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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 14 Mayıs

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F1 tarihinde bugün: 14 Mayıs
Ekleyen:
, Editör
14 May 2020 14:42

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 14 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1961

1961 Monako GP sıralama turlarında Lotus sürücüsü Stirling Moss 1:391 yaparak pole pozisyonunu kazandı.

Lotus, Monako'ya daha iyi uyum sağlayan bir araca sahipti ve Jim Clark da o gün üçüncü oldu.

Moss ertesi gün, üç Ferrari pilotunun önünde zafere ulaştı. Richie Ginther ikinci ve Phill Hill üçüncü oldu.

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Stirling Moss, Cooper-Climax

Stirling Moss, Cooper-Climax
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Stirling Moss, Lotus 18

Stirling Moss, Lotus 18
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

1972

1972 Monako GP, Emerson Fittipaldi'nin pole pozisyonu aldığı ilk yarıştı.

Fittipaldi, iki Ferrari'nin önünde pole pozisyonunu kazanırken, takım arkadaşı Dave Walker'dan tam 2.6 saniye daha iyi bir tur atmıştı.

Ancak yarışa Jean-pierre Beltoise damga vurdu ve 2 saat 27 dakika süren yarışın tamamını lider geçerek zafere ulaştı.

Jacky Ickx ikinci ve Fittipaldi üçüncü oldu.

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Jean-Pierre Beltoise, BRM P160B takes the chequered flag for victory

Jean-Pierre Beltoise, BRM P160B takes the chequered flag for victory
1/10

Fotoğraf: LAT Images

Andrea de Adamich, Surtees TS9B Ford

Andrea de Adamich, Surtees TS9B Ford
2/10

Fotoğraf: LAT Images

Howden Ganley, BRM P180

Howden Ganley, BRM P180
3/10

Fotoğraf: LAT Images

Howden Ganley, BRM P180

Howden Ganley, BRM P180
4/10

Fotoğraf: LAT Images

Howden Ganley, BRM P180

Howden Ganley, BRM P180
5/10

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Helmut Marko, BRM P153B

Helmut Marko, BRM P153B
6/10

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Helmut Marko, BRM P153B

Helmut Marko, BRM P153B
7/10

Fotoğraf: LAT Images

Graham Hill

Graham Hill
8/10

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

François Cevert, Tyrrell 002 Ford

François Cevert, Tyrrell 002 Ford
9/10

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

François Cevert, Tyrrell 002 Ford

François Cevert, Tyrrell 002 Ford
10/10

Fotoğraf: LAT Images

 

1995

1995 İspanya GP sıralama turlarında Benetton pilotu Michael Schumacher, en yakın rakibinin 0.6 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Schumacher ile takım arkadaşı Johnny Herbert arasında tam 2 saniye vardı.

Schumacher yarışta yine üstün bir performansla 52 saniye farkla zafere ulaştı. Herbert ikinci olurken, Gerhard Berger üçüncü oldu.

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Michael Schumacher, Benetton B195

Michael Schumacher, Benetton B195
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Benetton, 2. Johnny Herbert, Benetton, 3. Gerhard Berger, Ferrari

Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Benetton, 2. Johnny Herbert, Benetton, 3. Gerhard Berger, Ferrari
2/2

Fotoğraf: Sutton Images

 

 

2006

2006 İspanya GP bir ilke ev sahipliği yaptı.

Fernando Alonso, sıralama turlarında takım arkadaşı Giancarlo Fisichella'nın 0.061 saniye önünde pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Alonso, yarışta 131 bin kişinin önünde kariyerinin ilk İspanya GP zaferini elde etti.

Michael Schumacher 18 saniye farkla ikinci ve Fisichella 23.9 saniye farka üçüncü oldu.

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Podyum: Fernando Alonso

Podyum: Fernando Alonso
1/11

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Fernando Alonso

Podyum: Fernando Alonso
2/11

Fotoğraf: XPB Images

basın toplantısı: Pole: Kazanan Fernando Alonso ve Giancarlo Fisichella ve Michael Schumacher

basın toplantısı: Pole: Kazanan Fernando Alonso ve Giancarlo Fisichella ve Michael Schumacher
3/11

Fotoğraf: LAT Images

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
4/11

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
5/11

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
6/11

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor ve Giancarlo Fisichella ve Renault F1 takım elemanları

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor ve Giancarlo Fisichella ve Renault F1 takım elemanları
7/11

Fotoğraf: LAT Images

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor ve Giancarlo Fisichella ve Renault F1 takım elemanları

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor ve Giancarlo Fisichella ve Renault F1 takım elemanları
8/11

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor

Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
9/11

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso ve Michael Schumacher ve Giancarlo Fisichella

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso ve Michael Schumacher ve Giancarlo Fisichella
10/11

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso receives his trophy from King, Spain Juan Carlos

Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso receives his trophy from King, Spain Juan Carlos
11/11

Fotoğraf: LAT Images

 

2017

2017 İspanya GP heyecanlı bir savaşa ev sahipliği yaptı. Lewis Hamilton, Sebastian Vettel'in 0.051 saniye önünde pole pozisyonunu kazansa da, startla birlikte liderliği Vettel aldı.

İkili arasındaki fark yarış boyunca çok azdı ve Hamilton 44. turda Vettel'i geçerek zafere ulaştı.

Vettel ikinci olurken, Daniel Ricciardo üçüncü oldu.

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Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
1/8

Fotoğraf: Sutton Images

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
2/8

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
3/8

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
4/8

Fotoğraf: Sutton Images

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes-Benz F1

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes-Benz F1
5/8

Fotoğraf: Sutton Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF70H, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W08

Sebastian Vettel, Ferrari SF70H, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W08
6/8

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF70H, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W08

Sebastian Vettel, Ferrari SF70H, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W08
7/8

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W08

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W08
8/8

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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