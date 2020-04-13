F1 tarihinde bugün: 13 Nisan

1902

Paris'te dünyaya gelen Philippe de Rothschild, motor sporlarının en renkli ve en farklı karakterlerinden biriydi. Bir yarış pilotu, senarist ve oyun yazarı, tiyatro yapımcısı, film yapımcısı, şair ve dünyanın en başarılı şarap üreticilerinden biri olan Rothschild, 1928'de bir Bugatti satın aldı. 1929'da ilk yarışı olan Monako GP'ye katıldı ve üç hafta sonra Grand Prix de Bourgogne'u kazandı. Le Mans 24 Saat'ta son yarışına çıkan Rotschild, daha sonrasında emekliliğini açıkladı.

Slider Liste Guy Bouriat, "Georges Philippe" (real name Count de Rothschild) Stutz DV 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

1931

Kariyerine Ferrari'de başlayan ve 1959'da çıktığu ikinci yarışında podyuma çıkan Gurney, daha sonra BRM, Porsche, Lotus, Brabham, Eagle ve McLaren gibi takımlar adına 86 Grand Prix'ye katıldı. Hiç şampiyonluk yaşayamadı ancak 4 galibiyet, 3 pole pozisyonu, 6 en hızlı tur ve 19 podyum elde etti.

Slider Liste Dan Gurney, Eagle Weslake 1 / 11 Fotoğraf: LAT Images Dan Gurney, Eagle AAR104-Weslake 2 / 11 Fotoğraf: LAT Images Dan Gurney, Eagle AAR104-Weslake 3 / 11 Fotoğraf: LAT Images Eagle Weslake T1G: Dan Gurney 4 / 11 Fotoğraf: Dave Dyer Dan Gurney, Porsche 804 5 / 11 Fotoğraf: LAT Images Dan Gurney, McLaren M14A Ford 6 / 11 Dan Gurney, McLaren M14A 7 / 11 Fotoğraf: David Phipps Dan Gurney, McLaren Cosworth M7A 8 / 11 Fotoğraf: Sutton Images Maurice Trintignant, Cooper-Climax; Dan Gurney, BRM P25; Carlos Menditeguy, Cooper-Maserati 9 / 11 Fotoğraf: LAT Images Dan Gurney, AAR/Eagle T1G Weslake 10 / 11 Fotoğraf: LAT Images Dan Gurney, McLaren M14A Ford 11 / 11 Fotoğraf: LAT Images

1939

Max Mosley, Londra'da dünyaya geldi. 1970'lerde March F1 takımının kurucusu ve eş ortağı oldu. 1991'de FIA başkanlık görevine geldi. Özellikle sporun güvenlik alanında kapsamlı değişiklikler yapan Mosley'in, 2008'de özel hayatıyla ilgili ortaya çıkan haberlerle birlikte koltuğu sallanmaya başladı ve 2009'da takımlarla yaşadığı anlaşmazlıkların ardından görevini bırakmak zorunda kaldı.

Slider Liste Nick Wirth, Simtek Takım Patronu ve Max Mosley, FIA Başkanı, Roland Ratzenberger'in kazası hakkında konuşuyor 1 / 6 Fotoğraf: Sutton Images Max Mosley, FIA başkanı 2 / 6 Fotoğraf: XPB Images Max Mosley, FIA başkanı, Pasquale Lattuneddu, FOM, Formula 1 Management 3 / 6 Fotoğraf: XPB Images Max Mosley, FIA başkanı ve Richard Woods, FIA 4 / 6 Fotoğraf: XPB Images Max Mosley, FIA başkanı 5 / 6 Fotoğraf: XPB Images Max Mosley, FIA başkanı 6 / 6 Fotoğraf: XPB Images

1940

1940 yılında dünyaya gelen Britanyalı Mike Beuttler, kariyeri boyunca March takımı adına 29 Grand Prix'ye katılsa da, hiç ilk altıya giremedi ve tüm yarışlardan eli boş döndü. En iyi sonucu yedincilikti. 1973 yılının ardından F1'den ayrıldı. 1988'de AIDS kaynaklı komplikasyonların ardından hayatını kaybetti.

