F1 tarihinde bugün: 15 Haziran

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 15 Haziran tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1958
1958 Belçika GP gerçekleşti. Sıralama turlarında iki Ferrari ilk iki sırada yer aldı ve Mike Hawthorn pole pozisyonunu kazandı. Bu, kariyerinin ilk pole pozisyonuydu.
Ancak ertesi gün Vanwall sürücüsü Tony Brooks zafere ulaştı ve Hawthorn ikinci olurken, Stuart Lewis Evans podyumu tamamladı.
Bu, Evans'ın ilk podyumuydu.
Mike Hawthorn, Ferrari Dino 246
Fotoğraf: LAT Images
Maurice Trintignant, Maserati 250F, Eau Rouge'da
Fotoğraf: LAT Images
Maria Teresa de Filippis, Maserati
1986
1986 Kanada GP sıralama turları gerçekleştirildi ve Nigel Mansell 1:24.118'le 0.070 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.
Ertesi gün Senna geriye düştü ve Mansell 20.6 saniye farkla zafere ulaştı. Alain Prost ikinci ve Nelson Piquet üçüncü oldu.
Nigel Mansell, Williams FW11 Honda
Fotoğraf: LAT Images
Derek Warwick, Brabham BT55-BMW
Fotoğraf: LAT Images
1997
Michael Schumacher, 1997 Kanada GP sırama turlarında Jacques Villeneuve'ü 0.013 saniye farkla mağlup etti ve pole pozisyonunu kazandı.
Yarışta ise Jean Alesi'nni 2.5 sanyie önünde galibiyete ulaşmayı başardı. Villeneuve ilk turda yarış dışı kalırken, podyumu Giancarlo Fisichella tamamladı.
Michael Schumacher, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
Heinz-Harald Frentzen, Williams FW19
Fotoğraf: LAT Images
Alexander Wurz, Benetton B197
Fotoğraf: LAT Images
Jacques Villeneuve's 1997 Williams-Renault
2003
Williams'ın ilk iki sıradan başladığı 2003 Kanada GP'de zafer 0.7 saniye farkla Michael Schumacher'in oldu.
Yakın geçen yarışta kardeşi Ralf'i sadece 0.7 saniye farkla mağlup eden Schumacher, galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.
Juan Pablo Montoya ise Ralf'in sadece 0.7 saniye gerisinde üçüncü oldu.
Bu aynı zamanda dördüncü sırada finiş gören Fernando Alonso'nun F1'deki ilk en hızlı turunu kaydettiği yarıştır.
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ralf Schumacher ve Juan Pablo Montoya
Fotoğraf: Michael Kim
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ralf Schumacher ve Juan Pablo Montoya
Fotoğraf: Brousseau Photo
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ralf Schumacher ve Juan Pablo Montoya
Fotoğraf: Ferrari Media Center
start: Ralf Schumacher ve Juan Pablo Montoya
Fotoğraf: Michael Kim
start: Ralf Schumacher ve Juan Pablo Montoya
Fotoğraf: Michael Kim
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Ralf Schumacher ve Michael Schumacher
Fotoğraf: Michael Kim
Ralf Schumacher ve Michael Schumacher
Fotoğraf: Michael Kim
Doğum günleri
Riccardo Paletti 1958 yılında, Milan'da dünyaya geldi.
Riccardo Paletti, Osella FA1C-Ford kaza sonrası
Fotoğraf: LAT Images
Hayatını kaybedenler
Giulio Cabianca 1961 yılında kaza yaparak, James Hunt 1993 yılında ve Jose Froilan Gonzales de 2013 yılında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
James Hunt, Hesketh Racing
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
José Froilán González
Fotoğraf: Ferrari Media Center
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