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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 15 Haziran

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F1 tarihinde bugün: 15 Haziran
Ekleyen:
, Editör
15 Haz 2020 14:02

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 15 Haziran tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1958

1958 Belçika GP gerçekleşti. Sıralama turlarında iki Ferrari ilk iki sırada yer aldı ve Mike Hawthorn pole pozisyonunu kazandı. Bu, kariyerinin ilk pole pozisyonuydu.

Ancak ertesi gün Vanwall sürücüsü Tony Brooks zafere ulaştı ve Hawthorn ikinci olurken, Stuart Lewis Evans podyumu tamamladı.

Bu, Evans'ın ilk podyumuydu.

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Mike Hawthorn, Ferrari Dino 246

Mike Hawthorn, Ferrari Dino 246
1/3

Fotoğraf: LAT Images

Maurice Trintignant, Maserati 250F, Eau Rouge'da

Maurice Trintignant, Maserati 250F, Eau Rouge'da
2/3

Fotoğraf: LAT Images

Maria Teresa de Filippis, Maserati

Maria Teresa de Filippis, Maserati
3/3

 

1986

1986 Kanada GP sıralama turları gerçekleştirildi ve Nigel Mansell 1:24.118'le 0.070 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Ertesi gün Senna geriye düştü ve Mansell 20.6 saniye farkla zafere ulaştı. Alain Prost ikinci ve Nelson Piquet üçüncü oldu.

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Nigel Mansell, Williams FW11 Honda

Nigel Mansell, Williams FW11 Honda
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Derek Warwick, Brabham BT55-BMW

Derek Warwick, Brabham BT55-BMW
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

1997

Michael Schumacher, 1997 Kanada GP sırama turlarında Jacques Villeneuve'ü 0.013 saniye farkla mağlup etti ve pole pozisyonunu kazandı.

Yarışta ise Jean Alesi'nni 2.5 sanyie önünde galibiyete ulaşmayı başardı. Villeneuve ilk turda yarış dışı kalırken, podyumu Giancarlo Fisichella tamamladı.

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Michael Schumacher, Ferrari

Michael Schumacher, Ferrari
1/4

Fotoğraf: LAT Images

Heinz-Harald Frentzen, Williams FW19

Heinz-Harald Frentzen, Williams FW19
2/4

Fotoğraf: LAT Images

Alexander Wurz, Benetton B197

Alexander Wurz, Benetton B197
3/4

Fotoğraf: LAT Images

Jacques Villeneuve's 1997 Williams-Renault

Jacques Villeneuve's 1997 Williams-Renault
4/4

 

2003

Williams'ın ilk iki sıradan başladığı 2003 Kanada GP'de zafer 0.7 saniye farkla Michael Schumacher'in oldu.

Yakın geçen yarışta kardeşi Ralf'i sadece 0.7 saniye farkla mağlup eden Schumacher, galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Juan Pablo Montoya ise Ralf'in sadece 0.7 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Bu aynı zamanda dördüncü sırada finiş gören Fernando Alonso'nun F1'deki ilk en hızlı turunu kaydettiği yarıştır.

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Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ralf Schumacher ve Juan Pablo Montoya

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ralf Schumacher ve Juan Pablo Montoya
1/8

Fotoğraf: Michael Kim

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ralf Schumacher ve Juan Pablo Montoya

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ralf Schumacher ve Juan Pablo Montoya
2/8

Fotoğraf: Brousseau Photo

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ralf Schumacher ve Juan Pablo Montoya

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Ralf Schumacher ve Juan Pablo Montoya
3/8

Fotoğraf: Ferrari Media Center

start: Ralf Schumacher ve Juan Pablo Montoya

start: Ralf Schumacher ve Juan Pablo Montoya
4/8

Fotoğraf: Michael Kim

start: Ralf Schumacher ve Juan Pablo Montoya

start: Ralf Schumacher ve Juan Pablo Montoya
5/8

Fotoğraf: Michael Kim

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher
6/8

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Ralf Schumacher ve Michael Schumacher

Ralf Schumacher ve Michael Schumacher
7/8

Fotoğraf: Michael Kim

Ralf Schumacher ve Michael Schumacher

Ralf Schumacher ve Michael Schumacher
8/8

Fotoğraf: Michael Kim

 

Doğum günleri

Riccardo Paletti 1958 yılında, Milan'da dünyaya geldi.

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Riccardo Paletti, Osella FA1C-Ford kaza sonrası

Riccardo Paletti, Osella FA1C-Ford kaza sonrası
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

Hayatını kaybedenler

Giulio Cabianca 1961 yılında kaza yaparak, James Hunt 1993 yılında ve Jose Froilan Gonzales de 2013 yılında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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James Hunt, Hesketh Racing

James Hunt, Hesketh Racing
1/2

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

José Froilán González

José Froilán González
2/2

Fotoğraf: Ferrari Media Center

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