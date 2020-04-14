F1 tarihinde bugün: 14 Nisan

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2002
Michael Schumacher, San Marino GP sıralama turlarında Rubens Barrichello'nun 0.064 saniye önünde pole pozisyonunu kazanırken, pit stoplar hariç yarışı baştan sona lider götürdü ve zafere ulaştı. Rubens Barrichello, Ferrari'ye dubleyi getirirken Ralf Schumacher üçüncü oldu.
Schumacher, "Böyle olmasını beklemiyordum. Sıralama turların yakındı ve yarışın daha zor olmasını bekliyordum. Benim ve Ferrari'nin tarihi için özel bir gün ve bundan gurur duyuyorum." dedi.
Michael Schumacher
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Rubens Barrichello ve Ralf Schumacher
Fotoğraf: BMW AG
Rubens Barrichello ve Michael Schumacher
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Rubens Barrichello ve Michael Schumacher
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Rubens Barrichello
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Podyum: Ralf Schumacher
Fotoğraf: Sutton Images
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher ve Rubens Barrichello ve Ralf Schumacher
Fotoğraf: Sutton Images
Michael Schumacher
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Michael Schumacher
Fotoğraf: Ferrari Media Center
start: Michael Schumacher leading Ralf Schumacher ve Rubens Barrichello
Fotoğraf: Ferrari Media Center
2013
2013 Çin GP sıralama turlarında Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen'in 0.277 saniye önünde pole pozisyonunu kazanırken, Fernando Alonso 0.304 saniye geride üçüncü olmuştu.
Alonso startla birlikte ikinciliğe çıkarken, Felipe Massa üçüncülüğe çıktı.
Birkaç tur sonra önce Alonso, sonra da Massa, Hamilton'ı geçerek ilk iki sıraya çıktılar. Heyecanlı geçen ve farklı stratejilerin denendiği yarışta Alonso zafere ulaşan isim olurken Raikkonen ikinci ve Hamilton üçüncü oldu.
Sebastian Vettel ise dokuzuncu sıradan başladığı yarışta dördüncü sırada finiş çizgisine ulaştı.
Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari kutlama yapıyor, Podyum
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari kutlama yapıyor, Podyum
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari F138 kutlama yapıyor kapalı park
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari F138 takes chequered flag, end, race
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari F138 kutlama yapıyor kapalı park
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: 2. Kimi Raikkonen, Lotus F1 Team, yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari, third place Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Sutton Images
2019
Formula 1 tarihinin 1000. yarışı olan Çin GP sıralama turlarında Valtteri Bottas 0.023 saniye farkla pole pozisyonunu alırken, Lewis Hamilton ikinci sırada yer aldı.
Hamilton startla birlikte liderliği aldı ve yarışı baştan sonra lider götürerek zafere ulaşan isim oldu.
Bottas 6.5 saniye geride Mercedes'e dubleyi getirirken, Sebastian Vettel 13.7 saniye geride podyumu tamamlayan isim oldu.
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Parc Ferme
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Parc Ferme
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Parc Ferme
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Parc Ferme
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Podyum: 2. Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Podyum: 2. Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 3. Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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