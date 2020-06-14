F1 tarihinde bugün: 14 Haziran

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 14 Haziran tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1943
Londra'da doğan John Miles, 1969 ve 1970'de Lotus'la Formula 1'de mücadele etti. Genel olarak ikinci pilot olarak görülüyordu ve Rindt'in Monza'daki ölümünden sonra takımdan gönderildi.
1971'de BRM ile birkaç şampiyona dışı etkinliğe de katıldı. Ancak motor sporları kariyeri pek uzun sürmedi.
John Miles, Lotus 72B Ford
Fotoğraf: LAT Images
John Miles, Lotus 72B Ford
Fotoğraf: LAT Images
John Miles, Lotus 72B Ford, speaks to a mechanic
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
John Miles, Lotus 72B Ford, in the pits while a mechanic works on adjusting the car
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
John Miles, Lotus 72
Fotoğraf: LAT Images
John Miles, Lotus 72
Fotoğraf: LAT Images
John Miles, Lotus 72 Ford
Fotoğraf: LAT Images
John Miles, Lotus 49C Ford
Fotoğraf: LAT Images
John Miles stands beside his Lotus 72 Ford in the pit lane
Fotoğraf: LAT Images
1964
1964 Belçika GP'ye pole pozisyonundan başlayan isim Dan Gurney'di ve sıralama turlarında en yakın rakibinden 1.8 saniye daha iyi bir tur atmıştı. Ancak bitime üç tur kala benzini bitti.
Sonrasında liderlik Graham Hill'e geçti ama onun da benzini bitti.
Clark bir anda kendini ilk sırada buldu ve 3.4 saniye farkla zafere ulaştı.
Bruce McLaren ikinci ve Jack Brabham üçüncü oldu. Hill yine de o yarıştan iki puanla ayrılırken, Gurney bir puan aldı.
Jim Clark, Lotus 25-Climax ve Dan Gurney, Brabham BT7-Climax
Fotoğraf: LAT Images
1992
Kanada'daki yarışta Ayrton Senna, cumartesi günü iki Williams'ı geçerek sürpriz bir pole pozisyonu kazandı. Ancak ertesi gün elektronik arızası ile yolda kaldı.
İki Williams pilot uda çeşitli sorunlar yüzünden finiş göremedi.
McLaren pilotu Gerhard Berger, bu olayların ardından damalı bayrağı 12.4 saniye farkla ilk sırada gördü ve zafere ulaştı.
Michael Schumacher ve Jean Alesi, podyumu tamamlayan sürücüler oldular.
Ayrton Senna, McLaren MP4/7A
Fotoğraf: Sutton Images
Ayrton Senna, McLaren MP4/7A
Fotoğraf: Sutton Images
Önceki haber
Her hafta karting veya ralli yapan Bottas, 2020'de şampiyon olmayı hedefliyor
Sonraki haber
İzle: Charles Leclerc'in oynadığı Le Grand Rendez-Vous adlı film
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|İnci Beğen