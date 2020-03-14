F1 tarihinde bugün: 14 Mart

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14 Mart 1957: Eugenio Castellotti hayatını kaybediyor

14 Mart 1957: Eugenio Castellotti hayatını kaybediyor
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Fotoğraf: LAT Images

İtalyan yarışçı Eugenio Castellotti Modena'da hayatını kaybetti. Her ölüm trajiktir ancak, Castellotti'ninki önlenebilirdi ve tamamen anlamsızdı. Castellotti tatildeyken, Enzo Ferrari onu aradı, Maserati'nin pistte kendisinin tur rekorunu kırdığını söyledi ve Modena'da özel bir sürüş gerçekleştirmek için gelmesini istedi. Castellotti'nin pek fazla seçeneği yoktu ve pistte bir kez ısınma turu attıktan sonra pit çağrısı geldi. Ciddi bir çalışmaya başlamaya hazırdı. Bu çağrıdan kısa bir süre sonra kontrolünü kaybetti, aracı beton duvarı boylu boyunca yaladı ve küçük bir tribüne çarptı. Anında öldü. 26 yaşındaydı. Ferrari için 14 grand prix'de yarışmış ve 19.5 puan almıştı.

14 Mart 1993: Kyalama'daki son yarış

14 Mart 1993: Kyalama'daki son yarış
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Fotoğraf: Sutton Images

Son Güney Afrika Grand Prix'si Kyalami'de yapılmıştı. Alain Prost sıralama turlarında en hızlı türü kaydetmişti ve pole pozisyon almıştı. Yarışta ise, Williams Renault aracıyla, ilk virajda sırasıyla Ayrton Senna, Damon Hill ve Michael Schumacher'e geçilmesine rağmen pes etmedi ve galibiyeti evine götürdü. Yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Aracın kavrama noktasını bulmak çok zordu. Çok emin değildim ve neredeyse motoru durduracaktım." dedi. Bu yarış aynı zamanda Mark Blundell'in 100. grand prixsiydi ve ilk podyum gördüğü yarıştı. Ve yine bu yarışta yarışan sadece 5 araç vardı. Sürücülerin çoğu, sağanak yağmurun neden olduğu kazalar nedeniyle yarış dışı kalmıştı. Bahtsız Derek Warwick, tek yapması gereken bitiş çizgisini geçmek olmasına rağmen son dakika spin attı.

14 Mart 2001: Stewart'tan çağrı

14 Mart 2001: Stewart'tan çağrı
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Fotoğraf: Brousseau Photo

Uzun zamandır daha güvenli bir spor için kampanya yürüten Jackie Stewart, FIA'yı hakemleri uygun şekilde korumaya çağırdı. Bu yorumları, son beş yarışta hayatını kaybeden ikinci hakemden sonra yaparken, hakemleri korumak için çeşitli ekipmanlar kullanılabileceğini söyledi.

Ekleyen:
, Editör
14 Mar 2020 17:21

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 14 Mart tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

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