F1 tarihinde bugün: 13 Mart

13 Mart 1983: Keke Rosberg dejavu yaşıyor
Fotoğraf: LAT Images
Üst üste ikinci yılda da Brezilya Grand Prix'sinden diskalifiye edilen Keke Rosberg için korkunç bir déjàvu olmuştu. On iki ay önce, damalı bayrağı görmüştü ancak aracının daha hafif olduğunun tespit edilmesinden ötürü diskalifiye edilmişti. Bu kez pole pozisyonundan başladığı yarışta ikinci oldu, ancak pit stopta aracının iterek çalıştırılmasının ardından diskalifiye edildi. Yarışı Nelson Piquet kazandı ve Niki Lauda üçüncü oldu.
13 Mart 1999: BAR karmaşık renk düzeni nedeniyle özür diliyor
Fotoğraf: Sutton Images
British American Racing takımı, renk düzeni ve logolarının yarattığı karmaşadan dolayı özür dilemesi ile beraber FIA'nın vereceği bir cezadan kurtulmuş oldu. BAR bir aracını kırmızı, beyaz ve siyah renge ve Lucky Strike logolarına sahip bir şekilde getirirken diğer aracında mavi ve sarı renklerini kullanarak 555 sigara markasının reklamını yapıyordu. "Bu durum bir futbol takımının farklı renk formalara sahip olması gibi bir şey." diyen Max Mosley, FIA Başkanı ekledi: "Aynı takımdan olan araçların, tanınmasını kolaylaştırmak maksadıyla aynı renk düzenine sahip olması çok önemli bir detay."
13 Mart 2002: Phoneix'in F1 umutları boşa çıktı
Fotoğraf: XPB Images
İflas eden Prost takımından kalanları satın alan Phoenix Formula 1'in, FIA tarafından Malezya Grand Prix'ine gelmemeleri istenmişti. FIA'ya göre her iki tarafın birden yarışa katılma girişimi başarısızdı çünkü herhangi bir "katılma hakkı" belgesini satın almamışlardı, ki bu yarışmak için en önemli belgeydi. Takım Kuala Lumpur'a geçen senein Prost AP04 araçları ile Pazar günü yarışma amacıyla gelmişti. Araçlardan birinde Arjantinli pilot Gaston Mazzacane yarışacakken diğerinde Brezilyalı Tarso Marques yarışacaktı. Ancak takım FIA tarafından gereken izni alamadı ve yarışa katılamadı.
13 Mart 2003: Ecclestone, Silverstone'un takvimden düşeceğini söylüyor
Fotoğraf: Bridgestone Corporation
Silverstone'un takvimdeki yeri Bernie Ecclestone'un kararı sonrası tehlikeye düşmüştü. Ecclestone, "Eğer İngiltere takvimden düşerse, bunun nedeni Silverstone'da yarış yapılma maliyetini karşılayamaması olur." demişti. Ancak eski F1 pilotu ve BRDC patronu Martin Brundle bu açıklamaya sert çıktı. Brundle, "Bernie'nin Britanya Grand Prix'sini, Silverstone'u ve BRDC'yi dengesizleştirmeye çalıştığını herkes açıkça görebilir." dedi. Sonuç olarak Silverstone'un geleceği hep tartışma konusu oldu ama yarış takvimden düşmedi.
13 Mart 2004: Ron Dennis baskı altında
Fotoğraf: Brousseau Photo
Pek çok gazetenin, takımın uzun süredir patronu olan Ron Dennis'in istifası konusunda baskı altında olduğunu söylemesi ile beraber McLaren'de Avustralya Grand Prix'i sonrası büyük bir tatminsizlik hakimdi. Sunday Mirror'a konuşan takım içerisindeki biri şunları söylemişti: "Takımda pek çok beyni yıkanmış insan var, hepsi Ron Dennis tarafından yıllardır baskı altına alındı. Ron'un ellerinde büyük bir problem var. Neler olduğunun farkındalardı - aracın hızlı olmadığını biliyorlardı. Ron'un hedefinden şaştığını, takımın stili ve imajı hakkında çok fazla kafa yorduğuna inanıyorlardı. McLaren'in kim ve ne olduğuna dair olan temel prensipleri unutmuş gibi duruyor. McLaren en öncesinde bir yarış takımı." Ron Dennis ise görevine devam etti...
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 13 Mart tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
13 Mart 1993 Gene Hartlydied hayatını kaybediyor
Amerikalı sürücü Gene Hartlydied; 1960'larda yarışan sürücü Ted Hartley'nin oğluydu. Kariyeri boyunca sekiz F1 yarışına yarıştı ve daha sonra Indianapolis'deki Kitley Avenue Speedway'in organizatörü oldu.
13 Mart 1943 Mike Fisher'in doğum günü
Ünlü bir albay ve savaş uçağı pilotu olan Amerikalı sürücü Mike Fisher doğdu. 1967'de bir F1 yarışına katıldı ve 1997'de CART'ın başkan yardımcılığı görevini üstlendi
13 Mart 1913: Joe Kelly Dublin'in doğum günü
1950 ve 1951 İngiliz Grand Prix'sinde Alta ile piste çıkan İrlandalı bir sürücü olan Joe Kelly Dublin'de dünyaya geldi. 1955 yılında Oulton Park'taki ciddi bir kaza geçirince emekli oldu ancak daha sonra tırmanma yarışlarında yer aldı.
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