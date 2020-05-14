F1 tarihinde bugün: 14 Mayıs

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 14 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1961
1961 Monako GP sıralama turlarında Lotus sürücüsü Stirling Moss 1:391 yaparak pole pozisyonunu kazandı.
Lotus, Monako'ya daha iyi uyum sağlayan bir araca sahipti ve Jim Clark da o gün üçüncü oldu.
Moss ertesi gün, üç Ferrari pilotunun önünde zafere ulaştı. Richie Ginther ikinci ve Phill Hill üçüncü oldu.
Stirling Moss, Cooper-Climax
Fotoğraf: LAT Images
Stirling Moss, Lotus 18
Fotoğraf: LAT Images
1972
1972 Monako GP, Emerson Fittipaldi'nin pole pozisyonu aldığı ilk yarıştı.
Fittipaldi, iki Ferrari'nin önünde pole pozisyonunu kazanırken, takım arkadaşı Dave Walker'dan tam 2.6 saniye daha iyi bir tur atmıştı.
Ancak yarışa Jean-pierre Beltoise damga vurdu ve 2 saat 27 dakika süren yarışın tamamını lider geçerek zafere ulaştı.
Jacky Ickx ikinci ve Fittipaldi üçüncü oldu.
Jean-Pierre Beltoise, BRM P160B takes the chequered flag for victory
Fotoğraf: LAT Images
Andrea de Adamich, Surtees TS9B Ford
Fotoğraf: LAT Images
Howden Ganley, BRM P180
Fotoğraf: LAT Images
Howden Ganley, BRM P180
Fotoğraf: LAT Images
Howden Ganley, BRM P180
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Helmut Marko, BRM P153B
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Helmut Marko, BRM P153B
Fotoğraf: LAT Images
Graham Hill
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
François Cevert, Tyrrell 002 Ford
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
François Cevert, Tyrrell 002 Ford
Fotoğraf: LAT Images
1995
1995 İspanya GP sıralama turlarında Benetton pilotu Michael Schumacher, en yakın rakibinin 0.6 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.
Schumacher ile takım arkadaşı Johnny Herbert arasında tam 2 saniye vardı.
Schumacher yarışta yine üstün bir performansla 52 saniye farkla zafere ulaştı. Herbert ikinci olurken, Gerhard Berger üçüncü oldu.
Michael Schumacher, Benetton B195
Fotoğraf: LAT Images
Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Benetton, 2. Johnny Herbert, Benetton, 3. Gerhard Berger, Ferrari
Fotoğraf: Sutton Images
2006
2006 İspanya GP bir ilke ev sahipliği yaptı.
Fernando Alonso, sıralama turlarında takım arkadaşı Giancarlo Fisichella'nın 0.061 saniye önünde pole pozisyonunu kazanmayı başardı.
Alonso, yarışta 131 bin kişinin önünde kariyerinin ilk İspanya GP zaferini elde etti.
Michael Schumacher 18 saniye farkla ikinci ve Fisichella 23.9 saniye farka üçüncü oldu.
Podyum: Fernando Alonso
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Fernando Alonso
Fotoğraf: XPB Images
basın toplantısı: Pole: Kazanan Fernando Alonso ve Giancarlo Fisichella ve Michael Schumacher
Fotoğraf: LAT Images
Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor ve Giancarlo Fisichella ve Renault F1 takım elemanları
Fotoğraf: LAT Images
Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor ve Giancarlo Fisichella ve Renault F1 takım elemanları
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Fernando Alonso kutlama yapıyor
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso ve Michael Schumacher ve Giancarlo Fisichella
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Podyum: Yarış galibi Fernando Alonso receives his trophy from King, Spain Juan Carlos
Fotoğraf: LAT Images
2017
2017 İspanya GP heyecanlı bir savaşa ev sahipliği yaptı. Lewis Hamilton, Sebastian Vettel'in 0.051 saniye önünde pole pozisyonunu kazansa da, startla birlikte liderliği Vettel aldı.
İkili arasındaki fark yarış boyunca çok azdı ve Hamilton 44. turda Vettel'i geçerek zafere ulaştı.
Vettel ikinci olurken, Daniel Ricciardo üçüncü oldu.
Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Sutton Images
Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Sutton Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Sutton Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Sutton Images
Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes-Benz F1
Fotoğraf: Sutton Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF70H, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W08
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF70H, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W08
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W08
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
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