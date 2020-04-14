F1 tarihinde bugün: 14 Nisan

2002

Michael Schumacher, San Marino GP sıralama turlarında Rubens Barrichello'nun 0.064 saniye önünde pole pozisyonunu kazanırken, pit stoplar hariç yarışı baştan sona lider götürdü ve zafere ulaştı. Rubens Barrichello, Ferrari'ye dubleyi getirirken Ralf Schumacher üçüncü oldu.

Schumacher, "Böyle olmasını beklemiyordum. Sıralama turların yakındı ve yarışın daha zor olmasını bekliyordum. Benim ve Ferrari'nin tarihi için özel bir gün ve bundan gurur duyuyorum." dedi.

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2013

2013 Çin GP sıralama turlarında Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen'in 0.277 saniye önünde pole pozisyonunu kazanırken, Fernando Alonso 0.304 saniye geride üçüncü olmuştu.

Alonso startla birlikte ikinciliğe çıkarken, Felipe Massa üçüncülüğe çıktı.

Birkaç tur sonra önce Alonso, sonra da Massa, Hamilton'ı geçerek ilk iki sıraya çıktılar. Heyecanlı geçen ve farklı stratejilerin denendiği yarışta Alonso zafere ulaşan isim olurken Raikkonen ikinci ve Hamilton üçüncü oldu.

Sebastian Vettel ise dokuzuncu sıradan başladığı yarışta dördüncü sırada finiş çizgisine ulaştı.

Slider Liste Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari kutlama yapıyor, Podyum 1 / 6 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari kutlama yapıyor, Podyum 2 / 6 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari F138 kutlama yapıyor kapalı park 3 / 6 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari F138 takes chequered flag, end, race 4 / 6 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari F138 kutlama yapıyor kapalı park 5 / 6 Fotoğraf: XPB Images Podyum: 2. Kimi Raikkonen, Lotus F1 Team, yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari, third place Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 6 / 6 Fotoğraf: Sutton Images

2019

Formula 1 tarihinin 1000. yarışı olan Çin GP sıralama turlarında Valtteri Bottas 0.023 saniye farkla pole pozisyonunu alırken, Lewis Hamilton ikinci sırada yer aldı.

Hamilton startla birlikte liderliği aldı ve yarışı baştan sonra lider götürerek zafere ulaşan isim oldu.

Bottas 6.5 saniye geride Mercedes'e dubleyi getirirken, Sebastian Vettel 13.7 saniye geride podyumu tamamlayan isim oldu.