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Formula 1 / Son dakika

F1 tarihinde bugün: 13 Nisan

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F1 tarihinde bugün: 13 Nisan
Ekleyen:
, Editör
13 Nis 2020 16:15

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 13 Nisan tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1902

Paris'te dünyaya gelen Philippe de Rothschild, motor sporlarının en renkli ve en farklı karakterlerinden biriydi. Bir yarış pilotu, senarist ve oyun yazarı, tiyatro yapımcısı, film yapımcısı, şair ve dünyanın en başarılı şarap üreticilerinden biri olan Rothschild, 1928'de bir Bugatti satın aldı. 1929'da ilk yarışı olan Monako GP'ye katıldı ve üç hafta sonra Grand Prix de Bourgogne'u kazandı. Le Mans 24 Saat'ta son yarışına çıkan Rotschild, daha sonrasında emekliliğini açıkladı.

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Guy Bouriat, "Georges Philippe" (real name Count de Rothschild) Stutz DV

Guy Bouriat, "Georges Philippe" (real name Count de Rothschild) Stutz DV
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

 

1931

Kariyerine Ferrari'de başlayan ve 1959'da çıktığu ikinci yarışında podyuma çıkan Gurney, daha sonra BRM, Porsche, Lotus, Brabham, Eagle ve McLaren gibi takımlar adına 86 Grand Prix'ye katıldı. Hiç şampiyonluk yaşayamadı ancak 4 galibiyet, 3 pole pozisyonu, 6 en hızlı tur ve 19 podyum elde etti.

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Dan Gurney, Eagle Weslake

Dan Gurney, Eagle Weslake
1/11

Fotoğraf: LAT Images

Dan Gurney, Eagle AAR104-Weslake

Dan Gurney, Eagle AAR104-Weslake
2/11

Fotoğraf: LAT Images

Dan Gurney, Eagle AAR104-Weslake

Dan Gurney, Eagle AAR104-Weslake
3/11

Fotoğraf: LAT Images

Eagle Weslake T1G: Dan Gurney

Eagle Weslake T1G: Dan Gurney
4/11

Fotoğraf: Dave Dyer

Dan Gurney, Porsche 804

Dan Gurney, Porsche 804
5/11

Fotoğraf: LAT Images

Dan Gurney, McLaren M14A Ford

Dan Gurney, McLaren M14A Ford
6/11

Dan Gurney, McLaren M14A

Dan Gurney, McLaren M14A
7/11

Fotoğraf: David Phipps

Dan Gurney, McLaren Cosworth M7A

Dan Gurney, McLaren Cosworth M7A
8/11

Fotoğraf: Sutton Images

Maurice Trintignant, Cooper-Climax; Dan Gurney, BRM P25; Carlos Menditeguy, Cooper-Maserati

Maurice Trintignant, Cooper-Climax; Dan Gurney, BRM P25; Carlos Menditeguy, Cooper-Maserati
9/11

Fotoğraf: LAT Images

Dan Gurney, AAR/Eagle T1G Weslake

Dan Gurney, AAR/Eagle T1G Weslake
10/11

Fotoğraf: LAT Images

Dan Gurney, McLaren M14A Ford

Dan Gurney, McLaren M14A Ford
11/11

Fotoğraf: LAT Images

 

 

1939

Max Mosley, Londra'da dünyaya geldi. 1970'lerde March F1 takımının kurucusu ve eş ortağı oldu. 1991'de FIA başkanlık görevine geldi. Özellikle sporun güvenlik alanında kapsamlı değişiklikler yapan Mosley'in, 2008'de özel hayatıyla ilgili ortaya çıkan haberlerle birlikte koltuğu sallanmaya başladı ve 2009'da takımlarla yaşadığı anlaşmazlıkların ardından görevini bırakmak zorunda kaldı.

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Nick Wirth, Simtek Takım Patronu ve Max Mosley, FIA Başkanı, Roland Ratzenberger'in kazası hakkında konuşuyor

Nick Wirth, Simtek Takım Patronu ve Max Mosley, FIA Başkanı, Roland Ratzenberger'in kazası hakkında konuşuyor
1/6

Fotoğraf: Sutton Images

Max Mosley, FIA başkanı

Max Mosley, FIA başkanı
2/6

Fotoğraf: XPB Images

Max Mosley, FIA başkanı, Pasquale Lattuneddu, FOM, Formula 1 Management

Max Mosley, FIA başkanı, Pasquale Lattuneddu, FOM, Formula 1 Management
3/6

Fotoğraf: XPB Images

Max Mosley, FIA başkanı ve Richard Woods, FIA

Max Mosley, FIA başkanı ve Richard Woods, FIA
4/6

Fotoğraf: XPB Images

Max Mosley, FIA başkanı

Max Mosley, FIA başkanı
5/6

Fotoğraf: XPB Images

Max Mosley, FIA başkanı

Max Mosley, FIA başkanı
6/6

Fotoğraf: XPB Images

 

 

1940

1940 yılında dünyaya gelen Britanyalı Mike Beuttler, kariyeri boyunca March takımı adına 29 Grand Prix'ye katılsa da, hiç ilk altıya giremedi ve tüm yarışlardan eli boş döndü. En iyi sonucu yedincilikti. 1973 yılının ardından F1'den ayrıldı. 1988'de AIDS kaynaklı komplikasyonların ardından hayatını kaybetti.

