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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 14 Nisan

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F1 tarihinde bugün: 14 Nisan
Ekleyen:
, Editör
14 Nis 2020 14:37

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 14 Nisan tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

2002

Michael Schumacher, San Marino GP sıralama turlarında Rubens Barrichello'nun 0.064 saniye önünde pole pozisyonunu kazanırken, pit stoplar hariç yarışı baştan sona lider götürdü ve zafere ulaştı. Rubens Barrichello, Ferrari'ye dubleyi getirirken Ralf Schumacher üçüncü oldu.

Schumacher, "Böyle olmasını beklemiyordum. Sıralama turların yakındı ve yarışın daha zor olmasını bekliyordum. Benim ve Ferrari'nin tarihi için özel bir gün ve bundan gurur duyuyorum." dedi.

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Michael Schumacher

Michael Schumacher
1/10

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Rubens Barrichello ve Ralf Schumacher

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Rubens Barrichello ve Ralf Schumacher
2/10

Fotoğraf: BMW AG

Rubens Barrichello ve Michael Schumacher

Rubens Barrichello ve Michael Schumacher
3/10

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Rubens Barrichello ve Michael Schumacher

Rubens Barrichello ve Michael Schumacher
4/10

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Rubens Barrichello

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Rubens Barrichello
5/10

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Podyum: Ralf Schumacher

Podyum: Ralf Schumacher
6/10

Fotoğraf: Sutton Images

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Rubens Barrichello ve Ralf Schumacher

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Rubens Barrichello ve Ralf Schumacher
7/10

Fotoğraf: Sutton Images

Michael Schumacher

Michael Schumacher
8/10

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Michael Schumacher

Michael Schumacher
9/10

Fotoğraf: Ferrari Media Center

start: Michael Schumacher leading Ralf Schumacher ve Rubens Barrichello

start: Michael Schumacher leading Ralf Schumacher ve Rubens Barrichello
10/10

Fotoğraf: Ferrari Media Center

 

 

2013

2013 Çin GP sıralama turlarında Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen'in 0.277 saniye önünde pole pozisyonunu kazanırken, Fernando Alonso 0.304 saniye geride üçüncü olmuştu.

Alonso startla birlikte ikinciliğe çıkarken, Felipe Massa üçüncülüğe çıktı.

Birkaç tur sonra önce Alonso, sonra da Massa, Hamilton'ı geçerek ilk iki sıraya çıktılar. Heyecanlı geçen ve farklı stratejilerin denendiği yarışta Alonso zafere ulaşan isim olurken Raikkonen ikinci ve Hamilton üçüncü oldu.

Sebastian Vettel ise dokuzuncu sıradan başladığı yarışta dördüncü sırada finiş çizgisine ulaştı.

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Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari kutlama yapıyor, Podyum

Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari kutlama yapıyor, Podyum
1/6

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari kutlama yapıyor, Podyum

Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari kutlama yapıyor, Podyum
2/6

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari F138 kutlama yapıyor kapalı park

Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari F138 kutlama yapıyor kapalı park
3/6

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari F138 takes chequered flag, end, race

Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari F138 takes chequered flag, end, race
4/6

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari F138 kutlama yapıyor kapalı park

Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari F138 kutlama yapıyor kapalı park
5/6

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: 2. Kimi Raikkonen, Lotus F1 Team, yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari, third place Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Podyum: 2. Kimi Raikkonen, Lotus F1 Team, yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari, third place Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
6/6

Fotoğraf: Sutton Images

 

 

2019

Formula 1 tarihinin 1000. yarışı olan Çin GP sıralama turlarında Valtteri Bottas 0.023 saniye farkla pole pozisyonunu alırken, Lewis Hamilton ikinci sırada yer aldı.

Hamilton startla birlikte liderliği aldı ve yarışı baştan sonra lider götürerek zafere ulaşan isim oldu.

Bottas 6.5 saniye geride Mercedes'e dubleyi getirirken, Sebastian Vettel 13.7 saniye geride podyumu tamamlayan isim oldu.

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Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Parc Ferme

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Parc Ferme
1/12

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Parc Ferme

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Parc Ferme
2/12

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Parc Ferme

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Parc Ferme
3/12

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
4/12

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Parc Ferme

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Parc Ferme
5/12

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
6/12

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Podyum: 2. Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Podyum: 2. Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
7/12

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Podyum: 2. Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 3. Sebastian Vettel, Ferrari

Podyum: 2. Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 3. Sebastian Vettel, Ferrari
8/12

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
9/12

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
10/12

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
11/12

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
12/12

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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