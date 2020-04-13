F1 tarihinde bugün: 13 Nisan
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 13 Nisan tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1902
Paris'te dünyaya gelen Philippe de Rothschild, motor sporlarının en renkli ve en farklı karakterlerinden biriydi. Bir yarış pilotu, senarist ve oyun yazarı, tiyatro yapımcısı, film yapımcısı, şair ve dünyanın en başarılı şarap üreticilerinden biri olan Rothschild, 1928'de bir Bugatti satın aldı. 1929'da ilk yarışı olan Monako GP'ye katıldı ve üç hafta sonra Grand Prix de Bourgogne'u kazandı. Le Mans 24 Saat'ta son yarışına çıkan Rotschild, daha sonrasında emekliliğini açıkladı.
Guy Bouriat, "Georges Philippe" (real name Count de Rothschild) Stutz DV
Fotoğraf: LAT Images
1931
Kariyerine Ferrari'de başlayan ve 1959'da çıktığu ikinci yarışında podyuma çıkan Gurney, daha sonra BRM, Porsche, Lotus, Brabham, Eagle ve McLaren gibi takımlar adına 86 Grand Prix'ye katıldı. Hiç şampiyonluk yaşayamadı ancak 4 galibiyet, 3 pole pozisyonu, 6 en hızlı tur ve 19 podyum elde etti.
Dan Gurney, Eagle Weslake
Fotoğraf: LAT Images
Dan Gurney, Eagle AAR104-Weslake
Fotoğraf: LAT Images
Dan Gurney, Eagle AAR104-Weslake
Fotoğraf: LAT Images
Eagle Weslake T1G: Dan Gurney
Fotoğraf: Dave Dyer
Dan Gurney, Porsche 804
Fotoğraf: LAT Images
Dan Gurney, McLaren M14A Ford
Dan Gurney, McLaren M14A
Fotoğraf: David Phipps
Dan Gurney, McLaren Cosworth M7A
Fotoğraf: Sutton Images
Maurice Trintignant, Cooper-Climax; Dan Gurney, BRM P25; Carlos Menditeguy, Cooper-Maserati
Fotoğraf: LAT Images
Dan Gurney, AAR/Eagle T1G Weslake
Fotoğraf: LAT Images
Dan Gurney, McLaren M14A Ford
Fotoğraf: LAT Images
1939
Max Mosley, Londra'da dünyaya geldi. 1970'lerde March F1 takımının kurucusu ve eş ortağı oldu. 1991'de FIA başkanlık görevine geldi. Özellikle sporun güvenlik alanında kapsamlı değişiklikler yapan Mosley'in, 2008'de özel hayatıyla ilgili ortaya çıkan haberlerle birlikte koltuğu sallanmaya başladı ve 2009'da takımlarla yaşadığı anlaşmazlıkların ardından görevini bırakmak zorunda kaldı.
Nick Wirth, Simtek Takım Patronu ve Max Mosley, FIA Başkanı, Roland Ratzenberger'in kazası hakkında konuşuyor
Fotoğraf: Sutton Images
Max Mosley, FIA başkanı
Fotoğraf: XPB Images
Max Mosley, FIA başkanı, Pasquale Lattuneddu, FOM, Formula 1 Management
Fotoğraf: XPB Images
Max Mosley, FIA başkanı ve Richard Woods, FIA
Fotoğraf: XPB Images
Max Mosley, FIA başkanı
Fotoğraf: XPB Images
Max Mosley, FIA başkanı
Fotoğraf: XPB Images
1940
1940 yılında dünyaya gelen Britanyalı Mike Beuttler, kariyeri boyunca March takımı adına 29 Grand Prix'ye katılsa da, hiç ilk altıya giremedi ve tüm yarışlardan eli boş döndü. En iyi sonucu yedincilikti. 1973 yılının ardından F1'den ayrıldı. 1988'de AIDS kaynaklı komplikasyonların ardından hayatını kaybetti.