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Mike Beuttler, March 721G Ford leads Graham Hill, Brabham BT37 Ford

Mike Beuttler, March 721G Ford leads Graham Hill, Brabham BT37 Ford
1/8

Fotoğraf: LAT Images

Mike Beuttler, March 721G Ford

Mike Beuttler, March 721G Ford
2/8

Fotoğraf: LAT Images

Mike Beuttler, March 721G Ford

Mike Beuttler, March 721G Ford
3/8

Fotoğraf: LAT Images

Mike Beuttler, March 731 Ford

Mike Beuttler, March 731 Ford
4/8

Fotoğraf: LAT Images

Jacky Ickx, Ferrari 312B2 leads Mike Beuttler, March 721G Ford

Jacky Ickx, Ferrari 312B2 leads Mike Beuttler, March 721G Ford
5/8

Fotoğraf: LAT Images

Wilson Fittipaldi, Brabham BT34 Ford leads Mike Beuttler, March 721G Ford and Chris Amon, Matra MS120C

Wilson Fittipaldi, Brabham BT34 Ford leads Mike Beuttler, March 721G Ford and Chris Amon, Matra MS120C
6/8

Fotoğraf: LAT Images

Mike Beuttler, March 721G Ford leads Denny Hulme, McLaren M19C Ford

Mike Beuttler, March 721G Ford leads Denny Hulme, McLaren M19C Ford
7/8

Fotoğraf: LAT Images

Mike Beuttler, March 721G Ford leads Ronnie Peterson, March 721G Ford

Mike Beuttler, March 721G Ford leads Ronnie Peterson, March 721G Ford
8/8

Fotoğraf: LAT Images

 

 

1949

San Juan'da doğan Arjantinli Ricardo Zunino, Niki Lauda'nın Brabham'dan ayrılıp Formula 1'e veda ettiği 1979 Kanada Grand Prix'si ile beraber F1'e adım attı. Brabham ve daha sonrasında da Tyrrell adına yarışan Zunino, hiç puan almayı başaramadı ve aldığı en iyi sonucu yedincilik oldu.

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Andrea de Cesaris, McLaren M29F-Ford Cosworth, Hector Rebaque, Brabham BT49C-Ford Cosworth, Mario Andretti, Alfa Romeo 179C, Rene Arnoux, Renault RE20, John Watson, McLaren M29F-Ford Cosworth, Chico Serra, Fittipaldi F8C-Ford Cosworth, Ricardo Zunino, Tyrrell 010-Ford Cosworth, Siegfried Stohr, Arrows A3-Ford Cosworth and Jean-Pierre Jarier, Ligier JS17-Matra

Andrea de Cesaris, McLaren M29F-Ford Cosworth, Hector Rebaque, Brabham BT49C-Ford Cosworth, Mario Andretti, Alfa Romeo 179C, Rene Arnoux, Renault RE20, John Watson, McLaren M29F-Ford Cosworth, Chico Serra, Fittipaldi F8C-Ford Cosworth, Ricardo Zunino, Tyrrell 010-Ford Cosworth, Siegfried Stohr, Arrows A3-Ford Cosworth and Jean-Pierre Jarier, Ligier JS17-Matra
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

 

1986

Sezonun ikinci yarışı İspanya'da gerçekleşti ve Ayrton Senna, attığı 1:21.605'lik turuyla pole poziyonunun sahibi oldu. Lotus adına yarışan Senna, takım arkadaşı Johnny Dumfries'in turundan 3.5 saniye daha hızlı bir tur attı.. En yakın rakibinden ise 0.8 saniye daha iyiydi. Yarışta Senna, ilk 40 turu lider geçti ancak lastiğinin patlaması ile beraber pite girmek zorunda kaldı. Son bölümde pite giren Nigel Mansell, Senna'yı yakaladı ve ikili, bitiş çizgisini sadece 0.014 saniye içinde geçtiler. Çizgiyi ise Senna önde geçti ve yarışı kazandı. Mansell ikinci ve Alain Prost üçüncü oldu. Mansell yarışın son bölümlerinde, Senna'ya göre tur başına iki saniye daha iyiydi.

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Ayrton Senna takes checkered flag 0.014 2.s ve Nigel Mansell

Ayrton Senna takes checkered flag 0.014 2.s ve Nigel Mansell
1/2

Fotoğraf: XPB Images

Ayrton Senna, Lotus 98T

Ayrton Senna, Lotus 98T
2/2

Fotoğraf: Sutton Images

 

 

1997

1997 Arjantin GP sıralama turlarında Williams baskın bir performans gösteriyordu ve Jacques Villeneuve, attığı 1:24.473'lük tur zamanı ile pole pozisyonunu kazandı. Villeneuve, pit stop yaptığı zamanlar hariç, tüm yarışı liderlikte götürdü ve Eddie Irvine'ın önünde zafere ulaştı. Ralf Schumacher de üçüncü olup podyumu tamamladı. Bu yarışta Williams, F1'deki 100. pole pozisyonunu ve 97. zaferini alırken, Jordan 100., Arrows 200. ve Tyrrell 400. yarışına çıktı.

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Podyum: Yarış galibi Jacques Villeneuve, Williams Renault, 3. Ralf Schumacher, Jordan Peugeot

Podyum: Yarış galibi Jacques Villeneuve, Williams Renault, 3. Ralf Schumacher, Jordan Peugeot
1/5

Fotoğraf: LAT Images

Ralf Schumacher, Jordan 197 Peugeot

Ralf Schumacher, Jordan 197 Peugeot
2/5

Fotoğraf: LAT Images

Jos Verstappen, Tyrrell 025 Ford

Jos Verstappen, Tyrrell 025 Ford
3/5

Fotoğraf: LAT Images

Ukyo Katayama, Minardi M197

Ukyo Katayama, Minardi M197
4/5

Fotoğraf: LAT Images

Eddie Irvine, Ferrari F310B

Eddie Irvine, Ferrari F310B
5/5

Fotoğraf: LAT Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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