Slider Liste Mike Beuttler, March 721G Ford leads Graham Hill, Brabham BT37 Ford 1 / 8 Fotoğraf: LAT Images Mike Beuttler, March 721G Ford 2 / 8 Fotoğraf: LAT Images Mike Beuttler, March 721G Ford 3 / 8 Fotoğraf: LAT Images Mike Beuttler, March 731 Ford 4 / 8 Fotoğraf: LAT Images Jacky Ickx, Ferrari 312B2 leads Mike Beuttler, March 721G Ford 5 / 8 Fotoğraf: LAT Images Wilson Fittipaldi, Brabham BT34 Ford leads Mike Beuttler, March 721G Ford and Chris Amon, Matra MS120C 6 / 8 Fotoğraf: LAT Images Mike Beuttler, March 721G Ford leads Denny Hulme, McLaren M19C Ford 7 / 8 Fotoğraf: LAT Images Mike Beuttler, March 721G Ford leads Ronnie Peterson, March 721G Ford 8 / 8 Fotoğraf: LAT Images

1949

San Juan'da doğan Arjantinli Ricardo Zunino, Niki Lauda'nın Brabham'dan ayrılıp Formula 1'e veda ettiği 1979 Kanada Grand Prix'si ile beraber F1'e adım attı. Brabham ve daha sonrasında da Tyrrell adına yarışan Zunino, hiç puan almayı başaramadı ve aldığı en iyi sonucu yedincilik oldu.

Slider Liste Andrea de Cesaris, McLaren M29F-Ford Cosworth, Hector Rebaque, Brabham BT49C-Ford Cosworth, Mario Andretti, Alfa Romeo 179C, Rene Arnoux, Renault RE20, John Watson, McLaren M29F-Ford Cosworth, Chico Serra, Fittipaldi F8C-Ford Cosworth, Ricardo Zunino, Tyrrell 010-Ford Cosworth, Siegfried Stohr, Arrows A3-Ford Cosworth and Jean-Pierre Jarier, Ligier JS17-Matra 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

1986

Sezonun ikinci yarışı İspanya'da gerçekleşti ve Ayrton Senna, attığı 1:21.605'lik turuyla pole poziyonunun sahibi oldu. Lotus adına yarışan Senna, takım arkadaşı Johnny Dumfries'in turundan 3.5 saniye daha hızlı bir tur attı.. En yakın rakibinden ise 0.8 saniye daha iyiydi. Yarışta Senna, ilk 40 turu lider geçti ancak lastiğinin patlaması ile beraber pite girmek zorunda kaldı. Son bölümde pite giren Nigel Mansell, Senna'yı yakaladı ve ikili, bitiş çizgisini sadece 0.014 saniye içinde geçtiler. Çizgiyi ise Senna önde geçti ve yarışı kazandı. Mansell ikinci ve Alain Prost üçüncü oldu. Mansell yarışın son bölümlerinde, Senna'ya göre tur başına iki saniye daha iyiydi.

Slider Liste Ayrton Senna takes checkered flag 0.014 2.s ve Nigel Mansell 1 / 2 Fotoğraf: XPB Images Ayrton Senna, Lotus 98T 2 / 2 Fotoğraf: Sutton Images

1997

1997 Arjantin GP sıralama turlarında Williams baskın bir performans gösteriyordu ve Jacques Villeneuve, attığı 1:24.473'lük tur zamanı ile pole pozisyonunu kazandı. Villeneuve, pit stop yaptığı zamanlar hariç, tüm yarışı liderlikte götürdü ve Eddie Irvine'ın önünde zafere ulaştı. Ralf Schumacher de üçüncü olup podyumu tamamladı. Bu yarışta Williams, F1'deki 100. pole pozisyonunu ve 97. zaferini alırken, Jordan 100., Arrows 200. ve Tyrrell 400. yarışına çıktı.