Mike Beuttler, March 721G Ford leads Graham Hill, Brabham BT37 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Mike Beuttler, March 721G Ford
Fotoğraf: LAT Images
Mike Beuttler, March 721G Ford
Fotoğraf: LAT Images
Mike Beuttler, March 731 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Jacky Ickx, Ferrari 312B2 leads Mike Beuttler, March 721G Ford
Fotoğraf: LAT Images
Wilson Fittipaldi, Brabham BT34 Ford leads Mike Beuttler, March 721G Ford and Chris Amon, Matra MS120C
Fotoğraf: LAT Images
Mike Beuttler, March 721G Ford leads Denny Hulme, McLaren M19C Ford
Fotoğraf: LAT Images
Mike Beuttler, March 721G Ford leads Ronnie Peterson, March 721G Ford
Fotoğraf: LAT Images
1949
San Juan'da doğan Arjantinli Ricardo Zunino, Niki Lauda'nın Brabham'dan ayrılıp Formula 1'e veda ettiği 1979 Kanada Grand Prix'si ile beraber F1'e adım attı. Brabham ve daha sonrasında da Tyrrell adına yarışan Zunino, hiç puan almayı başaramadı ve aldığı en iyi sonucu yedincilik oldu.
Andrea de Cesaris, McLaren M29F-Ford Cosworth, Hector Rebaque, Brabham BT49C-Ford Cosworth, Mario Andretti, Alfa Romeo 179C, Rene Arnoux, Renault RE20, John Watson, McLaren M29F-Ford Cosworth, Chico Serra, Fittipaldi F8C-Ford Cosworth, Ricardo Zunino, Tyrrell 010-Ford Cosworth, Siegfried Stohr, Arrows A3-Ford Cosworth and Jean-Pierre Jarier, Ligier JS17-Matra
Fotoğraf: LAT Images
1986
Sezonun ikinci yarışı İspanya'da gerçekleşti ve Ayrton Senna, attığı 1:21.605'lik turuyla pole poziyonunun sahibi oldu. Lotus adına yarışan Senna, takım arkadaşı Johnny Dumfries'in turundan 3.5 saniye daha hızlı bir tur attı.. En yakın rakibinden ise 0.8 saniye daha iyiydi. Yarışta Senna, ilk 40 turu lider geçti ancak lastiğinin patlaması ile beraber pite girmek zorunda kaldı. Son bölümde pite giren Nigel Mansell, Senna'yı yakaladı ve ikili, bitiş çizgisini sadece 0.014 saniye içinde geçtiler. Çizgiyi ise Senna önde geçti ve yarışı kazandı. Mansell ikinci ve Alain Prost üçüncü oldu. Mansell yarışın son bölümlerinde, Senna'ya göre tur başına iki saniye daha iyiydi.
Ayrton Senna takes checkered flag 0.014 2.s ve Nigel Mansell
Fotoğraf: XPB Images
Ayrton Senna, Lotus 98T
Fotoğraf: Sutton Images
1997
1997 Arjantin GP sıralama turlarında Williams baskın bir performans gösteriyordu ve Jacques Villeneuve, attığı 1:24.473'lük tur zamanı ile pole pozisyonunu kazandı. Villeneuve, pit stop yaptığı zamanlar hariç, tüm yarışı liderlikte götürdü ve Eddie Irvine'ın önünde zafere ulaştı. Ralf Schumacher de üçüncü olup podyumu tamamladı. Bu yarışta Williams, F1'deki 100. pole pozisyonunu ve 97. zaferini alırken, Jordan 100., Arrows 200. ve Tyrrell 400. yarışına çıktı.
Podyum: Yarış galibi Jacques Villeneuve, Williams Renault, 3. Ralf Schumacher, Jordan Peugeot
Fotoğraf: LAT Images
Ralf Schumacher, Jordan 197 Peugeot
Fotoğraf: LAT Images
Jos Verstappen, Tyrrell 025 Ford
Fotoğraf: LAT Images
Ukyo Katayama, Minardi M197
Fotoğraf: LAT Images
Eddie Irvine, Ferrari F310B
Fotoğraf: LAT Images
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
F1 tarihinde bugün: 13 Nisan
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