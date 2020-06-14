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Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 14 Haziran

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F1 tarihinde bugün: 14 Haziran
Ekleyen:
, Editör
14 Haz 2020 14:24

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 14 Haziran tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1943

Londra'da doğan John Miles, 1969 ve 1970'de Lotus'la Formula 1'de mücadele etti. Genel olarak ikinci pilot olarak görülüyordu ve Rindt'in Monza'daki ölümünden sonra takımdan gönderildi.

1971'de BRM ile birkaç şampiyona dışı etkinliğe de katıldı. Ancak motor sporları kariyeri pek uzun sürmedi.

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John Miles, Lotus 72B Ford

John Miles, Lotus 72B Ford
1/9

Fotoğraf: LAT Images

John Miles, Lotus 72B Ford

John Miles, Lotus 72B Ford
2/9

Fotoğraf: LAT Images

John Miles, Lotus 72B Ford, speaks to a mechanic

John Miles, Lotus 72B Ford, speaks to a mechanic
3/9

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

John Miles, Lotus 72B Ford, in the pits while a mechanic works on adjusting the car

John Miles, Lotus 72B Ford, in the pits while a mechanic works on adjusting the car
4/9

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

John Miles, Lotus 72

John Miles, Lotus 72
5/9

Fotoğraf: LAT Images

John Miles, Lotus 72

John Miles, Lotus 72
6/9

Fotoğraf: LAT Images

John Miles, Lotus 72 Ford

John Miles, Lotus 72 Ford
7/9

Fotoğraf: LAT Images

John Miles, Lotus 49C Ford

John Miles, Lotus 49C Ford
8/9

Fotoğraf: LAT Images

John Miles stands beside his Lotus 72 Ford in the pit lane

John Miles stands beside his Lotus 72 Ford in the pit lane
9/9

Fotoğraf: LAT Images

 

1964

1964 Belçika GP'ye pole pozisyonundan başlayan isim Dan Gurney'di ve sıralama turlarında en yakın rakibinden 1.8 saniye daha iyi bir tur atmıştı. Ancak bitime üç tur kala benzini bitti.

Sonrasında liderlik Graham Hill'e geçti ama onun da benzini bitti.

Clark bir anda kendini ilk sırada buldu ve 3.4 saniye farkla zafere ulaştı.

Bruce McLaren ikinci ve Jack Brabham üçüncü oldu. Hill yine de o yarıştan iki puanla ayrılırken, Gurney bir puan aldı.

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Jim Clark, Lotus 25-Climax ve Dan Gurney, Brabham BT7-Climax

Jim Clark, Lotus 25-Climax ve Dan Gurney, Brabham BT7-Climax
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Fotoğraf: LAT Images

 

1992

Kanada'daki yarışta Ayrton Senna, cumartesi günü iki Williams'ı geçerek sürpriz bir pole pozisyonu kazandı. Ancak ertesi gün elektronik arızası ile yolda kaldı.

İki Williams pilot uda çeşitli sorunlar yüzünden finiş göremedi.

McLaren pilotu Gerhard Berger, bu olayların ardından damalı bayrağı 12.4 saniye farkla ilk sırada gördü ve zafere ulaştı.

Michael Schumacher ve Jean Alesi, podyumu tamamlayan sürücüler oldular.

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Ayrton Senna, McLaren MP4/7A

Ayrton Senna, McLaren MP4/7A
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Fotoğraf: Sutton Images

Ayrton Senna, McLaren MP4/7A

Ayrton Senna, McLaren MP4/7A
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Fotoğraf: Sutton Images

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