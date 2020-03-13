F1 tarihinde bugün: 13 Mart

13 Mart 1983: Keke Rosberg dejavu yaşıyor 1 / 5 Fotoğraf: LAT Images Üst üste ikinci yılda da Brezilya Grand Prix'sinden diskalifiye edilen Keke Rosberg için korkunç bir déjàvu olmuştu. On iki ay önce, damalı bayrağı görmüştü ancak aracının daha hafif olduğunun tespit edilmesinden ötürü diskalifiye edilmişti. Bu kez pole pozisyonundan başladığı yarışta ikinci oldu, ancak pit stopta aracının iterek çalıştırılmasının ardından diskalifiye edildi. Yarışı Nelson Piquet kazandı ve Niki Lauda üçüncü oldu.

13 Mart 1999: BAR karmaşık renk düzeni nedeniyle özür diliyor 2 / 5 Fotoğraf: Sutton Images British American Racing takımı, renk düzeni ve logolarının yarattığı karmaşadan dolayı özür dilemesi ile beraber FIA'nın vereceği bir cezadan kurtulmuş oldu. BAR bir aracını kırmızı, beyaz ve siyah renge ve Lucky Strike logolarına sahip bir şekilde getirirken diğer aracında mavi ve sarı renklerini kullanarak 555 sigara markasının reklamını yapıyordu. "Bu durum bir futbol takımının farklı renk formalara sahip olması gibi bir şey." diyen Max Mosley, FIA Başkanı ekledi: "Aynı takımdan olan araçların, tanınmasını kolaylaştırmak maksadıyla aynı renk düzenine sahip olması çok önemli bir detay."

13 Mart 2002: Phoneix'in F1 umutları boşa çıktı 3 / 5 Fotoğraf: XPB Images İflas eden Prost takımından kalanları satın alan Phoenix Formula 1'in, FIA tarafından Malezya Grand Prix'ine gelmemeleri istenmişti. FIA'ya göre her iki tarafın birden yarışa katılma girişimi başarısızdı çünkü herhangi bir "katılma hakkı" belgesini satın almamışlardı, ki bu yarışmak için en önemli belgeydi. Takım Kuala Lumpur'a geçen senein Prost AP04 araçları ile Pazar günü yarışma amacıyla gelmişti. Araçlardan birinde Arjantinli pilot Gaston Mazzacane yarışacakken diğerinde Brezilyalı Tarso Marques yarışacaktı. Ancak takım FIA tarafından gereken izni alamadı ve yarışa katılamadı.

13 Mart 2003: Ecclestone, Silverstone'un takvimden düşeceğini söylüyor 4 / 5 Fotoğraf: Bridgestone Corporation Silverstone'un takvimdeki yeri Bernie Ecclestone'un kararı sonrası tehlikeye düşmüştü. Ecclestone, "Eğer İngiltere takvimden düşerse, bunun nedeni Silverstone'da yarış yapılma maliyetini karşılayamaması olur." demişti. Ancak eski F1 pilotu ve BRDC patronu Martin Brundle bu açıklamaya sert çıktı. Brundle, "Bernie'nin Britanya Grand Prix'sini, Silverstone'u ve BRDC'yi dengesizleştirmeye çalıştığını herkes açıkça görebilir." dedi. Sonuç olarak Silverstone'un geleceği hep tartışma konusu oldu ama yarış takvimden düşmedi.