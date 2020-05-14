F1 tarihinde bugün: 14 Mayıs

1961

1961 Monako GP sıralama turlarında Lotus sürücüsü Stirling Moss 1:391 yaparak pole pozisyonunu kazandı.

Lotus, Monako'ya daha iyi uyum sağlayan bir araca sahipti ve Jim Clark da o gün üçüncü oldu.

Moss ertesi gün, üç Ferrari pilotunun önünde zafere ulaştı. Richie Ginther ikinci ve Phill Hill üçüncü oldu.

Slider Liste Stirling Moss, Cooper-Climax 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images Stirling Moss, Lotus 18 2 / 2 Fotoğraf: LAT Images

1972

1972 Monako GP, Emerson Fittipaldi'nin pole pozisyonu aldığı ilk yarıştı.

Fittipaldi, iki Ferrari'nin önünde pole pozisyonunu kazanırken, takım arkadaşı Dave Walker'dan tam 2.6 saniye daha iyi bir tur atmıştı.

Ancak yarışa Jean-pierre Beltoise damga vurdu ve 2 saat 27 dakika süren yarışın tamamını lider geçerek zafere ulaştı.

Jacky Ickx ikinci ve Fittipaldi üçüncü oldu.

Slider Liste Jean-Pierre Beltoise, BRM P160B takes the chequered flag for victory 1 / 10 Fotoğraf: LAT Images Andrea de Adamich, Surtees TS9B Ford 2 / 10 Fotoğraf: LAT Images Howden Ganley, BRM P180 3 / 10 Fotoğraf: LAT Images Howden Ganley, BRM P180 4 / 10 Fotoğraf: LAT Images Howden Ganley, BRM P180 5 / 10 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Helmut Marko, BRM P153B 6 / 10 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Helmut Marko, BRM P153B 7 / 10 Fotoğraf: LAT Images Graham Hill 8 / 10 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch François Cevert, Tyrrell 002 Ford 9 / 10 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch François Cevert, Tyrrell 002 Ford 10 / 10 Fotoğraf: LAT Images

1995

1995 İspanya GP sıralama turlarında Benetton pilotu Michael Schumacher, en yakın rakibinin 0.6 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Schumacher ile takım arkadaşı Johnny Herbert arasında tam 2 saniye vardı.

Schumacher yarışta yine üstün bir performansla 52 saniye farkla zafere ulaştı. Herbert ikinci olurken, Gerhard Berger üçüncü oldu.

Slider Liste Michael Schumacher, Benetton B195 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Benetton, 2. Johnny Herbert, Benetton, 3. Gerhard Berger, Ferrari 2 / 2 Fotoğraf: Sutton Images

2006

2006 İspanya GP bir ilke ev sahipliği yaptı.

Fernando Alonso, sıralama turlarında takım arkadaşı Giancarlo Fisichella'nın 0.061 saniye önünde pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Alonso, yarışta 131 bin kişinin önünde kariyerinin ilk İspanya GP zaferini elde etti.

Michael Schumacher 18 saniye farkla ikinci ve Fisichella 23.9 saniye farka üçüncü oldu.

Slider Liste Podyum: Fernando Alonso 1 / 11 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Fernando Alonso 2 / 11 Fotoğraf: XPB Images basın toplantısı: Pole: Kazanan Fernando Alonso ve Giancarlo Fisichella ve Michael Schumacher 3 / 11 Fotoğraf: LAT Images Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor 4 / 11 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor 5 / 11 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor 6 / 11 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor ve Giancarlo Fisichella ve Renault F1 takım elemanları 7 / 11 Fotoğraf: LAT Images Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor ve Giancarlo Fisichella ve Renault F1 takım elemanları 8 / 11 Fotoğraf: XPB Images Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor 9 / 11 Fotoğraf: XPB Images Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso ve Michael Schumacher ve Giancarlo Fisichella 10 / 11 Fotoğraf: Ferrari Media Center Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso receives his trophy from King, Spain Juan Carlos 11 / 11 Fotoğraf: LAT Images

2017

2017 İspanya GP heyecanlı bir savaşa ev sahipliği yaptı. Lewis Hamilton, Sebastian Vettel'in 0.051 saniye önünde pole pozisyonunu kazansa da, startla birlikte liderliği Vettel aldı.

İkili arasındaki fark yarış boyunca çok azdı ve Hamilton 44. turda Vettel'i geçerek zafere ulaştı.

Vettel ikinci olurken, Daniel Ricciardo üçüncü oldu.