F1 tarihinde bugün: 13 Temmuz

1980

Britanya Grand Prix'si gerçekleşti ve Didier Pironi'nin pole pozisyonundan başladığı yarışı Williams'tan Alan Jones kazandı.

Yarışa ilk iki sıradan başlayan Ligier sürücüleri şanssızlıklarla boğuştular ve finiş göremediler.

Nelson Piquet ikinci ve Carlos Reutemann üçüncü oldu.

Slider Liste Yarış galibi Alan Jones, Williams 1 / 6 Fotoğraf: Williams F1 ATS pit area 2 / 6 Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand Alan Jones ve Nelson Piquet 3 / 6 Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand Carlos Reutemann, Williams FW07B 4 / 6 Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand Didier Pironi, Ligier JS11 Ford 5 / 6 Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand Nelson Piquet 6 / 6 Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand

1986

Nelson Piquet, 1986 Britanya'da Williams'tan takım arkadaşı Nigel Mansell'ın önünde pole pozisyonunu kazandı. Ancak ertesi gün 5.6 saniye farkla zafer Mansell'ın oldu.

Piquet ikinci olurken, Alain Prost podyumu tamamladı.

Slider Liste Nelson Piquet, Williams FW11, Nigel Mansell, Williams FW11 1 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Giacomo Agostini ve Eddie Lawson, Yamaha 2 / 5 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Nelson Piquet, Williams ve Peter Windsor, Williams 3 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Yarış galibi Nigel Mansell, takım patronu Frank Williams ve takım arkadaşı Nelson Piquet 4 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Allen Berg, Osella FA1H 5 / 5 Fotoğraf: LAT Images

1997

Jacques Villeneuve, 1997 Britanya'da Williams ile pole pozisyonunu kazandı.

Ertesi gün de Jean Alesi'nin önünde rahat bir zafer aldı. Alex Wurz, üçüncü olarak Benetton'la ilk podyumunu elde etti.

Slider Liste Jacques Villeneuve, Williams 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

Bugün doğanlar:

Jarno Trulli 1974 yılında dünyaya geldi.

Thierry Boutsen 1957 yılında dünyaya geldi.

Alberto Ascari 1918 yılında dünyaya geldi.