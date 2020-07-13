Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
FP1:
3 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
17 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
24 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
45 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
52 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
59 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
73 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
FP1:
101 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
FP1:
108 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
FP1:
122 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
136 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: 13 Temmuz

paylaşım
yorumlar
F1 tarihinde bugün: 13 Temmuz
Ekleyen:
, Editör
13 Tem 2020 14:06

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 13 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1980

Britanya Grand Prix'si gerçekleşti ve Didier Pironi'nin pole pozisyonundan başladığı yarışı Williams'tan Alan Jones kazandı.

Yarışa ilk iki sıradan başlayan Ligier sürücüleri şanssızlıklarla boğuştular ve finiş göremediler.

Nelson Piquet ikinci ve Carlos Reutemann üçüncü oldu.

Slider
Liste

Yarış galibi Alan Jones, Williams

Yarış galibi Alan Jones, Williams
1/6

Fotoğraf: Williams F1

ATS pit area

ATS pit area
2/6

Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand

Alan Jones ve Nelson Piquet

Alan Jones ve Nelson Piquet
3/6

Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand

Carlos Reutemann, Williams FW07B

Carlos Reutemann, Williams FW07B
4/6

Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand

Didier Pironi, Ligier JS11 Ford

Didier Pironi, Ligier JS11 Ford
5/6

Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand

Nelson Piquet

Nelson Piquet
6/6

Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand

 

1986

Nelson Piquet, 1986 Britanya'da Williams'tan takım arkadaşı Nigel Mansell'ın önünde pole pozisyonunu kazandı. Ancak ertesi gün 5.6 saniye farkla zafer Mansell'ın oldu.

Piquet ikinci olurken, Alain Prost podyumu tamamladı.

Slider
Liste

Nelson Piquet, Williams FW11, Nigel Mansell, Williams FW11

Nelson Piquet, Williams FW11, Nigel Mansell, Williams FW11
1/5

Fotoğraf: Sutton Images

Giacomo Agostini ve Eddie Lawson, Yamaha

Giacomo Agostini ve Eddie Lawson, Yamaha
2/5

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Nelson Piquet, Williams ve Peter Windsor, Williams

Nelson Piquet, Williams ve Peter Windsor, Williams
3/5

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış galibi Nigel Mansell, takım patronu Frank Williams ve takım arkadaşı Nelson Piquet

Yarış galibi Nigel Mansell, takım patronu Frank Williams ve takım arkadaşı Nelson Piquet
4/5

Fotoğraf: Sutton Images

Allen Berg, Osella FA1H

Allen Berg, Osella FA1H
5/5

Fotoğraf: LAT Images

 

1997

Jacques Villeneuve, 1997 Britanya'da Williams ile pole pozisyonunu kazandı.

Ertesi gün de Jean Alesi'nin önünde rahat bir zafer aldı. Alex Wurz, üçüncü olarak Benetton'la ilk podyumunu elde etti.

Slider
Liste

Jacques Villeneuve, Williams

Jacques Villeneuve, Williams
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

Bugün doğanlar:

Jarno Trulli 1974 yılında dünyaya geldi.

Thierry Boutsen 1957 yılında dünyaya geldi.

Alberto Ascari 1918 yılında dünyaya geldi.

Slider
Liste

Jarno Trulli

Jarno Trulli
1/3

Fotoğraf: Renault F1

Thierry Boutsen

Thierry Boutsen
2/3

Podium : le second Piero Taruffi, et le vainqueur Alberto Ascari

Podium : le second Piero Taruffi, et le vainqueur Alberto Ascari
3/3
Sonraki haber
Steiermark GP: Pilot performans puanları

Önceki haber

Steiermark GP: Pilot performans puanları

Sonraki haber

Mercedes, 2021 için Bottas'la devam etme kararı aldı!

Mercedes, 2021 için Bottas'la devam etme kararı aldı!

