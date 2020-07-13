F1 tarihinde bugün: 13 Temmuz

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 13 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1980
Britanya Grand Prix'si gerçekleşti ve Didier Pironi'nin pole pozisyonundan başladığı yarışı Williams'tan Alan Jones kazandı.
Yarışa ilk iki sıradan başlayan Ligier sürücüleri şanssızlıklarla boğuştular ve finiş göremediler.
Nelson Piquet ikinci ve Carlos Reutemann üçüncü oldu.
Yarış galibi Alan Jones, Williams
Fotoğraf: Williams F1
ATS pit area
Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand
Alan Jones ve Nelson Piquet
Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand
Carlos Reutemann, Williams FW07B
Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand
Didier Pironi, Ligier JS11 Ford
Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand
Nelson Piquet
Fotoğraf: Jean-Philippe Legrand
1986
Nelson Piquet, 1986 Britanya'da Williams'tan takım arkadaşı Nigel Mansell'ın önünde pole pozisyonunu kazandı. Ancak ertesi gün 5.6 saniye farkla zafer Mansell'ın oldu.
Piquet ikinci olurken, Alain Prost podyumu tamamladı.
Nelson Piquet, Williams FW11, Nigel Mansell, Williams FW11
Fotoğraf: Sutton Images
Giacomo Agostini ve Eddie Lawson, Yamaha
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Nelson Piquet, Williams ve Peter Windsor, Williams
Fotoğraf: Sutton Images
Yarış galibi Nigel Mansell, takım patronu Frank Williams ve takım arkadaşı Nelson Piquet
Fotoğraf: Sutton Images
Allen Berg, Osella FA1H
Fotoğraf: LAT Images
1997
Jacques Villeneuve, 1997 Britanya'da Williams ile pole pozisyonunu kazandı.
Ertesi gün de Jean Alesi'nin önünde rahat bir zafer aldı. Alex Wurz, üçüncü olarak Benetton'la ilk podyumunu elde etti.
Jacques Villeneuve, Williams
Fotoğraf: LAT Images
Bugün doğanlar:
Jarno Trulli 1974 yılında dünyaya geldi.
Thierry Boutsen 1957 yılında dünyaya geldi.
Alberto Ascari 1918 yılında dünyaya geldi.
Jarno Trulli
Fotoğraf: Renault F1
Thierry Boutsen
Podium : le second Piero Taruffi, et le vainqueur Alberto Ascari
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