gerisinde üçüncü oldu. Bu aynı zamanda dördüncü sırada finiş gören Fernando Alonso'nun F1'deki ilk en hızlı turunu kaydettiği yarıştır.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ralf Schumacher ve Juan Pablo Montoya 1 / 8 Fotoğraf: Michael Kim Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ralf Schumacher ve Juan Pablo Montoya 2 / 8 Fotoğraf: Brousseau Photo Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ralf Schumacher ve Juan Pablo Montoya 3 / 8 Fotoğraf: Ferrari Media Center start: Ralf Schumacher ve Juan Pablo Montoya 4 / 8 Fotoğraf: Michael Kim start: Ralf Schumacher ve Juan Pablo Montoya 5 / 8 Fotoğraf: Michael Kim Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher 6 / 8 Fotoğraf: Ferrari Media Center Ralf Schumacher ve Michael Schumacher 7 / 8 Fotoğraf: Michael Kim Ralf Schumacher ve Michael Schumacher 8 / 8 Fotoğraf: Michael Kim

Doğum günleri

Riccardo Paletti 1958 yılında, Milan'da dünyaya geldi.

Slider Liste Riccardo Paletti, Osella FA1C-Ford kaza sonrası 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

Hayatını kaybedenler

Giulio Cabianca 1961 yılında kaza yaparak, James Hunt 1993 yılında ve Jose Froilan Gonzales de 2013 yılında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.