Çok Okunanlar Bugün

Vettel: "Makul bir seçenek varsa devam edeceğim"
Formula 1 / Formula 1
1s

Vettel: "Makul bir seçenek varsa devam edeceğim"

Alonso: “Mercedes’ten teklif almadım”
Formula 1 / Formula 1
1s

Alonso: “Mercedes’ten teklif almadım”

Mercedes, 2021 için Bottas'la devam etme kararı aldı!
Formula 1 / Formula 1

Mercedes, 2021 için Bottas'la devam etme kararı aldı!

Ralf Schumacher: "Red Bull'un hızlı bir ikinci pilota ihtiyacı var"
Formula 1 / Formula 1
3s

Ralf Schumacher: "Red Bull'un hızlı bir ikinci pilota ihtiyacı var"

Teknik analiz: Racing Point ve Mercedes'in fren kanalları ne kadar benzer?
Formula 1 / Formula 1

Teknik analiz: Racing Point ve Mercedes'in fren kanalları ne kadar benzer?

Horner: "Racing Point'in hızı herkes için endişe verici"
Formula 1 / Formula 1

Horner: "Racing Point'in hızı herkes için endişe verici"

Vettel: "Bu olayı arkamızda bırakabilecek kadar olgunuz"
Formula 1 / Formula 1

Vettel: "Bu olayı arkamızda bırakabilecek kadar olgunuz"

Steiner: "Elbette Vettel'i Haas'ta isteriz ama geleceğini sanmıyorum"
Formula 1 / Formula 1
2s

Steiner: "Elbette Vettel'i Haas'ta isteriz ama geleceğini sanmıyorum"

Son Haberler

Alonso: “Mercedes’ten teklif almadım”
Formula 1 / Formula 1
1s

Alonso: “Mercedes’ten teklif almadım”

Vettel: "Makul bir seçenek varsa devam edeceğim"
Formula 1 / Formula 1
1s

Vettel: "Makul bir seçenek varsa devam edeceğim"

Steiner: "Elbette Vettel'i Haas'ta isteriz ama geleceğini sanmıyorum"
Formula 1 / Formula 1
2s

Steiner: "Elbette Vettel'i Haas'ta isteriz ama geleceğini sanmıyorum"

Ralf Schumacher: "Red Bull'un hızlı bir ikinci pilota ihtiyacı var"
Formula 1 / Formula 1
3s

Ralf Schumacher: "Red Bull'un hızlı bir ikinci pilota ihtiyacı var"

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör İnci Beğen

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel: "Makul bir seçenek varsa devam edeceğim"

1s
2
Formula 1

Ralf Schumacher: "Red Bull'un hızlı bir ikinci pilota ihtiyacı var"

3s
3
Formula 1

Alonso: “Mercedes’ten teklif almadım”

1s
4
Formula 1

Mercedes, 2021 için Bottas'la devam etme kararı aldı!

5
Formula 1

Teknik analiz: Racing Point ve Mercedes'in fren kanalları ne kadar benzer?

Son Videolar

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast 42:43
Formula 1

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler 06:18
Formula 1

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar 03:12
Formula 1

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640 02:36
Formula 1

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640

Son Haberler

Alonso: “Mercedes’ten teklif almadım”
F1

Alonso: “Mercedes’ten teklif almadım”

Vettel: "Makul bir seçenek varsa devam edeceğim"
F1

Vettel: "Makul bir seçenek varsa devam edeceğim"

Steiner: "Elbette Vettel'i Haas'ta isteriz ama geleceğini sanmıyorum"
F1

Steiner: "Elbette Vettel'i Haas'ta isteriz ama geleceğini sanmıyorum"

Ralf Schumacher: "Red Bull'un hızlı bir ikinci pilota ihtiyacı var"
F1

Ralf Schumacher: "Red Bull'un hızlı bir ikinci pilota ihtiyacı var"

Steiermark'ta en hızlı pit stopu Red Bull yaptı
F1

Steiermark'ta en hızlı pit stopu Red Bull yaptı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.